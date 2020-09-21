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Трансляция
С конца
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'48
'47
Потерял Шиманьски мяч на чужой половине поля, но Моро помешал грозненцам выйти в контратаку.
'46
Возобновилась встреча! Второй тайм.
'45+1
Свисток на перерыв! В первом тайме «Динамо» больше владело мячом, но с моментами у бело-голубых как-то не задалось. А вот «Ахмат», чаще сидевший в обороне, создал два реальных шанса на гол — Исмаэл и Ильин угрожали воротам — Шунин справился с опасными ударами, 0:0.
'45+1
Одну минуту Вилков компенсировал к первому тайму.
'44
Скопинцев вернулся в игру. Третий свой угловой разыграли гости — без момента у ворот.
'43
Скопинцев прервал силовой прострел Ненахова — мяч болезненно попал в голову динамовцу! Врачи выбежали на поле.
'41
Ух, момент! После кросса Ненахова во вратарскую «Динамо» Ильин пробил в падении головой — Шунин отразил мяч, даже не дёрнувшись!
'40
Н'Жье у штрафной «Ахмата» показал несколько ложных замахов, но на ударную позицию так и не вышел.
'38
Чётко сработала оборона грозненцев, отбившись от очередной подачи от флажка.
'37
Скопинцев классный рейд совершил по левому краю, добрался до лицевой и заработал для «Динамо» угловой.
'36
Шиманьски не поднял мяч, выполнив плохую подачу со стандарта. Как-то пока у поляка не идёт розыгрыш.
'34
Ненахов ответил дальним выстрелом — мяч без всяких рикошетов прошёл мимо ворот.
'33
Моро с дальней дистанции зарядил — мяч после рикошета отправился на угловой. Навес Фомина не слишком потревожил оборону «Ахмата».
'31
'29
Моро потерял мяч в центре поля, Ильин сразу же рванул в штрафную «Динамо», но Никола успел исправиться, здорово сыграв в подкате!
'27
'26
Неудачно москвичи разыграли стандарт — у Шиманьски не получилась подача в гостевую штрафную.
'24
Бериша протащил мяч вдоль в штрафной «Динамо», подготовил удар, но запустил мяч выше желаемого.
'22
Шиманьски от угла поля прострелил на ближнюю штангу — грозненцы через несколько отскоков выбили мяч за штрафную. Бериша убегал в контратаку, но динамовцы успели вернуться в оборону.
'20
А момент создаёт «Ахмат»! Бериша залетел в штрафную, далее отыграл на Тимофеева, тот уже выкатил мяч к радиусу, а Исмаэл исполнил удар под дальнюю — Шунин в прыжке потащил!
'18
«Динамо» владеет игровым преимуществом — мяч чаще держится в ногах хозяев поля.
'16
Н'Жье от лицевой покатил мяч в район 11-метровой отметки, куда ворвался Фомин, но его опередил Анхель, помешавший нанести удар по воротам!
'14
Моро отпасовал к штрафной «Ахмата», Грулёв развернулся к воротам и пробил низом — Гудиев на месте!
'13
Скопинцев на левом краю атаки заложил несколько финтов, дотащил мяч до чужой штрафной, но там ничего не придумал.
'11
Шиманьски со стандартного положения исполнил подачу к воротам «Ахмата», но мяч в итоге вылетел за штрафную гостей.
'9
Бериша отдавал в центр штрафной хозяев — не прошла задумка! Богосавац завершил атаку гостей ударом с подбора — мимо!
'8
Исмаэл решил нанести дальний удар, но мяч отправил намного выше ворот «Динамо».
'7
Продолжает Вилков фиксировать мелкие фолы. Фомин нарушил правила в центре поля.
'6
Исмаэл у чужой штрафной сзади двинул Ордеца по ногам — фол в атаке.
'4
Высоко хозяева встречают соперника. Анхель попал под давление Скопинцева — пришлось защитнику «Ахмата» выбивать мяч за боковую.
'2
Атаку с ходу провели москвичи, Моро подхватил мяч, убрал под правую и пробил из-за штрафной — выше ворот.
'1
Дан свисток к началу матча! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.