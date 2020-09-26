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Оздоев бил из-за штрафной, набежав в атаку, но попал в пятку Малкому.
Не пытается «Зенит» форсировать события на чужой половине поля в концовке тайма. И до голов-то не пытался, так сейчас зачем же?
Азмун в быстрой атаке «Зенита» играл на Малкома, до того не дошло, но мяч отскочил к иранцу же, который выстрелил из-за штрафной с лета — в защитника.
Готовится у «Уфы», которая пытается провести атаку, замена.
«Зенит» разыгрывает заработанный Дзюбой штрафной, в итоге Малком бьет издали — блокируют.
71% времени матч «Зенит» владеет мячом, гости соответственно — 29%.
В своей манере все сделал Дзюба: медленный разбег, дождался, пока Беленов завалится в угол и низом покатил немного в другую сторону.
Дуглас Сантос исполняет штрафной с левого фланга. Вернее, пока проверяют, не в штрафной ли было нарушение... И да — ЭТО ПЕНАЛЬТИ!
Могла случиться контратака «Уфы», но подхвативший мяч Йонуц Неделчару отмахнулся от иранского форварда рукой и попал в лицо. Желтая карточка.
Азмун принял на ногу диагональ в штрафной. Пытался хитрым пасом доставить мяч Малкому, но не прошло.
Вся игра на половине поля «Уфы» идет. Пока ничего не могут сделать гости.
«Уфа» пока приходит в себя, «Зенит» продолжает давить, а голевой навес на Азмуна выполнил Вильмар Барриос.
Позиционная атака «Зенита» привела к подаче от угла штрафной на линию вратарской к дальней штанге, откуда Азмун классным ударом с лета вогнал мяч в сетку от перекладины!
Малком начал набирать скорость издалека с мячом, обыгрался в стеку и уже был в штрафной, но защитники остановили бразильца.
Провожал Ловрен мяч, скакавший к Кержакову. Голкипер в итоге забрал мяч, но едва Бизяк там не успел опередить зенитовцев.
Дзюба опять схлестнулся с Суховым у лицевой линии в штрафной «Уфы» и был уверен, что добился углового, однако мяч ушел на от ворот.
Ракицкий пошел с мячом к штрафной, но продолжения не нашел, и атака откатилась назад. Мяч остается у «Зенита».
Контроль мяча у «Зенита» впечатляюще тотальный. Как долго «Уфа» сможет в таком режиме защищаться?
Давят, давят зенитовцы. Дзюба хитро пропускает мяч, но до удара не доходит.
Потихоньку начинает сбиваться «Зенит» на навесы.
Подача хорошая, но верх выигрывают все-таки защитники гостей.
Ни разу не игравший в нынешнем сезоне в старте Ерохин на левом фланге нарвался на фол Неделчару. Будет подача почти от углового флага. Дуглас Сантос готовится ее выполнить.
Мощно «Зенит» наваливается. С огромным трудом уфимцы защищаются внутри своей штрафной. Но ударить все же не дают.
«Зенит» имеет огромный территориальный перевес, катает мяч перед чужой штрафной. Сейчас Дзюба на входе в нее с левого края пошел в обводку на двоих и упал, но мяч Сухов выбил чисто!
Вернувшийся в состав Ракицкий сразу же делает диагональ на правый фланг, там Азмун принимает мяч, но обрабатывает не очень удачно, и защитники выбивают, хоть и недалеко.
«Зенит» в первой же атаке зарабатывает угловой, а после розыгрыша и подачи Дугласа Сантоса Азмун пробил головой — выше створа.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
Важно еще отметить, что «Зениту» в следующем туре ехать как раз в гости к «Спартаку» на «Открытие Арену», и вряд ли чемпионы хотят ехать туда с отставанием, так что будут сегодня предельно мотивированными.
Московский «Спартак» только что благодаря дублю бразильца Айртона со счетом 2:0 выиграл в Саранске у «Тамбова» и возглавил таблицу РПЛ с 20 очками после девяти туров. Теперь слово за «Зенитом», который может догнать красно-белых, если наберет три очка сам.
А вот стартовый состав «Уфы», а также запасные, которых заявил на матч Вадим Евсеев:
Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов, Голубев, Фольмер, Карп, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Аликин, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Сысуев, Жамалетдинов, Агаларов, Гиоргобиани.
Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мостовой, Ригони.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции 9-го тура чемпионата России «Зенит» — Уфа».