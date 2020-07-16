- 204090 просмотров ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
- 140476 просмотров Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко
- 140173 просмотра Юлия Меламед о том, что новая «культура бойкота» — это «старая добрая» культура погрома
- 123869 просмотров «Вакцина бесполезна»: медики об опасности повторного заражения коронавирусом
- 118494 просмотра «Нахальное поведение»: как внутренний туризм не оправдал надежд россиян
- 84940 просмотров В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
- 79815 просмотров В Польше нашли останки немецких десантников, убитых красноармейцами
Марадишвили второй раз кряду за минуту фолит. Нет желтой — судья в последний раз устно предупреждает молодого «армейца».
Дивеев второй раз со штрафного приложился! Теперь в стенку попал, и атака угасла.
Теперь Миранчук! Мимо! Как же раскрылись команды — сумасшедший темп держат московские гранды. Фарфан предупреждением «награжден» за локоть в голову Марадишвили.
«Локо» вперед мог выходить! Но Фарфан неточно в центральную зону выкатил мяч и ЦСКА спасся.
Нельзя не отметить, как хорошо красно-зеленые играют по счету. Всей командой на своей половине поля — победа почти обеспечит «железнодорожникам» серебро.
Нет мысли в атаке у «армейцев» пока: либо прострелы идут в штрафную, либо навесы. И все передачи становятся легкой добычей для защиты.
Магнуссон в итоге бил. Дивеев пробежал мимо мяча, а исландец перебросил и стенку, и штангу.
Хорошая точка для штрафного! Магкеев неудачный подкат выдал — шанс для Дивеева. Дубль два.
Забавный эпизод: Влашич дважды простреливал в штрафную, и дважды Магкеев ногу поставлял!
Влашич опасно подавал с углового. Мяч после рикошета метался по штрафной — отбились «железнодорожники».
Необходимо что-то кардинально менять «армейцам»... ЦСКА не устраивает даже ничья в сегодняшней встрече — гостям два мяча надо забивать.
ЦСКА перешел к позиционным атакам. Дзагоев отлично отдавал в штрафную, однако Чалов через защитников к воротам не сумел просочиться.
В дебюте второго тайма очень активен Дзагоев: Алан на себя берет игру, а сейчас немного в офсайд залез и сорвал выход «один на один».
Серия ошибок Дивеева и Фернандеса... Но Игорь Дивеев «подчищает» за собой и возвращает мяч «армейцам».
Марадишвили решился издали потревожить Гильерме. Выше ворот.
До перерыва считанные минуты остаются: ЦСКА поактивнее выглядит в концовке тайма, но Гильерме-то без работы стоит.
Много нарушений пошло в нашей встрече. Крыховяк агрессивно идет в отбор против Марадишвили. Однако тут без горчичника обходится.
Интересно, как команда Виктора Гончаренко отреагирует на такой сценарий? Давненько такого не было, чтобы ЦСКА проигрывал по ходу матча. А точнее, пять последних матчей.
Алексей Миранчук против Игоря Акинфеева!
Ох, а был ли пенальти?! Дивеев в стык пошел с Эдером в штрафной и потерял равновесие. Но на повторе видно, что защитник не сыграл в ногу — надо ставить пенальти. Судья Турбин сам идет смотреть VAR. И, конечно, указывает на точку!
Неплохая позиционная атака красно-зеленых завершилась ударом Жоау Мариу. Защитник отвел угрозу — на угловом уже был бдительным Щенников.
Первая половина тайма позади. Крайне интересным получается противостояние — целая россыпь моментов, осталось лишь дождаться голов.
Болельщики продолжают конфронтацию с руководством красно-зеленых. Вот уже 20 минут несутся жесткие кричалки с хозяйского сектора...
Все одиннадцать игроков ЦСКА выстроились сейчас в защите — не получается подойти у «Локо» к воротам Акинфеева.
«Локомотив» постепенно осваивается на гостевой половине поля. Прижались «армейцы» к воротам Акинфеева.
Очередной удар головой в исполнении «железнодорожников»: Баринов посылает мяч в сторону углового флажка.
Дзагоева придержали при приеме мяча. Есть первый штрафной в матче: ЦСКА стандарт не сумел использовать.
Пара слов о турнирном положении команд. «Локо» предстоит побороться за серебро: за два тура до конца первенства «железнодорожники» (51 очко) опережают идущий третьим «Краснодар» всего на 2 очка. ЦСКА (47) же идет четвертым и продолжает борьбу как за место в тройке, так и за путевку в Лигу чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Дзагоев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запас: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.
Переходим к составам. «ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер. Запас: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.
Начало встречи запланировано на 20.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — ЦСКА.