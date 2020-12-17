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Хет-трик Чалова для Гончаренко: ЦСКА обыграл «Ростов»

ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский ЦСКА в гостях обыграл «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 3:1.
19-й тур  |   17 декабря 20:00   |  закончен
Ростов
1:3
ЦСКА
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Сухомлинов 42'
Алеесами 70'
Козлов 90+1'
Глебов 90+3'
Чалов 2'
Ахметов 5'
Чалов 57'
Чалов 82'
Фернандес 85'
Сигурдссон 90'
Влашич 90+2'
Гайч 90+3'
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Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
2 (з)   Хайтам Алеесами 78' 70'
55 (з)   Максим Осипенко
4 (з)   Денис Терентьев 46'
23 (п)   Роман Тугарев
5 (п)   Деннис Хаджикадунич
17 (п)   Матиас Норманн 15'
19 (п)   Хорен Байрамян 73'
7 (п)   Роман Ерёменко
8 (п)   Армин Гигович 73'
99 (н)   Дмитрий Полоз
35 (в)   Игорь Акинфеев
42 (з)   Георгий Щенников
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес 85'
7 (п)   Ильзат Ахметов 5'
10 (п)   Алан Дзагоев 75'
71 (п)   Наир Тикнизян
8 (п)   Никола Влашич 90'
11 (н)   Чидера Эджуке
9 (н)   Фёдор Чалов 2' 57' 82'
Запасной состав
77 (в)   Максим Рудаков
1 (в)   Егор Бабурин
34 (з)   Алексей Козлов 46' 90'
71 (з)   Николай Поярков 78'
22 (з)   Александр Павловец
76 (п)   Данила Сухомлинов 15' 42'
15 (п)   Данил Глебов 73' 90'
11 (н)   Понтус Альмквист 73'
83 (н)   Артур Сохиев
13 (н)   Владимир Обухов
49 (в)   Владислав Тороп
62 (з)   Вадим Карпов
5 (з)   Виктор Васин
25 (п)   Кристиян Бистрович 75'
17 (п)   Арнор Сигурдссон 90'
21 (н)   Адольфо Гайч 90'
Трансляция
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'90+6
Очень доволен главный тренер ЦСКА. Возможно, сегодня был его последний матч в команде, но игра точно удалась. За исключением последних пяти минут ЦСКА полностью переиграл «Ростов», а Фёдора Чалова наконец-то прорвало — оформил он хет-трик и даже мог забивать ещё. На перерыв ЦСКА уходит на втором месте, «Ростов» — на пятом.
На этом наша трансляция подошла к концу. Спасибо за внимание, до новых встреч!
'90+5
Всё, матч окончен!
'90+4
Намного больше двух минут уже прошло. Полностью доминирует «Ростов» в концовке.
'90+2
Влашич получил предупреждение в концовке.
'90+1
Гол! Отыгрывает один мяч «Ростов»! После прострела заметался мяч по штрафной гостей, Магнуссон неудачно вынес мяч, и Козлов внёс мяч в ворота!
'90
Две минуты добавлено ко второму тайму.
'90
Автор хет-трика покидает поле — вместо него выходит Гайч.
'90
Арнору Сигурдссону хватило несколько минут, чтобы заработать предупреждение.
'87
Чалов был близко к покеру! Вышел он один на один, перебросил Песьякова, но мяч прошёл рядом со штангой.
'85
Вместо Эджуке выходит Сигурдссон.
'85
Фернандес получает жёлтую за грубый фол.
'83
Эджуке прямо перед чужой штрафной отдал пас на Тикнизяна — не прошла передача.
'82
Гол! Хет-трик оформляет Фёдор Чалов! После стандарта Тикнизян неудачно обработал мяч, но его всё же смогли прокинуть вперёд — где Чалов оторвался от обороны и закрутил головой мяч в дальний угол!
'81
Грамотно подставляется Влашич, зарабатывая опасный стандарт для своей команды.
'78
Последнюю замену делает Карпин. Пояркин сменяет Алеесами.
'77
Вернулась игра на половину хозяев. Но пока без моментов.
'75
Покидает поле Дзагоев, Бистрович выходит вместо него.
'73
Альмквист заменил Байрамяна.
'73
Двойная замена у «Ростова». Вместо Гиговича выходит Глебов.
'73
Контратака «Ростова», Байпамян вошёл в штрафную и пробил — удар заблокировал Фернандес.
'71
Эджуке сместился в центр, вышел на ударную позицию и… заигрался. До удара перспективнейшая атака не дошла.
'70
Алеесами высоко поднял ногу и ударил Фернандеса. Это жёлтая. А Марио требуется помощь.
'67
Влашич пробил низом — мяч оказался лёгкой добычей для Песьякова.
'65
Затяжную атаку провели «армейцы»! Никто не решался на удар, и только Щенников вошёл во вратарскую и пробил — в ногу защитника.
'63
Не вышел на угловой Акинфеев, в итоге мяч метался по штрафной, пока не был выбит одним из игроков ЦСКА.
'60
«Ростов» устремляется в атаку, однако видно, что нужны какие-то перестановки хозяевам поля.
'57
Гол! Дубль оформляет Чалов! Тикнизян и Дзагоев не разобрались — Наир пытался пробить, Алан пытался отдать пас. В итоге Дзагоев оказался быстрее и прострелил в центр вратарской, откуда Чалов, подставив ногу, отправил мяч в ворота.
'55
В руки Акинфеева прилетел мяч со штрафного.
'54
Эджуке и Фернандес параллельно свалили Байрамяна. Опасный стандарт заработал «Ростов».
'52
Ганчаренко получает жёлтую карточку. Не согласился Виктор Михайлович с тем, что Чалов нарушил правила, а не на Чалове, и жёстко высказал своё мнение арбитру.
'50
В начале второго тайма «Ростов» контролирует игру. До опасных моментов не доходит, но мяч хозяева поля перехватили.
'48
Неточным прострелом Влашича завершилась перспективная атака ЦСКА.
'46
Дзагоев с 11 метров в касание пробил с прострела Марио — Песьяков спасает команду!
'46
Начался второй тайм.
'46
Вторую замену в перерыве сделал Карпин, и снова замена вынужденная. Козлов вышел вместо Терентьева.
'45+3
Красивый первый тайм выдали команды. ЦСКА забил в первой же атаке и продолжил атаковать на протяжении всего тайма. «Ростов» находил моменты и огрызался. В целом матч очень смотрится. Ждём продолжения!
'45+2
Ударом Влашича по воротам завершился первый тайм. Перерыв.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Влашич от лицевой линии прострелил на Эджуке. Защитник «Ростова» оказался первым на мяче.
'43
В падении пробил с линии штрафной Тикнизян — удар получился лёгким для Песьякова.
'42
Грубо врезался во Влашича Сухомлинов, за что получил предупреждение.
'39
Ростов перешёл в атаку. Два заброса в чужую штрафную не увенчались успехом.
'38
Чалов почти из вратарской пробил по воротам в касание — слишком высоко.
'37
И снова Эджуке получил мяч в штрафной, и снова обидно потерял мяч.
'34
В ответной атаке Эджуке не хватило поля — выпустил он мяч за лицевую линию.
'33
Лучший момент у «Ростова»! Байрамян прошёл на левый фланг, не заработал угловой, но переправил мяч на Терентьева, который пробил с острого угла. Мяч прошёл вдоль ворот.
'31
Терентьев локтем ударил по голове Тикнизяна. Медики оказывают помощь игроку «армейцев».
'29
Эджуке с правого фланга выкатил мяч перед штрафной на Дзагоева. Алан же отправил мяч очень высоко, на трибуны.
'27
Тугарев дошёл до углового флажка и прострелил в штрафную — Щенников прервал полёт мяча.
'25
Чалов в касание замкнул передачу Влашича. В ворота не попал, но момент получился очень опасным.
'23
Два в одного вышли игроки «Ростова». Полоз выкатил мяч на Байрамяна, который пробил с острого угла — выше ворот.
'22
Сухомлинов пробил в ближний нижний угол. Мяч шёл мимо, Акинфеев всё равно в прыжке поймал его.
'21
Тикнизян с линии штрафной плотно пробил — немного выше ворот.
'20
Ерёменко пробил низом с 35 метров. Акинфеев сыграл надёжно.
'17
Заигрался Чалов и пробил практически через себя — очень слабо.
'14
Да, первая замена у «Ростова». Вместо Норманна появляется Данила Сухомлинов, который до этого момента отыграл в РПЛ всего 26 минут.
'13
Норманн получил повреждение — вероятно, потребуется замена.
'11
Фернандес навесил в штрафную на Чалова. Удар у Фёдора не получился — по высокой траектории мяч отскочил в руки вратарю.
'8
После розыгрыша углового Ахметов пробил из-за штрафной — вновь вышло не очень сильно. Легкий мяч для Песьякова.
'6
Ерёменко пробил со штрафного — на силу и намного выше ворот.
'5
Ахметов рукой прервал удар игрока «Ростова». Жёлтая карточка и очень опасный штрафной.
'3
Эджуке из-за пределов штрафной пробил по воротам. В створ, но не сильно — Песьяков легко забрал мяч.
'2
Гол! Прекрасно начинает ЦСКА! Тикнизян и Влашич, высоко прессингуя, отняли мяч, Чалов с мячом прошёл двух защитников и пробил в левый угол ворот!
'1
Матч начался, поехали!
'0
Команды вышли на поле, всё готово к началу матча.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.