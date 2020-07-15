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На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!
Все решено уже в этом матче.
А теперь Тиль взял игру на себя. Зобнин сместился с правого фланга в центр, отпасовал на голландца. Тот обработал мяч под правую и пробил в дальний нижний угол. Городов не выручил.
Мирзов отпасовал на Тиля, тот на замахе убрал защитника и прострелил в штрафную. Получилось между Понсе и Соболевым. Неточно.
Тиль выполнил подачу во вратарскую к дальней штанге, но Мбенге без проблем вынес мяч за пределы штрафной.
Глушаков у своей штрафной сыграл рукой. Опасный «стандарт» у ворот «Ахмата».
А «Спартак» пользуется охотно свободным пространством, которое оставляет «Ахмат» в обороне. Но мудрят красно-белые.
Предпринимают гости попытки сократить отставание в счете, но до удара дело довести не могут, едва-едва доходя до чужой штрафной.
Жиго выполнил классный проход со своей половины поля через центр, обыграв и Глушакова, и Исмаэла, и Харина. Француз продвинулся вперед и отпасовал налево на Соболева. Тот на замахе убрал защитника и пробил «черпачком» в ближний угол мимо Городова! Красота!
Убежали в контратаку красно-белые, Соболев сбросил мяч на ход Понсе, тот убежал в штрафную, но против Нижича и Семенова поделать ничего не смог.
Поджимает «Ахмат» хозяев поля, большими силами на чужой половине играют грозненцы.
Отвечает «Ахмат». Исмаэл хитро пробил в дальний нижний угол из-за защитников. Максименко рисковать не стал и отбил мяч на угловой.
Тиль протащил мяч до штрафной и пробил. Нижич заблокировал удар и отправил мяч на угловой.
Неплохая контратака получилась у «Ахмата», Глушаков оказался один на левом углу штрафной, но его подачу прервал Джикия.
Мирзов обыгрался с Бакаевым на левом краю штрафной, сместился в центр и пробил. Сильно мимо ворот.
Роши легко ушел от Мирзова и дальше сделал неплохой пас на ход Визеу. Повезло «Спартаку», что форвард «Ахмата» выключился из эпизода и за мячом не пошел. Опасно могло быть.
В перспективную атаку убежали хозяева поля, Соболев протащил мяч до штрафной и отдал направо на Маслова. У того было несколько вариантов продолжения атаки, но в итоге последовал крайне неточный прострел.
Исмаэл выполнил классную подачу с угла поля на ближнюю штангу, но Зобнин на «втором этаже» сыграл лучше всех.
Важен с психологической точки зрения гол для «Спартака». Теперь интересно, что сделает «Ахмат», которому надо отыгрываться.
А вот это уже отменить нельзя! Зобнин получил мяч у чужой штрафной, оценил ситуацию и мощно пробил почти в ближнюю «девять»! Без шансов для Городова. И судей.
Вновь фолит Глушаков. На этот раз уже у середины поля дал по ногам Гапонову.
Соболев получил повреждение в одном из эпизодов. Прихрамывает форвард «Спартака».
Глушаков сфолил на фланге против Крала. Последовала подача в штрафную в исполнении Зобнина, но у Гапонова удар толком не получился.
Не торопятся уже никуда команды, ждут свистка на перерыв.
Глушаков оказался у чужой штрафной, могло быть опасно, но вовремя из-под его ног вынес мяч в подкате Джикия.
Крал ушел от нескольких игроков «Ахмата» и упал после контакта со Швецом, который, кажется, сделал подножку. Арбитр нарушения правил не увидел.
И что? Отменяют и гол? Похоже, офсайд углядел лайнсмен.
Последовал прямой удар в исполнении Бакаева, но только угловой заработали красно-белые. Пошла подача на ближнюю штангу, Маслов скинул мяч на дальнюю, откуда Понсе пробил уже в пустые ворота!
И нет пенальти! Отменяет Сухой это решение, указывая, что фол произошел еще до штрафной. Прям у линии площади. Только штрафной.
VAR проверяет правильность назначения пенальти.
Маслов неплохо отпасовал на ход Зобнину, тот обработал мяч пяткой и убежал в штрафной, но остановил его арбитр за то, что «круглый» коснулся руки.
Прибрал мяч к себе «Спартак», «Ахмат» почти всем составом находится на своей половины поля. Но из такого контроля красно-белые пока и близко ничего опасного не создали.
Бериша прихватил Зобнина руками и уложил на газон. Обошелся устным предупреждением Сухой.
Айртон со своей половины поля дошел до чужой половины поля, на дриблинге убрал двоих, но Исмаэла обыграть не смог.
Подача Айртона была заблокирована, но заработал угловой бразилец. Ларссон выполнил подачу весьма сложную, но никто за мяч побороться не смог. Маслов повторно отправил мяч в штрафной — Городов без проблем его поймал.
Заработали штрафной хозяева поля. Бакаев выполнил подачу к вратарской, Ларссон борьбу выиграл и пробил, но чуть ранее прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол Джикии на Нижиче.
Бакаев классно развернулся у чужой штрафной, прорвался вперед, но пробить ему не дали. Пробросил он мяч на Понсе, тот уже замахнулся на удар, но попал не мячу, а по ноге Семенова.
Зобнин отпасовал на ход Бакаеву, но того жестко и в пределах правил встретил Нижич.
Пока в основном в центре поля держится мяч. Не торопятся команды в самом дебюте встречи лезть на рожон.
Айртон прошел по левому флангу, навешивать не стал и отдал на Бакаева. Тот сделал передачу на Ларссона, и швед обыгрался с Зелимханом в «стенку». Сразу же пробил с не очень выгодной позиции Бакаев и попал в сетку с ее внешней стороны.
Бакаев выполнил заброс с правого фланга в центр штрафной, куда набегал Понсе. Немного неточно, Городов легко сыграл на выходе.
На бровке у красно-белых командой руководит Андреас Хинкель. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско продолжает отбывать дисквалификацию.
Команды выходят на поле.
Матч первого круга завершился победой «Спартака» со счетом 3:1. В Грозном за красно-белых голами отметились Андре Шюррле и оформивший дубль Зелимхан Бакаев, у «Ахмата» — Аблайе Мбенге.
Перед очной встречей «Спартак» идет 11-м в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка. «Ахмат» с 31-м баллом располагается на 13-й строчке.
«Ахмат»:
Вратарь: Евгений Городов;
Зоран Нижич, Андрей Семенов, Максим Ненахов, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Исмаэл, Бернард Бериша, Олег Иванов, Денис Глушаков, Владимир Ильин.
Представляем стартовые составы команд. «Спартак»:
Вратарь: Александр Максименко;
Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Павел Маслов, Лукас Айртон, Илья Гапонов, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.
Встреча начнется в 18:00 по мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ахмат».