'90+4

Всё, матч окончен! ЦСКА одерживает третью победу подряд, опережая «Сочи» и поднимаясь на вторую строчку таблицы. «Зенит» теперь всего на 1 очко опережает «армейцев». «Уфа» же вязнет в нижней части турнирной таблицы, и пока больше похоже на то, что она будет бороться за выживание в этом сезоне. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!