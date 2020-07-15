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«Зенит» не без проблем обыграл «Оренбург», а в итоге даже разгромил его. Но команда Константина Парамонова билась старательно и изо всех сил, которых не хватило. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
«Зенит» убежал в контратаку, Азмун в целом мог забивать сам, но покатил на пустые Дзюбе. Тот не промахнулся, само собой. В итоге Артем снова на вершине списка бомбардиров. У него 17 голов, а у отдавшего пас Азмуна — 16.
«Оренбург» продолжает идти вперед, но сил не хватает гостям.
Пытается что-то сделать «Оренбург». Не сдается.
ГОЛ ЗАСЧИТАН!
Неужели Азмун не был в офсайде? VAR проверяет!
С удара с подбора от Кузяева после углового пришел этот гол. Зацепил снаряд Сивакова, а дальше через пас Дриусси в касание попал к Азмуну. Тот был перед вратарем, легко его обыграл и закатил в ворота.
Контролирует мяч «Зенит». Не очень быстро сейчас это происходит, и гости справляются.
Еще один удар Азмуна с лета — угловой.
Долгая позиционная атака «Зенита» закончилась лишь потерей.
Азмун перехватил в центре поля передачу Шахова. Сразу же сделал пас налево Оздоеву, который протащил мяч по флангу и навесил иранцу. Тот принял ногой и пробил мимо вратаря.
Фамейе хитро пытался сыграть пяткой на партнера в стеночку в штрафной питерцев, но попал в ногу защитнику.
Оздоев загружает мяч в штрафную, но до Дзюбы тот не долетает.
«Зенит» и в начале второго тайма с большим преимуществом действует. Но «Оренбург» приехал сюда терпеть и ловить редкие шансы. Пока в целом получается и одно, и другое.
Дзюба продрался с мячом в штрафную левым полуфлангом, но забыл пробить.
Малком очень эффектно обыграл справа двух защитников, но уже на входе в штрафную его опередил третий.
Чуканов подал на дальний край вратарской, откуда Сиваков в прыжке ногой пытался вернуть мяч в центр, но не смог этого сделать в борьбе с Жирковым.
«Оренбург» заработал угловой. Две подряд подачи с разных флангов выполнили в одной атаке гости, и все закончилось ударом головой. Мяч попал в спину Жиркову.
Попытался «Оренбург» провести свою первую во втором тайме атаку, но у Шахова из-под ноги мяч выбили.
На трибунах труба выводит «Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Под песни и бодрые переклички хозяевам сегодня хорошо атакуется.
«Зенит» очень легко повел из-за автогола Малых, много владел мячом, но «Оренбург», который явно более мотивирован, был дальше острее. В итоге Фамейе смог сравнять счет, а по ударам вообще картина в пользу гостей: 4(1) — 9(2). Ждем вторую половину встречи, а пока отдыхаем.
Угловой заработал Малком, подав в штрафную площадь.
«Мы — чемпионы!» — громогласно перекликаются трибуны, в то время как «Зенит» снова атакует позиционно.
Возросли скорости к концу тайма, и стали очень быстро центр поля проходить обе команды. Игра смотрится.
Андреа Чуканов выцарапал мяч в борьбе с Дриусси и решился на дальний удар — немного неточно.
Дзюба попробовал дальний удар. Совсем не получилось.
Дзюба фолит в атаке после подачи в штрафную «Оренбурга».
Кстати, Фамейе забил три последних гола «Оренбурга»! Два предыдущих случились еще до паузы из-за пандемии. Ну и отпраздновал он гол тем, что встал на одно колено.
Вот это да! «Оренбург» расставился перед штрафной «Зенита» и довел дело до подачи в штрафную. Там набегали и Аюпов, и Фамейе, который и пробил головой, перепрыгнув Ракицкого!
Совсем тяжко гостям. У «Зенита» и прессинг есть, и где-то просто сами подопечные Парамонова ошибаются в передачах.
Команда Семака не форсирует события. Это и не нужно делать, учитывая уже имеющееся преимущество в счете. Плюс стараются зенитовцы красиво разыграть.
Продолжает «Зенит» тотально контролировать мяч. Небольшая серия атак гостей закончилась.
Хорошая стеночка оренбуржцев, но выстрел Зотова заблокировали, чем погасили скорость мяча.
Азмун получил мяч перед штрафной «Оренбурга» и сделал, продвинувшись, передачу на Дзюбу уже к вратарской — чуть не успел бомбардир к мячу.
Скучновато в последние минуты. Перестал «Зенит» атаковать. Ну а «Оренбург» просто не может многого.
Даже до удара удалось сейчас довести атаку «Оренбургу», но удар Зотова заблокировали.
А вот первая позиционная атака оренбуржцев. Тут и подача в штрафную была, и перепасовка, но в итоге мяч достался Жиркову, который его и вынес.
Если самарские «Крылья» сегодня очень дерзко и агрессивно контратаковали, а временами и даже атаковали позиционно против «Краснодара», то «Оренбург» пока вообще никакой контригры не демонстрирует.
Зотов успевает сыграть в мяч, а в воздухе в него влетает чуть опоздавший Смольников. Обоим больно, Зотову больнее, но игру продолжат.
У «Зенита», кстати, улетел из-за трагедии в семье в Сербию Бранислав Иванович. Сезон команда будет доигрывать без капитана.
У гостей пока вообще нет мяча. Не забываем, что «Оренбург» потерял уже ушедшего в «Рубин» Деспотовича, а также целый ряд игроков, у которых была двусторонняя пневмония (предположительно — COVID-19).
Оздоев падает в штрафной «Оренбурга» после борьбы с защитником, но не зарабатывает ни пенальти, ни даже углового.
Смольников играет в стенку с Дзюбой, но ответный пас нападающего оказывается слишком сильным.
Забитый «Зенитом» гол никак не меняет картины игры на старте матча. Хозяева продолжают атаковать позиционно и большими силами.
Азмуну закинули мяч в штрафную, он принял не слишком удачно, но боровшийся с ним капитан оренбуржцев Андрей Малых, пытаясь выбить мяч, уложил его точно в угол своих ворот.
«Зенит» забирает мяч под контроль и начинает расшатывать оборону гостей.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
У «Зенита» вроде бы нет задачи в чемпионате, но это на первый взгляд. Команда Сергея Семака хочет побить давний рекорд московского «Спартака» по очкам за турнир. Кроме того, Артем Дзюба борется за звание лучшего бомбардира. Наверное, поэтому группа атаки сегодня максимально боевая, хотя следующий матч сине-бело-голубых — важный полуфинал Кубка России против того же «Спартака».
«Оренбург» в случае поражения сегодня лишится всех шансов на спасение в РПЛ, а вот даже ничья их ему — какие-никакие — оставит.
А вот стартовый состав «Оренбурга» от Константина Парамонова: Климович — Шахов, Сиваков, Терехов — Малых, Зотов — Липовой, Аюпов, Чуканов, Кулишев — Фамейе.
Давайте сразу посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Васютин — Смольников, Ракицкий, Прохин, Жирков — Барриос, Оздоев — Малком, Дриусси — Азмун, Дзюба.
Матч начнется в 20.30 мск.
В матче 29-го тура Российской Премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит», уже оформивший чемпионский титул, принимают находящийся на грани вылета «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.