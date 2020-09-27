'21

Ненахов подключился к атаке и пальнул с дальней дистанции! Помазун в падении отразил мяч, Мелкадзе подкараулил отскок и плотным ударом в касание пробил точно в угол ворот! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел офсайд у Ильина, который мешал голкиперу во вратарской.