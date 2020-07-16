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Дерби за ЛЧ: «Локомотив» бьется с ЦСКА. LIVE

РПЛ. 29-й тур. «Локомотив» - ЦСКА. ОНЛАЙН

«Локомотив» и ЦСКА встречаются в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
29-й тур  |   16 июля 20:30   |  2 тайм
Локомотив
1:1
ЦСКА
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Магкеев 21'
Миранчук 33' (пен)
Чорлука 38'
Фарфан 75'
Акинфеев 33'
Влашич 71'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
27 (з)    Мурило
14 (з)   Ведран Чорлука 38'
37 (з)   Станислав Магкеев 21'
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук 33'
23 (п)   Жоау Мариу 69'
19 (н)   Антонио Эдер 46'
35 (в)   Игорь Акинфеев 33'
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
2 (з)   Марио Фернандес
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
87 (п)   Константин Марадишвили
10 (п)   Алан Дзагоев 57'
8 (п)   Никола Влашич 71'
98 (п)   Иван Обляков
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
74 (з)   Артур Чёрный
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
33 (з)   Соломон Кверквелия
3 (з)   Брайан Идову
8 (п)   Джефферсон Фарфан 69' 75'
69 (п)   Даниил Куликов
11 (п)   Антон Миранчук
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
17 (н)   Рифат Жемалетдинов 46'
93 (н)   Тимур Сулейманов
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
53 (з)   Максим Елеев
27 (з)   Седрик Гогуа
62 (з)   Вадим Карпов
13 (з)   Никита Котин
5 (з)   Виктор Васин
99 (п)   Илья Шкурин 57'
25 (п)   Кристиян Бистрович
29 (п)   Яка Бийол
20 (п)   Константин Кучаев
71 (п)   Наяир Тикнизян
Удары
33%
По воротам: 9
В створ: 1
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 7
Удары
67%
По воротам: 14
В створ: 2
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 4
  • 11
Трансляция
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`78

Крыховяк мог решать игру. Но его удар с убойной позиции намертво взял Игорь Акинфеев!

`77

Марадишвили второй раз кряду за минуту фолит. Нет желтой — судья в последний раз устно предупреждает молодого «армейца».

`76

Дивеев второй раз со штрафного приложился! Теперь в стенку попал, и атака угасла.

`75

Теперь Миранчук! Мимо! Как же раскрылись команды — сумасшедший темп держат московские гранды. Фарфан предупреждением «награжден» за локоть в голову Марадишвили.

`73

«Локо» вперед мог выходить! Но Фарфан неточно в центральную зону выкатил мяч и ЦСКА спасся.

`71

ГОООООЛ!!! И все-таки Влашич забил! Отлично разыграли аут: Щенников простреливал и мяч оказался в ногах у Николы, которому попасть было легче, чем промахнуться! 1:1 — становится жарче в Черкизово!

`70

Ох! Ну и Влашич!!! Шикарный проход хорвата завершился пушечным выстрелом! Рядом со штангой.

`69

Фарфан появляется на поле. Отдыхать отправился Жоау Мариу.

`67

Нельзя не отметить, как хорошо красно-зеленые играют по счету. Всей командой на своей половине поля — победа почти обеспечит «железнодорожникам» серебро.

`65

Нет мысли в атаке у «армейцев» пока: либо прострелы идут в штрафную, либо навесы. И все передачи становятся легкой добычей для защиты.

`62

Магнуссон в итоге бил. Дивеев пробежал мимо мяча, а исландец перебросил и стенку, и штангу.

`61

Хорошая точка для штрафного! Магкеев неудачный подкат выдал — шанс для Дивеева. Дубль два.

`59

Забавный эпизод: Влашич дважды простреливал в штрафную, и дважды Магкеев ногу поставлял!

`57

Перестановка в составе ЦСКА. Белорус Шкурин меняет Алана Дзагоева. Есть шанс у молодого форварда проявить себя.

`56

Влашич опасно подавал с углового. Мяч после рикошета метался по штрафной — отбились «железнодорожники».

`54

Необходимо что-то кардинально менять «армейцам»... ЦСКА не устраивает даже ничья в сегодняшней встрече — гостям два мяча надо забивать.

`52

ЦСКА перешел к позиционным атакам. Дзагоев отлично отдавал в штрафную, однако Чалов через защитников к воротам не сумел просочиться.

`50

В дебюте второго тайма очень активен Дзагоев: Алан на себя берет игру, а сейчас немного в офсайд залез и сорвал выход «один на один».

`47

Рифат Жамалетдинов в перерыве заменил Эдера. «Локо» остался без главного нападющего.

`46

Стартовал второй тайм! Еще 45 минут битвы за Лигу чемпионов УЕФА.

Перерыв

1:0 — абсолютно равный матч в Черкизово, но чуть удачливее оказались хозяева в первые 45 минут. Ждем продолжения дерби!

`45+3

Серия ошибок Дивеева и Фернандеса... Но Игорь Дивеев «подчищает» за собой и возвращает мяч «армейцам».

`45+1

Марадишвили решился издали потревожить Гильерме. Выше ворот.

`44

Эдеру помощь оказывают... Нужна ли замена чемпиону Европы — 2016? Да, нужна. Но до конца тайма, видимо, вдесяером поиграет «Локомотив».

`42

До перерыва считанные минуты остаются: ЦСКА поактивнее выглядит в концовке тайма, но Гильерме-то без работы стоит.

`40

Много нарушений пошло в нашей встрече. Крыховяк агрессивно идет в отбор против Марадишвили. Однако тут без горчичника обходится.

`38

Чорлука срывает опаснейшую атаку ЦСКА! Это желтая карточка.

`36

Интересно, как команда Виктора Гончаренко отреагирует на такой сценарий? Давненько такого не было, чтобы ЦСКА проигрывал по ходу матча. А точнее, пять последних матчей.

`34

Акинфеев, к слову, предупреждение за споры с арбитром схлопотал.

`33

ГООООЛ!!! Миранчук развел мяч и Акинфеева по разным углам! Но как Игорь не доволен: он указывает на то, что Алексей сделал паузу перед ударом.

`31

Алексей Миранчук против Игоря Акинфеева!

`29

Ох, а был ли пенальти?! Дивеев в стык пошел с Эдером в штрафной и потерял равновесие. Но на повторе видно, что защитник не сыграл в ногу — надо ставить пенальти. Судья Турбин сам идет смотреть VAR. И, конечно, указывает на точку!

`27

Неплохая позиционная атака красно-зеленых завершилась ударом Жоау Мариу. Защитник отвел угрозу — на угловом уже был бдительным Щенников.

`25

Первая половина тайма позади. Крайне интересным получается противостояние — целая россыпь моментов, осталось лишь дождаться голов.

`22

Дивеев что творит! Чудовищный по силе удар нанес защитник со штрафного — штанга выручила. Спустя полминуты Алексей Миранчук ответил не менее опасно — на сей раз мимо дальнего угла.

`21

Магкеев прихватил оппонента — судья желтую карточку показывает. Недоумевает футболист...

`20

Болельщики продолжают конфронтацию с руководством красно-зеленых. Вот уже 20 минут несутся жесткие кричалки с хозяйского сектора...

`18

Все одиннадцать игроков ЦСКА выстроились сейчас в защите — не получается подойти у «Локо» к воротам Акинфеева.

`13

Зато какой выпад у красно-синих удается! ЦСКА убежал в атаку — было боязно фанатом «Локо» за команду... К счастью для хозяев, «армейцы» так и не довели дело до удара.

`15

Акинфеев ошибается! При выносе вратарем мяч попал в Эдера, но после столкновения с португальцем «круглый» пролетел мимо ворот.

`11

«Локомотив» постепенно осваивается на гостевой половине поля. Прижались «армейцы» к воротам Акинфеева.

`9

Очередной удар головой в исполнении «железнодорожников»: Баринов посылает мяч в сторону углового флажка.

`6

Гильерме чудит! Чуть не привез вратарь сборной гол... Вышел из ворот и пролетел мимо мяча. Вот только Чалов доработать не сумел эпизод.

`5

Мурило! А вот и опаснейший ответ «Локо». После подачи со стандарта последовал удар головой игрока хозяев — мяч рядом со штангой пролетел.

`2

Дзагоева придержали при приеме мяча. Есть первый штрафной в матче: ЦСКА стандарт не сумел использовать.

`1

Стартовала встреча на арене в Черкизове! Смотрим дерби!

20:27

Пара слов о турнирном положении команд. «Локо» предстоит побороться за серебро: за два тура до конца первенства «железнодорожники» (51 очко) опережают идущий третьим «Краснодар» всего на 2 очка. ЦСКА (47) же идет четвертым и продолжает борьбу как за место в тройке, так и за путевку в Лигу чемпионов.

20:24

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Дзагоев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.

Запас: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.

20:22

Переходим к составам. «ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер. Запас: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.

20:20

Начало встречи запланировано на 20.30 мск.

20:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — ЦСКА.