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Трансляция
С конца
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'13
Ильин откликнулся на кросс с фланга и пробил головой! Мяч улетел на трибуну.
'11
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов наблюдает за игрой с трибуны.
'9
Ильин поборолся в чужой штрафной и несильно пробил головой в руки Шунину.
'7
'7
И это пенальти в ворота «Ахмата»! Безбородов после видеопросмотра определил игру рукой у Анхеля.
'6
'5
Тимофеев открылся в центре, убрал защитника и пробил с дальней дистанции! Шунин без проблем забрал мяч.
'4
Полярус навесил с углового, возникла борьба в штрафной, но москвичи отбились.
'3
Быстрая атака «Ахмата», Мелкадзе совершил рывок по флангу и заработал угловой.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.