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Трансляция
С конца
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'9
Постоянно атакует московский «Спартак» с первых минут матча, тогда как хозяева вынуждены в основном обороняться.
'7
Зобнин по центру прорвался к чужой штрафной и низом попытался пробить, но вышло прямо в руки Чагрову.
'5
Панченко получил повреждение в единоборстве с Умяровым. Пауза у нас в игре.
'3
Ларссон опасно прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где удар Кокорина с близкой дистанции сумел заблокировать защитник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Тамбов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.