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Трансляция
С конца
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'63
Рыбин ещё одну классную передачу отдал в штрафную гостей, но Костюков неудачно распорядился с мячом.
'61
Ковалёв хорошую передачу выполнил в штрафную «Тамбова», Рыжиков не пошёл на мяч, но и Горбатенко не успел.
'59
'59
'58
Онугха сразу мог забить! Опасный удар из центра штрафной — рядышком со штангой!
'57
'57
'55
Тамбовчане, безусловно, добавили в атаке после перерыва — положение обязывает.
'54
И ещё одну атаку Тамбова" прервал свисток рефери — положение вне игры.
'53
Ломовицкий нанёс дальний удар с рикошетом по пути — над перекладиной пролетел мяч.
'52
Костюков не выдержал линию тульской обороны — офсайд лайнсмен не пропустил.
'50
Разыграли хозяева угловой, в следствии чего у Каплиенко вместо скидки получился удар головой — чуть неточно!
'48
Какой момент! Рыбин сделал шикарный пас в центр штрафной, после чего Чуперка пробил из убойной позиции — Левашов сложился и парировал мяч!
'46
Начался второй тайм нашего матча!
'46
'46
'46
'46
'45
Прозвучал свисток на перерыв! «Тамбов» больше владел мячом, «Арсенал» чаще пробивал по воротам, но в целом первый тайм по игре получился равным. Близка была первая 45-минутка к итоговой ничьей, но шальной удар Кадири из-за штрафной заставил Рыжикова ошибиться — мяч прошёл между ног опытного голкипера, 0:1.
'43
'42
Беляев прерывал заброс из глубины, но случилась опасная срезка — Левашов до мяча добрался!
'41
Хлусевич разогнал тульскую атаку с ходу, далее покатил мяч в штрафную, Кадири пытался пробить по воротам, но Ойеволе этому помешал.
'40
Ломовицкий поспешный нанёс удар из-за штрафной — лёгкий мяч для Рыжикова.
'38
Ткачёв забросил мяч в штрафную хозяев, рассчитывая на Кадири, но тому не удалось нанести удар головой.
'36
Несколько жёстких стыков на фланге. Каплиенко пострадал после своего же подката. Обошлось!
'34
Ковалёв задумал проход в штрафную «Тамбова», но почувствовал небольшой толчок в спину и решил упасть — судейский свисток промолчал.
'32
Панченко взялся за штрафной удар, но мяч направил в сторону от тульских ворот.
'31
Мемент! Чуперка мягко забросил мяч на дальнюю штангу, Таказов завис в воздухе и пробил головой — мимо ближнего угла ворот!
'30
Вновь Костюкову досталось — Хлусевич на этот раз грубо сыграл. Не стал рефери доставать карточку из кармана.
'29
Пошла подача от угла поля в штрафную гостей, Ойеволе вёл борьбу за мяч, но с угла вратарской ему головой пробить не дали.
'27
'25
«Тамбов» теперь пробует наладить длительный контроль над мячом.
'23
Забивает Панченко головой из вратарской «Арсенала», но — Рыбин сделал эту голевую передачу из положения вне игры! Никаких споров!
'21
В последние минуты «Арсенал» больше владеет мячом. «Тамбов» пока действует вторым номером.
'19
Левашов уверенно сыграл ногами за пределами тульской штрафной, опередив Костюкова! Всё началось с хорошего заброса Тетрашвили.
'17
Разыграли туляки свой первый угловой, Ткачёв доставил мяч в штрафную, но в итоге скидка Григалавы во вратарскую получилась в положение вне игры — Эванс Кангва попался.
'15
Ломовицкий исполнил заброс в штрафную хозяев, но там хладнокровно сыграл Рыбин, головой скинувший мяч вратарю.
'13
Кингз Кангва с очень дальней дистанции пробил, но несильно и по центру ворот — Рыжиков на месте.
'11
Карапетян «рисовал» фол — Беляев чисто оттеснил форварда «Тамбова» от мяча.
'9
Шляков от левого края выполнил навес к вратарской гостей, Беляев и Левашов не поняли друг друга, но мяч всё-таки вышел за штрафную.
'7
«Арсенал» пробует прибрать мяч к своим ногам, но «Тамбов» мешает этому владению.
'5
'5
Эванс Кангва справа выполнил кросс в штрафную хозяев, но Ломовицкий не подстроился под хороший удар в касание.
'4
Первый удар в створ — Костюков потревожил Левашова!
'3
Стремительную атаку провёл «Тамбов», но у Панченко не получилась передача в чужую штрафную.
'1
Матч начался! Тамбовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Тамбов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.