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Трансляция
С конца
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'90+4
Всё, матч окончен! ЦСКА одерживает третью победу подряд, опережая «Сочи» и поднимаясь на вторую строчку таблицы. «Зенит» теперь всего на 1 очко опережает «армейцев». «Уфа» же вязнет в нижней части турнирной таблицы, и пока больше похоже на то, что она будет бороться за выживание в этом сезоне. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Удар Влашича в быстрой атаке по центру принял на себя защитник, а Бистрович, к которому отскочил мяч, пробил выше ворот.
'90+1
Посмотрели этот эпизод на повторе, поскольку кто-то из футболистов «Уфы» упал в штрафной ЦСКА, но нарушения правил там не обнаружили.
'90
После штрафного Гиоргобиани сделал скидку головой к дальней штанге, но никто из его партнёров на замыкание не успел.
'90
Три минуты добавлены ко второму тайму.
'89
'87
Чалов с левого фланга на скорости сместился в штрафную и пробил в ближний угол — Беленов на месте!
'85
Гиоргобиани не сумел остановить мяч после острого прострела в штрафную и упустил потенциально опасный момент.
'83
'83
'83
'83
'82
ЦСКА убежал в быструю атаку, и Чалов пробил после прострела справа в штрафную — рядом со штангой!
'80
Тилл нанёс удар с лёта из центра штрафной после подачи слева. Выглядело опасно, но мяч полетел мимо ворот.
'78
'78
'77
'77
'76
Прошёл навес с правого фланга к линии вратарской ЦСКА, и забытый защитниками Гиоргобиани пытался замкнуть эту передачу ударом «ножницами» через себя, но немного не дотянулся!
'74
Сухов в контратаке пробил с дальней дистанции — Акинфеев на месте.
'73
После ещё одного углового Обляков пробил от линии штрафной в ближний угол, но Беленов и с этим ударом справился!
'73
Опасно! Влашич теперь с углового подал на Чалова, который, будучи у ближней штанги, пробил пяткой — Беленов отбил мяч в дальнюю штангу, после чего его вынесли за лицевую!
'72
Влашич в штрафной обыграл двух защитников и отдал передачу вразрез между ещё двумя на Чалова, который хлёстко пробил под штангу — Беленов в прыжке перевёл на угловой!
'71
Затяжная атака ЦСКА завершилась ударом Эджуке со средней дистанции — мяч полетел близко к центру ворот, и Беленов уверенно его поймал.
'70
'70
'69
'69
'68
Беленов забрал мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
'66
ЦСКА после гола продолжает контролировать мяч и поддавливать на оборону «Уфы».
'64
'61
'61
'61
'61
'60
'59
Готовится двойная замена у ЦСКА.
'58
Ещё один удар Алиева — мяч улетел намного выше ворот.
'56
Алиев получил мяч перед штрафной и плотно пробил — Акинфеев в прыжке спасает ворота!
'54
Безденежных получил удар по лицу, пришлось ему оказывать помощь.
'51
Снова Влашич — на этот раз он пробил почти с линии штрафной с левой ноги. Мимо.
'50
Обляков на левом фланге раскачал двух защиников и отдал мяч Влашичу, что обернулось потерей.
'48
На половине поля хозяев, но без опасных моментов, проходят первые минуты второго тайма.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Перерыв! Команды отправляются отдыхать, отдохнём же и мы.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Эджуке пробил в касание из штрафной — но не попал в ворота.
'43
Обляков и Эджуке обыгрываются на всё том же правом фланге — это приносит угловой. Который, в прочем, ничем не завершился.
'42
Марадишвили успел к мячу на правом фланге, прострелил в центр на Облякова — его удар был заблокирован.
'40
Максимально нагружает сейчас левый фланг обороны «Уфы» атака ЦСКА.
'37
Не получилась длинная диагональ Магнуссона на Фернандеса.
'35
Влашич сам прошёл с фланга и пробил в дальний угол! Мимо ворот, однако Евсеев крайне недоволен.
'32
'31
Жамалетдинов сам сфолил, лишив «Уфу» перспективной атаки.
'29
Вновь на несколько минут игра перешла в центр, но уже у ЦСКА явное преимущество есть.
'26
Два удара в одной атаке наносит Безденежных. Первый был заблокирован защитником, второй пришёлся мимо ворот.
'25
Пенальти нет, игра продолжается.
'24
Судьи смотрят видеоповтор — возможно, сыграл рукой в своей штрафной игрок «Уфы».
'22
Магнуссон исполнил диагональный пас на Фернандеса, Марио пробил вторым касанием — Беленов вновь спасает свою команду!
'20
Отличная контратака гостей завершилась опасным ударом Облякова — рядом со штангой.
'18
Выравнивает игру ЦСКА, разве что атаки пока почти не доходят до завершения.
'15
'14
Прекрасную комбинацию разыграли Эджуке и Фернандес, последний прострелил к вратарской, откуда Кучаев пробил прямо в Беленова. Великолепный момент упустили «армейцы».
'12
Первая атака ЦСКА завершилась неудачным навесом Зайнутдинова.
'10
Бизяк вроде бы обыгрывал Магнуссона и был близок к выходу один на один, но исландский защитник смог сам исправить свою ошибку.
'8
Неожиданно Жамалетдинов пробивает в ближний угол с линии штрафной. Рядом со штангой.
'6
Пока что вся игра проходит в центре поля. Очень много борьбы.
'4
Слабым ударом по воротам завершается стандарт с угла поля — Акинфеев легко забирает мяч.
'3
Активнее начинают встречу хозяева поля и зарабатывают угловой.
'1
Матч начался.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Уфа» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.