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РПЛ. 8-й тур. «Динамо» — «Ахмат». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» принимает грозненский «Ахмат» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   21 сентября 19:00   |  2 тайм
Динамо М
0:0
Ахмат
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Слепов 31'
Швец 27'
Ильин 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
7 (з)   Дмитрий Скопинцев
18 (з)   Иван Ордец
24 (з)   Роман Евгеньев
79 (з)   Сергей Слепов 31'
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Никола Моро
19 (п)   Даниил Лесовой
53 (п)   Себастьян Шиманьски
20 (п)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
33 (в)   Виталий Гудиев
24 (з)   Максим Ненахов
96 (з)   Марат Быстров
4 (з)   Уилкер Анхель
20 (з)   Зоран Нижич
8 (з)   Мирослав Богосавац
23 (п)   Антон Швец 27'
7 (п)   Бернард Бериша
94 (п)   Артём Тимофеев
11 (п)    Исмаэл
29 (н)   Владимир Ильин 48'
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Заурбек Плиев
34 (з)   Константин Рауш
62 (з)   Богдан Зорин
77 (п)   Шарль Каборе
23 (п)   Владислав Карапузов
65 (п)   Владимир Москвичев
22 (п)   Игорь Школик
17 (п)   Антон Терехов
10 (н)   Сильвестр Игбун
42 (в)   Александр Мелихов
88 (в)   Гиорги Шелия
55 (з)   Александр Пуцко
40 (з)   Ризван Уциев
10 (п)   Халид Кадыров
19 (п)   Олег Иванов
59 (п)   Евгений Харин
99 (п)   Лечи Садулаев
95 (н)   Абубакар Кадыров
3 (н)   Георгий Мелкадзе
9 (н)   Андрес Понсе
18 (н)   Идрис Умаев
Удары
33%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 5
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 11
Трансляция
С начала С конца
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'48
Ильин локтем попал в лицо Ордецу — незамедлительная жёлтая карточка!
'47
Потерял Шиманьски мяч на чужой половине поля, но Моро помешал грозненцам выйти в контратаку.
'46
Возобновилась встреча! Второй тайм.
'45+1
Свисток на перерыв! В первом тайме «Динамо» больше владело мячом, но с моментами у бело-голубых как-то не задалось. А вот «Ахмат», чаще сидевший в обороне, создал два реальных шанса на гол — Исмаэл и Ильин угрожали воротам — Шунин справился с опасными ударами, 0:0.
'45+1
Одну минуту Вилков компенсировал к первому тайму.
'44
Скопинцев вернулся в игру. Третий свой угловой разыграли гости — без момента у ворот.
'43
Скопинцев прервал силовой прострел Ненахова — мяч болезненно попал в голову динамовцу! Врачи выбежали на поле.
'41
Ух, момент! После кросса Ненахова во вратарскую «Динамо» Ильин пробил в падении головой — Шунин отразил мяч, даже не дёрнувшись!
'40
Н'Жье у штрафной «Ахмата» показал несколько ложных замахов, но на ударную позицию так и не вышел.
'38
Чётко сработала оборона грозненцев, отбившись от очередной подачи от флажка.
'37
Скопинцев классный рейд совершил по левому краю, добрался до лицевой и заработал для «Динамо» угловой.
'36
Шиманьски не поднял мяч, выполнив плохую подачу со стандарта. Как-то пока у поляка не идёт розыгрыш.
'34
Ненахов ответил дальним выстрелом — мяч без всяких рикошетов прошёл мимо ворот.
'33
Моро с дальней дистанции зарядил — мяч после рикошета отправился на угловой. Навес Фомина не слишком потревожил оборону «Ахмата».
'31
Слепов получил жёлтую карточку за грубый подкат сзади — Исмаэл пострадал.
'29
Моро потерял мяч в центре поля, Ильин сразу же рванул в штрафную «Динамо», но Никола успел исправиться, здорово сыграв в подкате!
'27
Швец отмахнулся от Шиманьски, попав тому в лицо — первая жёлтая карточка в матче.
'26
Неудачно москвичи разыграли стандарт — у Шиманьски не получилась подача в гостевую штрафную.
'24
Бериша протащил мяч вдоль в штрафной «Динамо», подготовил удар, но запустил мяч выше желаемого.
'22
Шиманьски от угла поля прострелил на ближнюю штангу — грозненцы через несколько отскоков выбили мяч за штрафную. Бериша убегал в контратаку, но динамовцы успели вернуться в оборону.
'20
А момент создаёт «Ахмат»! Бериша залетел в штрафную, далее отыграл на Тимофеева, тот уже выкатил мяч к радиусу, а Исмаэл исполнил удар под дальнюю — Шунин в прыжке потащил!
'18
«Динамо» владеет игровым преимуществом — мяч чаще держится в ногах хозяев поля.
'16
Н'Жье от лицевой покатил мяч в район 11-метровой отметки, куда ворвался Фомин, но его опередил Анхель, помешавший нанести удар по воротам!
'14
Моро отпасовал к штрафной «Ахмата», Грулёв развернулся к воротам и пробил низом — Гудиев на месте!
'13
Скопинцев на левом краю атаки заложил несколько финтов, дотащил мяч до чужой штрафной, но там ничего не придумал.
'11
Шиманьски со стандартного положения исполнил подачу к воротам «Ахмата», но мяч в итоге вылетел за штрафную гостей.
'9
Бериша отдавал в центр штрафной хозяев — не прошла задумка! Богосавац завершил атаку гостей ударом с подбора — мимо!
'8
Исмаэл решил нанести дальний удар, но мяч отправил намного выше ворот «Динамо».
'7
Продолжает Вилков фиксировать мелкие фолы. Фомин нарушил правила в центре поля.
'6
Исмаэл у чужой штрафной сзади двинул Ордеца по ногам — фол в атаке.
'4
Высоко хозяева встречают соперника. Анхель попал под давление Скопинцева — пришлось защитнику «Ахмата» выбивать мяч за боковую.
'2
Атаку с ходу провели москвичи, Моро подхватил мяч, убрал под правую и пробил из-за штрафной — выше ворот.
'1
Дан свисток к началу матча! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.