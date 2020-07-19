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Звучит свисток на перерыв! Не самым ожидаемым образом складывается этот матч, конечно. Сначала на 17-й минуте прямой красной карточкой был удален Матвей Сафонов, после чего Грулев пробил дебютанта матча — 20-летнего Адамова. 1:0, впереди «Динамо».
Нарушение на игроке «Динамо», небольшая заминка возникла в игре.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Теряет мяч «Краснодар», на «Динамо» тоже ошибается, не сумев правильно воспользоваться этим моментом.
Молодая тройка «Динамо» почти что делает эту игру, хорошо смотрится и школик, и Грулев, который забил, и Данилин.
Жоазиньо врывается с мячом в штрафную соперников, но создать ничего не смог, неплохо сыграла защита «Краснодара».
Спокойно продолжает контролировать мяч «Краснодар» и что-то придумывать в штрафной столичного клуба.
Пытается развить свою позиционную атаку «Краснодар». И падение Берга в штрафной, но вроде бы без нарушений правил.
Держит под своим контролем мяч «Краснодар». Не очень сказалось удаление на характере самой игры, но увереннее чувствует себя «Динамо».
В атаке «Краснодар», но мяч уходит за линию ворот, и не успевает к нему Фернандеш.
Возможно, характер игры теперь должен поменяться, все же в меньшинстве играет «Краснодар». Начинает «Динамо» больше ходить в атаку.
Пауза на попить воды у футболистов. Жара в Краснодаре. По погоде пока, а не по игре.
Угловой назначает Вилков. Фернандеш подает на ближнюю штангу, но читает защита «Динамо».
Штрафной также разыгрывает «Динамо», и мяч летит точно в руки Адамова.
А в резерве у «Краснодара» Адамов, ему 20 лет, и он еще не выходил на поле в этом сезоне. Срочно нужно что-то решать тренерскому штабу «Краснодара».
Уткин пытается навязать борьбу. но перехывают его динамовцы, убегая в контратаку. И наносит «Динамо» удар по воротам.
Обороняется «Динамо», очевидно, что команда вышла играть вторым номером. Вроде даже проходов к воротам соперника еще не было, которые могли бы стать потенциально опасными.
Пока спокойно проходит игра, хотя поддавливает «Краснодар» своих соперников, но достойно держится оборона «Динамо».
Фернандеш обработал мяч хорошо, направил передачу Бергу, у того было не лучшее положение, но пролетает мяч мимо.
Реми Кабелла наносит весьма неплохой удар по воротам, обводящий, но мимо.
Пока по большей части в центре поля проходит игра, прощупывают друг друга соперники.
Пока команды начинают разогреваться, напомним, что для «Краснодара» этот матч — реальный шанс зацепиться за Лигу чемпионов.
А вот стартовое сочетание «Динамо» от Кирилла Новикова:
Лещук — Морозов, Рыков, Шуньич, Евгеньев — Школик, Каборе, Нойштедтер — Жоаозиньо — Данилин, Грулев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот каких игроков «Краснодара» с первых минут выпустил Мурад Мусаев:
Сафонов — Черников, Мартынович, Сорокин, Рамирес — Мануэл Фернандеш, Газинский — Олссон, Уткин, Кабелла — Берг.
Начало встречи запланировано на 20.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция перенесенного матча 23-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Динамо».