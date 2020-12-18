Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Все соревнования
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Тамбов Урал

РПЛ ушла на зимний перерыв: «Тамбов» и «Урал» сыграли вничью

«Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в последнем матче Российской премьер-лиги в 2020 году. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 1:1.
19-й тур  |   18 декабря 18:00   |  закончен
Тамбов
1:1
Урал
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Чуперка 9'
Костюков 15'
Онугха 45'
Кабахидзе 46'
Ароян 59'
Эль-Кабир 29'
Егорычев 45+2'
Герасимов 47'
Эль-Кабир 63' (незабитый пенальти)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
29 (з)   Александр Каплиенко
18 (з)   Вараздат Ароян 59'
11 (з)   Максим Володько
44 (з)   Никита Чичерин
8 (п)   Антон Килин
81 (п)   Владимир Кабахидзе 65' 46'
25 (п)   Павел Карасев
92 (п)   Валерий Чуперка 9'
9 (н)   Герман Онугха 45'
77 (н)   Михаил Костюков 75' 15'
1 (в)   Илья Помазун
15 (з)   Денис Кулаков
93 (з)   Алексей Герасимов 47'
18 (п)   Бранко Йовичич 78'
19 (п)   Даниэль Мишкич
58 (п)   Отман Эль-Кабир 29' 63'
11 (п)   Дмитрий Ефремов 87'
30 (п)   Алексей Евсеев 68'
6 (п)   Рафал Аугустыняк
5 (п)   Андрей Егорычев 45'
13 (п)   Игорь Калинин
Запасной состав
73 (в)   Никита Чагров
17 (з)   Зураб Гигашвили
58 (з)   Адесойе Ойеволе
31 (п)   Себастьян Тиль 65'
42 (п)   Лоуренс Анвон
87 (н)   Александр Карапетян 75'
90 (н)   Дмитрий Меренчуков
31 (в)   Ярослав Годзюр
25 (з)   Иван Кузьмичев
35 (з)   Николай Золотов
21 (п)   Вячеслав Подберёзкин 68'
14 (п)   Юрий Бавин 78'
95 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
99 (н)   Евгений Татаринов 87'
7 (н)   Давид Караев
Удары
56%
По воротам: 11
В створ: 5
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 14
Удары
44%
По воротам: 11
В створ: 4
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 17
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+4
Финальный свисток! «Тамбов» и «Урал» в заключительном матче уходящего года сошлись на ничьей — 1:1. Забитые мячи пришлись на первый тайм, после перерыва уральцы имели прекрасный шанс на второй гол, но Эль-Кабир не реализовал пенальти! Команды РПЛ уходят на зимнюю паузу! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
'90+2
Эль-Кабир у левого края штрафной финтом убрал защитника и нанёс удар — Рыжиков на месте.
'90+1
Четыре минуты Сергей Иванов накинул ко второму тайму!
'89
Тиль без фола остановил Бавина, который в одиночку лез в штрафную «Тамбова».
'87
Татаринов вместо Ефремова.
'86
Зевнули уральцы рывок Онугха, который откликнулся на заброс в штрафную, подсёк мяч над Помазуном, но слишком слабо — Кулаков успел подстраховать вратаря!
'85
Гости из своей атаки правым флангом выжали угловой. Егорычев выскочил на подачу, но не сумел подстроиться под удар.
'83
Прострел Килина помог хозяевам заработать угловой, но подача от флажка не стала проблемой для обороны «Урала».
'81
Продолжают команды биться за победу! Инициатива перешла к «Тамбову».
'79
Опаснейший момент! Выиграли тамбовчане борьбу в центре чужой штрафной, прошёл и удар Чуперки — Аугустыняк с «ленточки» вынес мяч!
'78
Бавин заменил Йовичича.
'77
Небольшие разборки приключились в штрафной «Урала», но судья успел погасить страсти. Чуперка и Йовичич повздорили.
'75
Карапетян заменил Костюкова — автора голевой передачи.
'73
Тамбовчане разыграли угловой, но едва не нарвались на опасную контратаку соперника.
'72
Онугха рванул в контратаку, но не дождался поддержки и мяч потерял при попытке обыгрыша.
'70
С нужным желанием команды летят в атаку. Довольствоваться ничьей никто не хочет.
'68
Подберёзкин вышел на поле, заменив Евсеева.
'67
Тиль с левого фланга совершил классный пас на ход Костюкову, тот подхватил мяч, вошёл в штрафную «Урала», но пробил в ногу Мишкичу!
'65
Тиль вместо Кабахидзе.
'63
Эль-Кабир ударом с 11-метровой отметки запустил мяч выше ворот «Тамбова»!
'61
Ароян слегка прихватил Евсеева за руку, после чего тот упал в штрафной «Тамбова» — пенальти!
'59
Егорычев и Ароян сошлись в верховой борьбе, но при этом защитник «Тамбова» залез за рамки правил — ещё один «горчичник».
'57
Онугха готов был развить ещё одну атаку «Тамбова», но просчитался с выбором позиции — попался в офсайд.
'55
Костюков забросил мяч на ход Онугха, тот казалось оттеснил Аугустыняка, но подстраховал своего защитника Помазун.
'54
Екатеринбуржцы активизировались. Теперь уже тамбовчане терпят в обороне. Вот такие у нас качели.
'52
Мяч попал в руку Арояну, но та была в естественном положении! «Урал» требовал назначения пенальти, но VAR не стал даже просматривать этот момент.
'51
Эль-Кабир выполнил подачу в штрафную «Тамбова», где Евсеев выиграл верх, но удар головой пришёлся выше цели!
'50
«Урал» вышел в первую хорошую атаку после перерыва, в которой удалось заработать стандарт у угла штрафной.
'49
«Тамбов», похоже, готов и во втором тайме играть первым номером!
'47
И ещё одно предупреждение от рефери! Герасимов попал в протокол за грубую игру.
'46
Кабахидзе без какого-либо контакта рухнул в штрафной «Урала», но тут же увидел перед собой жёлтую карточку — за симуляцию!
'46
Продолжим! Второй тайм! Никаких изменений в составах команд.
'45+2
Сергей Иванов отправил команды на перерыв! Первый тайм, который прошёл в вязкой и упорной борьбе, подарил нам два забитых мяча: на гол Эль-Кабира тамбовчане ответили прицельным ударом от Онугха — 1:1. «Тамбов», в целом, чаще атаковал, а «Урал» больше рассчитывал на контратаки. Ждём вторую 45-минутку!
'45+2
Егорычев за грубый подкат сзади получил «горчичник» — Каплиенко пострадал.
'45
ГОЛ! Костюков в одно касание забросил мяч за спины защитникам «Урала», Онугха подхватил атаку в штрафной и плотным ударом поразил дальний угол ворот!
'43
Онугха головой здорово скинул мяч во вратарскую «Урала», но там Костюков находился в положении вне игры.
'41
Екатеринбуржцы провели редкую для себя позиционку, но не продвинулись к воротам Рыжикова.
'39
Чичерин справа исполнил подача в штрафную «Урала», откуда Костюков несильно пробил головой — Помазун надёжно закрыл угол ворот.
'37
Килин сместился в центр, но не решился на удар с левой ноги, хотя позиция была хорошая.
'35
Костюков от лицевой забросил мяч во вратарскую гостей, но там Помазун контролировал ситуацию.
'33
Больше атакует «Тамбов», но «Урал» надёжно действует в позиционной обороне.
'31
Кулаков выполнил аккуратную подачу в штрафную «Тамбова», Егорычев выскочил на мяч и нанёс удар головой — мимо!
'29
ГОЛ! Тамбовчане высоко подняли свою оборону — ушли на угловой, позволив екатеринбуржцам убежать в контратаку! Эль-Кабир в центре поля получил передачу от Ефремова, оторвался от защитников, вошёл в штрафную и низом покатил мяч мимо Рыжикова в дальний угол ворот!
'26
Костюков с левой пробил из-за уральской штрафной — мяч полетел в сторону от ворот.
'24
Онугха, словно услышав наше желание, пробил с лёта по воротам «Урала» — Помазун в красивом прыжке забрал мяч!
'22
К середине первого тайма добралась наша встреча, а мы по-прежнему ждём острых моментов у ворот.
'20
Онугха готов был пробить головой из центра уральской штрафной, но мяч до него не долетел после подачи от лицевой.
'19
Екатеринбуржцы задержались в атаке, но первая же проникающая передача в чужую штрафную не нашла адресата.
'17
Не получилось у гостей начать атаку через длинный заброс — Рыжиков проводил мяч за лицевую.
'15
Костюков наступил на ногу Йовичичу — жёлтая карточка моментально появилась в руках арбитра.
'14
Карасёв со стандартного положения исполнил навес в центр штрафной «Урала», но партнерам не удалось добраться до мяча.
'13
Право на угловой получили хозяева, но подача на ближнюю штангу не понесла в себе опасности.
'11
«Тамбов» неплохо держит мяч на половине поля соперника, но пока без острых подходов к воротам.
'9
Чуперка в центре поля грубовато сыграл против Эль-Кабира — первая жёлтая карточка в матче.
'6
Тамбовчане дважды загрузили мяч в чужую штрафную, но лишь размяли Помазуна, который уверенно сработал на выходах из ворот.
'4
Йовичичу болезненно прилетел мяч в район груди. Судья остановил встречу, позволив полузащитнику «Урала» прийти в себя.
'2
Справились тамбовчане с первой фланговой подачей в свою штрафную — Чичерин надёжно сыграл головой.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.