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Арсенал Сочи

Первое поражение в сезоне: «Сочи» сдался «Арсеналу»

«Арсенал» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Тульский «Арсенал» обыграл «Сочи» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 3:2 в пользу «оружейников».
8-й тур  |   20 сентября 14:00   |  закончен
Арсенал
3:2
Сочи
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Сокол 6'
Луценко 8'
Кангва 16'
Ткачёв 20'
Кангва 45+3'
Ткачёв 71'
Нобоа 10' (пен)
Маргасов 29'
Заика 54'
Мевля 65'
Цаллагов 69'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
4 (з)   Роберт Бауэр
5 (з)   Тарас Бурлак
3 (з)   Артём Сокол 6'
6 (з)   Максим Беляев
10 (п)   Эванс Кангва 16' 45'
15 (п)   Юрий Ковалев 78'
70 (п)   Георги Костадинов 78'
11 (п)   Сергей Ткачёв 20' 71'
44 (п)   Кингз Кангва
48 (н)   Евгений Луценко 8'
35 (в)   Сослан Джанаев
23 (з)   Миха Мевля 65'
24 (з)   Эмануэль Маммана
3 (з)   Эльмир Набиуллин
34 (з)   Тимофей Маргасов 46' 29'
13 (з)   Сергей Терехов
6 (п)   Артур Юсупов 84'
22 (п)    Жоаозиньо
15 (п)   Ибрагим Цаллагов 75' 69'
18 (п)   Никита Бурмистров
16 (п)   Кристиан Нобоа 10'
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
90 (з)   Александр Довбня
8 (з)   Гиа Григалава
14 (з)   Анри Хагуш
9 (з)   Кирилл Комбаров
18 (п)   Валерий Громыко
23 (п)   Игорь Горбатенко 78'
82 (п)   Даниил Хлусевич 78'
21 (п)   Мохаммед Кадири
20 (п)   Горан Чаушич
28 (п)   Владислав Пантелеев
17 (н)   Гурам Аджоев
12 (в)   Николай Заболотный
27 (з)   Кирилл Заика 46' 54'
45 (з)   Иван Миладинович
20 (з)   Игорь Юрганов
7 (п)   Данил Пруцев 84'
8 (п)   Никита Колдунов
54 (п)   Анатолий Немченко
9 (н)   Антон Заболотный 75'
79 (н)   Александр Руденко
Трансляция
С начала С конца
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'90+4
Всё! «Арсенал» нанёс «Сочи» первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Туляки пропустили быстрый гол, но собрались духом и вырвали победу, забив при этом очень красивые голы.
'90+2
Нобоа не дали забить, заблокировав его удар с центра штрафной!
'90+1
«Арсенал» мог поставить жирную точку, если бы Громыко попал в створ ударом с края штрафной «Сочи».
'90+1
Ещё четыре минуты играть.
'87
Прострел Набиуллина из-за рикошета достался Левашову.
'84
Пруцев вышел.
'84
Юсупова сняли с игры.
'84
Кадири вышел в опорную зону «Арсенала».
'84
Ткачёв отправился отдыхать.
'83
Нобоа не попал в створ ударом со штрафного.
'82
Ничего не получается у «Сочи» после выхода Заболотного. Не доходит мяч до центрального нападающего.
'80
Эванс Кангва вновь испортил очередную контратаку «Арсенала», не сумев пройти соперника один в один.
'78
Хлусевич вышел.
'78
Ковалев ушёл.
'78
Горбатенко вышел.
'78
Костадинова заменили из-за повреждения.
'75
Антон Заболотный вышел.
'75
Цаллагов ушёл.
'74
Эванс Кангва убежал на последнего защитника в лице Мамманы и сделал пас вдоль ворот на набегавшего партнёра по команде, но передача не прошла.
'73
Продолжают атаковать туляки. Трёх голов им мало сегодня!
'71
ГОЛ! Очень крутой гол Ткачёва! Сергей открылся на краю штрафной на перевод слева и пробил с лёта в дальний угол. Джанаев и тут не выручил.
'69
Цаллагов налетел на Громыко и получил жёлтую за опасную игру.
'66
Нобоа опасно пробил из пределов штрафной, но эпизод был отменён из-за маленького офсайда Бурмистрова.
'65
ГОЛ! Левашов ошибся на выходе, мяч достался Мевле у дальней штанги, откуда экс-защитник «Зенита» послал его в дальний угол ворот «Арсенала». Очень грубая ошибка, снова ничья в Туле.
'64
Бурлак отразил подачу Набиуллина на угловой. Новый стандарт у южан.
'61
Не получилось «Сочи» обострить игру. Уже «Арсенал» атакует всеми силами.
'60
Бурмистрова сбили вблизи штрафной «Арсенала». Ещё один опасный стандарт на ворота туляков.
'56
Бурмистров выскочил на подачу и пробил головой в ближний угол, но Левашов всё контролировал.
'54
Заика получил карточку за опасную игру.
'53
Ковалев оказался на правом краю атаки, где отметился нарушением.
'52
Цаллагов заставил Эванса Кангву отыграть назад. «Арсенал» очень активен в начале второй половины матча.
'49
Ковалев сначала накрыл Заику на чужой половине, а затем открылся на передачу и сделал подачу за лицевую.
'47
Подача Набиуллина чуть не залетела Левашову за шиворот в ворота!
'46
Заика вышел.
'46
Маргасов заменён в перерыве.
'46
Второй тайм.
'45+4
Закончился первый тайм. «Сочи» хорошо начал, поведя в счёте на десятой минуте встречи, но затем преимущество ушло «Арсеналу». Тулякам повезло забить первым ударом в матче, а под перерыв и вовсе выйти вперёд. Продолжим через 15 минут.
'45+3
ГОЛ! Кингс Кангва навесил с углового во вратарскую, откуда буквально без прыжка головой пробил его брат Эванс. Джанаев не успел выставить руки, слишком близкое расстояние было.
'45+2
Ковалев ускорился по левой бровке и заработал очередной угловой для «Арсенала».
'45+1
Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Ткачёв выскочил на передачу Эванса Кангвы и пробил под перекладину — Джанаев среагировал!
'43
Туляки прорвались левому флангу и заработали угловой. Снова активно сыграл недавно вышедший на поле Громыко.
'40
Бурмистров нарушил правила в атаке, а до этого залез в положение вне игры.
'38
Джанаев с трудом реагирует на опасный дальний удар Громыко с рикошетом!
'37
Набиуллин с острейшего угла пробил в перекладину! Каким-то чудом «Арсенал» не пропустил гол в этой ситуации.
'37
Громыко вышел.
'37
Луценко заменили.
'34
Луценко получил повреждение задней поверхности бедра.
'32
Луценко зацепился за мяч впереди и вскоре ошибся с пасом на 15 метров. Ещё не в форме лучший форвард «Арсенала».
'30
Сокол опасно пробил с линии штрафной, мяч после рикошета полетел в противоход Джанаеву, но мимо его ворот.
'29
Маргасов предупреждён за грубое нарушение.
'26
Набиуллин выскочил на хитрый пас Жоаозиньо и пробил с лёта в перекладину! Но арбитр снова зафиксировал офсайд, хотя он был минимальным.
'24
Снова Ткачёв в центре внимания со своим дальним ударом, но в этот раз удар оказался неточным.
'22
Ткачёв забрался в положение вне игры, хотя повтор показал, что его не было. А как же новые правила?
'20
ГОЛ! Мевля отразил подачу со штрафного, но мяч достался Ткачёву, который идеально приложился с лёта и попал в ближний угол! «Арсенал» забил первым ударом в матче.
'20
Цаллагов нарушил правила недалеко от своей штрафной.
'18
Луценко навязал прессинг защитнику, а всё закончилось ударом от ворот «Сочи». Снова неудачная попытка атаковать от «Арсенала».
'16
Кангва упустил мяч и сбил Терехова, получив за это жёлтую карточку.
'15
Качественная диагональ Терехова заставила защитника туляков выбить мяч на угловой.
'13
Регулярно хозяева ошибаются в простейших ситуациях. «Сочи» контролирует ход встречи, у «Арсенала» по-прежнему нет игры в атаке.
'10
ГОЛ! Нобоа уверенно реализовал пенальти, хотя Левашов был близок, чтобы отбить мяч в сторону.
'9
Кукуляк ставит пенальти! Луценко получил предупреждение.
'8
Штанга! Нобоа со штрафного выстрелил в дальнюю штангу, затем Жоаозиньо подхватил мяч и пробил в руку Луценко. Кажется, будет пенальти.
'6
Сокол сбил Набиуллина прям на линии своей штрафной! Но пенальти не будет, только штрафной.
'4
Набиуллин поддержал атаку гостей слева, но сделал подачу, которая в полёте покинула пределы лицевой линии.
'3
Нобоа очень полезен в середине поля «Сочи». Видно, что эквадорец набрал оптимальную форму.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.