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Трансляция
С конца
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'7
Лихой старт в нашем южном дерби! Смотрим, чем ответят краснодарцы. Петров успел сфолить в атаке, но не стал спорить с рефери.
'5
'4
'3
А просмотр идет не по поводу падения Нобоа. Изучается момент, когда Петров наступил на ногу Заике. Пенальти?
'2
И всё-таки VAR-комната вмешалась в эпизод в штрафной гостей.
'2
Быструю атаку провели сочинцы, в следствии чего Нобоа упал в штрафной «Краснодара» — свисток Карасёва промолчал!
'1
Дан свисток к началу матча! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Время познакомиться с составами команд на игру:
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Сочи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.