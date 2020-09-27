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Ротор Рубин

На поле после коронавируса: «Ротор» принимает «Рубин». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Ротор» — «Рубин». ОНЛАЙН

В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги «Ротор», получивший два технических поражения из-за коронавируса подряд, в Волгограде принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   27 сентября 19:00   |  Матч не начался
Ротор
0:0
Рубин
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
93 (в)   Йосип Чондрич
6 (з)   Патрисио Матикарди
27 (з)   Седрик Гогуа
33 (з)   Соломон Кверквелия
3 (з)   Армен Манучарян
18 (п)   Олег Николаев
19 (п)   Кирилл Колесниченко
17 (п)   Евгений Песегов
8 (п)   Олег Алейник
13 (п)   Сергей Макаров
96 (н)   Фламарион Жовину
22 (в)   Юрий Дюпин
4 (з)   Силвие Бегич
2 (з)   Карл Старфельт
5 (з)   Филип Уремович
6 (п)   Хван Ин
28 (п)   Оливер Абильгор
20 (п)   Олег Шатов
21 (п)   Хвича Кварацхелия
25 (п)   Денис Макаров
12 (п)   Александр Зуев
9 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
58 (в)   Даниил Кузнецов
56 (з)   Александр Балахонов
4 (з)   Олег Кожемякин
7 (п)   Николай Кипиани
80 (н)   Кирилл Донцов
9 (н)   Бека Микелтадзе
59 (н)   Ярослав Щербин
23 (в)   Иван Коновалов
1 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Михаил Меркулов
77 (з)   Илья Самошников
31 (з)   Георгий Зотов
87 (п)   Солтмурад Бакаев
10 (п)   Игорь Коновалов
18 (п)   Павел Могилевец
15 (п)   Дмитрий Тарасов
19 (н)   Иван Игнатьев
47 (н)   Кирилл Косарев
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ротор» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.