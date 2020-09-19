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Трансляция
С конца
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'15
Малком выдал отличный пас на ход Азмуну, который плохо обработал мяч и застопорил развитие атаки.
'13
Бикфалви продолжает играть максимально активно в атаке, навязывая борьбу защитникам гостей.
'12
Неплохая атака хозяев завершилась неудачным ударом Бикфалви.
'9
Урал перехватывает инициативу, но до опасностей дело не доходит.
'6
И всё же, после долгих просмотров, Карасёв засчитывает гол!
'4
'3
От Ловрена получил мяч Караваев, попытался пройти по флангу и потерял мяч.
'2
На половине поля «Зенита» проходит начало матча.
'1
Матч начинается!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Урал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.