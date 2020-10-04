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Рубин Ахмат

Слуцкий против Талалаева: «Рубин» сражается с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Рубин» — «Ахмат». ОНЛАЙН

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» в Казани принимает «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   04 октября 16:30   |  1 тайм
Рубин
0:0
Ахмат
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
77 (з)   Илья Самошников
2 (з)   Карл Старфельт
4 (з)   Силвие Бегич
5 (з)   Филип Уремович
87 (п)   Солтмурад Бакаев
28 (п)   Оливер Абильгор
6 (п)   Хван Ин
8 (п)   Дарко Йевтич
21 (п)   Хвича Кварацхелия
9 (н)   Джордже Деспотович
33 (в)   Виталий Гудиев
20 (з)   Зоран Нижич
4 (з)   Уилкер Анхель
24 (з)   Максим Ненахов
8 (з)   Мирослав Богосавац
96 (з)   Марат Быстров
14 (п)   Артём Полярус
94 (п)   Артём Тимофеев
59 (п)   Евгений Харин
29 (н)   Владимир Ильин
3 (н)   Георгий Мелкадзе
Запасной состав
1 (в)   Никита Медведев
31 (з)   Георгий Зотов
3 (з)   Михаил Меркулов
12 (п)   Александр Зуев
10 (п)   Игорь Коновалов
25 (п)   Денис Макаров
18 (п)   Павел Могилевец
20 (п)   Олег Шатов
15 (п)   Дмитрий Тарасов
19 (н)   Иван Игнатьев
47 (н)   Кирилл Косарев
42 (в)   Александр Мелихов
88 (в)   Гиорги Шелия
55 (з)   Александр Пуцко
40 (з)   Ризван Уциев
6 (п)   Амир Адуев
19 (п)   Олег Иванов
99 (п)   Лечи Садулаев
11 (п)    Исмаэл
9 (н)   Андрес Понсе
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Трансляция
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'5
Ненахов с нарушением правил остановил прорыв Хвичи по флангу. Арбитр устно предупредил игрока «Ахмата».
'3
Спокойный темп на первых минутах. Казанцы держат мяч в центре поля без продвижения вперёд.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.