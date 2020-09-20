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Смолов выручил Николича: «Локомотив» обыграл «Тамбов»

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-зеленых.
8-й тур  |   20 сентября 19:00   |  закончен
Локомотив
1:0
Тамбов
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Смолов 7'
Крыховяк 47'
Эдер 55'
Живоглядов 61'
Магкеев 67'
Жемалетдинов 86'
Шляков 41'
Рыжиков 65'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
31 (з)   Мацей Рыбусь
27 (з)    Мурило
14 (з)   Ведран Чорлука
37 (з)   Станислав Магкеев 67'
2 (з)   Дмитрий Живоглядов 61'
11 (п)   Антон Миранчук 90'
7 (п)   Гжегож Крыховяк 47'
19 (н)   Антонио Эдер 72' 55'
25 (н)   Франсуа Камано 64'
9 (н)   Фёдор Смолов 90' 7'
1 (в)   Сергей Рыжиков 65'
27 (з)   Алексей Грицаенко
58 (з)   Адесойе Ойеволе 43'
5 (з)   Евгений Шляков 41'
2 (з)   Алексей Рыбин
29 (з)   Александр Каплиенко
3 (п)   Гурам Тетрашвили
25 (п)   Павел Карасев 46'
92 (п)   Валерий Чуперка
10 (н)   Кирилл Панченко 75'
13 (н)   Владимир Обухов
Запасной состав
60 (в)   Андрей Савин
77 (в)   Антон Коченков
4 (з)   Виталий Лысцов
41 (з)   Слободан Райкович
45 (з)   Александр Сильянов
69 (п)   Даниил Куликов 90'
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский 90'
20 (п)   Владислав Игнатьев
67 (п)   Роман Тугарев
17 (н)   Рифат Жемалетдинов 64' 86'
88 (н)   Виталий Лисакович 72'
18 (н)   Лука Джорджевич
73 (в)   Никита Чагров
30 (з)   Сослан Таказов 43'
44 (з)   Никита Чичерин
12 (з)   Александр Головня
7 (п)   Виталий Балашов
81 (п)   Владимир Кабахидзе
8 (п)   Антон Килин
77 (н)   Михаил Костюков 46'
87 (н)   Александр Карапетян 75'
9 (н)   Герман Онугха
Трансляция
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'90+4
Всё, финальный свисток! «Локомотив» выигрывает с минимальным преимуществом, прерывая свою серию из 5 матчей чемпионата без побед и одерживая третью победу в нынешнем сезоне. У «железнодорожников» теперь 12 очков, а у «волков» — 7. «Тамбов» остаётся на 13-м месте турнирной таблицы, «Локомотив» пока что 6-й. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Рыбчинский на поле.
'90+3
И Смолов снят с игры.
'90+3
Куликов вместо Миранчука.
'90+3
Двойная замена у «Локомотива» напоследок. Под призовые, плюс потянуть время.
'90
Три минуты осталось играть в нашем матче.
'89
Гильерме легко справляется с дальним навесом в штрафную.
'87
«Тамбову» не хватает точности обостряющих передач, чтобы создать что-то опасное.
'85
Лисакович разрезающей передачей нашёл Жемалетдинова у линии штрафной, и Рифат пробил низом, целясь в ближний угол — рядом со штангой!
'83
Не получилась атака левым флангом у «Локомотива» — Смолов плохо обработал мяч.
'81
Хозяева уверенно выстраивают оборону и не дают «Тамбову» что-либо создавать впереди, теряя мяч.
'79
Карапетян рано рванул вперёд и забрался в офсайд.
'77
Теряет «Локомотив» мяч в атаке, порядочно не дойдя до чужой штрафной.
'75
Карапетян на поле.
'75
Панченко заменён.
'74
Рыжиков уверенно забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'72
Лисакович на поле.
'72
Эдер отправляется отдыхать.
'71
Жемалетдинов оказался в офсайде.
'69
Смолов вырвался на ударную позицию и пробил с острого угла под левую штангу — Рыжиков на месте!
'67
Магкеев заехал сопернику по ногам. Ещё одна карточка.
'65
Рыжиков стал слишком активно спорить с арбитром и получил жёлтую.
'64
Жемалетдинов вместо Камано.
'64
Первая замена у «Локомотива».
'63
Угловой заработал «Тамбов», но ничего опасного с него не создал.
'61
Живоглядов получил «горчичник» за срыв атаки.
'59
Не получилась атака правым флангом у «Тамбова», потерян мяч.
'57
В центр поля сместилась игра. Понятно, что это больше на руку «Локо» при таком счёте.
'55
Эдер толкнул соперника в спину. Это жёлтая.
'53
Тетрашвили нарушил правила в атаке.
'51
Два угловых подряд заработал «Локомотив», «Тамбов» уверенно отбился.
'49
Смолов неудачно обработал мяч в штрафной «Тамбова» и потерял его.
'47
Крыховяк грубо сыграл в отборе и получил карточку.
'46
Костюков на поле.
'46
Карасёв заменён.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Прозвучал свисток, отправляющий команды отдыхать. «Локомотив» быстро забил и дальше играл по счёту (хотя не факт, что при 0:0 он действовал бы намного активнее, конечно), а у «Тамбова» шансов сравнять счёт пока фактически не было. Ждём второго тайма.
'45+1
Разыграли угловой «железнодорожники» и потеряли мяч.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму тем временем.
'45
Эдер резко пробил в правый угол от линии штрафной, Рыжиков перевёл на угловой!
'43
Таказов вместо Ойеволе.
'43
Довольно необычное решение — замена в конце первого тайма.
'41
Шляков грубо сыграл в отборе и получил «горчичник».
'38
Миранчук красивый сольный проход к штрафной по центру совершил и завершил его хлёстким ударом низом метров с 25 — рядом с левой штангой!
'36
Забрал себе мяч «Тамбов», но пройти с ним к чужой штрафной не удаётся.
'34
Гильерме легко забирает мяч в руки после навеса в штрафную.
'32
Попытались гости провести атаку правым флангом и потеряли мяч.
'30
Без моментов идёт сейчас игра. «Локомотив» не торопится забивать второй мяч, «Тамбов» не спешит отыгрываться.
'28
Слишком сильный навес в направлении Чуперки получился, Гильерме легко его опередил и забрал мяч.
'26
Смолов отметился плотным ударом от линии штрафной, Рыжиков на месте.
'24
Контролирует мяч «Локомотив» в районе центра поля.
'22
Закрутил Антон мяч к воротам, гости отбились.
'21
Плотный удар в левый угол ворот нанёс Миранчук от линии штрафной — Рыжиков перевёл на угловой!
'19
Прошёл прострел в штрафную «Локомотива» с правого фланга — снова Гильерме на месте.
'17
Гильерме забирает мяч в руки после дальнего навеса.
'15
Спокойно играет в обороне «Тамбов», не рискуя раскрываться.
'13
Миранчук получил мяч на подступах к штрафной и пробил в касание — рядом со штангой!
'11
Гильерме спокойно забирает мяч в руки после прострела в штрафную с правого фланга.
'9
«Тамбов» пытается что-то создать впереди теперь, но пока безуспешно.
'7
ГОЛ! Миранчук с левого фланга вошёл в штрафную, прорвался вдоль лицевой линии и прострелил к границе вратарской на Смолова, который нанёс удар в касание в дальний угол. Рыжиков зацепил мяч, но тот всё равно нырнул в сетку.
'5
Ойеволе выбивает мяч из штрафной после навеса с левого фланга.
'3
«Локомотив» контролирует мяч и пытается атаковать позиционно, однако пока не находит брешей в плотной обороне гостей.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.