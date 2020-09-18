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Краснодар Химки

Уничтожение аутсайдера: «Краснодар» забил «Химкам» семь мячей

«Краснодар» разгромил «Химки» в матче 8-го тура РПЛ

«Краснодар» разгромил «Химки» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 7:2 в пользу «быков».
8-й тур  |   18 сентября 20:00   |  закончен
Краснодар
7:2
Химки
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Берг 19'
Берг 19' (незабитый пенальти)
Классон 23'
Классон 45'
де Вильена 52'
Кабелла 62'
Уткин 74'
Сулейманов 89'
Тихий 18'
Корян 27'
Корян 42' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес 69'
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
31 (п)   Кайо Панталеан
52 (п)   Тонни де 52'
16 (п)   Виктор Классон 23' 45'
14 (п)   Кристоффер Олссон
7 (п)   Реми Кабелла 62'
33 (н)   Маркус Берг 19' 19'
10 (н)    Вандерсон
22 (в)   Илья Лантратов
6 (з)   Дмитрий Тихий 18'
15 (з)   Егор Данилкин
4 (з)   Брайан Идову
87 (п)   Кирилл Боженов
14 (п)   Артём Полярус 58'
20 (п)   Исламбек Куат 85'
5 (п)   Александр Трошечкин
17 (п)   Аршак Корян 85' 27' 42'
11 (п)   Александр Ломовицкий
88 (н)   Владимир Дядюн
Запасной состав
1 (в)   Евгений Городов
88 (в)   Андрей Синицын
28 (з)   Игорь Смольников 69'
2 (з)   Егор Сорокин
47 (п)   Даниил Уткин 74'
77 (п)   Руслан Камболов
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 89'
74 (н)   Эдуард Сперцян
67 (н)   Максим Кутовой
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
33 (з)   Евгений Гапон
42 (з)   Михаил Тихонов
63 (п)   Данил Казанцев 85'
44 (п)   Илья Кухарчук
18 (п)   Данил Липовой
70 (п)   Андрей Мурнин
13 (н)   Николай Сигневич
10 (н)   Камран Алиев 58'
84 (н)   Илья Воробьёв 85'
45 (н)   Мохамед Конате
Трансляция
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'90+1
Финальный свисток! «Краснодар» на своём поле разгромил «Химки» — 7:2! Вся команда хозяев сегодня была хороша, но отдельно надо упомянуть Виктора Классона, который отметился дублем и двумя голевыми передачами! Хочется верить, что «быки» сохранят этот кураж на игру с ПАОКом! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
'89
ГОЛ! После отличного розыгрыша Олссон нанёс удар из центра штрафной — Лантратов мяч отразил — Сулейманов добил! Очень важный мяч для Шапи!
'87
Право на угловой получили химчане, но Уткин выбил мяч из штрафной, здорово сыграв головой.
'85
Воробьёв вышел вместо Коряна.
'85
Очередная замена «Химок».
'85
Казанцев вышел на концовку.
'85
Куат покинул поле.
'83
Лантратов в одной атаке «Краснодара» среагировал сразу на два удара!
'81
Кутовой мог забивать первым же касанием — немного не срослось!
'79
Кутовой появился на поле.
'79
Берга сняли с игры.
'79
Гапон вошёл в игру.
'79
Ломовицкий покинул поле.
'78
Сперцян — в игре.
'78
Де Вильена заменён.
'77
Сулейманов вышел на поле.
'77
Классон заменён.
'75
ГОЛ! Справедливость восторжествовала! Классон нашёл в штрафной Уткина, который прицельным ударом переиграл голкипера — мяч залетел в дальний угол ворот!
'74
Уткин отправил мяч в ворота «Химок», но рефери ошибочно зафиксировал офсайд! Видеоассистент, видимо, укажет на ошибку лайнсмена!
'71
Вандерсон от правого края штрафной здорово пробил — Лантратов отразил мяч! Далее добивание Классона — мимо хет-трика!
'69
Уткин вышел вместо Кабелла.
'69
И ещё одна замена в составе «Краснодара».
'69
Смольников появился на поле.
'69
Рамирес покинул поле.
'68
Де Вильена одной передачей из глубины разорвал оборону гостей, Берг вышел один на один с Лантратовым, но отличиться не сумел — мяч не прошёл под вратарём!
'67
Алиев завершил позиционную атаку «Химок» ударом из-за штрафной — в сторону от ворот.
'65
«Краснодар» поймал кураж. «Химки» во второй тайме страдают в обороне.
'62
ГОЛ! Вандерсон с правого фланга низом прострелил в центр штрафной, Классон пяткой скинул мяч назад, а Кабелла подкрутил под дальнюю штангу! Блестяще разыграно!
'61
Олссон ушёл в лицевую и мягко забросил мяч к вратарской, откуда Берг пробил головой, но несильно — Лантратов справился!
'60
Опасно смотрелась атака «Химок»! Алиев выполнил пас в штрафную, но у Сигневича не получился удар — мяч свалился с ноги!
'58
Алиев вошёл в игру.
'58
Полярус заменён.
'57
Немного успокоилась игра. «Краснодар» ведёт перепас в центре поля.
'56
Химчане стараются цепляться за мяч на чужой половине поля, но не всё получается.
'54
«Химки» в первом тайме уже уступали в два мяча. Помните? Смотрим, чем ответят гости.
'52
ГОЛ! Классно разыграли! Рамирес у штрафной разыграл стеночку с партнером, далее забросил мяч к вратарской, откуда де Вильена с лёта пробил точно в цель!
'51
Сразу два корнера разыграли краснодарцы, но химчане справились с давлением на свои ворота.
'50
Олссон теперь взял игру на себя и пробил из-за штрафной — Лантратов перевёл мяч через перекладину!
'48
Олссон исполнил проникающий пас в штрафную «Химок» на Берга, который аккуратным ударом закатил мяч в дальний угол ворот, но — из положения вне игры!
'47
Ломовицкий закрыл проход Петрова по флангу — мяч выкатился за лицевую.
'46
Стартовала вторая 45-минутка нашей встречи!
'46
Сигневич вышел в линию атаки «Химок» — замена по позиции.
'46
Дядюн не вышел на второй тайм.
'45+6
Свисток на перерыв! В сумасшедшем первом тайме было два назначенных пенальти, один из которых пришлось перебивать, но главное — пять забитых мячей — с двумя дублями (Классона и Коряна)! 3:2 — итог первой 45-минутки! Ждём и после перерыва голевой перестрелки!
'45+4
Корян перестарался в борьбе против Кайо — фол в атаке.
'45+2
Пошла вторая минута из шести добавленных. Все мы помним просмотры Лапочкина — отсюда такое решение.
'45
ГОЛ! Кабелла пролез в штрафную гостей, не заметил на пути защитников и сделал передачу к линии вратарской, откуда Классон в касание направил мяч в ворота! Дубль Виктора!
'44
Тихий чуть не привёз! Плохая передача на своего вратаря могла дорого стоить, но Лантратов успел к мячу у линии штрафной!
'42
ГОЛ! А вот на этот раз исполнено безупречно! Корян с 11-метровой отметки пробил в один угол ворот, а Сафонов прыгнул в другой! Дубль Аршака!
'42
Ничего себе! Судья указывает, что надо перебить пенальти! Корян вновь у мяча!
'41
Корян пошёл к «точке» за дублем, но переиграть Сафонова не сумел — кипер «быков» в прыжке вытащил мяч!
'39
Решение принято! Пенальти назначен в ворота «Краснодара»! Какой матч у нас!
'38
Лапочкин по-прежнему у экрана! Очень непростой момент!
'36
Вновь Лапочкин отправился изучать повтор! Прилетит ответный пенальти? Ждём решения!
'35
Да, VAR просматривает спорный эпизод!
'35
После подачи Поляруса от флажка мяч в штрафной «Краснодара» задел руку де Вильены! Будет просмотр?
'34
Мартынович не догнал мяч у лицевой — ещё один угловой у ворот «Краснодара».
'33
Неудачно химчане разыграли корнер — мяч быстро покинул краснодарскую штрафную.
'32
Полярусу не дали прострелить от лицевой — первый угловой заработали химчане.
'31
Вот уже химчане и прессинг применяют. Здорово гол Коряна встряхнул игру гостей.
'29
Химчане быстро вернулись в игру. Теперь уже гости пробуют наладить позиционную атаку.
'27
ГОЛ! Вот это попал! «Химки» вышли в контратаку по центру, Корян скинул соперника с плеч, убрал под правую и из-за штрафной нанёс удар — точно в девять!
'25
«Краснодар» и не думает отдавать мяч сопернику. Очередной угловой заработали хозяева.
'23
ГОЛ! Творят шведы! Классон получил пас от Берга в центре штрафной и пробил после быстрой обработки — мяч прошёл под вратарём!
'21
Опасный розыгрыш углового! Берг сыграл на опережение и пробил головой — Лантратов вытащил мяч из-под перекладины!
'19
ГОЛ! Берг не забил с «точки», но — первым успел на добивание, переправив мяч в ворота!
'19
Берг не реализовал пенальти — Лантратов парировал мяч!
'18
Лапочкин поставил на «точку»! Тихий сыграл рукой в штрафной «Химок»! Ещё и жёлтая карточка досталась капитану гостевой команды.
'17
Лапочкин сам побежал смотреть повтор!
'17
VAR решил вмешаться в эпизод! Пенальти или нет?
'16
Намекали краснодарцы, что была игра рукой в штрафной «Химок» — судейский свисток промолчал!
'15
Кабелла взялся за первый угловой в матче, но подача на ближнюю штангу опасной не получилась.
'14
«Краснодар» много владеет мячом. Петров с фланга навесил — Трошечкин выбил мяч на угловой.
'12
Олссон в касание пытался сделать передачу в штрафную соперника, но защитник помешал мячу найти Берга.
'11
Гости провели позиционную атаку, использовав фланговые забросы в штрафную, но до момента у ворот Сафонова дело так и не дошло.
'10
Вандерсон от правой бровки закрутил мяч во вратарскую «Химок» — прямо в руки Лантратову.
'9
Кабелла получил повреждение после столкновения с Куатом. Игровой момент — по мнению рефери.
'7
Первый опасный момент в матче! Де Вильена откликнулся на прострел от лицевой, пробив в касание из центра штрафной — промах!
'6
Берг принял мяч на радиусе чужой штрафной, но развернуться к воротам шведу не позволили.
'4
Корян получил повреждение в одном из столкновений. Врачи приглашены на поле.
'3
«Краснодар» здорово по центру вышел в контратаку, но сумели «Химки» у своей штрафной мяч отобрать.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.