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На трибуне «ВЭБ Арены» сегодня, кстати, присутствует нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
Пытались хозяева прорваться в штрафную «Локо» через правый фланг. Разыграли комбинацию Эджуке, Фернандес и Влашич. Но неудачно.
Команды выходят на поле. Все готово к началу матча.
Главный арбитр сегодняшней встречи — Михаил Вилков.
В первых восьми турах ЦСКА набрал 16 очков, одержав пять побед, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения. «Локомотив» за этот же отрезов набрал 12 баллов: 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.
«Локомотив»:
Вратарь: Маринато Гильерме;
Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Мурило, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Антон Миранчук, Даниил Куликов, Владислав Игнатьев, Федор Смолов, Антонио Эдер.
Представляем стартовые составы команд. ЦСКА: Вратарь: Игорь Акинфеев;
Георгий Щенников, Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Бактийор Зайнутдинов, Никола Влашич, Константин Кучаев, Чидера Эджуке.
Игра начнется в 19.00 мск.
В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги в столичном дерби ЦСКА принимает «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.