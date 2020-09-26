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Тамбов Спартак

Кокорин в старте: «Спартак» приехал к «Тамбову». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Тамбов» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Спартак» в гостевом матче сражается с «Тамбовом» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
9-й тур  |   26 сентября 14:00   |  1 тайм
Тамбов
0:0
Спартак
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
73 (в)   Никита Чагров
29 (з)   Александр Каплиенко
27 (з)   Алексей Грицаенко
30 (з)   Сослан Таказов
5 (з)   Евгений Шляков
8 (п)   Антон Килин
7 (п)   Виталий Балашов
3 (п)   Гурам Тетрашвили
92 (п)   Валерий Чуперка
13 (н)   Владимир Обухов
10 (н)   Кирилл Панченко
98 (в)   Александр Максименко
29 (з)   Илья Кутепов
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
54 (п)   Наиль Умяров
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
11 (н)   Джордан Ларссон
9 (н)   Александр Кокорин
Запасной состав
1 (в)   Сергей Рыжиков
44 (з)   Никита Чичерин
12 (з)   Александр Головня
2 (з)   Алексей Рыбин
81 (п)   Владимир Кабахидзе
25 (п)   Павел Карасев
77 (н)   Михаил Костюков
9 (н)   Герман Онугха
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
61 (з)   Илья Голосов
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
20 (п)   Остон Урунов
19 (н)   Эсекьель Понсе
7 (н)   Александр Соболев
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
28%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
72%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Трансляция
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'9
Постоянно атакует московский «Спартак» с первых минут матча, тогда как хозяева вынуждены в основном обороняться.
'7
Зобнин по центру прорвался к чужой штрафной и низом попытался пробить, но вышло прямо в руки Чагрову.
'5
Панченко получил повреждение в единоборстве с Умяровым. Пауза у нас в игре.
'3
Ларссон опасно прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, где удар Кокорина с близкой дистанции сумел заблокировать защитник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Тамбов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.