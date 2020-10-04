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Трансляция
С конца
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'63
Динамовцы жестами намекали рефери, что Смольников рукой сыграл у штрафной гостей, но свистка не последовало.
'61
«Динамо» старается не отдавать мяч сопернику — похвально.
'59
«Краснодар» обычно в этом сезоне ударно проводит вторые таймы, но пока с этим есть проблемы.
'57
'56
'56
'55
Паршивлюк получил повреждение после верховой борьбы с Бергом. Врачи приглашены на поле.
'54
Разыграли гости угловой, прошла скидка Берга во вратарскую, но Газинскому не позволили расстрелять ворота — Паршивлюк помешал!
'53
Уткин заблокировал удар Шиманьски с линии краснодарской штрафной!
'52
Опасно смотрелась скидка в центр динамовской штрафной, но Ордец опередил де Вильену, отдав мяч Шунину.
'50
Отличный перевод Фомина в штрафную гостей привёл к удару Н'Жье по воротам — мимо ближнего угла!
'48
Ордец пришёл в штрафную «Краснодара» на стандарт, дождался подачи от угла поля и пробил из борьбы головой — мимо!
'47
'47
Грулёв рвался в атаку, но Сорокин на границе штрафной остановил форварда «Динамо»!
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм — за «Динамо»! Бело-голубые ближе к занавесу 45-минутки забили пока единственный гол — Грулёв здорово сыграл на добивании. «Краснодар» больше владел мячом, создал несколько острых моментов у ворот хозяев, но Шунин потащил, где надо было.
'45+1
'45+1
Одну минуту Кирилл Левников накинул к первому тайму.
'44
Классон сместился в центр, в штрафную шведа не пустили, а дальний удар не получился.
'42
Кабелла со стандарта выполнил слишком высокую подачу к воротам — над головами Газинского и Уткина.
'41
'39
«Краснодар» ошибся у своей штрафной, но Сорокин успел перехватить мяч, помешав пройти передаче к воротам.
'37
'36
Н'Жье какое-то странное принял решение, попробовав перекинуть Сафонова. Голкипер «Краснодара» далеко от «ленточки» не ушёл.
'34
Евгеньев в центре поля снёс Мартыновича, но сначала сыграл в мяч.
'33
Перспективный прострел вдоль ворот «Динамо» — никто не замкнул!
'31
Мартынович неожиданно оказался с мячом в штрафной «Динамо», дошёл до ворот, но переиграть Шунина не сумел — своевременно голкипер выдвинулся на встречу!
'29
Смольников завершил гостевую атаку с ходу ударом из-за штрафной — большой промах.
'27
Лайнсмен остановил атаку «Динамо» — в положение вне игры забрался Скопинцев.
'25
Грулёв получил мяч у краснодарской штрафной, развернулся к воротам и пробил — рядом со штангой!
'23
Сафонов уверенно сыграл на выходе из ворот, прервав подачу Шиманьски от углового флажка.
'22
'22
'21
Рамирес получил повреждение. Очень похоже, что «Краснодару» придётся проводить вынужденную замену.
'20
Уткин совершил мягкий заброс в центр динамовской штрафной, Кабелла пробил головой, но слабо — Шунин внимателен.
'19
Подкат Евгеньева помешал Классону нанести удар из пределов штрафной «Динамо».
'18
Моро сыграл на подборе за штрафной гостей, подработал мяч и несильно пробил — Сафонов на месте.
'16
Скопинцев низом прострелил вдоль ворот «Краснодара» — Н'Жье и Фомин чуть-чуть не прочувствовали момент!
'14
Свой угловой краснодарцы предъявили сопернику, но подача Уткина вышла слишком высокой.
'13
Вернули динамовцы игру в чужую штрафную, откуда Грулёв опасно пробил с разворота — Сафонов потащил!
'12
Лесовой заработал ещё один угловой для бело-голубых. Шиманьски на ближнюю штангу прострелил — Берг там разобрался.
'10
Де Вильена из-за штрафной с левой нанёс удар — лёгкий мяч для Шунина.
'8
Первый опасный момент! Де Вильена мягко забросил мяч к вратарской «Динамо», где у Берга не получился удар в створ!
'6
'5
Фомин забросил мяч к штрафной гостей, но Сорокин опередил Грулёва, в адрес которого это всё и задумывалось.
'4
Не удалось «Динамо» опасно разыграть стандарт от флажка — неудачную подачу выполнил Шиманьски.
'3
Н'Жье вошёл в штрафную «Краснодара», добрался до лицевой и попытался прострелить к воротам — угловой заработан.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Динамо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.