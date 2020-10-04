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Трансляция
С конца
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'7
Полоз пока никак не может зацепиться за мяч у чужой штрафной. Сегодня Дмитрию есть, что доказывать бывшей команде.
'5
Маргасов в центре поля подыграл рукой, затем Нобоа после свистка откинул мяч — фол зафиксирован, но никаких карточек.
'3
Через центр сочинцы провели атаку, Заболотный принял мяч за штрафной и нанёс несложный удар — Песьяков на месте.
'2
Дошла атака «Сочи» до чужой штрафной, но тут же прозвучал судейский свисток — офсайд зафиксирован.
'1
Дан свисток к началу матча! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Сочи» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.