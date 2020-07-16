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Слуцкий против Карпина: «Рубин» принимает «Ростов». LIVE

РПЛ. 29-й тур. «Рубин» — «Ростов». ОНЛАЙН

Казанский «Рубин» принимает «Ростов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   16 июля 18:00   |  Матч не начался
Рубин
0:0
Ростов
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
77 (з)   Илья Самошников
2 (з)   Карл Старфельт
27 (з)   Пабло Сантос
5 (з)   Филип Уремович
25 (п)   Денис Макаров
28 (п)   Оливер Абильгор
10 (п)   Игорь Коновалов
21 (п)   Хвича Кварацхелия
8 (п)   Дарко Йевтич
19 (н)   Иван Игнатьев
30 (в)   Сергей Песьяков
28 (з)   Евгений Чернов
55 (з)   Максим Осипенко
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
10 (п)   Павел Мамаев
26 (п)   Александр Саплинов
15 (п)   Данил Глебов
8 (п)   Ивелин Попов
19 (п)   Хорен Байрамян
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
69 (з)   Данил Степанов
33 (з)   Олег Данченко
14 (з)   Владимир Гранат
3 (з)   Константин Плиев
15 (п)   Дмитрий Тарасов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
87 (п)   Солтмурад Бакаев
11 (п)   Зурико Давиташвили
18 (п)   Павел Могилевец
20 (н)   Евгений Марков
1 (в)   Егор Бабурин
77 (в)   Максим Рудаков
25 (з)   Арсений Логашов
4 (з)   Данила Ведерников
51 (п)   Евгений Черкес
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
Трансляция
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17:50

Матч первого круга завершился победой «Ростова» со счетом 2:1.

17:41

«Ростов»:

Вратарь: Сергей Песьяков;

Евгений Чернов, Максим Осипенко, Деннис Хаджикадунич, Павел Мамаев, Александр Саплинов, Данил Глебов, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов.

17:40

Представляем стартовые составы команд. «Рубин»: Вратарь: Юрий Дюпин;

Илья Самошников, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Филип Уремович, Денис Макаров, Оливер Абильгор, Игорь Коновалов, Хвича Кварацхелия, Дарко Йевтич, Иван Игнатьев.

17:35

Начало встречи запланировано на 18.00 мск.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Ростов».