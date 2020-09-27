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Трансляция
С конца
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'22
Чернов ещё раз подключился на дальнюю штангу, но на этот раз не так успешно — мяч от защитника «Ростова» укатился за лицевую.
'21
Кингз Кангва отвечает за все стандарты «Арсенала». А как же Горбатенко? Разучился?
'19
Неплохо Сокол задумал заброс в штрафную гостей в направлении Ковалёва, но Бабурин прочитал эту атаку, вовремя выбежав на мяч.
'17
'15
«Ростов», забив, перешёл на позиционное нападение. Ожидаемый рисунок на поле.
'13
'11
«Арсенал» на волне успеха продолжает атаковать, но, скорее всего, «Ростов» в ближайшее время перейдёт на игру первым номером.
'9
'8
Пока не доходит игра до ворот, если вынести за скобки стандартные положения.
'6
Байрамяну не удалось развить атаку «Ростова» правым флангом — мяч ушёл за лицевую.
'4
Ростовчане в ответной атаке получили право на свой угловой. Норманн выскочил на мяч и пробил головой — неточно.
'2
Первый угловой заработал «Арсенал», а следом и второй. Кингз Кангва выполнил две подачи на ближнюю штангу — справился «Ростов».
'1
Дан свисток к началу матча! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.