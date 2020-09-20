А вот и ответ от «Спартака»! Бакаев прошел по левому флангу, тот откатил на Зобнина, и Роман навесил в штрафную. Мяч в суматохе отскочил обратно к Зобнину, он обыгрался с Бакаевым, а затем последовала скидка на Ларссона. Швед пробил точно в ближнюю «девять»!