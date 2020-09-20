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Рубин Спартак

Победа на нервах: «Спартак» отмучился с «Рубином» и догнал «Зенит»

«Спартак» обыграл «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» уступил московскому «Спартаку» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.
8-й тур  |   20 сентября 16:30   |  закончен
Рубин
0:2
Спартак
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Кварацхелия 24'
Абильгор 30'
Меркулов 47'
Уремович 90'
Макаров 90+2'
Йевтич 90+4'
Ларссон 4'
Меркулов 21' (авт)
Маслов 30'
Маслов 61'
Максименко 61'
Урунов 81'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Михаил Меркулов 53' 21' 47'
4 (з)   Силвие Бегич
2 (з)   Карл Старфельт 77'
25 (п)   Денис Макаров 90'
12 (п)   Александр Зуев
8 (п)   Дарко Йевтич 90'
28 (п)   Оливер Абильгор 30'
20 (п)   Олег Шатов
21 (п)   Хвича Кварацхелия 24'
9 (н)   Джордже Деспотович
98 (в)   Александр Максименко 61'
29 (з)   Илья Кутепов
39 (з)   Павел Маслов 30' 61'
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
54 (п)   Наиль Умяров 77'
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
19 (н)   Эсекьель Понсе
11 (н)   Джордан Ларссон 4'
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
5 (з)   Филип Уремович 53' 90'
31 (з)   Георгий Зотов
77 (з)   Илья Самошников
87 (п)   Солтмурад Бакаев 77'
10 (п)   Игорь Коновалов
18 (п)   Павел Могилевец
15 (п)   Дмитрий Тарасов
19 (н)   Иван Игнатьев
47 (н)   Кирилл Косарев
32 (в)   Артём Ребров
56 (з)   Илья Гапонов
38 (з)   Андрей Ещенко 77'
61 (з)   Илья Голосов
20 (п)   Остон Урунов 81'
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
7 (н)   Александр Соболев
9 (н)   Александр Кокорин
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Матч окончен

Набирает «Спартак» 17 очков и сравнивается с «Зенитом» по этому показателю. Делят команды лидерство в РПЛ.

Матч окончен

И все! Звучит финальный свисток, который фиксирует победу «Спартака»! 2:0 — счет уверенный, но по игре к красно-белым есть вопросы. Во втором тайме «Рубин» был сильнее, но до гола дело так казанцы дело и не довели.

'90+4

И еще одна желтая игроку «Рубина». На этот раз Йевтич на эмоциях грубо сфолил на Джикия.

'90+2

Макаров врезал по ногам Зобнину на желтую.

'90+1

Четыре минуты есть у «Рубина» на спасение.

'90

И еще момент! Последовала подача с углового, Абильгор бил с близкого расстояния, отцепившись от опеки. Выше ворот!

'89

Момент! Как не забил сейчас «Рубин»! Деспотович бил с выгоднейшей позиции, и Максименко вытащил мяч из-под перекладины!

'88

Тактическая замена у «Спартака». Понсе уступил место на поле Александру Соболеву.

'87

Убежали в контратаку красно-белые. Зобнин Йевтича дважды обыграл, немного придержал мяч, но до удара дело спартаковцы не довели.

'86

Отбивается «Спартак». Уже играют откровенно на вынос гости. У «Рубина» все меньше времени, чтобы отыграться.

'83

Еще один дальний удар! Макаров пробил низом. Мяч прошел в полуметре от штанги, но Максименко там все контролировал.

'82

Деспотович классно с разворота пробил из-за пределов штрафной. Удар получился плотным и даже прицельным, но на пути мяча встал Кутепов.

'81

Урунов отметился, едва выйдя на замену. Пошел Остон в грубый подкат и получил желтую. Очень неаккуратное действие со стороны узбекистанского хавбека.

'80

Всей командой на своей половине поля обороняется «Спартак». Остаются самые нервные минуты для красно-белых.

'78

Урунов на левом фланге атаки прокинул мяч между ног Уремовичу, но тот позицию выиграл и заставил игрока «Спартака» сфолить.

'77

Замену производит и «Рубин». Прибавился Бакаев, но уже Солтмурад — родной брат Зелимхана. Заменил он Старфельта.

'76

Двойная замена у «Спартака». Бакаев и Умяров поле покидают, Остон Урунов и Андрей Ещенко на него вышли.

'73

Атакует «Рубин». Йевтич прошел по центру до штрафной, отпасовал на Деспотовича, и тот сделал обратную скидку. Но не под ту ногу. Толком не вышел удар у восьмого номера «Рубина».

'72

Опасно могло быть! Игнатьев выиграл верховое единоборство и очень хитро пробил. Максименко с трудом мяч отразил, снаряд дошел до Кварацхелии, но у того зафиксировали офсайд.

'71

Деспотович получил мяч у штрафной, развернулся и пробил. Мяч после рикошета дошел до Игнатьева, но того вовремя накрыли.

'68

Зобнин сделал классную проникающую передачу на ход Понсе, и тот мог забивать с близкого расстояния. Немного не дотянулся до мяча аргентинец.

'67

Усиливает линию нападения Слуцкий. Иван Игнатьев вышел вместо Зуева.

'66

Большими силами атакует «Рубин». Макаров открылся на левом краю штрафной и прострелил. Заблокировали передачу защитники, но зачем-то Понсе потом нарушил правила у своей площадки.

'63

Теперь заметно тяжелее «Спартаку» станет в обороне. «Рубин» давит.

'62

Гапонов все-таки вышел, но вместо Ларссона.

'62

И Максименко за разговоры получил желтую.

'61

Удаление у «Спартака»! Маслов сфолил на Кварацхелии и получил желтую карточку, которая стала для него второй! А ведь Тедеско готовил замену Маслова, хотел выпустить вместо него Илью Гапонова. И не успел!

'60

Бакаев продемонстрировал «марсельскую рулетку» у чужой штрафной, отпасовал на Понсе и забежал в направлении к воротам. Аргентинец сразу сделал ответный пас, но защитники его заблокировали.

'58

Момент! Кварацхелия классно прошел по левому флангу, вошел в штрафную и прострелил на Деспотовича. Тот пробил в касание, и выручил Максименко!

'58

Активно начал этот тайм «Рубин». Оно и понятно — казанцам надо отыгрываться как можно быстрее. «Спартак» это понимает и пытается сбить темп хозяев. Пока что получается успешно, но в обороне у красно-белых не очень спокойно.

'55

Кутепов оказался на левом фланге, где ему противостоял Деспотович. Сфолил Илья, но обошелся без желтой.

'53

Замена у «Рубина». Филип Уремович вышел вместо Меркулова.

'52

Опасно! Красиво сейчас все сделали игроки «Спартака» в нападении. Бакаев достал мяч у лицевой и аккуратно отыграл на Зобнина. Тот прострелил на Ларссона, и Джордан подставил левую ногу, пробив. Мяч пролетел над перекладиной!

'50

На повторе момент кажется неоднозначным. Но, вероятно, в мяч сыграл Айртон. VAR никакого фола не увидел.

'49

Момент! Макаров ворвался в штрафную, сблизился с воротами, обыграл Джикия и пробил! Но слабо, да и в падении бил игрок «Рубина». Считает он, что Айртон наступил ему на ногу.

'48

Меркулов свалил Зобнина борцовским приемом и получил за этот фол желтую карточку.

'46

И сразу опасный момент! Айртон провалился на левом фланге, Макаров ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол. Рядом со штангой пролетел мяч!

'46

Стартовал второй тайм.

Перерыв

И звучит свисток главного арбитра, который отправляет команды в раздевалки на 15-минутный перерыв. Отдыхаем.

'45+2

Контролируют мяч красно-белые и не форсируют события. Доигрывают они этот тайм.

'45+1

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'44

Меркулов навесил на Макарова, и тот не то пробил, не то сделал скидку. Мяч прилетел в руки Максименко.

'43

Подсел «Спартак» под занавес первого тайма. Ну, и «Рубин», соответственно, прибавил в атаке.

'42

Последовала подача на дальнюю штангу ворот «Спартака» в направлении Деспотовича, но новичок казанцев за мяч не зацепился.

'40

Момент! Макаров получил мяч на левом краю штрафной и пробил в дальнюю «девятку». Совсем чуть-чуть не попал игрок «Рубина». Максименко бы не выручил!

'39

Ларссон откровенно сфолил на Бегиче. Пожалел его Левников, можно было бы и желтую показать.

'37

Проблемы у «Спартака» в обороне. Георгий Джикия вновь прилег на газон и держится за спину. Как бы не потребовалась вынужденная замена. А кадров-то у красно-белых и нет. Самуэль Жиго уже в лазарете, а в запасе есть разве что Илья Гапонов.

'36

Мяч после подачи Макарова дошел до Кварацхелии, и тот решил пробить с лета. Но не попал Хвича по мячу, тот даже за лицевую линию не ушел.

'35

Видно, что «Спартак» хочет забить третий, чтобы уж наверняка. Активно действуют красно-белые в атаке, прессингуют защитников большими силами.

'33

Понсе выиграл верховое единоборство при угловом, но удар у аргентинца не получился совсем. Слабо и выше ворот.

'31

Кварацхелия на скорости ворвался в штрафную, мог бить, но помешали ему Кутепов и Маслов. Не позавидуешь сегодня центральным защитникам «Спартака».

'30

А теперь уже на «горчичник» подсел Маслов, который сыграл локтем против своего любимого на сегодня футболиста — Кварацхелии.

'29

Абильгор грубо сыграл в подкате против Понсе в центре поля. Заслуженная желтая.

'28

Бакаев открылся на правом фланге и сразу же навесил на дальнюю штангу. Слишком сильным вышел пас. Крал пытался замкнуть эту передачу, но до мяча не дотянулся.

'26

Макаров навесил с правого фланга в район 11-метровой отметки, где открывался Кварацхелия. И вновь в Хвичу буквально вцепился Маслов, сыгравший на опережении.

'25

Ларссон навесил со «стандарта» на дальний угол вратарской. Тут Медведев уже сыграл удачно на выходе и мяч выбил.

'24

Зобнин убегал по правому флангу, смещался в центр, и Кварацхелия откровенно психанул и ударил по ногам Роману.

'22

Точнее, автогол! Очень нелепый момент для Медведева. Бакаев выполнил простую подачу, и Медведев сыграл на выходе очень неудачно. Не дотянулся до мяча вратарь. В итоге снаряд отскочил в ногу Меркулову, а от него — в ворота!

'22

ГОЛ! 2:0!

'21

Преимущественно флангами атакует «Спартак». Следует навес за навесом.

'19

Момент! Макаров приложился с линии штрафной и пробил под перекладину! Максименко выручил!

'18

Опасно могло быть! Бакаев выполнил мягкий заброс с левого края штрафной на дальнюю штангу, почему-то Медведев не стал играть на выходе, и повезло ему, что Зобнин не подставил ногу. Мог замкнуть эту передачу Роман, никто ему по сути не мешал.

'17

И вновь Шатов! Сыграл Олег на подборе у чужой штрафной и сразу же пробил по воротам. Заблокировал этот выстрел Кутепов.

'16

Шатов пытался выйти в атаку через центр поля, но остановил его Крал. Правда, только с нарушением правил.

'14

Кварацхелия вновь сошелся в дуэли с Масловым. И вновь ее проиграл — защитник «Спартака» звезду «Рубина» к своим воротам не пустил.

'13

Айртон разогнался по левому флангу, на дистанции ушел от защитников и прострелил на Понсе. Аргентинец не очень удачно обработал мяч, подыграв себе рукой.

'12

Последовал заброс на Кварацхелию, тот едва-едва догнал мяч у углового флажка и оставил мяч Маслову.

'10

Штрафной заработали гости. Зобнин выполнил навес во вратарскую, но прямо в руки Медведеву.

'8

Опасно могло быть! Крал выполнил классный заброс на Айртона, тот у лицевой линии технично обыграл защитника и прострелил на Понсе. Аргентинец уже готовился расстрелять ворота, но опередил его игрок «Рубина».

'7

А бодрое начало матча-то! Хватает брака в передачах со стороны обеих команд, но нацеленность на атаку почти максимальная.

'5

Обсуждали судьи этот гол (возможно, на предмет возможного нарушения правил), но ни к чему это не привело. Мяч с центра поля игроки «Рубина» разыграли вновь.

'4

А вот и ответ от «Спартака»! Бакаев прошел по левому флангу, тот откатил на Зобнина, и Роман навесил в штрафную. Мяч в суматохе отскочил обратно к Зобнину, он обыгрался с Бакаевым, а затем последовала скидка на Ларссона. Швед пробил точно в ближнюю «девять»!

'4

ГОЛ! 1:0! «Спартак»!

'2

Последовала подача во вратарскую, Старфельт сбрасывал под удар, но никого из партнеров по команде не оказалось.

'1

И первый опасный подход к воротам «Спартака»! Кварацхелия технично обыграл Маслова и пробил в ближний угол. Угловой заработали хозяева.

'1

Прозвучал стартовый свисток. Хозяева поля разыграли мяч с центра поля.

16:29

Команды на поле. Все готово к началу матча.

16:25

Обслуживает сегодняшнюю встречу Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Судья на VAR — Виталий Мешков.

16:20

В этом сезоне после семи туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков при четырех победах, двух ничьих и одном поражении. «Рубин», одержав три победы, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью, набрал 11 баллов.

16:15

Совсем недавно команды встречались на поле «Ак Барс Арены». В июле в рамках заключительного тура сезона-2019/20 РПЛ красно-белые увезли победу (2:1).

16:11

«Спартак»:

Вратарь: Александр Максименко;

Илья Кутепов, Павел Маслов, Айртон, Георгий Джикия, Наиль Умяров, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

16:10

Представляем стартовые составы команд. «Рубин»:

Вратарь: Никита Медведев;

Михаил Меркулов, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Денис Макаров, Александр Зуев, Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Хвича Кварацхелия, Олег Шатов, Джордже Деспотович.

16:05

Начало встречи запланировано на 16.30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Спартак».