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Трансляция
С конца
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17:50
Матч первого круга завершился победой «Ростова» со счетом 2:1.
17:41
«Ростов»:
Вратарь: Сергей Песьяков;
Евгений Чернов, Максим Осипенко, Деннис Хаджикадунич, Павел Мамаев, Александр Саплинов, Данил Глебов, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов.
17:40
Представляем стартовые составы команд. «Рубин»: Вратарь: Юрий Дюпин;
Илья Самошников, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Филип Уремович, Денис Макаров, Оливер Абильгор, Игорь Коновалов, Хвича Кварацхелия, Дарко Йевтич, Иван Игнатьев.
17:35
Начало встречи запланировано на 18.00 мск.
17:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Ростов».