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Локомотив ЦСКА

Первое дерби весны: «Локомотив» сражается с ЦСКА. LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Локомотив» — ЦСКА. ОНЛАЙН

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» принимает ЦСКА в рамках московского дерби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   27 февраля 19:00   |  Матч не начался
Локомотив
0:0
ЦСКА
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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18:46

Начало матча — в 19.00 мск.

18:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Локомотив» принимает ЦСКА в рамках 20-го тура РПЛ.