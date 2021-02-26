'54

ГОЛ! Свежий Кипиани прорвался в штрафную по правому флангу, прошёл чуть ближе к воротам и прострелил во вратарскую на Понсе, которого опередил Гигашвили — но лишь для того, чтобы срезать мяч в свои ворота.