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Трансляция
С конца
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'90+6
Очень доволен главный тренер ЦСКА. Возможно, сегодня был его последний матч в команде, но игра точно удалась. За исключением последних пяти минут ЦСКА полностью переиграл «Ростов», а Фёдора Чалова наконец-то прорвало — оформил он хет-трик и даже мог забивать ещё. На перерыв ЦСКА уходит на втором месте, «Ростов» — на пятом.
На этом наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!
На этом наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!
'90+5
Всё, матч окончен!
'90+4
Намного больше двух минут уже прошло. Полностью доминирует «Ростов» в концовке.
'90+2
'90+1
'90
Две минуты добавлено ко второму тайму.
'90
'90
'87
Чалов был близко к покеру! Вышел он один на один, перебросил Песьякова, но мяч прошёл рядом со штангой.
'85
'85
'83
Эджуке прямо перед чужой штрафной отдал пас на Тикнизяна — не прошла передача.
'82
'81
Грамотно подставляется Влашич, зарабатывая опасный стандарт для своей команды.
'78
'77
Вернулась игра на половину хозяев. Но пока без моментов.
'75
'73
'73
'73
Контратака «Ростова», Байпамян вошёл в штрафную и пробил — удар заблокировал Фернандес.
'71
Эджуке сместился в центр, вышел на ударную позицию и… заигрался. До удара перспективнейшая атака не дошла.
'70
'67
Влашич пробил низом — мяч оказался лёгкой добычей для Песьякова.
'65
Затяжную атаку провели «армейцы»! Никто не решался на удар, и только Щенников вошёл во вратарскую и пробил — в ногу защитника.
'63
Не вышел на угловой Акинфеев, в итоге мяч метался по штрафной, пока не был выбит одним из игроков ЦСКА.
'60
«Ростов» устремляется в атаку, однако видно, что нужны какие-то перестановки хозяевам поля.
'57
'55
В руки Акинфеева прилетел мяч со штрафного.
'54
Эджуке и Фернандес параллельно свалили Байрамяна. Опасный стандарт заработал «Ростов».
'52
Ганчаренко получает жёлтую карточку. Не согласился Виктор Михайлович с тем, что Чалов нарушил правила, а не на Чалове, и жёстко высказал своё мнение арбитру.
'50
В начале второго тайма «Ростов» контролирует игру. До опасных моментов не доходит, но мяч хозяева поля перехватили.
'48
Неточным прострелом Влашича завершилась перспективная атака ЦСКА.
'46
Дзагоев с 11 метров в касание пробил с прострела Марио — Песьяков спасает команду!
'46
Начался второй тайм.
'46
'45+3
Красивый первый тайм выдали команды. ЦСКА забил в первой же атаке и продолжил атаковать на протяжении всего тайма. «Ростов» находил моменты и огрызался. В целом матч очень смотрится. Ждём продолжения!
'45+2
Ударом Влашича по воротам завершился первый тайм. Перерыв.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Влашич от лицевой линии прострелил на Эджуке. Защитник «Ростова» оказался первым на мяче.
'43
В падении пробил с линии штрафной Тикнизян — удар получился лёгким для Песьякова.
'42
'39
Ростов перешёл в атаку. Два заброса в чужую штрафную не увенчались успехом.
'38
Чалов почти из вратарской пробил по воротам в касание — слишком высоко.
'37
И снова Эджуке получил мяч в штрафной, и снова обидно потерял мяч.
'34
В ответной атаке Эджуке не хватило поля — выпустил он мяч за лицевую линию.
'33
Лучший момент у «Ростова»! Байрамян прошёл на левый фланг, не заработал угловой, но переправил мяч на Терентьева, который пробил с острого угла. Мяч прошёл вдоль ворот.
'31
Терентьев локтем ударил по голове Тикнизяна. Медики оказывают помощь игроку «армейцев».
'29
Эджуке с правого фланга выкатил мяч перед штрафной на Дзагоева. Алан же отправил мяч очень высоко, на трибуны.
'27
Тугарев дошёл до углового флажка и прострелил в штрафную — Щенников прервал полёт мяча.
'25
Чалов в касание замкнул передачу Влашича. В ворота не попал, но момент получился очень опасным.
'23
Два в одного вышли игроки «Ростова». Полоз выкатил мяч на Байрамяна, который пробил с острого угла — выше ворот.
'22
Сухомлинов пробил в ближний нижний угол. Мяч шёл мимо, Акинфеев всё равно в прыжке поймал его.
'21
Тикнизян с линии штрафной плотно пробил — немного выше ворот.
'20
Ерёменко пробил низом с 35 метров. Акинфеев сыграл надёжно.
'17
Заигрался Чалов и пробил практически через себя — очень слабо.
'14
'13
Норманн получил повреждение — вероятно, потребуется замена.
'11
Фернандес навесил в штрафную на Чалова. Удар у Фёдора не получился — по высокой траектории мяч отскочил в руки вратарю.
'8
После розыгрыша углового Ахметов пробил из-за штрафной — вновь вышло не очень сильно. Легкий мяч для Песьякова.
'6
Ерёменко пробил со штрафного — на силу и намного выше ворот.
'5
'3
Эджуке из-за пределов штрафной пробил по воротам. В створ, но не сильно — Песьяков легко забрал мяч.
'2
'1
Матч начался, поехали!
'0
Команды вышли на поле, всё готово к началу матча.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.