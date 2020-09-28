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Трансляция
С конца
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'21
Свисток арбитра остановил атаку «Динамо» — положение вне игры заметил лайнсмен у Н'Жье.
'19
'18
Евгеньев в штрафной «Динамо» не пустил к мячу Дядюна, поставив тому мощный корпус.
'17
Не удалось химчанам выйти в быструю контратаку — пришлось взяться за владение мячом в центре поля.
'15
Лесовой закрутил мяч к вратарской «Химок», Паршивлюк был готов к удару головой, но позицию у Идову выиграть не сумел.
'13
Пробежались химчане в контратаку, но Ломовицкий выполнил неудобную передачу в направлении Дядюна.
'11
Прошла опасная скидка во вратарскую хозяев, но Кухарчук головой выбил мяч.
'9
'8
Ответ химчан! Дядюн пробовал протолкнуть мяч мимо Шунина — не получилось!
'7
Какую красоту отменил Лантратов! Шиманьски прокинул мяч в штрафную и прострелил к вратарской, откуда Комличенко с лёта пробил пяткой — голкипер «Химок» среагировал!
'6
Не прошли забросы из глубины в направлении Комличенко — оборона «Химок» сработала внимательно.
'4
Момент! Кухарчук левым краем вошёл в штрафную гостей и попробовал закрутить мяч под дальнюю штангу — чуть неточно!
'3
Неопасно москвичи разыграли свой первый угловой — мяч оказался в руках Лантратова.
'2
Тихий в отличном подкате остановил проход Фомина — угловой в пользу «Динамо».
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Химки» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.