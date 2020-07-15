Айртон прошел по левому флангу, навешивать не стал и отдал на Бакаева. Тот сделал передачу на Ларссона, и швед обыгрался с Зелимханом в «стенку». Сразу же пробил с не очень выгодной позиции Бакаев и попал в сетку с ее внешней стороны.