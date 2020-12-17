'90+3

И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Слабо сыграли обе команды впереди, мало что создав и ничего из созданного не реализовав. В середине таблицы остаются и «Ахмат», и «Рубин», причём их почти догнали «Химки», выигравшие 5 из 6 последних матчей. На этом чемпионат России практически уходит на зимнюю паузу, только «Тамбову» с «Уралом» осталось сыграть завтра. И наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, ещё увидимся!