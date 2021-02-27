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Трансляция
С конца
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18:46
Начало матча — в 19.00 мск.
18:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Локомотив» принимает ЦСКА в рамках 20-го тура РПЛ.