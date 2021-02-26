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Трансляция
С конца
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'58
'54
'52
Бавин неточно пробил со штрафного, правее ворот полетел мяч.
'50
Шомко слабовато пробил со штрафного, Рыжиков на месте.
'48
Карапузов вошёл в штрафную и потерял там мяч.
'46
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв футболисты. Пока что «Тамбов» смотрится увереннее и организованнее «Ротора» и по делу ведёт в этом матче. Посмотрим, как сложится второй тайм, а сейчас отдохнём немного.
'45+2
Понсе удалось выиграть борьбу у Шахова и пробить головой от угла вратарской — мяч приземлился на сетку с верхней стороны!
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Прошла атака правым флангом у «Ротора», но Понсе подыграл себе рукой при обработке мяча в штрафной.
'41
'39
Прострелил Алиев в штрафную с левого фланга, защита перехватила передачу.
'37
Контролирует «Ротор» мяч в центре поля, без обострений игры.
'35
Шахов слишком сильный навес к штрафной выполнил от центра поля, мяч достался Чондричу.
'33
Макаров неудачно прострелил с фланга в штрафную — мяч попал в защитника, срикошетил обратно к Макарову и уже от него улетел за лицевую линию.
'31
Давиташвили слабовато пробил головой после навеса с фланга, Рыжиков легко справился.
'29
Угловой заработал «Ротор», но и здесь «Тамбов» уверенно сыграл в обороне.
'27
Теперь «Ротор» заработал штрафной на правом фланге, но подача тоже получилась неудачной.
'25
Карапузов навесил с назначенного на левом фланге штрафного к дальней штанге, где никто до мяча не допрыгнул.
'23
Рыжиков уверенно сыграл на выходе, забрав мяч в руки после подачи Шомко с фланга.
'22
Кабахидзе выиграл борьбу за мяч на подступах к чужой штрафной и пробил с ходу, но в ворота не попал.
'20
Минаев нанёс плотный удар со средней дистанции, Чондрич справился.
'18
'17
Рассечение головы у Денисова. Оказывают ему помощь.
'16
Давиташвили пробил по центру ворот со средней дистанции — Рыжиков на месте.
'16
Денисов пробил головой после закрученной подачи с левого фланга — рядом со штангой! При этом столкнулся Александр головой с соперником.
'12
С угловым «Тамбова» гости уверенно справились.
'11
Получился хороший навес со штрафного на Минаева, который пробил в касание от линии вратарской — Чондрич среагировал и парировал удар!
'10
'9
Серченков прошёл по флангу и выполнил неточный навес во вратарскую.
'7
Провалилась защита «Тамбова», дав Макарову пройти с мячом в штрафную и пробить — Рыжиков в прыжке уверенно поймал мяч!
'5
Васиев прошёл по центру и навесил в штрафную, где защита перехватила мяч.
'3
Волгоградцы забрали мяч и перевели игру на половину поля «Тамбова».
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.