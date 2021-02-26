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Возвращение РПЛ: «Тамбов» обыгрывает «Ротор». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Тамбов — «Ротор». ОНЛАЙН

«Тамбов» и «Ротор» встречаются в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   26 февраля 19:00   |  2 тайм
Тамбов
1:2
Ротор
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Архипов 41'
Байрыев 10'
Гигашвили 54' (авт)
Жигулёв 56'
Понсе 58'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
3 (з)   Александр Денисов 18'
13 (з)   Виталий Шахов
17 (з)   Зураб Гигашвили 54'
26 (з)   Фарход Васиев
23 (п)   Владислав Карапузов
14 (п)   Юрий Бавин
81 (п)   Владимир Кабахидзе
31 (п)   Никита Дроздов
37 (н)   Роман Минаев
9 (н)   Артём Архипов 41'
93 (в)   Йосип Чондрич
4 (з)   Олег Кожемякин
28 (з)   Азат Байрыев 10'
13 (п)   Сергей Макаров
8 (п)   Олег Алейник 46'
77 (п)   Зурико Давиташвили
11 (п)   Сергей Серченков 46'
70 (п)   Дмитрий Шомко
17 (п)   Евгений Песегов
23 (н)   Андрес Понсе 58'
10 (н)   Алексей Щёткин
Запасной состав
30 (в)   Родион Сямук
2 (з)   Морис Нусуев
7 (п)   Азер Алиев 18'
87 (п)   Тигран Аванесян
77 (п)   Саид-Али Ахмаев
8 (п)   Дмитрий Герман
19 (п)   Антон Терехов
18 (н)   Кирилл Климов
99 (н)   Давид Тошевски
10 (н)   Евгений Чабанов
5 (н)   Александр Еркин
22 (в)   Игорь Обухов
34 (в)   Никита Репин
27 (з)   Седрик Гогуа
33 (з)   Соломон Кверквелия
25 (з)   Данил Степанов
20 (п)   Илья Жигулёв 46' 56'
7 (п)   Николай Кипиани 46'
14 (п)   Иван Маевский
99 (п)   Владимир Медведь
72 (н)   Камиль Муллин
21 (н)   Георгий Арабидзе
Трансляция
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'58
ГОЛ!
'54
ГОЛ! Свежий Кипиани прорвался в штрафную по правому флангу, прошёл чуть ближе к воротам и прострелил во вратарскую на Понсе, которого опередил Гигашвили — но лишь для того, чтобы срезать мяч в свои ворота.
'52
Бавин неточно пробил со штрафного, правее ворот полетел мяч.
'50
Шомко слабовато пробил со штрафного, Рыжиков на месте.
'48
Карапузов вошёл в штрафную и потерял там мяч.
'46
А Кипиани заменил Серченкова.
'46
Муллин появился вместо Щёткина.
'46
Аж тройная замена у «Ротора» произошла в перерыве. Жигулёв вышел вместо Алейника.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв футболисты. Пока что «Тамбов» смотрится увереннее и организованнее «Ротора» и по делу ведёт в этом матче. Посмотрим, как сложится второй тайм, а сейчас отдохнём немного.
'45+2
Понсе удалось выиграть борьбу у Шахова и пробить головой от угла вратарской — мяч приземлился на сетку с верхней стороны!
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Прошла атака правым флангом у «Ротора», но Понсе подыграл себе рукой при обработке мяча в штрафной.
'41
ГОЛ! Алиев прошёл по левому флангу к штрафной и навесил к линии вратарской, где центральные защитники упустили Архипова, который головой с нескольких метров отправил мяч в сетку!
'39
Прострелил Алиев в штрафную с левого фланга, защита перехватила передачу.
'37
Контролирует «Ротор» мяч в центре поля, без обострений игры.
'35
Шахов слишком сильный навес к штрафной выполнил от центра поля, мяч достался Чондричу.
'33
Макаров неудачно прострелил с фланга в штрафную — мяч попал в защитника, срикошетил обратно к Макарову и уже от него улетел за лицевую линию.
'31
Давиташвили слабовато пробил головой после навеса с фланга, Рыжиков легко справился.
'29
Угловой заработал «Ротор», но и здесь «Тамбов» уверенно сыграл в обороне.
'27
Теперь «Ротор» заработал штрафной на правом фланге, но подача тоже получилась неудачной.
'25
Карапузов навесил с назначенного на левом фланге штрафного к дальней штанге, где никто до мяча не допрыгнул.
'23
Рыжиков уверенно сыграл на выходе, забрав мяч в руки после подачи Шомко с фланга.
'22
Кабахидзе выиграл борьбу за мяч на подступах к чужой штрафной и пробил с ходу, но в ворота не попал.
'20
Минаев нанёс плотный удар со средней дистанции, Чондрич справился.
'18
Замена понадобилась в итоге. Азер Алиев вышел вместо Денисова.
'17
Рассечение головы у Денисова. Оказывают ему помощь.
'16
Давиташвили пробил по центру ворот со средней дистанции — Рыжиков на месте.
'16
Денисов пробил головой после закрученной подачи с левого фланга — рядом со штангой! При этом столкнулся Александр головой с соперником.
'12
С угловым «Тамбова» гости уверенно справились.
'11
Получился хороший навес со штрафного на Минаева, который пробил в касание от линии вратарской — Чондрич среагировал и парировал удар!
'10
Байрыев сфолил на левом фланге и получил жёлтую.
'9
Серченков прошёл по флангу и выполнил неточный навес во вратарскую.
'7
Провалилась защита «Тамбова», дав Макарову пройти с мячом в штрафную и пробить — Рыжиков в прыжке уверенно поймал мяч!
'5
Васиев прошёл по центру и навесил в штрафную, где защита перехватила мяч.
'3
Волгоградцы забрали мяч и перевели игру на половину поля «Тамбова».
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.