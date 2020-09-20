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Набирает «Спартак» 17 очков и сравнивается с «Зенитом» по этому показателю. Делят команды лидерство в РПЛ.
Убежали в контратаку красно-белые. Зобнин Йевтича дважды обыграл, немного придержал мяч, но до удара дело спартаковцы не довели.
Отбивается «Спартак». Уже играют откровенно на вынос гости. У «Рубина» все меньше времени, чтобы отыграться.
Еще один дальний удар! Макаров пробил низом. Мяч прошел в полуметре от штанги, но Максименко там все контролировал.
Деспотович классно с разворота пробил из-за пределов штрафной. Удар получился плотным и даже прицельным, но на пути мяча встал Кутепов.
Всей командой на своей половине поля обороняется «Спартак». Остаются самые нервные минуты для красно-белых.
Урунов на левом фланге атаки прокинул мяч между ног Уремовичу, но тот позицию выиграл и заставил игрока «Спартака» сфолить.
Атакует «Рубин». Йевтич прошел по центру до штрафной, отпасовал на Деспотовича, и тот сделал обратную скидку. Но не под ту ногу. Толком не вышел удар у восьмого номера «Рубина».
Деспотович получил мяч у штрафной, развернулся и пробил. Мяч после рикошета дошел до Игнатьева, но того вовремя накрыли.
Зобнин сделал классную проникающую передачу на ход Понсе, и тот мог забивать с близкого расстояния. Немного не дотянулся до мяча аргентинец.
Большими силами атакует «Рубин». Макаров открылся на левом краю штрафной и прострелил. Заблокировали передачу защитники, но зачем-то Понсе потом нарушил правила у своей площадки.
Теперь заметно тяжелее «Спартаку» станет в обороне. «Рубин» давит.
Бакаев продемонстрировал «марсельскую рулетку» у чужой штрафной, отпасовал на Понсе и забежал в направлении к воротам. Аргентинец сразу сделал ответный пас, но защитники его заблокировали.
Активно начал этот тайм «Рубин». Оно и понятно — казанцам надо отыгрываться как можно быстрее. «Спартак» это понимает и пытается сбить темп хозяев. Пока что получается успешно, но в обороне у красно-белых не очень спокойно.
Кутепов оказался на левом фланге, где ему противостоял Деспотович. Сфолил Илья, но обошелся без желтой.
На повторе момент кажется неоднозначным. Но, вероятно, в мяч сыграл Айртон. VAR никакого фола не увидел.
Контролируют мяч красно-белые и не форсируют события. Доигрывают они этот тайм.
Меркулов навесил на Макарова, и тот не то пробил, не то сделал скидку. Мяч прилетел в руки Максименко.
Подсел «Спартак» под занавес первого тайма. Ну, и «Рубин», соответственно, прибавил в атаке.
Последовала подача на дальнюю штангу ворот «Спартака» в направлении Деспотовича, но новичок казанцев за мяч не зацепился.
Ларссон откровенно сфолил на Бегиче. Пожалел его Левников, можно было бы и желтую показать.
Мяч после подачи Макарова дошел до Кварацхелии, и тот решил пробить с лета. Но не попал Хвича по мячу, тот даже за лицевую линию не ушел.
Видно, что «Спартак» хочет забить третий, чтобы уж наверняка. Активно действуют красно-белые в атаке, прессингуют защитников большими силами.
Понсе выиграл верховое единоборство при угловом, но удар у аргентинца не получился совсем. Слабо и выше ворот.
Кварацхелия на скорости ворвался в штрафную, мог бить, но помешали ему Кутепов и Маслов. Не позавидуешь сегодня центральным защитникам «Спартака».
Бакаев открылся на правом фланге и сразу же навесил на дальнюю штангу. Слишком сильным вышел пас. Крал пытался замкнуть эту передачу, но до мяча не дотянулся.
Макаров навесил с правого фланга в район 11-метровой отметки, где открывался Кварацхелия. И вновь в Хвичу буквально вцепился Маслов, сыгравший на опережении.
Ларссон навесил со «стандарта» на дальний угол вратарской. Тут Медведев уже сыграл удачно на выходе и мяч выбил.
Точнее, автогол! Очень нелепый момент для Медведева. Бакаев выполнил простую подачу, и Медведев сыграл на выходе очень неудачно. Не дотянулся до мяча вратарь. В итоге снаряд отскочил в ногу Меркулову, а от него — в ворота!
Преимущественно флангами атакует «Спартак». Следует навес за навесом.
Опасно могло быть! Бакаев выполнил мягкий заброс с левого края штрафной на дальнюю штангу, почему-то Медведев не стал играть на выходе, и повезло ему, что Зобнин не подставил ногу. Мог замкнуть эту передачу Роман, никто ему по сути не мешал.
И вновь Шатов! Сыграл Олег на подборе у чужой штрафной и сразу же пробил по воротам. Заблокировал этот выстрел Кутепов.
Шатов пытался выйти в атаку через центр поля, но остановил его Крал. Правда, только с нарушением правил.
Кварацхелия вновь сошелся в дуэли с Масловым. И вновь ее проиграл — защитник «Спартака» звезду «Рубина» к своим воротам не пустил.
Айртон разогнался по левому флангу, на дистанции ушел от защитников и прострелил на Понсе. Аргентинец не очень удачно обработал мяч, подыграв себе рукой.
Последовал заброс на Кварацхелию, тот едва-едва догнал мяч у углового флажка и оставил мяч Маслову.
Штрафной заработали гости. Зобнин выполнил навес во вратарскую, но прямо в руки Медведеву.
Опасно могло быть! Крал выполнил классный заброс на Айртона, тот у лицевой линии технично обыграл защитника и прострелил на Понсе. Аргентинец уже готовился расстрелять ворота, но опередил его игрок «Рубина».
А бодрое начало матча-то! Хватает брака в передачах со стороны обеих команд, но нацеленность на атаку почти максимальная.
Обсуждали судьи этот гол (возможно, на предмет возможного нарушения правил), но ни к чему это не привело. Мяч с центра поля игроки «Рубина» разыграли вновь.
А вот и ответ от «Спартака»! Бакаев прошел по левому флангу, тот откатил на Зобнина, и Роман навесил в штрафную. Мяч в суматохе отскочил обратно к Зобнину, он обыгрался с Бакаевым, а затем последовала скидка на Ларссона. Швед пробил точно в ближнюю «девять»!
Последовала подача во вратарскую, Старфельт сбрасывал под удар, но никого из партнеров по команде не оказалось.
И первый опасный подход к воротам «Спартака»! Кварацхелия технично обыграл Маслова и пробил в ближний угол. Угловой заработали хозяева.
Команды на поле. Все готово к началу матча.
Обслуживает сегодняшнюю встречу Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Судья на VAR — Виталий Мешков.
В этом сезоне после семи туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков при четырех победах, двух ничьих и одном поражении. «Рубин», одержав три победы, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью, набрал 11 баллов.
Совсем недавно команды встречались на поле «Ак Барс Арены». В июле в рамках заключительного тура сезона-2019/20 РПЛ красно-белые увезли победу (2:1).
«Спартак»:
Вратарь: Александр Максименко;
Илья Кутепов, Павел Маслов, Айртон, Георгий Джикия, Наиль Умяров, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.
Представляем стартовые составы команд. «Рубин»:
Вратарь: Никита Медведев;
Михаил Меркулов, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Денис Макаров, Александр Зуев, Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Хвича Кварацхелия, Олег Шатов, Джордже Деспотович.
Начало встречи запланировано на 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Спартак».