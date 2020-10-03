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Трансляция
С конца
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'45+2
Активизировались команды в концовке, но ничего опасного создать не получилось. Игра была очень осторожной — ишь один удар в створ на двоих за тайм. Посмотрим, что будет после перерыва.
'45+1
Две минуты переиграть в первом тайме.
'44
'43
Вновь арбитр ошибся, отобрав угловой у «Уфы», ведь я от Гогуа ушёл за лицевую, а не от игрока хозяев поля.
'40
Беленов отразил подачу с углового и столкнулся с Гогуа, что стало причиной новой остановки матча. Фол в атаке.
'38
Муллина опередили на фланге, выбив мяч на угловой. Очередной стандарт в мачте.
'36
Йокич получил устное предупреждение за умышленный вынос мяча.
'34
Песегов заработал штрафной, но сделал слишком простой навес, который даже до штрафной «Уфы» не долетел.
'31
Песегов под давлением чуть не ошибся с пасом. Уже через несколько секунд уфимцы вынудили соперника отыграть назад аж на Чондрича.
'30
'29
Как нет пенальти? Защитник «Ротора» рукой заблокировал прострел, находясь в своей штрафной. Но судьи посмотрели повтор и решили, что такого попадания недостаточно.
'27
И снова пауза из-за очередного нарушения. Алиев попал под двойной прессинг и подставился под фол.
'25
«Уфа» старается играть позиционно, но ничего путёвого не выходит. Слишком медленно двигаются уфимцы, а пасы проходят через раз.
'22
Пауза в матче из-за повреждения Гогуа. Игроку пришлось покинуть пределы поля для оказания помощи.
'20
Ещё один заброс в штрафную волгоградцев — Гогуа выиграл борьбу и не пустил Кротова к мячу.
'18
Сысуев во вратарской подставил ногу под дальний выстрел Данченко — мяч пролетел рядом со штангой!
'16
'15
Жамалетдинов убежал по левому флангу, дошёл до штрафной и пробил из-под защитника — Чондрич в падении накрыл мяч!
'14
Песегов со штрафного пробил в стенку, Жигулёв подкараулил отскок и пробил значительно правее цели.
'13
'11
Волгоградцы совершили отбор. Тут же последовал длинный заброс вперёд — Фламарион зацепился за мяч, что позволило гостям провести позиционную атаку.
'9
Карп рванул по флангу и навесил в штрафную, Кротов принял мяч, но арбитр зафиксировал офсайд у уфимцев.
'7
С хорошим настроем команда Вадима Евсеева проводит стартовые минуты. Волгоградцы вынуждены большими силами обороняться.
'5
Хозяева провели атаку правым флангом. Данченко вырезал подачу на дальний угол вратарской, но у Кротова не получился удар головой.
'4
Кротов ускорился по левому флангу и вырезал подачу в штрафную, но Сысуев не дотянулся до мяча.
'2
Уфимцы разыграли угловой, прошла подача во вратарскую — Кверквелия высоко выпрыгнул и вынес мяч в сторону.
'1
Матч стартовал! Волгоградцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Уфа» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.