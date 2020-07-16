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Битва за Европу: «Уфа» противостоит «Динамо». LIVE

РПЛ. 29-й тур. «Уфа» — «Динамо». ОНЛАЙН

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Уфа» принимает московское «Динамо». Соперники борются за попадание в Лигу Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   16 июля 18:00   |  Матч не начался
Уфа
0:0
Динамо М
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алексей Чернов
3 (з)   Павел Аликин
55 (з)   Джемал Табидзе
2 (з)   Данил Круговой
33 (з)   Александр Сухов
22 (з)   Артём Голубев
87 (п)   Игорь Безденежных
6 (п)   Остон Урунов
10 (п)   Оливье Тилл
11 (н)   Ловро Бизяк
23 (н)   Данила Емельянов
1 (в)   Антон Шунин
15 (з)   Роман Нойштедтер
4 (з)   Владимир Рыков
2 (з)   Григорий Морозов
18 (з)   Иван Ордец
21 (з)   Дмитрий Скопинцев
88 (п)   Оскар Хильемарк
22 (п)    Жоаозиньо
8 (н)   Кирилл Панченко
27 (н)   Николай Комличенко
10 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
61 (в)   Igor Maltsev
16 (в)   Юрий Шафинский
77 (п)   Азер Алиев
82 (п)   Никита Белоусов
17 (п)   Николай Гиоргобиани
19 (н)   Гамид Агаларов
21 (н)   Magomedemin Rabadanov
32 (н)   Андрес Вомбергар
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
77 (п)   Шарль Каборе
76 (п)   Владислав Карапузов
85 (п)   Игорь Школик
23 (п)   Антон Соснин
6 (п)   Артур Юсупов
89 (н)   Максим Данилин
20 (н)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
5 (н)   Максимилиан Филипп
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Уфа» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.