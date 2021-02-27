Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Химки Уфа

Подняться со дна: «Уфа» гостит у «Химок». LIVE

РПЛ. 20-й тур. «Химки» — «Уфа». ОНЛАЙН

«Уфа» приехала к «Химкам» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
20-й тур  |   27 февраля 14:00   |  1 тайм
Химки
0:0
Уфа
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
Кухарчук 21'
Боженов 34'
Камилов 7'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Илья Лантратов
25 (з)   Александр Филин
15 (з)   Егор Данилкин
6 (з)   Дмитрий Тихий
4 (з)   Брайан Идову
8 (п)   Денис Глушаков
5 (п)   Александр Трошечкин
87 (п)   Кирилл Боженов 34'
11 (п)   Резиуан Мирзов
44 (п)   Илья Кухарчук 21'
45 (н)   Мохамед Конате
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
2 (з)   Григорий Морозов
15 (з)   Константин Плиев
4 (з)   Алексей Никитин
55 (з)   Джемал Табидзе
24 (п)   Филип Мрзляк
29 (п)   Владислав Камилов 7'
22 (п)   Артём Голубев
18 (н)   Комнен Андрич
75 (н)   Тимур Жамалетдинов
Запасной состав
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
2 (з)   Арсений Логашов
42 (з)   Михаил Тихонов
21 (п)   Илья Камышев
28 (п)   Павел Могилевец
10 (н)   Камран Алиев
9 (н)   Максим Глушенков
80 (н)   Максим Жумабеков
1 (в)   Алексей Чернов
81 (в)   Иван Кукушкин
3 (з)   Павел Аликин
27 (з)   Олег Дзантиев
11 (з)   Неманья Милетич
33 (з)   Александр Сухов
8 (п)   Парфе Бизоза
7 (п)   Дмитрий Сысуев
10 (п)   Остон Урунов
57 (н)   Вячеслав Кротов
Удары
67%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 5
Удары
33%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 8
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'34
Боженов наступил Йокичу на ногу. Это жёлтая.
'26
Глушаков выполнил навес в штрафную — Беленов уверенно поймал мяч.
'24
Не получилась атака правым флангом у «Химок», выбили мяч у Кухарчука.
'22
Йокич теперь толкнул Кухарчука в спину, уронив его на газон, и здесь судья жёлтую показывать не стал.
'21
Кухарчук врезался в Мрзляка, когда тот уже отдавал передачу партнёру. Вообще это неумышленное столкновение было, и у самого Филипа никаких претензий к Илье нет, но карточку арбитр достал.
'19
Прострелил справа в штрафную Голубев — защита выбила мяч.
'17
Трошечкин выполнил слишком сильный навес вперёд, мяч достался Беленову.
'15
Конате вошёл справа в штрафную и слишком высоко пробил с острого угла.
'13
Филин заблокировал удар Жамалетдинова от линии штрафной.
'11
Глушаков навесил с углового к дальней штанге — Беленов выбил мяч кулаком.
'9
Мрзляк сместился к центру с левого фланга и кручёным ударом пробил в направлении ближней девятки — рядом со штангой пролетел мяч!
'7
Камилов сбил Мирзова в подкате в центре поля и получил жёлтую.
'6
В офсайде оказался Кухарчук на правом фланге.
'5
После углового Комнен проиграл борьбу в воздухе и не смог нанести удар.
'5
Андрич пробил по воротам после прострела Морозова и заработал угловой.
'3
Кухарчуку удалось убежать один на один с Беленовым, но голкипер ногой отбил его удар в дальний угол!
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Химки» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.