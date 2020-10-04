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Трансляция
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'5
Ненахов с нарушением правил остановил прорыв Хвичи по флангу. Арбитр устно предупредил игрока «Ахмата».
'3
Спокойный темп на первых минутах. Казанцы держат мяч в центре поля без продвижения вперёд.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.