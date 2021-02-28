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Ахмат Динамо М

С мыслями о еврокубках: «Динамо» гостит у «Ахмата». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Ахмат» — «Динамо». ОНЛАЙН

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» в Грозном встречается с «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   28 февраля 16:30   |  1 тайм
Ахмат
0:1
Динамо М
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Фомин 7' (пен)
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Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
8 (з)   Мирослав Богосавац
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов
24 (з)   Максим Ненахов
7 (п)   Бернард Бериша
23 (п)   Антон Швец
94 (п)   Артём Тимофеев
14 (п)   Артём Полярус
29 (н)   Владимир Ильин
3 (н)   Георгий Мелкадзе
1 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Сергей Паршивлюк
18 (з)   Иван Ордец
2 (з)   Гильермо Варела
74 (п)   Даниил Фомин 7'
8 (п)   Никола Моро
53 (п)   Себастьян Шиманьски
19 (п)   Даниил Лесовой
20 (п)   Вячеслав Грулёв
47 (п)   Арсен Захарян
5 (п)   Роман Нойштедтер
Запасной состав
42 (в)   Александр Мелихов
96 (з)   Марат Быстров
55 (з)   Александр Пуцко
6 (п)   Амир Адуев
10 (п)   Халид Кадыров
59 (п)   Евгений Харин
11 (п)    Исмаэл
18 (н)   Ладислав Альмаси
9 (н)   Габриэль Янку
95 (н)   Абубакар Кадыров
16 (в)   Иван Будачёв
31 (в)   Игорь Лещук
50 (з)   Александр Кутицкий
3 (з)   Заурбек Плиев
7 (з)   Дмитрий Скопинцев
77 (п)   Шарль Каборе
12 (п)   Данил Липовой
65 (п)   Владимир Москвичёв
22 (п)   Игорь Школик
10 (н)   Сильвестр Игбун
11 (н)   Николай Комличенко
70 (н)   Константин Тюкавин
Удары
50%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
Удары
50%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Трансляция
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'13
Ильин откликнулся на кросс с фланга и пробил головой! Мяч улетел на трибуну.
'11
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов наблюдает за игрой с трибуны.
'9
Ильин поборолся в чужой штрафной и несильно пробил головой в руки Шунину.
'7
ГОЛ! Фомин с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Шелия не угадал направление удара!
'7
И это пенальти в ворота «Ахмата»! Безбородов после видеопросмотра определил игру рукой у Анхеля.
'6
Пауза — нужна помощь ВАР. Мяч после прострела Захаряна попал в руку защитнику «Ахмата». Что скажет Безбородов?
'5
Тимофеев открылся в центре, убрал защитника и пробил с дальней дистанции! Шунин без проблем забрал мяч.
'4
Полярус навесил с углового, возникла борьба в штрафной, но москвичи отбились.
'3
Быстрая атака «Ахмата», Мелкадзе совершил рывок по флангу и заработал угловой.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.