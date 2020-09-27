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Арсенал Ростов

Исправиться за Европу: «Ростов» гостит в Туле. LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Арсенал» — «Ростов». ОНЛАЙН

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги вылетевший из квалификации Лиги Европы «Ростов» играет на выезде против тульского «Арсенала». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   27 сентября 14:00   |  1 тайм
Арсенал
1:1
Ростов
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Кангва 9'
Чернов 13'
Ионов 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
4 (з)   Роберт Бауэр
6 (з)   Максим Беляев
5 (з)   Тарас Бурлак
3 (з)   Артём Сокол
15 (п)   Юрий Ковалев
44 (п)   Кингз Кангва
70 (п)   Георги Костадинов
11 (п)   Сергей Ткачёв
23 (п)   Игорь Горбатенко
10 (п)   Эванс Кангва 9'
1 (в)   Егор Бабурин
55 (з)   Максим Осипенко
34 (з)   Алексей Козлов
28 (з)   Евгений Чернов 13'
5 (п)   Деннис Хаджикадунич
15 (п)   Данил Глебов
6 (п)   Кэнто Хасимото
19 (п)   Хорен Байрамян
17 (п)   Матиас Норманн
11 (п)   Алексей Ионов 17'
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
50 (в)   Егор Шамов
1 (в)   Артур Нигматуллин
8 (з)   Гиа Григалава
14 (з)   Анри Хагуш
9 (з)   Кирилл Комбаров
20 (п)   Горан Чаушич
18 (п)   Валерий Громыко
21 (п)   Мохаммед Кадири
82 (п)   Даниил Хлусевич
28 (п)   Владислав Пантелеев
17 (н)   Гурам Аджоев
77 (н)   Роман Минаев
30 (в)   Сергей Песьяков
77 (в)   Максим Рудаков
78 (з)   Дмитрий Чистяков
25 (з)   Арсений Логашов
71 (з)   Николай Поярков
7 (п)   Роман Ерёменко
47 (н)   Александр Долгов
99 (н)   Дмитрий Полоз
9 (н)   Давид Тошевски
Удары
50%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 1
Удары
50%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 2
Трансляция
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'22
Чернов ещё раз подключился на дальнюю штангу, но на этот раз не так успешно — мяч от защитника «Ростова» укатился за лицевую.
'21
Кингз Кангва отвечает за все стандарты «Арсенала». А как же Горбатенко? Разучился?
'19
Неплохо Сокол задумал заброс в штрафную гостей в направлении Ковалёва, но Бабурин прочитал эту атаку, вовремя выбежав на мяч.
'17
Ионов плохо обработал мяч, пошёл в отбор, но наступил на ногу Эвансу Кангва — жёлтая карточка досталась капитану «Ростова».
'15
«Ростов», забив, перешёл на позиционное нападение. Ожидаемый рисунок на поле.
'13
ГОЛ! Ионов вырезал шикарный кросс на дальнюю штангу, где туляки прозевали подключение Чернова, удар с лёта которого стал голевым — мяч с отскоком от газона отправился в угол ворот!
'11
«Арсенал» на волне успеха продолжает атаковать, но, скорее всего, «Ростов» в ближайшее время перейдёт на игру первым номером.
'9
ГОЛ! Ткачёв одной передачей со своей половины поля вскрыл высокую оборону «Ростова»! Эванс Кангва убежал от Хаджикадунича, ворвался в штрафную и пробил в угол ворот!
'8
Пока не доходит игра до ворот, если вынести за скобки стандартные положения.
'6
Байрамяну не удалось развить атаку «Ростова» правым флангом — мяч ушёл за лицевую.
'4
Ростовчане в ответной атаке получили право на свой угловой. Норманн выскочил на мяч и пробил головой — неточно.
'2
Первый угловой заработал «Арсенал», а следом и второй. Кингз Кангва выполнил две подачи на ближнюю штангу — справился «Ростов».
'1
Дан свисток к началу матча! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.