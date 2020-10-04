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Догнать ЦСКА: «Сочи» принимает «Ростов». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Сочи» — «Ростов». ОНЛАЙН

В матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются ведущие погоню за лидирующей группой «Сочи» и «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   04 октября 16:30   |  1 тайм
Сочи
0:0
Ростов
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
45 (з)   Иван Миладинович
23 (з)   Миха Мевля
24 (з)   Эмануэль Маммана
3 (з)   Эльмир Набиуллин
34 (з)   Тимофей Маргасов
18 (п)   Никита Бурмистров
22 (п)    Жоаозиньо
6 (п)   Артур Юсупов
16 (п)   Кристиан Нобоа
9 (н)   Антон Заболотный
30 (в)   Сергей Песьяков
55 (з)   Максим Осипенко
34 (з)   Алексей Козлов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
28 (з)   Евгений Чернов
11 (п)   Алексей Ионов
5 (п)   Деннис Хаджикадунич
6 (п)   Кэнто Хасимото
19 (п)   Хорен Байрамян
17 (п)   Матиас Норманн
99 (н)   Дмитрий Полоз
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
20 (з)   Игорь Юрганов
26 (з)   Никита Калугин
25 (з)   Иван Новосельцев
58 (п)   Андрей Боковой
54 (п)   Анатолий Немченко
73 (п)   Egor Prutsev
7 (п)   Данил Пруцев
21 (н)   Акмаль Бахтияров
79 (н)   Александр Руденко
1 (в)   Егор Бабурин
77 (в)   Максим Рудаков
25 (з)   Арсений Логашов
71 (з)   Николай Поярков
10 (п)   Павел Мамаев
76 (п)   Данила Сухомлинов
47 (н)   Александр Долгов
14 (н)   Владимир Обухов
9 (н)   Давид Тошевски
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Трансляция
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'7
Полоз пока никак не может зацепиться за мяч у чужой штрафной. Сегодня Дмитрию есть, что доказывать бывшей команде.
'5
Маргасов в центре поля подыграл рукой, затем Нобоа после свистка откинул мяч — фол зафиксирован, но никаких карточек.
'3
Через центр сочинцы провели атаку, Заболотный принял мяч за штрафной и нанёс несложный удар — Песьяков на месте.
'2
Дошла атака «Сочи» до чужой штрафной, но тут же прозвучал судейский свисток — офсайд зафиксирован.
'1
Дан свисток к началу матча! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Сочи» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.