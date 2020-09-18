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Трансляция
С конца
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'90+1
Финальный свисток! «Краснодар» на своём поле разгромил «Химки» — 7:2! Вся команда хозяев сегодня была хороша, но отдельно надо упомянуть Виктора Классона, который отметился дублем и двумя голевыми передачами! Хочется верить, что «быки» сохранят этот кураж на игру с ПАОКом! На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
'89
'87
Право на угловой получили химчане, но Уткин выбил мяч из штрафной, здорово сыграв головой.
'85
'85
'85
'85
'83
Лантратов в одной атаке «Краснодара» среагировал сразу на два удара!
'81
Кутовой мог забивать первым же касанием — немного не срослось!
'79
'79
'79
'79
'78
'78
'77
'77
'75
'74
Уткин отправил мяч в ворота «Химок», но рефери ошибочно зафиксировал офсайд! Видеоассистент, видимо, укажет на ошибку лайнсмена!
'71
Вандерсон от правого края штрафной здорово пробил — Лантратов отразил мяч! Далее добивание Классона — мимо хет-трика!
'69
'69
'69
'69
'68
Де Вильена одной передачей из глубины разорвал оборону гостей, Берг вышел один на один с Лантратовым, но отличиться не сумел — мяч не прошёл под вратарём!
'67
Алиев завершил позиционную атаку «Химок» ударом из-за штрафной — в сторону от ворот.
'65
«Краснодар» поймал кураж. «Химки» во второй тайме страдают в обороне.
'62
'61
Олссон ушёл в лицевую и мягко забросил мяч к вратарской, откуда Берг пробил головой, но несильно — Лантратов справился!
'60
Опасно смотрелась атака «Химок»! Алиев выполнил пас в штрафную, но у Сигневича не получился удар — мяч свалился с ноги!
'58
'58
'57
Немного успокоилась игра. «Краснодар» ведёт перепас в центре поля.
'56
Химчане стараются цепляться за мяч на чужой половине поля, но не всё получается.
'54
«Химки» в первом тайме уже уступали в два мяча. Помните? Смотрим, чем ответят гости.
'52
'51
Сразу два корнера разыграли краснодарцы, но химчане справились с давлением на свои ворота.
'50
Олссон теперь взял игру на себя и пробил из-за штрафной — Лантратов перевёл мяч через перекладину!
'48
Олссон исполнил проникающий пас в штрафную «Химок» на Берга, который аккуратным ударом закатил мяч в дальний угол ворот, но — из положения вне игры!
'47
Ломовицкий закрыл проход Петрова по флангу — мяч выкатился за лицевую.
'46
Стартовала вторая 45-минутка нашей встречи!
'46
'46
'45+6
Свисток на перерыв! В сумасшедшем первом тайме было два назначенных пенальти, один из которых пришлось перебивать, но главное — пять забитых мячей — с двумя дублями (Классона и Коряна)! 3:2 — итог первой 45-минутки! Ждём и после перерыва голевой перестрелки!
'45+4
Корян перестарался в борьбе против Кайо — фол в атаке.
'45+2
Пошла вторая минута из шести добавленных. Все мы помним просмотры Лапочкина — отсюда такое решение.
'45
'44
Тихий чуть не привёз! Плохая передача на своего вратаря могла дорого стоить, но Лантратов успел к мячу у линии штрафной!
'42
'42
Ничего себе! Судья указывает, что надо перебить пенальти! Корян вновь у мяча!
'41
Корян пошёл к «точке» за дублем, но переиграть Сафонова не сумел — кипер «быков» в прыжке вытащил мяч!
'39
Решение принято! Пенальти назначен в ворота «Краснодара»! Какой матч у нас!
'38
Лапочкин по-прежнему у экрана! Очень непростой момент!
'36
Вновь Лапочкин отправился изучать повтор! Прилетит ответный пенальти? Ждём решения!
'35
Да, VAR просматривает спорный эпизод!
'35
После подачи Поляруса от флажка мяч в штрафной «Краснодара» задел руку де Вильены! Будет просмотр?
'34
Мартынович не догнал мяч у лицевой — ещё один угловой у ворот «Краснодара».
'33
Неудачно химчане разыграли корнер — мяч быстро покинул краснодарскую штрафную.
'32
Полярусу не дали прострелить от лицевой — первый угловой заработали химчане.
'31
Вот уже химчане и прессинг применяют. Здорово гол Коряна встряхнул игру гостей.
'29
Химчане быстро вернулись в игру. Теперь уже гости пробуют наладить позиционную атаку.
'27
'25
«Краснодар» и не думает отдавать мяч сопернику. Очередной угловой заработали хозяева.
'23
'21
Опасный розыгрыш углового! Берг сыграл на опережение и пробил головой — Лантратов вытащил мяч из-под перекладины!
'19
'19
'18
'17
Лапочкин сам побежал смотреть повтор!
'17
VAR решил вмешаться в эпизод! Пенальти или нет?
'16
Намекали краснодарцы, что была игра рукой в штрафной «Химок» — судейский свисток промолчал!
'15
Кабелла взялся за первый угловой в матче, но подача на ближнюю штангу опасной не получилась.
'14
«Краснодар» много владеет мячом. Петров с фланга навесил — Трошечкин выбил мяч на угловой.
'12
Олссон в касание пытался сделать передачу в штрафную соперника, но защитник помешал мячу найти Берга.
'11
Гости провели позиционную атаку, использовав фланговые забросы в штрафную, но до момента у ворот Сафонова дело так и не дошло.
'10
Вандерсон от правой бровки закрутил мяч во вратарскую «Химок» — прямо в руки Лантратову.
'9
Кабелла получил повреждение после столкновения с Куатом. Игровой момент — по мнению рефери.
'7
Первый опасный момент в матче! Де Вильена откликнулся на прострел от лицевой, пробив в касание из центра штрафной — промах!
'6
Берг принял мяч на радиусе чужой штрафной, но развернуться к воротам шведу не позволили.
'4
Корян получил повреждение в одном из столкновений. Врачи приглашены на поле.
'3
«Краснодар» здорово по центру вышел в контратаку, но сумели «Химки» у своей штрафной мяч отобрать.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.