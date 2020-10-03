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У «Урала» позиция хуже: команда идет на 11-м месте, набрав десять баллов.
Перед матчем ЦСКА идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда за девять туров набрала 16 очков.
Тренерский штаб Виктора Гончаренко с первых минут выпустит следующих игроков:
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов
Самое время перейти к стартовым составам. Хозяева с первых минут начнут так:
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
Начало — в 16.30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА.