'90+4

Всё, финальный свисток! «Локомотив» выигрывает с минимальным преимуществом, прерывая свою серию из 5 матчей чемпионата без побед и одерживая третью победу в нынешнем сезоне. У «железнодорожников» теперь 12 очков, а у «волков» — 7. «Тамбов» остаётся на 13-м месте турнирной таблицы, «Локомотив» пока что 6-й. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!