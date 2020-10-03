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Сражение у дна таблицы: «Уфа» играет с «Ротором». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Уфа» — «Ротор». ОНЛАЙН

«Уфа» принимает волгоградский «Ротор» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Команды занимают последнее и предпоследнее место в таблице чемпионата. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   03 октября 14:00   |  перерыв
Уфа
0:0
Ротор
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Табидзе 13'
Плиев 44'
Жовину Филью 16'
Гогуа 30'
Жигулёв 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе 13'
15 (з)   Константин Плиев 44'
94 (з)   Олег Данченко
77 (п)   Азер Алиев
8 (п)   Кэтэлин Карп
29 (п)   Владислав Камилов
7 (п)   Дмитрий Сысуев
57 (н)   Вячеслав Кротов
75 (н)   Тимур Жамалетдинов
93 (в)   Йосип Чондрич
27 (з)   Седрик Гогуа 30'
6 (з)   Патрисио Матикарди
25 (з)   Данил Степанов
33 (з)   Соломон Кверквелия
17 (п)   Евгений Песегов
8 (п)   Олег Алейник
13 (п)   Сергей Макаров
20 (п)   Илья Жигулёв 45'
96 (н)   Фламарион Жовину 16'
72 (н)   Камиль Муллин
Запасной состав
1 (в)   Алексей Чернов
4 (з)   Алексей Никитин
27 (з)   Йонуц Неделчяру
3 (з)   Павел Аликин
44 (з)   Сергей Бородин
99 (п)   Ахмед Алибеков
23 (п)   Данила Емельянов
9 (п)   Кирилл Фольмер
22 (п)   Артём Голубев
19 (н)   Гамид Агаларов
11 (н)   Ловро Бизяк
17 (н)   Николай Гиоргобиани
1 (в)   Александр Довбня
28 (з)   Азат Байрыев
7 (п)   Николай Кипиани
19 (п)   Кирилл Колесниченко
18 (п)   Олег Николаев
11 (п)   Сергей Серченков
90 (н)   Кирилл Донцов
9 (н)   Бека Микелтадзе
59 (н)   Ярослав Щербин
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 4
  • 11
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 8
Трансляция
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'45+2
Активизировались команды в концовке, но ничего опасного создать не получилось. Игра была очень осторожной — ишь один удар в створ на двоих за тайм. Посмотрим, что будет после перерыва.
'45+1
Две минуты переиграть в первом тайме.
'44
Плиев получил жёлтую за фол.
'43
Вновь арбитр ошибся, отобрав угловой у «Уфы», ведь я от Гогуа ушёл за лицевую, а не от игрока хозяев поля.
'40
Беленов отразил подачу с углового и столкнулся с Гогуа, что стало причиной новой остановки матча. Фол в атаке.
'38
Муллина опередили на фланге, выбив мяч на угловой. Очередной стандарт в мачте.
'36
Йокич получил устное предупреждение за умышленный вынос мяча.
'34
Песегов заработал штрафной, но сделал слишком простой навес, который даже до штрафной «Уфы» не долетел.
'31
Песегов под давлением чуть не ошибся с пасом. Уже через несколько секунд уфимцы вынудили соперника отыграть назад аж на Чондрича.
'30
Гогуа наказан за грубое нарушение.
'29
Как нет пенальти? Защитник «Ротора» рукой заблокировал прострел, находясь в своей штрафной. Но судьи посмотрели повтор и решили, что такого попадания недостаточно.
'27
И снова пауза из-за очередного нарушения. Алиев попал под двойной прессинг и подставился под фол.
'25
«Уфа» старается играть позиционно, но ничего путёвого не выходит. Слишком медленно двигаются уфимцы, а пасы проходят через раз.
'22
Пауза в матче из-за повреждения Гогуа. Игроку пришлось покинуть пределы поля для оказания помощи.
'20
Ещё один заброс в штрафную волгоградцев — Гогуа выиграл борьбу и не пустил Кротова к мячу.
'18
Сысуев во вратарской подставил ногу под дальний выстрел Данченко — мяч пролетел рядом со штангой!
'16
Фламарион высоко задрал локоть и в верховой борьбе за мяч ударил по голове Йокича. Жёлтая карточка.
'15
Жамалетдинов убежал по левому флангу, дошёл до штрафной и пробил из-под защитника — Чондрич в падении накрыл мяч!
'14
Песегов со штрафного пробил в стенку, Жигулёв подкараулил отскок и пробил значительно правее цели.
'13
Табидзе не успел к мячу и в нескольких метрах от штрафной наступил на голеностоп Жигулёву. Перспективная позиция для удара.
'11
Волгоградцы совершили отбор. Тут же последовал длинный заброс вперёд — Фламарион зацепился за мяч, что позволило гостям провести позиционную атаку.
'9
Карп рванул по флангу и навесил в штрафную, Кротов принял мяч, но арбитр зафиксировал офсайд у уфимцев.
'7
С хорошим настроем команда Вадима Евсеева проводит стартовые минуты. Волгоградцы вынуждены большими силами обороняться.
'5
Хозяева провели атаку правым флангом. Данченко вырезал подачу на дальний угол вратарской, но у Кротова не получился удар головой.
'4
Кротов ускорился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, но Сысуев не дотянулся до мяча.
'2
Уфимцы разыграли угловой, прошла подача во вратарскую — Кверквелия высоко выпрыгнул и вынес мяч в сторону.
'1
Матч стартовал! Волгоградцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Уфа» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.