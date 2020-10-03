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Ворваться в тройку: ЦСКА борется с «Уралом». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Урал» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Екатеринбургский «Урал» принимает московский ЦСКА в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   03 октября 16:30   |  Матч не начался
Урал
0:0
ЦСКА
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Илья Помазун
93 (з)   Алексей Герасимов
44 (з)   Владимир Рыков
15 (з)   Денис Кулаков
13 (п)   Игорь Калинин
8 (п)   Роман Емельянов
18 (п)   Бранко Йовичич
19 (п)   Даниэль Мишкич
58 (п)   Отман Эль-Кабир
5 (п)   Андрей Егорычев
20 (н)   Андрей Панюков
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
8 (п)   Никола Влашич
22 (п)   Константин Марадишвили
98 (п)   Иван Обляков
19 (п)   Бактийор Зайнутдинов
20 (п)   Константин Кучаев
71 (п)   Наяир Тикнизян
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
31 (в)   Ярослав Годзюр
35 (з)   Николай Золотов
69 (п)   Артём Шаболин
6 (п)   Рафал Аугустыняк
14 (п)   Юрий Бавин
30 (п)   Алексей Евсеев
22 (п)   Айхан Гусейнов
95 (п)   Чингиз Магомадов
7 (н)   Давид Караев
49 (в)   Владислав Тороп
5 (з)   Виктор Васин
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
11 (н)   Чидера Эджуке
21 (н)   Адольфо Гайч
99 (н)   Илья Шкурин
Трансляция
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16:25

У «Урала» позиция хуже: команда идет на 11-м месте, набрав десять баллов.

16:20

Перед матчем ЦСКА идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда за девять туров набрала 16 очков.

16:15

Тренерский штаб Виктора Гончаренко с первых минут выпустит следующих игроков:

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов

16:10

Самое время перейти к стартовым составам. Хозяева с первых минут начнут так:

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

16:05

Начало — в 16.30 мск.

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА.