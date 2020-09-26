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Южное дерби: «Краснодар» уступает «Сочи». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Сочи» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В 9-м туре чемпионата России «Сочи» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   26 сентября 20:00   |  1 тайм
Сочи
1:0
Краснодар
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Нобоа 5' (пен)
Петров 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
13 (з)   Сергей Терехов
23 (з)   Миха Мевля
24 (з)   Эмануэль Маммана
3 (з)   Эльмир Набиуллин
27 (з)   Кирилл Заика
22 (п)    Жоаозиньо
16 (п)   Кристиан Нобоа 5'
6 (п)   Артур Юсупов
18 (п)   Никита Бурмистров
9 (н)   Антон Заболотный
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович
28 (з)   Игорь Смольников
98 (з)   Сергей Петров 4'
47 (п)   Даниил Уткин
52 (п)   Тонни де
16 (п)   Виктор Классон
14 (п)   Кристоффер Олссон
7 (п)   Реми Кабелла
31 (п)   Кайо Панталеан
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
26 (з)   Никита Калугин
45 (з)   Иван Миладинович
25 (з)   Иван Новосельцев
20 (з)   Игорь Юрганов
58 (п)   Андрей Боковой
54 (п)   Анатолий Немченко
7 (п)   Данил Пруцев
73 (п)   Egor Prutsev
88 (в)   Андрей Синицын
6 (з)   Кристиан Рамирес
2 (з)   Егор Сорокин
8 (п)   Юрий Газинский
77 (п)   Руслан Камболов
15 (п)   Алекс Мацукатов
67 (н)   Максим Кутовой
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
31%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
69%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Трансляция
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'7
Лихой старт в нашем южном дерби! Смотрим, чем ответят краснодарцы. Петров успел сфолить в атаке, но не стал спорить с рефери.
'5
ГОЛ! Нобоа с 11-метровой отметки уверенно пробил в верхний угол ворот — без шансов для Сафонова!
'4
Карасёв сам посмотрел повтор и — указал на «точку»! Петров ещё и карточку получил.
'3
А просмотр идет не по поводу падения Нобоа. Изучается момент, когда Петров наступил на ногу Заике. Пенальти?
'2
И всё-таки VAR-комната вмешалась в эпизод в штрафной гостей.
'2
Быструю атаку провели сочинцы, в следствии чего Нобоа упал в штрафной «Краснодара» — свисток Карасёва промолчал!
'1
Дан свисток к началу матча! Краснодарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Время познакомиться с составами команд на игру:
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Сочи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.