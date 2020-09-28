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Приблизиться к лидерам: «Динамо» пропустило от «Химок». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Химки» — «Динамо». ОНЛАЙН

«Химки» принимают московское «Динамо» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
9-й тур  |   28 сентября 19:00   |  1 тайм
Химки
1:0
Динамо М
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Куат 9'
Ломовицкий 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Илья Лантратов
33 (з)   Евгений Гапон
15 (з)   Егор Данилкин
6 (з)   Дмитрий Тихий
4 (з)   Брайан Идову
87 (п)   Кирилл Боженов
44 (п)   Илья Кухарчук
20 (п)   Исламбек Куат 9'
5 (п)   Александр Трошечкин
11 (п)   Александр Ломовицкий 19'
88 (н)   Владимир Дядюн
1 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Сергей Паршивлюк
24 (з)   Роман Евгеньев
18 (з)   Иван Ордец
7 (з)   Дмитрий Скопинцев
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Никола Моро
19 (п)   Даниил Лесовой
53 (п)   Себастьян Шиманьски
9 (н)   Клинтон Н'Жье
11 (н)   Николай Комличенко
Запасной состав
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
42 (з)   Михаил Тихонов
63 (п)   Данил Казанцев
18 (п)   Данил Липовой
9 (п)   Максим Мартусевич
70 (п)   Андрей Мурнин
10 (н)   Камран Алиев
45 (н)   Мохамед Конате
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Заурбек Плиев
34 (з)   Константин Рауш
79 (з)   Сергей Слепов
62 (з)   Богдан Зорин
20 (п)   Вячеслав Грулёв
77 (п)   Шарль Каборе
22 (п)   Игорь Школик
17 (п)   Антон Терехов
10 (н)   Сильвестр Игбун
Удары
40%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 2
Удары
60%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 2
Трансляция
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'21
Свисток арбитра остановил атаку «Динамо» — положение вне игры заметил лайнсмен у Н'Жье.
'19
ГОЛ! Кухарчук своевременно отпасовал в центр динамовской штрафной, Ломовицкий первым ударом пробить Шунина не сумел, но после сейва вратаря сумел успеть к подбору мячу, добавив под перекладину ворот!
'18
Евгеньев в штрафной «Динамо» не пустил к мячу Дядюна, поставив тому мощный корпус.
'17
Не удалось химчанам выйти в быструю контратаку — пришлось взяться за владение мячом в центре поля.
'15
Лесовой закрутил мяч к вратарской «Химок», Паршивлюк был готов к удару головой, но позицию у Идову выиграть не сумел.
'13
Пробежались химчане в контратаку, но Ломовицкий выполнил неудобную передачу в направлении Дядюна.
'11
Прошла опасная скидка во вратарскую хозяев, но Кухарчук головой выбил мяч.
'9
Куат в центре поля нарушил правила на жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче.
'8
Ответ химчан! Дядюн пробовал протолкнуть мяч мимо Шунина — не получилось!
'7
Какую красоту отменил Лантратов! Шиманьски прокинул мяч в штрафную и прострелил к вратарской, откуда Комличенко с лёта пробил пяткой — голкипер «Химок» среагировал!
'6
Не прошли забросы из глубины в направлении Комличенко — оборона «Химок» сработала внимательно.
'4
Момент! Кухарчук левым краем вошёл в штрафную гостей и попробовал закрутить мяч под дальнюю штангу — чуть неточно!
'3
Неопасно москвичи разыграли свой первый угловой — мяч оказался в руках Лантратова.
'2
Тихий в отличном подкате остановил проход Фомина — угловой в пользу «Динамо».
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Химки» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.