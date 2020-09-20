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Трансляция
С конца
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'90+4
Всё, финальный свисток! «Локомотив» выигрывает с минимальным преимуществом, прерывая свою серию из 5 матчей чемпионата без побед и одерживая третью победу в нынешнем сезоне. У «железнодорожников» теперь 12 очков, а у «волков» — 7. «Тамбов» остаётся на 13-м месте турнирной таблицы, «Локомотив» пока что 6-й. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
'90+3
'90+3
'90+3
'90
Три минуты осталось играть в нашем матче.
'89
Гильерме легко справляется с дальним навесом в штрафную.
'87
«Тамбову» не хватает точности обостряющих передач, чтобы создать что-то опасное.
'85
Лисакович разрезающей передачей нашёл Жемалетдинова у линии штрафной, и Рифат пробил низом, целясь в ближний угол — рядом со штангой!
'83
Не получилась атака левым флангом у «Локомотива» — Смолов плохо обработал мяч.
'81
Хозяева уверенно выстраивают оборону и не дают «Тамбову» что-либо создавать впереди, теряя мяч.
'79
Карапетян рано рванул вперёд и забрался в офсайд.
'77
Теряет «Локомотив» мяч в атаке, порядочно не дойдя до чужой штрафной.
'75
'75
'74
Рыжиков уверенно забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'72
'72
'71
Жемалетдинов оказался в офсайде.
'69
Смолов вырвался на ударную позицию и пробил с острого угла под левую штангу — Рыжиков на месте!
'67
'65
'64
'64
'63
Угловой заработал «Тамбов», но ничего опасного с него не создал.
'61
'59
Не получилась атака правым флангом у «Тамбова», потерян мяч.
'57
В центр поля сместилась игра. Понятно, что это больше на руку «Локо» при таком счёте.
'55
'53
Тетрашвили нарушил правила в атаке.
'51
Два угловых подряд заработал «Локомотив», «Тамбов» уверенно отбился.
'49
Смолов неудачно обработал мяч в штрафной «Тамбова» и потерял его.
'47
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Прозвучал свисток, отправляющий команды отдыхать. «Локомотив» быстро забил и дальше играл по счёту (хотя не факт, что при 0:0 он действовал бы намного активнее, конечно), а у «Тамбова» шансов сравнять счёт пока фактически не было. Ждём второго тайма.
'45+1
Разыграли угловой «железнодорожники» и потеряли мяч.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму тем временем.
'45
Эдер резко пробил в правый угол от линии штрафной, Рыжиков перевёл на угловой!
'43
'43
'41
'38
Миранчук красивый сольный проход к штрафной по центру совершил и завершил его хлёстким ударом низом метров с 25 — рядом с левой штангой!
'36
Забрал себе мяч «Тамбов», но пройти с ним к чужой штрафной не удаётся.
'34
Гильерме легко забирает мяч в руки после навеса в штрафную.
'32
Попытались гости провести атаку правым флангом и потеряли мяч.
'30
Без моментов идёт сейчас игра. «Локомотив» не торопится забивать второй мяч, «Тамбов» не спешит отыгрываться.
'28
Слишком сильный навес в направлении Чуперки получился, Гильерме легко его опередил и забрал мяч.
'26
Смолов отметился плотным ударом от линии штрафной, Рыжиков на месте.
'24
Контролирует мяч «Локомотив» в районе центра поля.
'22
Закрутил Антон мяч к воротам, гости отбились.
'21
Плотный удар в левый угол ворот нанёс Миранчук от линии штрафной — Рыжиков перевёл на угловой!
'19
Прошёл прострел в штрафную «Локомотива» с правого фланга — снова Гильерме на месте.
'17
Гильерме забирает мяч в руки после дальнего навеса.
'15
Спокойно играет в обороне «Тамбов», не рискуя раскрываться.
'13
Миранчук получил мяч на подступах к штрафной и пробил в касание — рядом со штангой!
'11
Гильерме спокойно забирает мяч в руки после прострела в штрафную с правого фланга.
'9
«Тамбов» пытается что-то создать впереди теперь, но пока безуспешно.
'7
'5
Ойеволе выбивает мяч из штрафной после навеса с левого фланга.
'3
«Локомотив» контролирует мяч и пытается атаковать позиционно, однако пока не находит брешей в плотной обороне гостей.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.