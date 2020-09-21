'45+1

Свисток на перерыв! В первом тайме «Динамо» больше владело мячом, но с моментами у бело-голубых как-то не задалось. А вот «Ахмат», чаще сидевший в обороне, создал два реальных шанса на гол — Исмаэл и Ильин угрожали воротам — Шунин справился с опасными ударами, 0:0.