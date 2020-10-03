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Тамбов Арсенал

Не упасть в зону стыков: «Арсенал» ведет у «Тамбова». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Тамбов» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Тамбов» принимает тульский «Арсенал» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. В случае поражения гости рискуют оказаться в зоне стыковых матчей, где уже находится «Тамбов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   03 октября 16:30   |  2 тайм
Тамбов
0:1
Арсенал
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Кангва 5'
Костадинов 27'
Кадири 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
29 (з)   Александр Каплиенко
58 (з)   Адесойе Ойеволе
30 (з)   Сослан Таказов
5 (з)   Евгений Шляков
2 (з)   Алексей Рыбин
92 (п)   Валерий Чуперка
3 (п)   Гурам Тетрашвили
10 (н)   Кирилл Панченко
87 (н)   Александр Карапетян
77 (н)   Михаил Костюков
36 (в)   Михаил Левашов
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
44 (п)   Кингз Кангва 5'
21 (п)   Мохаммед Кадири 43'
7 (п)   Александр Ломовицкий 59'
10 (п)   Эванс Кангва
15 (п)   Юрий Ковалев
82 (п)   Даниил Хлусевич
11 (п)   Сергей Ткачёв 59'
70 (п)   Георги Костадинов 27'
Запасной состав
73 (в)   Никита Чагров
12 (з)   Александр Головня
25 (п)   Павел Карасев
7 (п)   Виталий Балашов
8 (п)   Антон Килин
81 (п)   Владимир Кабахидзе
9 (н)   Герман Онугха
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
3 (з)   Артём Сокол
5 (з)   Тарас Бурлак
14 (з)   Анри Хагуш
9 (з)   Кирилл Комбаров
92 (з)   Николай Рассказов
55 (з)   Николай Злобин
23 (п)   Игорь Горбатенко 59'
28 (п)   Владислав Пантелеев 59'
18 (п)   Валерий Громыко
77 (н)   Роман Минаев
Трансляция
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'63
Рыбин ещё одну классную передачу отдал в штрафную гостей, но Костюков неудачно распорядился с мячом.
'61
Ковалёв хорошую передачу выполнил в штрафную «Тамбова», Рыжиков не пошёл на мяч, но и Горбатенко не успел.
'59
Горбатенко и Пантелеев вошли в игру.
'59
Двойную замену решили провести туляки. Ткачёв и Ломовицкий покинули поле.
'58
Онугха сразу мог забить! Опасный удар из центра штрафной — рядышком со штангой!
'57
Онугха вышел освежить линию тамбовской атаки.
'57
Панченко сняли с игры.
'55
Тамбовчане, безусловно, добавили в атаке после перерыва — положение обязывает.
'54
И ещё одну атаку Тамбова" прервал свисток рефери — положение вне игры.
'53
Ломовицкий нанёс дальний удар с рикошетом по пути — над перекладиной пролетел мяч.
'52
Костюков не выдержал линию тульской обороны — офсайд лайнсмен не пропустил.
'50
Разыграли хозяева угловой, в следствии чего у Каплиенко вместо скидки получился удар головой — чуть неточно!
'48
Какой момент! Рыбин сделал шикарный пас в центр штрафной, после чего Чуперка пробил из убойной позиции — Левашов сложился и парировал мяч!
'46
Начался второй тайм нашего матча!
'46
Сокол вышел на поле вместо Костадинова!
'46
Есть замена и у «Арсенала».
'46
Карасев вошёл в игру.
'46
Карапетян заменён.
'45
Прозвучал свисток на перерыв! «Тамбов» больше владел мячом, «Арсенал» чаще пробивал по воротам, но в целом первый тайм по игре получился равным. Близка была первая 45-минутка к итоговой ничьей, но шальной удар Кадири из-за штрафной заставил Рыжикова ошибиться — мяч прошёл между ног опытного голкипера, 0:1.
'43
ГОЛ! Кадири из-за штрафной исполнил казалось простой удар, никакие рикошеты не вмешались, но и они не понадобились — Рыжиков пустил мяч между ног! Вратарский ляп!
'42
Беляев прерывал заброс из глубины, но случилась опасная срезка — Левашов до мяча добрался!
'41
Хлусевич разогнал тульскую атаку с ходу, далее покатил мяч в штрафную, Кадири пытался пробить по воротам, но Ойеволе этому помешал.
'40
Ломовицкий поспешный нанёс удар из-за штрафной — лёгкий мяч для Рыжикова.
'38
Ткачёв забросил мяч в штрафную хозяев, рассчитывая на Кадири, но тому не удалось нанести удар головой.
'36
Несколько жёстких стыков на фланге. Каплиенко пострадал после своего же подката. Обошлось!
'34
Ковалёв задумал проход в штрафную «Тамбова», но почувствовал небольшой толчок в спину и решил упасть — судейский свисток промолчал.
'32
Панченко взялся за штрафной удар, но мяч направил в сторону от тульских ворот.
'31
Мемент! Чуперка мягко забросил мяч на дальнюю штангу, Таказов завис в воздухе и пробил головой — мимо ближнего угла ворот!
'30
Вновь Костюкову досталось — Хлусевич на этот раз грубо сыграл. Не стал рефери доставать карточку из кармана.
'29
Пошла подача от угла поля в штрафную гостей, Ойеволе вёл борьбу за мяч, но с угла вратарской ему головой пробить не дали.
'27
Костадинов при верховой борьбе локтем попал в затылок Костюкову — незамедлительная жёлтая карточка.
'25
«Тамбов» теперь пробует наладить длительный контроль над мячом.
'23
Забивает Панченко головой из вратарской «Арсенала», но — Рыбин сделал эту голевую передачу из положения вне игры! Никаких споров!
'21
В последние минуты «Арсенал» больше владеет мячом. «Тамбов» пока действует вторым номером.
'19
Левашов уверенно сыграл ногами за пределами тульской штрафной, опередив Костюкова! Всё началось с хорошего заброса Тетрашвили.
'17
Разыграли туляки свой первый угловой, Ткачёв доставил мяч в штрафную, но в итоге скидка Григалавы во вратарскую получилась в положение вне игры — Эванс Кангва попался.
'15
Ломовицкий исполнил заброс в штрафную хозяев, но там хладнокровно сыграл Рыбин, головой скинувший мяч вратарю.
'13
Кингз Кангва с очень дальней дистанции пробил, но несильно и по центру ворот — Рыжиков на месте.
'11
Карапетян «рисовал» фол — Беляев чисто оттеснил форварда «Тамбова» от мяча.
'9
Шляков от левого края выполнил навес к вратарской гостей, Беляев и Левашов не поняли друг друга, но мяч всё-таки вышел за штрафную.
'7
«Арсенал» пробует прибрать мяч к своим ногам, но «Тамбов» мешает этому владению.
'5
Кингз Кангва нарвался на жёлтую карточку — первую в игре.
'5
Эванс Кангва справа выполнил кросс в штрафную хозяев, но Ломовицкий не подстроился под хороший удар в касание.
'4
Первый удар в створ — Костюков потревожил Левашова!
'3
Стремительную атаку провёл «Тамбов», но у Панченко не получилась передача в чужую штрафную.
'1
Матч начался! Тамбовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Тамбов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.