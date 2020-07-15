У «Зенита» вроде бы нет задачи в чемпионате, но это на первый взгляд. Команда Сергея Семака хочет побить давний рекорд московского «Спартака» по очкам за турнир. Кроме того, Артем Дзюба борется за звание лучшего бомбардира. Наверное, поэтому группа атаки сегодня максимально боевая, хотя следующий матч сине-бело-голубых — важный полуфинал Кубка России против того же «Спартака».