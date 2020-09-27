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Ахмат Урал

Битва за выживание: «Ахмат» принимает «Урал». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Ахмат» — «Урал». ОНЛАЙН

В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   27 сентября 16:30   |  перерыв
Ахмат
1:0
Урал
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Мелкадзе 2'
Харин 31'
Ильин 39' (незабитый пенальти)
Бериша 42'
Страндберг 24'
Страндберг 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Виталий Гудиев
96 (з)   Марат Быстров
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов
24 (з)   Максим Ненахов
11 (п)    Исмаэл
94 (п)   Артём Тимофеев
7 (п)   Бернард Бериша 42'
59 (п)   Евгений Харин 31'
3 (н)   Георгий Мелкадзе 2'
29 (н)   Владимир Ильин 39'
1 (в)   Илья Помазун
4 (з)   Стефан Страндберг 24' 38'
93 (з)   Алексей Герасимов
15 (з)   Денис Кулаков
19 (п)   Даниэль Мишкич 41'
18 (п)   Бранко Йовичич
58 (п)   Отман Эль-Кабир
5 (п)   Андрей Егорычев
21 (п)   Вячеслав Подберёзкин 34'
13 (п)   Игорь Калинин
20 (н)   Андрей Панюков
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
42 (в)   Александр Мелихов
5 (з)   Арсен Адамов
55 (з)   Александр Пуцко
38 (з)   Никита Кармаев
19 (п)   Олег Иванов
99 (п)   Лечи Садулаев
23 (п)   Антон Швец
10 (п)   Халид Кадыров
18 (н)   Идрис Умаев
9 (н)   Андрес Понсе
31 (в)   Ярослав Годзюр
44 (з)   Владимир Рыков 41'
35 (з)   Николай Золотов
14 (п)   Юрий Бавин 34'
6 (п)   Рафал Аугустыняк
8 (п)   Роман Емельянов
30 (п)   Алексей Евсеев
95 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
7 (н)   Давид Караев
Удары
100%
По воротам: 12
В створ: 3
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 8
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 7
Трансляция
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'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Единственный гол в дебюте встречи забил Мелкадзе. Грозненцы владели инициативой и создали ещё несколько хороших моментов. Ближе к перерыву арбитр удалил у гостей Страндберга и назначил пенальти, но Помазун справился с ударом Ильина.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Йовичич в центре поля сзади влетел в ногу Берише. Жёсткий фол, но обошлось без карточки.
'42
Бериша выставил руку и отмахнулся от Эль-Кабира. Жёлтая карточка.
'41
Рыков вошёл в игру вместо Мишкича.
'41
Вторая вынужденная замена у «Урала».
'39
Помазун потащил удар Ильина с пенальти! Владимир пробил в нижний угол — голкипер угадал и отразил, а защитник заблокировал добивание Тимофеева!
'38
Удаление и пенальти в ворота «Урала»! Харин сделал мягкую скидку в штрафную, а мяч попал в руку Страндбергу. Арбитр показал вторую жёлтую карточку и указал на «точку».
'36
Быстрая атака «Ахмата»! Мелкадзе прострелил во вратарскую, но удар Ильина с пяти метров был заблокирован.
'34
Бавин появился на поле.
'34
Вынужденная замена у «Урала» — Подберёзкин дёрнул заднюю поверхность бедра.
'32
Харин за грубый подкат в центре поля получил «горчичник».
'29
Штрафной для «Урала» на левом фланге. Эль-Кабир вырезал подачу на 11-метровую отметку, но хозяева без проблем отбились.
'27
Панюков неудачно приземлился на руку после верхового единоборства. Медики оказывают помощь уральцу за пределами поля.
'25
Опасно! Исмаэл со штрафного попытался пробить в ближнюю девятку — мяч пролетел рядом с девяткой!
'24
Исмаэл набрал скорость, дошёл до штрафной и вынудил сфолить Страндберга. Жёлтая карточка и перспективный стандарт для хозяев.
'22
Мелкадзе зацепился за мяч и пяткой сделал скидку во вратарскую! Помазун чётко сыграл на перехвате, опередив Исмаэла.
'21
Ненахов подключился к атаке и пальнул с дальней дистанции! Помазун в падении отразил мяч, Мелкадзе подкараулил отскок и плотным ударом в касание пробил точно в угол ворот! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел офсайд у Ильина, который мешал голкиперу во вратарской.
'20
Мелкадзе! Сместился к центру, дошёл до штрафной, но Мишкич помешал сопернику пробить по воротам.
'18
Главная потеря для «Урала» — это отсутствие Эрика Бикфалви. Он не играет из-за повреждения.
'16
Калинину досталось в борьбе с Беришой. Арбитр устно предупредил косовара.
'14
Опасно! Ильин резко сместился к центру, дошёл до штрафной и хлёстко пробил с левой ноги — мяч просвистел рядом со штангой!
'12
Грозненцы разыграли угловой. Бериша вырезал подачу на дальнюю штангу — Семёнов выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше перекладины!
'10
Уральцы не могут пройти центр поля — слишком много ошибок в передачах у гостей.
'8
Бериша набрал скорость, ускорился по флангу и врезался в Калинина. Пауза в игре — нужна помощь медиков.
'6
Уральцы организовали контратаку по флангу! Ненахов здорово отработал и помешал Эль-Кабиру прострелить в штрафную.
'4
«Ахмат» бодро выглядит на стартовых минутах. Команда Андрея Талалаева продолжает разыгрывать мяч на чужой половине поля.
'2
ГОЛ! Грозненцы заработали стандарт на фланге. Исмаэл выполнил подачу в штрафную, Мелкадзе выиграл борьбу и пробил головой в противоход Помазуну!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.