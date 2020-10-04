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С новым тренером: «Динамо» забило «Краснодару». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Динамо» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» в первом матче после отставки Кирилла Новикова принимает пробившийся в групповой этап Лиги чемпионов «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10-й тур  |   04 октября 20:00   |  2 тайм
Динамо М
2:0
Краснодар
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Н'Жье 6'
Грулёв 37'
Паршивлюк 41'
Шиманьски 45+1'
Лесовой 57'
Смольников 47'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
7 (з)   Дмитрий Скопинцев
24 (з)   Роман Евгеньев
18 (з)   Иван Ордец
4 (з)   Сергей Паршивлюк 41'
8 (п)   Никола Моро
74 (п)   Даниил Фомин
53 (п)   Себастьян Шиманьски 45'
19 (п)   Даниил Лесовой 57'
20 (п)   Вячеслав Грулёв 37'
9 (н)   Клинтон Н'Жье 6'
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес 22'
4 (з)   Александр Мартынович
28 (з)   Игорь Смольников 47'
2 (з)   Егор Сорокин
7 (п)   Реми Кабелла
52 (п)   Тонни де
8 (п)   Юрий Газинский
47 (п)   Даниил Уткин 56'
16 (п)   Виктор Классон
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
79 (з)   Сергей Слепов
3 (з)   Заурбек Плиев
34 (з)   Константин Рауш
2 (з)   Григорий Морозов
17 (п)   Антон Терехов
22 (п)   Игорь Школик
65 (п)   Владимир Москвичев
77 (п)   Шарль Каборе
23 (п)   Владислав Карапузов
11 (н)   Николай Комличенко
1 (в)   Евгений Городов
88 (в)   Андрей Синицын
31 (п)   Кайо Панталеан 22'
77 (п)   Руслан Камболов
74 (п)   Эдуард Сперцян
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 56'
67 (н)   Максим Кутовой
Удары
63%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 4
Удары
38%
По воротам: 11
В створ: 3
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 5
Трансляция
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'63
Динамовцы жестами намекали рефери, что Смольников рукой сыграл у штрафной гостей, но свистка не последовало.
'61
«Динамо» старается не отдавать мяч сопернику — похвально.
'59
«Краснодар» обычно в этом сезоне ударно проводит вторые таймы, но пока с этим есть проблемы.
'57
ГОЛ! Ппрошла передача к штрафной «Краснодара», Мартынович не смог выбить мяч, позволив Лесовому прорваться к воротам, а в завершении Даниил изящно перекинул Сафонова!
'56
Сулейманов вышел вместо Уткина.
'56
«Краснодар» использует паузу для замены.
'55
Паршивлюк получил повреждение после верховой борьбы с Бергом. Врачи приглашены на поле.
'54
Разыграли гости угловой, прошла скидка Берга во вратарскую, но Газинскому не позволили расстрелять ворота — Паршивлюк помешал!
'53
Уткин заблокировал удар Шиманьски с линии краснодарской штрафной!
'52
Опасно смотрелась скидка в центр динамовской штрафной, но Ордец опередил де Вильену, отдав мяч Шунину.
'50
Отличный перевод Фомина в штрафную гостей привёл к удару Н'Жье по воротам — мимо ближнего угла!
'48
Ордец пришёл в штрафную «Краснодара» на стандарт, дождался подачи от угла поля и пробил из борьбы головой — мимо!
'47
Смольников за грубый фол против Скопинцева нарвался на жёлтую карточку.
'47
Грулёв рвался в атаку, но Сорокин на границе штрафной остановил форварда «Динамо»!
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм — за «Динамо»! Бело-голубые ближе к занавесу 45-минутки забили пока единственный гол — Грулёв здорово сыграл на добивании. «Краснодар» больше владел мячом, создал несколько острых моментов у ворот хозяев, но Шунин потащил, где надо было.
'45+1
Шиманьски за грубую игру против Уткина удостоился «горчичника».
'45+1
Одну минуту Кирилл Левников накинул к первому тайму.
'44
Классон сместился в центр, в штрафную шведа не пустили, а дальний удар не получился.
'42
Кабелла со стандарта выполнил слишком высокую подачу к воротам — над головами Газинского и Уткина.
'41
Паршивлюк у левого края штрафной «Динамо» задержал руками Кабелла — жёлтая карточка досталась защитнику бело-голубых.
'39
«Краснодар» ошибся у своей штрафной, но Сорокин успел перехватить мяч, помешав пройти передаче к воротам.
'37
ГОЛ! Лесовой с центра поля разогнал динамовскую атаку, у штрафной отдал мяч на Шиманьски, плотный удар того Сафонов парировал, но подбор остался за Грулёвым, который уже и добавил в цель!
'36
Н'Жье какое-то странное принял решение, попробовав перекинуть Сафонова. Голкипер «Краснодара» далеко от «ленточки» не ушёл.
'34
Евгеньев в центре поля снёс Мартыновича, но сначала сыграл в мяч.
'33
Перспективный прострел вдоль ворот «Динамо» — никто не замкнул!
'31
Мартынович неожиданно оказался с мячом в штрафной «Динамо», дошёл до ворот, но переиграть Шунина не сумел — своевременно голкипер выдвинулся на встречу!
'29
Смольников завершил гостевую атаку с ходу ударом из-за штрафной — большой промах.
'27
Лайнсмен остановил атаку «Динамо» — в положение вне игры забрался Скопинцев.
'25
Грулёв получил мяч у краснодарской штрафной, развернулся к воротам и пробил — рядом со штангой!
'23
Сафонов уверенно сыграл на выходе из ворот, прервав подачу Шиманьски от углового флажка.
'22
Кайо экстренно подняли с лавки.
'22
Да, Рамирес на сегодня своё отбегал.
'21
Рамирес получил повреждение. Очень похоже, что «Краснодару» придётся проводить вынужденную замену.
'20
Уткин совершил мягкий заброс в центр динамовской штрафной, Кабелла пробил головой, но слабо — Шунин внимателен.
'19
Подкат Евгеньева помешал Классону нанести удар из пределов штрафной «Динамо».
'18
Моро сыграл на подборе за штрафной гостей, подработал мяч и несильно пробил — Сафонов на месте.
'16
Скопинцев низом прострелил вдоль ворот «Краснодара» — Н'Жье и Фомин чуть-чуть не прочувствовали момент!
'14
Свой угловой краснодарцы предъявили сопернику, но подача Уткина вышла слишком высокой.
'13
Вернули динамовцы игру в чужую штрафную, откуда Грулёв опасно пробил с разворота — Сафонов потащил!
'12
Лесовой заработал ещё один угловой для бело-голубых. Шиманьски на ближнюю штангу прострелил — Берг там разобрался.
'10
Де Вильена из-за штрафной с левой нанёс удар — лёгкий мяч для Шунина.
'8
Первый опасный момент! Де Вильена мягко забросил мяч к вратарской «Динамо», где у Берга не получился удар в створ!
'6
Н'Жье за подкат сзади получил жёлтую карточку — Рамиресу досталось по ногам.
'5
Фомин забросил мяч к штрафной гостей, но Сорокин опередил Грулёва, в адрес которого это всё и задумывалось.
'4
Не удалось «Динамо» опасно разыграть стандарт от флажка — неудачную подачу выполнил Шиманьски.
'3
Н'Жье вошёл в штрафную «Краснодара», добрался до лицевой и попытался прострелить к воротам — угловой заработан.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Динамо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.