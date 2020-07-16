Пара слов о турнирном положении команд. «Локо» предстоит побороться за серебро: за два тура до конца первенства «железнодорожники» (51 очко) опережают идущий третьим «Краснодар» всего на 2 очка. ЦСКА (47) же идет четвертым и продолжает борьбу как за место в тройке, так и за путевку в Лигу чемпионов.