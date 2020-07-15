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Погоня за рекордом: «Зенит» разгромил «Оренбург»

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ

В матче 29-го тура Российской Премьер-лиги уже оформивший чемпионский титул и пытающийся побить рекорд «Спартака» по очкам «Зенит» принимал «Оренбург» и одержал крупную победу, отправив соперника в ФНЛ. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
29-й тур  |   15 июля 20:30   |  закончен
Зенит
4:1
Оренбург
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Малых 2' (авт)
Оздоев 34'
Прохин 53'
Азмун 61'
Шамкин 73'
Ракицкий 75'
Азмун 77'
Дзюба 90+1'
Шахов 30'
Фамейе 32'
Фамейе 37'
Терехов 65'
Шкофлек 90'
Подробная статистика матча
Основные составы
78 (в)   Александр Васютин
87 (з)   Данила Прохин 53'
19 (з)   Игорь Смольников
44 (з)   Ярослав Ракицкий 75'
18 (п)   Юрий Жирков 62'
5 (п)   Вильмар Барриос 70'
27 (п)   Магомед Оздоев 62' 34'
22 (н)   Артём Дзюба 90'
11 (н)   Себастьян Дриусси
8 (н)    Малком
7 (н)   Сердар Азмун 61' 77'
38 (в)   Андрей Климович
3 (з)   Михаил Сиваков
31 (з)   Виталий Шахов 69' 30'
15 (з)   Георгий Зотов
12 (з)   Андрей Малых 2'
13 (з)   Сергей Терехов 65'
32 (п)   Артём Кулишев 84'
5 (п)   Тимур Аюпов
18 (п)   Данил Липовой 74'
11 (н)   Андреа Чуканов
20 (н)   Джоэль Фамейе 32' 37'
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
71 (в)   Даниил Одоевский
15 (з)   Вячеслав Караваев
24 (з)   Эмануэль Маммана
4 (з)   Йордан Осорио
38 (п)   Леон Мусаев 62'
91 (п)   Алексей Сутормин 70'
14 (п)   Далер Кузяев
17 (п)   Олег Шатов
21 (п)   Александр Ерохин
92 (н)   Даниил Шамкин 62' 73'
1 (в)   Александр Руденко
99 (в)   Никита Штырлов
6 (з)   Эди Готлиб 69'
42 (з)   Иван Лапшов 84'
51 (з)   Данил Хорошков
17 (п)   Жига Шкофлек 74' 90'
46 (п)   Рим Егофаров
52 (п)   Артём Привалов
Трансляция
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Матч окончен

«Зенит» не без проблем обыграл «Оренбург», а в итоге даже разгромил его. Но команда Константина Парамонова билась старательно и изо всех сил, которых не хватило. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Все, финальный свисток!

'90+2

«Зенит» убежал в контратаку, Азмун в целом мог забивать сам, но покатил на пустые Дзюбе. Тот не промахнулся, само собой. В итоге Артем снова на вершине списка бомбардиров. У него 17 голов, а у отдавшего пас Азмуна — 16.

'90+2

ГООООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 4:1!

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

За неспортивное поведение получает желтую карточку Жига Шкофлек.

'88

«Оренбург» продолжает идти вперед, но сил не хватает гостям.

'86

Едва не забивает «Оренбург» — удар в сантиметрах от штанги.

'85

Олег Шатов поменял у «Зенита» Себастьяна Дриусси.

'84

Иван Лапшов меняет у «Оренбурга» Артема Кулишева.

'82

Пытается что-то сделать «Оренбург». Не сдается.

'80

ГОЛ ЗАСЧИТАН!

'79

Неужели Азмун не был в офсайде? VAR проверяет!

'78

С удара с подбора от Кузяева после углового пришел этот гол. Зацепил снаряд Сивакова, а дальше через пас Дриусси в касание попал к Азмуну. Тот был перед вратарем, легко его обыграл и закатил в ворота.

'78

ГОООООООООООООООООООЛ!Сердар Азмун — 3:1!

'77

Дальний удар в створ в исполнении Дриусси — Климович не очень уверенно отбивает на угловой.

'76

Очень опасно крутит Андреа Чуканов в обвод стенки, но мяч проходит рядом с девяткой.

'75

Ярослав Ракицкий не успевает перед своей штрафной за Фамейе и получает желтую карточку.

'74

Жига Шкофлек заменил у «Оренбурга» Данила Липового.

'73

Данила Шамкин получает желтую карточку, срывая контратаку «Оренбурга».

'72

Контролирует мяч «Зенит». Не очень быстро сейчас это происходит, и гости справляются.

'71

Далер Кузяев и Алексей Сутормин заменили Вильмара Барриоса и Малкома. Семак убирает лидеров перед полуфиналом Кубка со «Спартаком».

'70

Еще один удар Азмуна с лета — угловой.

'69

Вместо Виталия Шахова у «Оренбурга» вышел Эди Готлиб.

'68

Долгая позиционная атака «Зенита» закончилась лишь потерей.

'66

Блестящий заброс Ракицкого в штрафную на Азмуна. Иранец мог параллелить передачу Дзюбе, но пробил в касание с лета сам — чуть выше перекладины.

'65

Сергей Терехов грубовато сыграл против Вильмара Барриоса и получил желтую карточку.

'63

Магомеда Оздоева и Юрия Жиркова заменили Леон Мусаев и Данила Шамкин.

'61

Азмун перехватил в центре поля передачу Шахова. Сразу же сделал пас налево Оздоеву, который протащил мяч по флангу и навесил иранцу. Тот принял ногой и пробил мимо вратаря.

'61

ГОООООООООООООООООООЛ! Сердар Азмун — 2:1!

'60

Фамейе хитро пытался сыграть пяткой на партнера в стеночку в штрафной питерцев, но попал в ногу защитнику.

'59

Оздоев загружает мяч в штрафную, но до Дзюбы тот не долетает.

'57

«Зенит» и в начале второго тайма с большим преимуществом действует. Но «Оренбург» приехал сюда терпеть и ловить редкие шансы. Пока в целом получается и одно, и другое.

'55

Дзюба продрался с мячом в штрафную левым полуфлангом, но забыл пробить.

'55

Малком очень эффектно обыграл справа двух защитников, но уже на входе в штрафную его опередил третий.

'54

Чуканов подал на дальний край вратарской, откуда Сиваков в прыжке ногой пытался вернуть мяч в центр, но не смог этого сделать в борьбе с Жирковым.

'53

Потерял Данила Прохин мяч и прыгнул на фланге в ноги Зотову — желтая карточка.

'52

Первый корнер привел к повторному. Последовали подача в штрафную и скидка, а вот решающего удара никто так и не нанес, хотя мяч удобно пролетел через штрафную перед вратарской.

'51

«Оренбург» заработал угловой. Две подряд подачи с разных флангов выполнили в одной атаке гости, и все закончилось ударом головой. Мяч попал в спину Жиркову.

'50

Попытался «Оренбург» провести свою первую во втором тайме атаку, но у Шахова из-под ноги мяч выбили.

'49

Классный заброс от Малкома с правого фланга на Дзюбу, который тянулся ногой в воздухе, но чуток не добрался до мяча...

'47

На трибунах труба выводит «Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Под песни и бодрые переклички хозяевам сегодня хорошо атакуется.

'46

Момент! Ракицкий закинул мяч в штрафную, где Дриусси неожиданно специально пропустил снаряд. В итоге Малком оказался с глазу на глаз вратарем, который, правда, сократил угол обстрела и отразил удар!

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

«Зенит» очень легко повел из-за автогола Малых, много владел мячом, но «Оренбург», который явно более мотивирован, был дальше острее. В итоге Фамейе смог сравнять счет, а по ударам вообще картина в пользу гостей: 4(1) — 9(2). Ждем вторую половину встречи, а пока отдыхаем.

'45+1

Все, ничего не добавил арбитр. Перерыв.

'45

Угловой заработал Малком, подав в штрафную площадь.

'44

«Мы — чемпионы!» — громогласно перекликаются трибуны, в то время как «Зенит» снова атакует позиционно.

'42

Возросли скорости к концу тайма, и стали очень быстро центр поля проходить обе команды. Игра смотрится.

'40

Еще одна подача в штрафную «Зенита», и мяч отскакивает к набежавшему Зотову, который наносит очередной свой удар — рядом со створом.

'39

И тут же отвечает «Зенит» своей опаснейшей атакой. Малком разобрался в штрафной и отпасовал назад на линию штрафной набегавшему вторым темпом Азмуну. Никто не мешал иранцу, но он пробил выше створа.

'39=8

Андреа Чуканов выцарапал мяч в борьбе с Дриусси и решился на дальний удар — немного неточно.

'38

Дзюба попробовал дальний удар. Совсем не получилось.

'37

Джоэль Фамейе нарушает правила в верховой борьбе с Барриосом, расставив локти. Желтая карточка.

'36

Дзюба фолит в атаке после подачи в штрафную «Оренбурга».

'34

Липовой успел к мячу первым, а Магомед Оздоев воткнулся в него — желтая карточка. Пропустит матч с «Ростовом» в последнем туре.

'33

Кстати, Фамейе забил три последних гола «Оренбурга»! Два предыдущих случились еще до паузы из-за пандемии. Ну и отпраздновал он гол тем, что встал на одно колено.

'32

Вот это да! «Оренбург» расставился перед штрафной «Зенита» и довел дело до подачи в штрафную. Там набегали и Аюпов, и Фамейе, который и пробил головой, перепрыгнув Ракицкого!

'32

ГООООООООООООООООООООЛ! Джоэль Фамейе — 1:1!

'31

Виталий Шахов зачем-то сзади наступил на ногу уже отдавшему передачу назад в центральном круге Азмуну и получил желтую карточку.

'29

Совсем тяжко гостям. У «Зенита» и прессинг есть, и где-то просто сами подопечные Парамонова ошибаются в передачах.

'27

Команда Семака не форсирует события. Это и не нужно делать, учитывая уже имеющееся преимущество в счете. Плюс стараются зенитовцы красиво разыграть.

'25

Продолжает «Зенит» тотально контролировать мяч. Небольшая серия атак гостей закончилась.

'23

Шикарно зенитовцы разыграли с участием и Дриусси, и Оздоева, и Малкома, и Дзюбы, и Азмуна, чью передачу уже от лицевой во центр вратарской с трудом остановили.

'22

Хорошая стеночка оренбуржцев, но выстрел Зотова заблокировали, чем погасили скорость мяча.

'21

Азмун получил мяч перед штрафной «Оренбурга» и сделал, продвинувшись, передачу на Дзюбу уже к вратарской — чуть не успел бомбардир к мячу.

'19

Скучновато в последние минуты. Перестал «Зенит» атаковать. Ну а «Оренбург» просто не может многого.

'17

Фамейе! Просто шикарно просочился с мячом между двумя защитниками и пробил в дальний угол — рядом со штангой.

'16

Васютин сделал неудачную передачу, и быстрая атака гостей заканчивается ударом Фамейе — в голкипера чемпионов.

'15

Даже до удара удалось сейчас довести атаку «Оренбургу», но удар Зотова заблокировали.

'14

А вот первая позиционная атака оренбуржцев. Тут и подача в штрафную была, и перепасовка, но в итоге мяч достался Жиркову, который его и вынес.

'13

Если самарские «Крылья» сегодня очень дерзко и агрессивно контратаковали, а временами и даже атаковали позиционно против «Краснодара», то «Оренбург» пока вообще никакой контригры не демонстрирует.

'11

Зотов успевает сыграть в мяч, а в воздухе в него влетает чуть опоздавший Смольников. Обоим больно, Зотову больнее, но игру продолжат.

'10

У «Зенита», кстати, улетел из-за трагедии в семье в Сербию Бранислав Иванович. Сезон команда будет доигрывать без капитана.

'9

У гостей пока вообще нет мяча. Не забываем, что «Оренбург» потерял уже ушедшего в «Рубин» Деспотовича, а также целый ряд игроков, у которых была двусторонняя пневмония (предположительно — COVID-19).

'7

Оздоев падает в штрафной «Оренбурга» после борьбы с защитником, но не зарабатывает ни пенальти, ни даже углового.

'6

Смольников играет в стенку с Дзюбой, но ответный пас нападающего оказывается слишком сильным.

'4

Забитый «Зенитом» гол никак не меняет картины игры на старте матча. Хозяева продолжают атаковать позиционно и большими силами.

'2

Азмуну закинули мяч в штрафную, он принял не слишком удачно, но боровшийся с ним капитан оренбуржцев Андрей Малых, пытаясь выбить мяч, уложил его точно в угол своих ворот.

'2

ГООООООООООООООООООЛ! Андрей Малых (в свои ворота) — 1:0.

'2

«Зенит» забирает мяч под контроль и начинает расшатывать оборону гостей.

'1

Поееееееехали! Матч стартовал.

20:30

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

20:25

У «Зенита» вроде бы нет задачи в чемпионате, но это на первый взгляд. Команда Сергея Семака хочет побить давний рекорд московского «Спартака» по очкам за турнир. Кроме того, Артем Дзюба борется за звание лучшего бомбардира. Наверное, поэтому группа атаки сегодня максимально боевая, хотя следующий матч сине-бело-голубых — важный полуфинал Кубка России против того же «Спартака».

20:20

«Оренбург» в случае поражения сегодня лишится всех шансов на спасение в РПЛ, а вот даже ничья их ему — какие-никакие — оставит.

20:15

А вот стартовый состав «Оренбурга» от Константина Парамонова: Климович — Шахов, Сиваков, Терехов — Малых, Зотов — Липовой, Аюпов, Чуканов, Кулишев — Фамейе.

20:10

Давайте сразу посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Васютин — Смольников, Ракицкий, Прохин, Жирков — Барриос, Оздоев — Малком, Дриусси — Азмун, Дзюба.

20:05

Матч начнется в 20.30 мск.

20:00

В матче 29-го тура Российской Премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит», уже оформивший чемпионский титул, принимают находящийся на грани вылета «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.