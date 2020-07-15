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Спартак Ахмат

Вопреки всему: «Спартак» разгромил «Ахмат»

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ

В рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
29-й тур  |   15 июля 18:00   |  закончен
Спартак
3:0
Ахмат
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Зобнин 51'
Соболев 81'
Тиль 90'
Тиль 90+3'
Ненахов 26'
Нижич 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
6 (з)    Айртон 59'
39 (з)   Павел Маслов 71'
56 (з)   Илья Гапонов
33 (п)   Алекс Крал 89'
47 (п)   Роман Зобнин 51'
10 (п)   Зелимхан Бакаев 71'
19 (н)   Эсекьель Понсе
23 (н)   Джордан Ларссон
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
3 (з)   Максим Ненахов 26'
8 (з)   Мирослав Богосавац
20 (з)   Зоран Нижич 83' 39'
23 (п)   Антон Швец
11 (п)    Исмаэл
77 (п)   Бернард Бериша 58'
88 (п)   Денис Глушаков
19 (п)   Олег Иванов 61'
29 (н)   Владимир Ильин
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов 71'
38 (з)   Андрей Ещенко
61 (з)   Илья Голосов
29 (з)   Илья Кутепов
9 (п)   Резиуан Мирзов 59'
8 (п)   Гус Тиль 71' 90' 90'
80 (п)   Никита Бакалюк 89'
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
77 (н)   Александр Соболев 81'
90 (н)   Константин Шильцов
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
76 (з)   Арсен Адамов
59 (п)   Евгений Харин 58'
21 (п)   Одисе Роши
14 (п)    Раванелли
13 (п)   Роланд Гиголаев
27 (н)   Фелипе Визеу 61'
17 (н)   Аблайе Мбенге 83'
95 (н)   Абубакар Кадыров
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Матч окончен

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

Матч окончен

И звучит финальный свисток, который фиксирует крупную победу «Спартака» над «Ахматом».

'90+4

Все решено уже в этом матче.

'90+3

А теперь Тиль взял игру на себя. Зобнин сместился с правого фланга в центр, отпасовал на голландца. Тот обработал мяч под правую и пробил в дальний нижний угол. Городов не выручил.

'90+3

ГОЛ! 3:0!

'90+2

Мирзов отпасовал на Тиля, тот на замахе убрал защитника и прострелил в штрафную. Получилось между Понсе и Соболевым. Неточно.

'90+1

Четыре минуты еще играть командам.

'90

Тиль сорвал атаку «Ахмата» и получил желтую.

'89

Еще одна замена у «Спартака». Крал уступил место на поле Никите Бакалюку.

'88

Тиль выполнил подачу во вратарскую к дальней штанге, но Мбенге без проблем вынес мяч за пределы штрафной.

'87

Глушаков у своей штрафной сыграл рукой. Опасный «стандарт» у ворот «Ахмата».

'86

А «Спартак» пользуется охотно свободным пространством, которое оставляет «Ахмат» в обороне. Но мудрят красно-белые.

'84

Предпринимают гости попытки сократить отставание в счете, но до удара дело довести не могут, едва-едва доходя до чужой штрафной.

'82

Вынужденная замена у «Ахмата». Аблайе Мбенге вышел вместо Нижича.

'81

Жиго выполнил классный проход со своей половины поля через центр, обыграв и Глушакова, и Исмаэла, и Харина. Француз продвинулся вперед и отпасовал налево на Соболева. Тот на замахе убрал защитника и пробил «черпачком» в ближний угол мимо Городова! Красота!

'81

ГОЛ! 2:0!

'80

Возможно, не сможет продолжить игру Нижич. Мышечная травма у защитника «Ахмата», покидает он поле.

'78

Убежали в контратаку красно-белые, Соболев сбросил мяч на ход Понсе, тот убежал в штрафную, но против Нижича и Семенова поделать ничего не смог.

'77

Поджимает «Ахмат» хозяев поля, большими силами на чужой половине играют грозненцы.

'75

Опасно! Отличная подача с угла получилась у гостей, последовал удар из пределов вратарской в исполнении Роши, но Максименко на линии ворот сыграл четко и спас свою команду от гола.

'75

Отвечает «Ахмат». Исмаэл хитро пробил в дальний нижний угол из-за защитников. Максименко рисковать не стал и отбил мяч на угловой.

'73

Момент! Тиль выполнил подачу в район 11-метровой отметки, защитники вынесли мяч, но точно на Зобнина. Тот пробил с лета почти под перекладину — Городов спас!

'73

Тиль протащил мяч до штрафной и пробил. Нижич заблокировал удар и отправил мяч на угловой.

'71

Замена у «Спартака». Гус Тиль вышел на поле вместо Бакаева, а Николай Рассказов — вместо Маслова.

'69

Неплохая контратака получилась у «Ахмата», Глушаков оказался один на левом углу штрафной, но его подачу прервал Джикия.

'67

Мирзов обыгрался с Бакаевым на левом краю штрафной, сместился в центр и пробил. Сильно мимо ворот.

'66

Опасно! Роши прострелил в центр с правого полуфланга, Жиго не смог прервать передачу, и на мяче первым оказался Глушаков, который мог расстреливать ворота с выгодной позиции. Выше ворот послал мяч 88-й номер «Ахмата».

'64

Роши легко ушел от Мирзова и дальше сделал неплохой пас на ход Визеу. Повезло «Спартаку», что форвард «Ахмата» выключился из эпизода и за мячом не пошел. Опасно могло быть.

'62

В перспективную атаку убежали хозяева поля, Соболев протащил мяч до штрафной и отдал направо на Маслова. У того было несколько вариантов продолжения атаки, но в итоге последовал крайне неточный прострел.

'60

Долго разбирались с заменами судьи и тренерский штаб «Ахмата». Фелипе Визеу вышел вместо Иванова, хотя данное изменение должно было пройти в самом начале.

'58

И замена у «Спартака» Резиуан Мирзов вышел вместо Айртона.

'56

И двойная замена у «Ахмата». Ильин и Бериша поле покинули, Одисе Роши и Евгений Харин на него вышли.

'54

Исмаэл выполнил классную подачу с угла поля на ближнюю штангу, но Зобнин на «втором этаже» сыграл лучше всех.

'52

Важен с психологической точки зрения гол для «Спартака». Теперь интересно, что сделает «Ахмат», которому надо отыгрываться.

'51

А вот это уже отменить нельзя! Зобнин получил мяч у чужой штрафной, оценил ситуацию и мощно пробил почти в ближнюю «девять»! Без шансов для Городова. И судей.

'51

ГОЛ! 1:0! «Спартак»!

'51

Вновь фолит Глушаков. На этот раз уже у середины поля дал по ногам Гапонову.

'49

Соболев получил повреждение в одном из эпизодов. Прихрамывает форвард «Спартака».

'47

Глушаков сфолил на фланге против Крала. Последовала подача в штрафную в исполнении Зобнина, но у Гапонова удар толком не получился.

'46

Замена у «Спартака» в перерыве произошла: Александр Соболев вышел вместо Ларссона.

'46

Стартовал второй тайм.

Перерыв

И вот он звучит. 15 минут отдыха есть у участников встречи.

'45+3

Не торопятся уже никуда команды, ждут свистка на перерыв.

'45+1

Глушаков оказался у чужой штрафной, могло быть опасно, но вовремя из-под его ног вынес мяч в подкате Джикия.

'45

Три минуты еще играть в первом тайме.

'43

Опасно! Ларссон классно сбросил мяч под удар Понсе, аргентинец пробил в касание, но только угловой.

'41

Крал ушел от нескольких игроков «Ахмата» и упал после контакта со Швецом, который, кажется, сделал подножку. Арбитр нарушения правил не увидел.

'39

Нижич грубо встретил Ларссона в центре поля. Это на желтую.

'36

Опасно могло быть! Убежали в контратаку гости, Ильин вышел один на один с Максименко, но голкипер «Спартака» свою команду выручил. Форвард «Ахмата», к слову, был в офсайде.

'34

Опасно! Последовал прострел в штрафную, Городов сыграл неудачно и отбил мяч точно на Ларссона. Едва-едва тот не успел отправить мяч в сетку. Помешали ему защитники. Возможно, с нарушением правил, но арбитр игру продолжил.

'32

Да, нет гола! Судья посчитал, что Жиго был в офсайде. Так-то оно так, но он не только не коснулся мяча, но и не заигран в том моменте в принципе. Но судьи гол отменили!

'30

И что? Отменяют и гол? Похоже, офсайд углядел лайнсмен.

'29

Последовал прямой удар в исполнении Бакаева, но только угловой заработали красно-белые. Пошла подача на ближнюю штангу, Маслов скинул мяч на дальнюю, откуда Понсе пробил уже в пустые ворота!

'29

ГОЛ! 1:0! «Спартак»!

'27

И нет пенальти! Отменяет Сухой это решение, указывая, что фол произошел еще до штрафной. Прям у линии площади. Только штрафной.

'27

VAR проверяет правильность назначения пенальти.

'25

Айртон на скорости ворвался в штрафную площадь грозненцев, Ненахов прихватил бразильца еще до линии, но затем еще и ноги заплел игроку «Спартака».

'25

Пенальти в ворота «Ахмата»!

'24

Маслов неплохо отпасовал на ход Зобнину, тот обработал мяч пяткой и убежал в штрафной, но остановил его арбитр за то, что «круглый» коснулся руки.

'21

Прибрал мяч к себе «Спартак», «Ахмат» почти всем составом находится на своей половины поля. Но из такого контроля красно-белые пока и близко ничего опасного не создали.

'19

Бериша прихватил Зобнина руками и уложил на газон. Обошелся устным предупреждением Сухой.

'18

Айртон со своей половины поля дошел до чужой половины поля, на дриблинге убрал двоих, но Исмаэла обыграть не смог.

'16

Подача Айртона была заблокирована, но заработал угловой бразилец. Ларссон выполнил подачу весьма сложную, но никто за мяч побороться не смог. Маслов повторно отправил мяч в штрафной — Городов без проблем его поймал.

'13

Заработали штрафной хозяева поля. Бакаев выполнил подачу к вратарской, Ларссон борьбу выиграл и пробил, но чуть ранее прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол Джикии на Нижиче.

'12

Бакаев классно развернулся у чужой штрафной, прорвался вперед, но пробить ему не дали. Пробросил он мяч на Понсе, тот уже замахнулся на удар, но попал не мячу, а по ноге Семенова.

'10

Зобнин отпасовал на ход Бакаеву, но того жестко и в пределах правил встретил Нижич.

'8

Пока в основном в центре поля держится мяч. Не торопятся команды в самом дебюте встречи лезть на рожон.

'6

Айртон прошел по левому флангу, навешивать не стал и отдал на Бакаева. Тот сделал передачу на Ларссона, и швед обыгрался с Зелимханом в «стенку». Сразу же пробил с не очень выгодной позиции Бакаев и попал в сетку с ее внешней стороны.

'5

Бакаев выполнил заброс с правого фланга в центр штрафной, куда набегал Понсе. Немного неточно, Городов легко сыграл на выходе.

'3

Бакаев классно прорвался в штрафную по правому полуфлангу, отпасовал в центр на Крала, у того удар толком не вышел. На отскоке Зелимхан вновь зацепился за мяч, но в этот момент он уже был в офсайде.

'2

На бровке у красно-белых командой руководит Андреас Хинкель. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско продолжает отбывать дисквалификацию.

'1

Матч начался. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой.

18:00

Команды выходят на поле.

17:50

Матч первого круга завершился победой «Спартака» со счетом 3:1. В Грозном за красно-белых голами отметились Андре Шюррле и оформивший дубль Зелимхан Бакаев, у «Ахмата» — Аблайе Мбенге.

17:45

Перед очной встречей «Спартак» идет 11-м в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка. «Ахмат» с 31-м баллом располагается на 13-й строчке.

17:41

«Ахмат»:

Вратарь: Евгений Городов;

Зоран Нижич, Андрей Семенов, Максим Ненахов, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Исмаэл, Бернард Бериша, Олег Иванов, Денис Глушаков, Владимир Ильин.

17:40

Представляем стартовые составы команд. «Спартак»:

Вратарь: Александр Максименко;

Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Павел Маслов, Лукас Айртон, Илья Гапонов, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

17:40

Встреча начнется в 18:00 по мск.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ахмат».