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Ахмат Рубин

«Ахмат» и «Рубин» победителя не выявили

«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 0:0.
19-й тур  |   17 декабря 20:00   |  закончен
Ахмат
0:0
Рубин
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Пуцко 27'
Йевтич 22'
Бём 68'
Абильгор 90+3'
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Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Виталий Гудиев
8 (з)   Мирослав Богосавац
20 (з)   Зоран Нижич
55 (з)   Александр Пуцко 27'
96 (з)   Марат Быстров
24 (з)   Максим Ненахов
11 (п)    Исмаэл
94 (п)   Артём Тимофеев
59 (п)   Евгений Харин 72'
7 (п)   Бернард Бериша 83'
3 (н)   Георгий Мелкадзе 46'
22 (в)   Юрий Дюпин
2 (з)   Карл Старфельт
31 (з)   Георгий Зотов
77 (з)   Илья Самошников
5 (з)   Филип Уремович
25 (п)   Денис Макаров
6 (п)   Хван Ин 68'
28 (п)   Оливер Абильгор 90'
8 (п)   Дарко Йевтич 22'
12 (п)   Александр Зуев
19 (н)   Иван Игнатьев 74'
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
42 (в)   Александр Мелихов
40 (з)   Ризван Уциев 83'
15 (з)   Андрей Семёнов
23 (п)   Антон Швец 72'
6 (п)   Амир Адуев
99 (п)   Лечи Садулаев
10 (п)   Халид Кадыров
19 (п)   Олег Иванов
90 (н)   Ислам Альсултанов 46'
95 (н)   Абубакар Кадыров
23 (в)   Иван Коновалов
1 (в)   Никита Медведев
4 (з)   Силвие Бегич
3 (з)   Михаил Меркулов
87 (п)   Солтмурад Бакаев
10 (п)   Игорь Коновалов
15 (п)   Дмитрий Тарасов
13 (н)   Кирилл Климов 74'
47 (н)   Кирилл Косарев
Удары
43%
По воротам: 14
В створ: 3
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 1
  • 7
Удары
57%
По воротам: 13
В створ: 4
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 14
Трансляция
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'90+3
И всё на этом, финальный свисток прозвучал. Слабо сыграли обе команды впереди, мало что создав и ничего из созданного не реализовав. В середине таблицы остаются и «Ахмат», и «Рубин», причём их почти догнали «Химки», выигравшие 5 из 6 последних матчей. На этом чемпионат России практически уходит на зимнюю паузу, только «Тамбову» с «Уралом» осталось сыграть завтра. И наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Недоволен этим решением судей Оливер. Получил он «горчичник» за споры.
'90+2
Неплохой навес в штрафную «Ахмата» пошёл с правого фланга, но Абильгор оказался в офсайде.
'90
Две минуты осталось играть командам.
'89
Богосавац выбил мяч из штрафной после углового казанцев.
'87
Кузьмин слишком громко выражал недовольство судейством со скамейки «Рубина» и получил предупреждение.
'85
Климов оказался с мячом в центре штрафной, обработал его и пробил низом в левый угол, но попал в защитника!
'83
Под аплодисменты Уциев впервые появляется на поле в этом сезоне. Беришу он заменил.
'81
Самошников выполнил передачу на Зуева, который завозился с мячом и упустил момент для удара со средней дистанции.
'79
Зуева никто не держал в штрафной, он выпрыгнул и пробил головой в ближний угол после навеса — Гудиев среагировал и спас команду!
'78
Зотов мог выйти на ударную позицию в штрафной, но слишком далеко ушёл вправо и в итоге лишь угловой заработал.
'76
С углового грозненцы опять ничего опасного не создали.
'75
Исмаэл опасно пробил со штрафного под перекладину, но Дюпин достал этот мяч в прыжке и перевёл на угловой!
'74
Хван Ин Бём жёстко сбил Тимофеева рядом со штрафной. Опасный стандарт назначен, а вообще так можно и вторую карточку получить.
'74
Первая замена у «Рубина» — Климов вместо Игнатьева.
'73
Самошников пострадал в столкновении с соперником, требуется ему медицинская помощь.
'72
Швец заменил Харина.
'70
Харин навесил с правого фланга в штрафную — защита выбила мяч.
'68
Грубо врезался в Тимофеева Хван Ин Бём и получил жёлтую.
'66
Быстров с правого фланга вошёл в штрафную и резко пробил в дальний угол — Дюпин отразил удар кулаком, отбив мяч в сторону и не позволив Альсултанову сыграть на добивании!
'64
Попытался «Рубин» убежать в контратаку после углового, но закончилось всё неточной передачей.
'63
Удар Исмаэла метров с 20 заблокирован, на угловой улетел мяч.
'61
Не получилась атака правым флангом у «Ахмата», потеряли хозяева мяч.
'59
В центре поля держится сейчас мяч в основном.
'57
Бериша прорвался в штрафную с левого фланга, но пробить с острого угла не успел, выбили у него мяч в подкате.
'55
Пуцко заблокировал удар Зуева со средней дистанции.
'53
Обработал Йевтич мяч на фланге рядом со штрафной, а прострел к воротам не прошёл.
'51
Спокойно защищается «Рубин», выбивая мяч после этого стандарта.
'50
Бериша получил мяч на углу вратарской и пробил — слабовато получилось, и защитник успел заблокировать удар. Угловой будет.
'48
Штрафной на правом фланге заработал «Ахмат», но ничего опасного с него не создал.
'46
Альсултанов вышел вместо Мелкадзе.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не добавил к первому тайму арбитр. Равная и спокойная игра идёт пока что. Была пара опасных полумоментов, а больше в первом тайме вспомнить толком и нечего. Хочется надеяться, что второй тайм получится более интересным — а пока отдохнём немного.
'44
Мелкадзе прострелил с фланга в штрафную, защита была начеку.
'43
Самошников полез обыгрывать Нижича в штрафной и потерял мяч.
'41
Пытался Макаров пробросить мяч себе на ход между двумя соперниками, но сам до него добраться не смог после этого.
'39
Зотов вошёл с мячом в штрафную и готовился пробить из её центра — Богосавац в подкате в последний момент помешал это сделать!
'37
Не достал Бериша уходивший за лицевую линию мяч.а
'35
Зуев пытался прострелить в штрафную на Игнатьева, но мяч после рикошета полетел в другую сторону.
'33
Йевтич получил мяч на фланге и не нашёл вариантов для развития атаки, отдав передачу назад в итоге.
'31
«Ахмат» заработал угловой, однако ничего опасного с него не создал.
'29
Зуев почти прорвался в штрафную, но на входе в неё Пуцко выбил у него мяч.
'27
Пуцко заехал Абильгору по ногам и получил карточку.
'25
Зотов попал Берише по ноге. Арбитр показал, что было сыграно в мяч сначала.
'23
Со штрафного хозяева ничего опасного не создали, быстро потеряв мяч.
'22
Йевтич прокатился по скользкому полю и жёстко сбил Тимофеева в подкате.
'20
Зуев выскочил на ударную позицию в штрафной, но его удар был заблокирован защитником!
'18
Казанцы отодвинули игру от своей штрафной сейчас, уже нет преимущества у «Ахмата».
'17
Не получается атака левым флангом у «Рубина», теряют гости мяч.
'15
Игнатьев получил мяч на подступах к штрафной, но хорошего момента для удара найти не смог и в итоге пробил мимо.
'14
Теперь ещё и с небес сильный снег пошёл. По-настоящему зимний футбол сегодня, но что поделаешь — приходится в этом во всех смыслах необычном году играть до последнего, иначе некуда будет уместить все туры перед чемпионатом Европы в 2021-м.
'12
Леонид Слуцкий пытается взбодрить свою команду. Атаки у «Рубина» пока совсем не получаются.
'10
Бериша прострелил в штрафную с левого фланга, защита выбила мяч.
'8
Опасно! Выбил мяч Дюпин после навеса со штрафного, но тот достался «Ахмату» опять. Мелкадзе получил мяч в центре штрафной, напротив ворот, и пробил в ближний угол — Дюпин отразил этот удар, а следом Бериша пробил левее цели!
'7
Штрафной на правом фланге заработал «Ахмат» после подката Зотова.
'5
Бериша не смог прорваться к штрафной по левому флангу, отобрали у него мяч.
'3
Заснежено поле в Грозном, явно скажется это на качестве сегодняшней игры.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.