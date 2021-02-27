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Трансляция
С конца
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'34
'26
Глушаков выполнил навес в штрафную — Беленов уверенно поймал мяч.
'24
Не получилась атака правым флангом у «Химок», выбили мяч у Кухарчука.
'22
Йокич теперь толкнул Кухарчука в спину, уронив его на газон, и здесь судья жёлтую показывать не стал.
'21
'19
Прострелил справа в штрафную Голубев — защита выбила мяч.
'17
Трошечкин выполнил слишком сильный навес вперёд, мяч достался Беленову.
'15
Конате вошёл справа в штрафную и слишком высоко пробил с острого угла.
'13
Филин заблокировал удар Жамалетдинова от линии штрафной.
'11
Глушаков навесил с углового к дальней штанге — Беленов выбил мяч кулаком.
'9
Мрзляк сместился к центру с левого фланга и кручёным ударом пробил в направлении ближней девятки — рядом со штангой пролетел мяч!
'7
'6
В офсайде оказался Кухарчук на правом фланге.
'5
После углового Комнен проиграл борьбу в воздухе и не смог нанести удар.
'5
Андрич пробил по воротам после прострела Морозова и заработал угловой.
'3
Кухарчуку удалось убежать один на один с Беленовым, но голкипер ногой отбил его удар в дальний угол!
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Химки» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.