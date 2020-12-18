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Трансляция
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'90+4
Финальный свисток! «Тамбов» и «Урал» в заключительном матче уходящего года сошлись на ничьей — 1:1. Забитые мячи пришлись на первый тайм, после перерыва уральцы имели прекрасный шанс на второй гол, но Эль-Кабир не реализовал пенальти! Команды РПЛ уходят на зимнюю паузу! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
'90+2
Эль-Кабир у левого края штрафной финтом убрал защитника и нанёс удар — Рыжиков на месте.
'90+1
Четыре минуты Сергей Иванов накинул ко второму тайму!
'89
Тиль без фола остановил Бавина, который в одиночку лез в штрафную «Тамбова».
'87
'86
Зевнули уральцы рывок Онугха, который откликнулся на заброс в штрафную, подсёк мяч над Помазуном, но слишком слабо — Кулаков успел подстраховать вратаря!
'85
Гости из своей атаки правым флангом выжали угловой. Егорычев выскочил на подачу, но не сумел подстроиться под удар.
'83
Прострел Килина помог хозяевам заработать угловой, но подача от флажка не стала проблемой для обороны «Урала».
'81
Продолжают команды биться за победу! Инициатива перешла к «Тамбову».
'79
Опаснейший момент! Выиграли тамбовчане борьбу в центре чужой штрафной, прошёл и удар Чуперки — Аугустыняк с «ленточки» вынес мяч!
'78
'77
Небольшие разборки приключились в штрафной «Урала», но судья успел погасить страсти. Чуперка и Йовичич повздорили.
'75
'73
Тамбовчане разыграли угловой, но едва не нарвались на опасную контратаку соперника.
'72
Онугха рванул в контратаку, но не дождался поддержки и мяч потерял при попытке обыгрыша.
'70
С нужным желанием команды летят в атаку. Довольствоваться ничьей никто не хочет.
'68
'67
Тиль с левого фланга совершил классный пас на ход Костюкову, тот подхватил мяч, вошёл в штрафную «Урала», но пробил в ногу Мишкичу!
'65
'63
'61
Ароян слегка прихватил Евсеева за руку, после чего тот упал в штрафной «Тамбова» — пенальти!
'59
'57
Онугха готов был развить ещё одну атаку «Тамбова», но просчитался с выбором позиции — попался в офсайд.
'55
Костюков забросил мяч на ход Онугха, тот казалось оттеснил Аугустыняка, но подстраховал своего защитника Помазун.
'54
Екатеринбуржцы активизировались. Теперь уже тамбовчане терпят в обороне. Вот такие у нас качели.
'52
Мяч попал в руку Арояну, но та была в естественном положении! «Урал» требовал назначения пенальти, но VAR не стал даже просматривать этот момент.
'51
Эль-Кабир выполнил подачу в штрафную «Тамбова», где Евсеев выиграл верх, но удар головой пришёлся выше цели!
'50
«Урал» вышел в первую хорошую атаку после перерыва, в которой удалось заработать стандарт у угла штрафной.
'49
«Тамбов», похоже, готов и во втором тайме играть первым номером!
'47
'46
'46
Продолжим! Второй тайм! Никаких изменений в составах команд.
'45+2
Сергей Иванов отправил команды на перерыв! Первый тайм, который прошёл в вязкой и упорной борьбе, подарил нам два забитых мяча: на гол Эль-Кабира тамбовчане ответили прицельным ударом от Онугха — 1:1. «Тамбов», в целом, чаще атаковал, а «Урал» больше рассчитывал на контратаки. Ждём вторую 45-минутку!
'45+2
'45
'43
Онугха головой здорово скинул мяч во вратарскую «Урала», но там Костюков находился в положении вне игры.
'41
Екатеринбуржцы провели редкую для себя позиционку, но не продвинулись к воротам Рыжикова.
'39
Чичерин справа исполнил подача в штрафную «Урала», откуда Костюков несильно пробил головой — Помазун надёжно закрыл угол ворот.
'37
Килин сместился в центр, но не решился на удар с левой ноги, хотя позиция была хорошая.
'35
Костюков от лицевой забросил мяч во вратарскую гостей, но там Помазун контролировал ситуацию.
'33
Больше атакует «Тамбов», но «Урал» надёжно действует в позиционной обороне.
'31
Кулаков выполнил аккуратную подачу в штрафную «Тамбова», Егорычев выскочил на мяч и нанёс удар головой — мимо!
'29
'26
Костюков с левой пробил из-за уральской штрафной — мяч полетел в сторону от ворот.
'24
Онугха, словно услышав наше желание, пробил с лёта по воротам «Урала» — Помазун в красивом прыжке забрал мяч!
'22
К середине первого тайма добралась наша встреча, а мы по-прежнему ждём острых моментов у ворот.
'20
Онугха готов был пробить головой из центра уральской штрафной, но мяч до него не долетел после подачи от лицевой.
'19
Екатеринбуржцы задержались в атаке, но первая же проникающая передача в чужую штрафную не нашла адресата.
'17
Не получилось у гостей начать атаку через длинный заброс — Рыжиков проводил мяч за лицевую.
'15
'14
Карасёв со стандартного положения исполнил навес в центр штрафной «Урала», но партнерам не удалось добраться до мяча.
'13
Право на угловой получили хозяева, но подача на ближнюю штангу не понесла в себе опасности.
'11
«Тамбов» неплохо держит мяч на половине поля соперника, но пока без острых подходов к воротам.
'9
'6
Тамбовчане дважды загрузили мяч в чужую штрафную, но лишь размяли Помазуна, который уверенно сработал на выходах из ворот.
'4
Йовичичу болезненно прилетел мяч в район груди. Судья остановил встречу, позволив полузащитнику «Урала» прийти в себя.
'2
Справились тамбовчане с первой фланговой подачей в свою штрафную — Чичерин надёжно сыграл головой.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.