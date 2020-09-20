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Трансляция
С конца
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'90+4
Всё! «Арсенал» нанёс «Сочи» первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Туляки пропустили быстрый гол, но собрались духом и вырвали победу, забив при этом очень красивые голы.
'90+2
Нобоа не дали забить, заблокировав его удар с центра штрафной!
'90+1
«Арсенал» мог поставить жирную точку, если бы Громыко попал в створ ударом с края штрафной «Сочи».
'90+1
Ещё четыре минуты играть.
'87
Прострел Набиуллина из-за рикошета достался Левашову.
'84
'84
'84
'84
'83
Нобоа не попал в створ ударом со штрафного.
'82
Ничего не получается у «Сочи» после выхода Заболотного. Не доходит мяч до центрального нападающего.
'80
Эванс Кангва вновь испортил очередную контратаку «Арсенала», не сумев пройти соперника один в один.
'78
'78
'78
'78
'75
'75
'74
Эванс Кангва убежал на последнего защитника в лице Мамманы и сделал пас вдоль ворот на набегавшего партнёра по команде, но передача не прошла.
'73
Продолжают атаковать туляки. Трёх голов им мало сегодня!
'71
'69
'66
Нобоа опасно пробил из пределов штрафной, но эпизод был отменён из-за маленького офсайда Бурмистрова.
'65
'64
Бурлак отразил подачу Набиуллина на угловой. Новый стандарт у южан.
'61
Не получилось «Сочи» обострить игру. Уже «Арсенал» атакует всеми силами.
'60
Бурмистрова сбили вблизи штрафной «Арсенала». Ещё один опасный стандарт на ворота туляков.
'56
Бурмистров выскочил на подачу и пробил головой в ближний угол, но Левашов всё контролировал.
'54
'53
Ковалев оказался на правом краю атаки, где отметился нарушением.
'52
Цаллагов заставил Эванса Кангву отыграть назад. «Арсенал» очень активен в начале второй половины матча.
'49
Ковалев сначала накрыл Заику на чужой половине, а затем открылся на передачу и сделал подачу за лицевую.
'47
Подача Набиуллина чуть не залетела Левашову за шиворот в ворота!
'46
'46
'46
Второй тайм.
'45+4
Закончился первый тайм. «Сочи» хорошо начал, поведя в счёте на десятой минуте встречи, но затем преимущество ушло «Арсеналу». Тулякам повезло забить первым ударом в матче, а под перерыв и вовсе выйти вперёд. Продолжим через 15 минут.
'45+3
'45+2
Ковалев ускорился по левой бровке и заработал очередной угловой для «Арсенала».
'45+1
Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Ткачёв выскочил на передачу Эванса Кангвы и пробил под перекладину — Джанаев среагировал!
'43
Туляки прорвались левому флангу и заработали угловой. Снова активно сыграл недавно вышедший на поле Громыко.
'40
Бурмистров нарушил правила в атаке, а до этого залез в положение вне игры.
'38
Джанаев с трудом реагирует на опасный дальний удар Громыко с рикошетом!
'37
Набиуллин с острейшего угла пробил в перекладину! Каким-то чудом «Арсенал» не пропустил гол в этой ситуации.
'37
'37
'34
Луценко получил повреждение задней поверхности бедра.
'32
Луценко зацепился за мяч впереди и вскоре ошибся с пасом на 15 метров. Ещё не в форме лучший форвард «Арсенала».
'30
Сокол опасно пробил с линии штрафной, мяч после рикошета полетел в противоход Джанаеву, но мимо его ворот.
'29
'26
Набиуллин выскочил на хитрый пас Жоаозиньо и пробил с лёта в перекладину! Но арбитр снова зафиксировал офсайд, хотя он был минимальным.
'24
Снова Ткачёв в центре внимания со своим дальним ударом, но в этот раз удар оказался неточным.
'22
Ткачёв забрался в положение вне игры, хотя повтор показал, что его не было. А как же новые правила?
'20
'20
Цаллагов нарушил правила недалеко от своей штрафной.
'18
Луценко навязал прессинг защитнику, а всё закончилось ударом от ворот «Сочи». Снова неудачная попытка атаковать от «Арсенала».
'16
'15
Качественная диагональ Терехова заставила защитника туляков выбить мяч на угловой.
'13
Регулярно хозяева ошибаются в простейших ситуациях. «Сочи» контролирует ход встречи, у «Арсенала» по-прежнему нет игры в атаке.
'10
'9
'8
Штанга! Нобоа со штрафного выстрелил в дальнюю штангу, затем Жоаозиньо подхватил мяч и пробил в руку Луценко. Кажется, будет пенальти.
'6
'4
Набиуллин поддержал атаку гостей слева, но сделал подачу, которая в полёте покинула пределы лицевой линии.
'3
Нобоа очень полезен в середине поля «Сочи». Видно, что эквадорец набрал оптимальную форму.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.