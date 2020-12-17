'90+6

Очень доволен главный тренер ЦСКА. Возможно, сегодня был его последний матч в команде, но игра точно удалась. За исключением последних пяти минут ЦСКА полностью переиграл «Ростов», а Фёдора Чалова наконец-то прорвало — оформил он хет-трик и даже мог забивать ещё. На перерыв ЦСКА уходит на втором месте, «Ростов» — на пятом.

На этом наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!