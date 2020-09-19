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Урал Зенит

Гол из офсайда засчитан: «Зенит» забил «Уралу». LIVE

РПЛ. 8-й тур. «Урал» — «Зенит». ОНЛАЙН

Екатеринбургский «Урал» принимает петербургский «Зенит» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   19 сентября 16:30   |  1 тайм
Урал
0:1
Зенит
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Дзюба 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Илья Помазун
35 (з)   Николай Золотов
93 (з)   Алексей Герасимов
4 (з)   Стефан Страндберг
15 (з)   Денис Кулаков
19 (п)   Даниэль Мишкич
18 (п)   Бранко Йовичич
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (п)   Эрик Бикфалви
21 (п)   Вячеслав Подберёзкин
20 (н)   Андрей Панюков
41 (в)   Михаил Кержаков
6 (з)   Деян Ловрен
15 (з)   Вячеслав Караваев
3 (з)   Дуглас дос
4 (з)   Данил Круговой
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
17 (п)   Андрей Мостовой
8 (н)    Малком
22 (н)   Артём Дзюба 4'
7 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
31 (в)   Ярослав Годзюр
3 (з)   Вараздат Ароян
69 (п)   Артём Шаболин
9 (п)   Марко Араторе
6 (п)   Рафал Аугустыняк
14 (п)   Юрий Бавин
8 (п)   Роман Емельянов
30 (п)   Алексей Евсеев
95 (п)   Чингиз Магомадов
7 (н)   Давид Караев
71 (в)   Даниил Одоевский
78 (в)   Александр Васютин
87 (з)   Данила Прохин
34 (з)   Денис Терентьев
21 (п)   Александр Ерохин
38 (п)   Леон Мусаев
19 (п)   Алексей Сутормин
18 (п)   Юрий Жирков
10 (н)   Эмилиано Ригони
92 (н)   Даниил Шамкин
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
Трансляция
С начала С конца
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'15
Малком выдал отличный пас на ход Азмуну, который плохо обработал мяч и застопорил развитие атаки.
'13
Бикфалви продолжает играть максимально активно в атаке, навязывая борьбу защитникам гостей.
'12
Неплохая атака хозяев завершилась неудачным ударом Бикфалви.
'9
Урал перехватывает инициативу, но до опасностей дело не доходит.
'6
И всё же, после долгих просмотров, Карасёв засчитывает гол!
'4
Подберёзкин ошибается, Круговой отбирает мяч и простреливает на Дзюбу, который забивает гол. Из положения «вне игры».
'3
От Ловрена получил мяч Караваев, попытался пройти по флангу и потерял мяч.
'2
На половине поля «Зенита» проходит начало матча.
'1
Матч начинается!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Урал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.