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Трансляция
С конца
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'90+3
И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Слабо сыграли обе команды впереди, мало что создав и ничего из созданного не реализовав. В середине таблицы остаются и «Ахмат», и «Рубин», причём их почти догнали «Химки», выигравшие 5 из 6 последних матчей. На этом чемпионат России практически уходит на зимнюю паузу, только «Тамбову» с «Уралом» осталось сыграть завтра. И наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
'90+2
Неплохой навес в штрафную «Ахмата» пошёл с правого фланга, но Абильгор оказался в офсайде.
'90
Две минуты осталось играть командам.
'89
Богосавац выбил мяч из штрафной после углового казанцев.
'87
Кузьмин слишком громко выражал недовольство судейством со скамейки «Рубина» и получил предупреждение.
'85
Климов оказался с мячом в центре штрафной, обработал его и пробил низом в левый угол, но попал в защитника!
'83
'81
Самошников выполнил передачу на Зуева, который завозился с мячом и упустил момент для удара со средней дистанции.
'79
Зуева никто не держал в штрафной, он выпрыгнул и пробил головой в ближний угол после навеса — Гудиев среагировал и спас команду!
'78
Зотов мог выйти на ударную позицию в штрафной, но слишком далеко ушёл вправо и в итоге лишь угловой заработал.
'76
С углового грозненцы опять ничего опасного не создали.
'75
Исмаэл опасно пробил со штрафного под перекладину, но Дюпин достал этот мяч в прыжке и перевёл на угловой!
'74
Хван Ин Бём жёстко сбил Тимофеева рядом со штрафной. Опасный стандарт назначен, а вообще так можно и вторую карточку получить.
'74
'73
Самошников пострадал в столкновении с соперником, требуется ему медицинская помощь.
'72
'70
Харин навесил с правого фланга в штрафную — защита выбила мяч.
'68
'66
Быстров с правого фланга вошёл в штрафную и резко пробил в дальний угол — Дюпин отразил удар кулаком, отбив мяч в сторону и не позволив Альсултанову сыграть на добивании!
'64
Попытался «Рубин» убежать в контратаку после углового, но закончилось всё неточной передачей.
'63
Удар Исмаэла метров с 20 заблокирован, на угловой улетел мяч.
'61
Не получилась атака правым флангом у «Ахмата», потеряли хозяева мяч.
'59
В центре поля держится сейчас мяч в основном.
'57
Бериша прорвался в штрафную с левого фланга, но пробить с острого угла не успел, выбили у него мяч в подкате.
'55
Пуцко заблокировал удар Зуева со средней дистанции.
'53
Обработал Йевтич мяч на фланге рядом со штрафной, а прострел к воротам не прошёл.
'51
Спокойно защищается «Рубин», выбивая мяч после этого стандарта.
'50
Бериша получил мяч на углу вратарской и пробил — слабовато получилось, и защитник успел заблокировать удар. Угловой будет.
'48
Штрафной на правом фланге заработал «Ахмат», но ничего опасного с него не создал.
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не добавил к первому тайму арбитр. Равная и спокойная игра идёт пока что. Была пара опасных полумоментов, а больше в первом тайме вспомнить толком и нечего. Хочется надеяться, что второй тайм получится более интересным — а пока отдохнём немного.
'44
Мелкадзе прострелил с фланга в штрафную, защита была начеку.
'43
Самошников полез обыгрывать Нижича в штрафной и потерял мяч.
'41
Пытался Макаров пробросить мяч себе на ход между двумя соперниками, но сам до него добраться не смог после этого.
'39
Зотов вошёл с мячом в штрафную и готовился пробить из её центра — Богосавац в подкате в последний момент помешал это сделать!
'37
Не достал Бериша уходивший за лицевую линию мяч.а
'35
Зуев пытался прострелить в штрафную на Игнатьева, но мяч после рикошета полетел в другую сторону.
'33
Йевтич получил мяч на фланге и не нашёл вариантов для развития атаки, отдав передачу назад в итоге.
'31
«Ахмат» заработал угловой, однако ничего опасного с него не создал.
'29
Зуев почти прорвался в штрафную, но на входе в неё Пуцко выбил у него мяч.
'27
'25
Зотов попал Берише по ноге. Арбитр показал, что было сыграно в мяч сначала.
'23
Со штрафного хозяева ничего опасного не создали, быстро потеряв мяч.
'22
'20
Зуев выскочил на ударную позицию в штрафной, но его удар был заблокирован защитником!
'18
Казанцы отодвинули игру от своей штрафной сейчас, уже нет преимущества у «Ахмата».
'17
Не получается атака левым флангом у «Рубина», теряют гости мяч.
'15
Игнатьев получил мяч на подступах к штрафной, но хорошего момента для удара найти не смог и в итоге пробил мимо.
'14
Теперь ещё и с небес сильный снег пошёл. По-настоящему зимний футбол сегодня, но что поделаешь — приходится в этом во всех смыслах необычном году играть до последнего, иначе некуда будет уместить все туры перед чемпионатом Европы в 2021-м.
'12
Леонид Слуцкий пытается взбодрить свою команду. Атаки у «Рубина» пока совсем не получаются.
'10
Бериша прострелил в штрафную с левого фланга, защита выбила мяч.
'8
Опасно! Выбил мяч Дюпин после навеса со штрафного, но тот достался «Ахмату» опять. Мелкадзе получил мяч в центре штрафной, напротив ворот, и пробил в ближний угол — Дюпин отразил этот удар, а следом Бериша пробил левее цели!
'7
Штрафной на правом фланге заработал «Ахмат» после подката Зотова.
'5
Бериша не смог прорваться к штрафной по левому флангу, отобрали у него мяч.
'3
Заснежено поле в Грозном, явно скажется это на качестве сегодняшней игры.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.