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Зенит Уфа

Догнать «Спартак»: «Зенит» дома обыгрывает «Уфу». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Зенит» — «Уфа». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   26 сентября 16:30   |  1 тайм
Зенит
2:0
Уфа
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Азмун 24'
Дзюба 32' (пен)
Неделчяру 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Деян Ловрен
15 (з)   Вячеслав Караваев
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
21 (п)   Александр Ерохин
7 (н)   Сердар Азмун 24'
8 (н)    Малком
22 (н)   Артём Дзюба 32'
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
33 (з)   Александр Сухов 41'
4 (з)   Алексей Никитин
27 (з)   Йонуц Неделчяру 29'
55 (з)   Джемал Табидзе
9 (п)   Кирилл Фольмер
29 (п)   Владислав Камилов
8 (п)   Кэтэлин Карп
22 (п)   Артём Голубев
11 (н)   Ловро Бизяк
Запасной состав
71 (в)   Даниил Одоевский
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Данил Круговой
87 (з)   Данила Прохин
34 (з)   Денис Терентьев
17 (п)   Андрей Мостовой
38 (п)   Леон Мусаев
19 (п)   Алексей Сутормин
18 (п)   Юрий Жирков
10 (н)   Эмилиано Ригони
16 (в)   Юрий Шафинский
3 (з)   Павел Аликин
44 (з)   Сергей Бородин
94 (з)   Олег Данченко
77 (п)   Азер Алиев 41'
87 (п)   Игорь Безденежных
23 (п)   Данила Емельянов
7 (п)   Дмитрий Сысуев
19 (н)   Гамид Агаларов
17 (н)   Николай Гиоргобиани
57 (н)   Вячеслав Кротов
75 (н)   Тимур Жамалетдинов
Удары
67%
По воротам: 9
В створ: 2
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 0
Удары
33%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
  • 5
Трансляция
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'43

Оздоев бил из-за штрафной, набежав в атаку, но попал в пятку Малкому.

'43

Не пытается «Зенит» форсировать события на чужой половине поля в концовке тайма. И до голов-то не пытался, так сейчас зачем же?

'41

Александра Сухова, который держится за пах, меняет Азер Алиев.

'40

Азмун в быстрой атаке «Зенита» играл на Малкома, до того не дошло, но мяч отскочил к иранцу же, который выстрелил из-за штрафной с лета — в защитника.

'39

Готовится у «Уфы», которая пытается провести атаку, замена.

'38

«Зенит» разыгрывает заработанный Дзюбой штрафной, в итоге Малком бьет издали — блокируют.

'37

71% времени матч «Зенит» владеет мячом, гости соответственно — 29%.

'35

Тут же офсайд у «Уфы» после длинной передачи. Снова Бизяк, который в одиночестве на острие грустит.

'34

Ну и все равно в том же ключе все продолжается. «Зенит» спокойненько контролирует мяч. Заброс на Дзюбу, но тот в офсайде.

'32

В своей манере все сделал Дзюба: медленный разбег, дождался, пока Беленов завалится в угол и низом покатил немного в другую сторону.

'32

ГООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 2:0!

'31

Дуглас Сантос исполняет штрафной с левого фланга. Вернее, пока проверяют, не в штрафной ли было нарушение... И да — ЭТО ПЕНАЛЬТИ!

'30

Могла случиться контратака «Уфы», но подхвативший мяч Йонуц Неделчару отмахнулся от иранского форварда рукой и попал в лицо. Желтая карточка.

'29

Азмун принял на ногу диагональ в штрафной. Пытался хитрым пасом доставить мяч Малкому, но не прошло.

'28

Вся игра на половине поля «Уфы» идет. Пока ничего не могут сделать гости.

'26

«Уфа» пока приходит в себя, «Зенит» продолжает давить, а голевой навес на Азмуна выполнил Вильмар Барриос.

'24

Позиционная атака «Зенита» привела к подаче от угла штрафной на линию вратарской к дальней штанге, откуда Азмун классным ударом с лета вогнал мяч в сетку от перекладины!

'24

ГООООООООООООООООООООЛ! Сердар Азмун — 1:0!

'24

Малком начал набирать скорость издалека с мячом, обыгрался в стеку и уже был в штрафной, но защитники остановили бразильца.

'22

Провожал Ловрен мяч, скакавший к Кержакову. Голкипер в итоге забрал мяч, но едва Бизяк там не успел опередить зенитовцев.

'21

Дзюба опять схлестнулся с Суховым у лицевой линии в штрафной «Уфы» и был уверен, что добился углового, однако мяч ушел на от ворот.

'20

Ракицкий пошел с мячом к штрафной, но продолжения не нашел, и атака откатилась назад. Мяч остается у «Зенита».

'19

Контроль мяча у «Зенита» впечатляюще тотальный. Как долго «Уфа» сможет в таком режиме защищаться?

'17

А сейчас Дзюба зацепился за мяч в штрафной и отдал его перекрещивавшему траектории Азмуну — иранец подработал и ударил, но выше створа.

'16

Давят, давят зенитовцы. Дзюба хитро пропускает мяч, но до удара не доходит.

'14

Потихоньку начинает сбиваться «Зенит» на навесы.

'12

Подача хорошая, но верх выигрывают все-таки защитники гостей.

'11

Ни разу не игравший в нынешнем сезоне в старте Ерохин на левом фланге нарвался на фол Неделчару. Будет подача почти от углового флага. Дуглас Сантос готовится ее выполнить.

'9

Мощно «Зенит» наваливается. С огромным трудом уфимцы защищаются внутри своей штрафной. Но ударить все же не дают.

'8

Неплохая атака «Уфы». Могло быть опасно, но Ловрен вовремя сделал шаг и поймал Бизяка в офсайдную ловушку.

'7

Азмун с левого края делает передачу на набегавшего Дзюбу к линии вратарской — удар получается немного неточным.

'5

«Зенит» имеет огромный территориальный перевес, катает мяч перед чужой штрафной. Сейчас Дзюба на входе в нее с левого края пошел в обводку на двоих и упал, но мяч Сухов выбил чисто!

'3

Вернувшийся в состав Ракицкий сразу же делает диагональ на правый фланг, там Азмун принимает мяч, но обрабатывает не очень удачно, и защитники выбивают, хоть и недалеко.

'2

«Зенит» в первой же атаке зарабатывает угловой, а после розыгрыша и подачи Дугласа Сантоса Азмун пробил головой — выше створа.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

16:30

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

16:25

Важно еще отметить, что «Зениту» в следующем туре ехать как раз в гости к «Спартаку» на «Открытие Арену», и вряд ли чемпионы хотят ехать туда с отставанием, так что будут сегодня предельно мотивированными.

16:20

Московский «Спартак» только что благодаря дублю бразильца Айртона со счетом 2:0 выиграл в Саранске у «Тамбова» и возглавил таблицу РПЛ с 20 очками после девяти туров. Теперь слово за «Зенитом», который может догнать красно-белых, если наберет три очка сам.

16:15

А вот стартовый состав «Уфы», а также запасные, которых заявил на матч Вадим Евсеев:

Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Камилов, Голубев, Фольмер, Карп, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Аликин, Бородин, Данченко, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Сысуев, Жамалетдинов, Агаларов, Гиоргобиани.

16:10

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мостовой, Ригони.

16:05

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции 9-го тура чемпионата России «Зенит» — Уфа».