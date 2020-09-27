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Столичное дерби: ЦСКА бьется с «Локомотивом». LIVE

РПЛ. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив». ОНЛАЙН

В центральном матче 9-го тура Российской Премьер-лиги в столичном дерби сражаются ЦСКА и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   27 сентября 19:00   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Локомотив
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
42 (з)   Георгий Щенников
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
19 (п)   Бактийор Зайнутдинов
8 (п)   Никола Влашич
20 (п)   Константин Кучаев
11 (н)   Чидера Эджуке
1 (в)   Маринато Гильерме
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
37 (з)   Станислав Магкеев
27 (з)    Мурило
14 (з)   Ведран Чорлука
31 (з)   Мацей Рыбусь
11 (п)   Антон Миранчук
69 (п)   Даниил Куликов
20 (п)   Владислав Игнатьев
9 (н)   Фёдор Смолов
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
49 (в)   Владислав Тороп
13 (з)   Никита Котин
5 (з)   Виктор Васин
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
9 (н)   Фёдор Чалов
21 (н)   Адольфо Гайч
99 (н)   Илья Шкурин
77 (в)   Антон Коченков
60 (в)   Андрей Савин
4 (з)   Виталий Лысцов
41 (з)   Слободан Райкович
45 (з)   Александр Сильянов
68 (п)   Никита Иосифов
76 (п)   Максим Мухин
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
67 (п)   Роман Тугарев
25 (н)   Франсуа Камано
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
18 (н)   Лука Джорджевич
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
40%
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  • 1
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'3

На трибуне «ВЭБ Арены» сегодня, кстати, присутствует нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

'2

Пытались хозяева прорваться в штрафную «Локо» через правый фланг. Разыграли комбинацию Эджуке, Фернандес и Влашич. Но неудачно.

'1

Стартовый свисток дан! Разыграли с центра поля мяч армейцы.

18:58

Команды выходят на поле. Все готово к началу матча.

18:50

Главный арбитр сегодняшней встречи — Михаил Вилков.

18:45

В первых восьми турах ЦСКА набрал 16 очков, одержав пять побед, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения. «Локомотив» за этот же отрезов набрал 12 баллов: 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

18:41

«Локомотив»:

Вратарь: Маринато Гильерме;

Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Мурило, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Антон Миранчук, Даниил Куликов, Владислав Игнатьев, Федор Смолов, Антонио Эдер.

18:40

Представляем стартовые составы команд. ЦСКА: Вратарь: Игорь Акинфеев;

Георгий Щенников, Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Бактийор Зайнутдинов, Никола Влашич, Константин Кучаев, Чидера Эджуке.

18:35

Игра начнется в 19.00 мск.

18:30

В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги в столичном дерби ЦСКА принимает «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.