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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Уфа» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.