- 433732 просмотра Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
- 77297 просмотров Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября
- 72319 просмотров Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
- 72094 просмотра Назван основной критерий для оценки второй волны COVID-19
- 71188 просмотров Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи москвичам в период пандемии
- 69318 просмотров В Нагорном Карабахе снова начались бои между Азербайджаном и Арменией
- 59322 просмотра Генштаб сообщил об усилении НАТО в 20 км от российской границы
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Единственный гол в дебюте встречи забил Мелкадзе. Грозненцы владели инициативой и создали ещё несколько хороших моментов. Ближе к перерыву арбитр удалил у гостей Страндберга и назначил пенальти, но Помазун справился с ударом Ильина.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Йовичич в центре поля сзади влетел в ногу Берише. Жёсткий фол, но обошлось без карточки.
'42
'41
'41
'39
'38
'36
Быстрая атака «Ахмата»! Мелкадзе прострелил во вратарскую, но удар Ильина с пяти метров был заблокирован.
'34
'34
'32
'29
Штрафной для «Урала» на левом фланге. Эль-Кабир вырезал подачу на 11-метровую отметку, но хозяева без проблем отбились.
'27
Панюков неудачно приземлился на руку после верхового единоборства. Медики оказывают помощь уральцу за пределами поля.
'25
Опасно! Исмаэл со штрафного попытался пробить в ближнюю девятку — мяч пролетел рядом с девяткой!
'24
'22
Мелкадзе зацепился за мяч и пяткой сделал скидку во вратарскую! Помазун чётко сыграл на перехвате, опередив Исмаэла.
'21
Ненахов подключился к атаке и пальнул с дальней дистанции! Помазун в падении отразил мяч, Мелкадзе подкараулил отскок и плотным ударом в касание пробил точно в угол ворот! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел офсайд у Ильина, который мешал голкиперу во вратарской.
'20
Мелкадзе! Сместился к центру, дошёл до штрафной, но Мишкич помешал сопернику пробить по воротам.
'18
Главная потеря для «Урала» — это отсутствие Эрика Бикфалви. Он не играет из-за повреждения.
'16
Калинину досталось в борьбе с Беришой. Арбитр устно предупредил косовара.
'14
Опасно! Ильин резко сместился к центру, дошёл до штрафной и хлёстко пробил с левой ноги — мяч просвистел рядом со штангой!
'12
Грозненцы разыграли угловой. Бериша вырезал подачу на дальнюю штангу — Семёнов выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше перекладины!
'10
Уральцы не могут пройти центр поля — слишком много ошибок в передачах у гостей.
'8
Бериша набрал скорость, ускорился по флангу и врезался в Калинина. Пауза в игре — нужна помощь медиков.
'6
Уральцы организовали контратаку по флангу! Ненахов здорово отработал и помешал Эль-Кабиру прострелить в штрафную.
'4
«Ахмат» бодро выглядит на стартовых минутах. Команда Андрея Талалаева продолжает разыгрывать мяч на чужой половине поля.
'2
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.