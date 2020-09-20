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Уфа ЦСКА

Победа на классе: ЦСКА разобрался с «Уфой» на выезде

ЦСКА обыграл «Уфу» в матче РПЛ

«Уфа» дома проиграл московскому ЦСКА в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих.
8-й тур  |   20 сентября 14:00   |  закончен
Уфа
0:1
ЦСКА
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Безденежных 32'
Карп 60'
Марадишвили 16'
Бистрович 64'
Бистрович 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
33 (з)   Александр Сухов 83'
22 (п)   Артём Голубев
8 (п)   Кэтэлин Карп 60'
87 (п)   Игорь Безденежных 32'
77 (п)   Азер Алиев
75 (н)   Тимур Жамалетдинов
11 (н)   Ловро Бизяк
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
42 (з)   Георгий Щенников
98 (п)   Иван Обляков
19 (п)   Бактийор Зайнутдинов 77'
8 (п)   Никола Влашич
20 (п)   Константин Кучаев 61'
22 (п)   Константин Марадишвили 61' 16'
11 (н)   Чидера Эджуке
Запасной состав
1 (в)   Алексей Чернов
16 (в)   Юрий Шафинский
94 (з)   Олег Данченко 83'
44 (з)   Сергей Бородин
4 (з)   Алексей Никитин
3 (з)   Павел Аликин
23 (п)   Данила Емельянов
10 (п)   Оливье Тилл
7 (п)   Дмитрий Сысуев
9 (п)   Кирилл Фольмер
17 (н)   Николай Гиоргобиани
19 (н)   Гамид Агаларов
49 (в)   Владислав Тороп
13 (з)   Никита Котин
5 (з)   Виктор Васин
25 (п)   Кристиян Бистрович 61' 64' 89'
71 (п)   Наяир Тикнизян 77'
17 (п)   Арнор Сигурдссон
10 (п)   Алан Дзагоев
9 (н)   Фёдор Чалов 61'
21 (н)   Адольфо Гайч
99 (н)   Илья Шкурин
Трансляция
С начала С конца
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'90+4
Всё, матч окончен! ЦСКА одерживает третью победу подряд, опережая «Сочи» и поднимаясь на вторую строчку таблицы. «Зенит» теперь всего на 1 очко опережает «армейцев». «Уфа» же вязнет в нижней части турнирной таблицы, и пока больше похоже на то, что она будет бороться за выживание в этом сезоне. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Удар Влашича в быстрой атаке по центру принял на себя защитник, а Бистрович, к которому отскочил мяч, пробил выше ворот.
'90+1
Посмотрели этот эпизод на повторе, поскольку кто-то из футболистов «Уфы» упал в штрафной ЦСКА, но нарушения правил там не обнаружили.
'90
После штрафного Гиоргобиани сделал скидку головой к дальней штанге, но никто из его партнёров на замыкание не успел.
'90
Три минуты добавлены ко второму тайму.
'89
Бистрович прихватил соперника рукой на фланге и получил карточку.
'87
Чалов с левого фланга на скорости сместился в штрафную и пробил в ближний угол — Беленов на месте!
'85
Гиоргобиани не сумел остановить мяч после острого прострела в штрафную и упустил потенциально опасный момент.
'83
Сысуев на поле.
'83
И Жамалетдинов снят с игры.
'83
Данченко вместо Сухова.
'83
Последние замены у «Уфы».
'82
ЦСКА убежал в быструю атаку, и Чалов пробил после прострела справа в штрафную — рядом со штангой!
'80
Тилл нанёс удар с лёта из центра штрафной после подачи слева. Выглядело опасно, но мяч полетел мимо ворот.
'78
Сигурдссон вместо него.
'78
И Эджуке заменён.
'77
Тикнизян в игре.
'77
Зайнутдинов отправляется отдыхать.
'76
Прошёл навес с правого фланга к линии вратарской ЦСКА, и забытый защитниками Гиоргобиани пытался замкнуть эту передачу ударом «ножницами» через себя, но немного не дотянулся!
'74
Сухов в контратаке пробил с дальней дистанции — Акинфеев на месте.
'73
После ещё одного углового Обляков пробил от линии штрафной в ближний угол, но Беленов и с этим ударом справился!
'73
Опасно! Влашич теперь с углового подал на Чалова, который, будучи у ближней штанги, пробил пяткой — Беленов отбил мяч в дальнюю штангу, после чего его вынесли за лицевую!
'72
Влашич в штрафной обыграл двух защитников и отдал передачу вразрез между ещё двумя на Чалова, который хлёстко пробил под штангу — Беленов в прыжке перевёл на угловой!
'71
Затяжная атака ЦСКА завершилась ударом Эджуке со средней дистанции — мяч полетел близко к центру ворот, и Беленов уверенно его поймал.
'70
Гиоргобиани на поле.
'70
И Голубев снят с игры.
'69
Тилл вместо Бизяка.
'69
Перестановки в составе «Уфы».
'68
Беленов забрал мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
'66
ЦСКА после гола продолжает контролировать мяч и поддавливать на оборону «Уфы».
'64
ГОЛ! Щенников слева зашёл в штрафную и отпасовал на Чалова, который был спиной к воротам и пробросил на Бистровича. Кристиян в касание пробил — точно в угол!
'61
Появился Фёдор Чалов.
'61
Кучаев ушёл с поля.
'61
Бистрович вышел на поле.
'61
Двойная замена у ЦСКА.
'60
Карп получает предупреждение за жёсткий фол.
'59
Готовится двойная замена у ЦСКА.
'58
Ещё один удар Алиева — мяч улетел намного выше ворот.
'56
Алиев получил мяч перед штрафной и плотно пробил — Акинфеев в прыжке спасает ворота!
'54
Безденежных получил удар по лицу, пришлось ему оказывать помощь.
'51
Снова Влашич — на этот раз он пробил почти с линии штрафной с левой ноги. Мимо.
'50
Обляков на левом фланге раскачал двух защиников и отдал мяч Влашичу, что обернулось потерей.
'48
На половине поля хозяев, но без опасных моментов, проходят первые минуты второго тайма.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Перерыв! Команды отправляются отдыхать, отдохнём же и мы.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Эджуке пробил в касание из штрафной — но не попал в ворота.
'43
Обляков и Эджуке обыгрываются на всё том же правом фланге — это приносит угловой. Который, в прочем, ничем не завершился.
'42
Марадишвили успел к мячу на правом фланге, прострелил в центр на Облякова — его удар был заблокирован.
'40
Максимально нагружает сейчас левый фланг обороны «Уфы» атака ЦСКА.
'37
Не получилась длинная диагональ Магнуссона на Фернандеса.
'35
Влашич сам прошёл с фланга и пробил в дальний угол! Мимо ворот, однако Евсеев крайне недоволен.
'32
Игорь Безденежных опасно фолит вблизи штрафной. Это жёлтая.
'31
Жамалетдинов сам сфолил, лишив «Уфу» перспективной атаки.
'29
Вновь на несколько минут игра перешла в центр, но уже у ЦСКА явное преимущество есть.
'26
Два удара в одной атаке наносит Безденежных. Первый был заблокирован защитником, второй пришёлся мимо ворот.
'25
Пенальти нет, игра продолжается.
'24
Судьи смотрят видеоповтор — возможно, сыграл рукой в своей штрафной игрок «Уфы».
'22
Магнуссон исполнил диагональный пас на Фернандеса, Марио пробил вторым касанием — Беленов вновь спасает свою команду!
'20
Отличная контратака гостей завершилась опасным ударом Облякова — рядом со штангой.
'18
Выравнивает игру ЦСКА, разве что атаки пока почти не доходят до завершения.
'15
Марадишвили сорвал атаку, за что получил предупреждение.
'14
Прекрасную комбинацию разыграли Эджуке и Фернандес, последний прострелил к вратарской, откуда Кучаев пробил прямо в Беленова. Великолепный момент упустили «армейцы».
'12
Первая атака ЦСКА завершилась неудачным навесом Зайнутдинова.
'10
Бизяк вроде бы обыгрывал Магнуссона и был близок к выходу один на один, но исландский защитник смог сам исправить свою ошибку.
'8
Неожиданно Жамалетдинов пробивает в ближний угол с линии штрафной. Рядом со штангой.
'6
Пока что вся игра проходит в центре поля. Очень много борьбы.
'4
Слабым ударом по воротам завершается стандарт с угла поля — Акинфеев легко забирает мяч.
'3
Активнее начинают встречу хозяева поля и зарабатывают угловой.
'1
Матч начался.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Уфа» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.