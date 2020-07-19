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Краснодар Динамо М

Удаление вратаря: «Краснодар» в меньшинстве уступает «Динамо». LIVE

РПЛ. 23-й тур. «Краснодар» — «Динамо». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает московское «Динамо» в матче перенесенного 23-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23-й тур  |   19 июля 20:30   |  перерыв
Краснодар
0:1
Динамо М
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Сафонов 17'
Уткин 29'
Олссон 45'
Грулёв 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов 17'
6 (з)   Кристиан Рамирес
2 (з)   Егор Сорокин
4 (з)   Александр Мартынович
7 (п)   Реми Кабелла 19'
53 (п)   Александр Черников
8 (п)   Юрий Газинский
14 (п)   Кристоффер Олссон 45'
99 (п)   Мануэл Фернандеш
47 (п)   Даниил Уткин 29'
33 (н)   Маркус Берг
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
44 (з)   Тони Шуньич
4 (з)   Владимир Рыков
24 (з)   Роман Евгеньев
77 (п)   Шарль Каборе
15 (п)   Роман Нойштедтер
85 (п)   Игорь Школик
22 (п)    Жоаозиньо
20 (н)   Вячеслав Грулёв 26'
89 (н)   Максим Данилин
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов 19'
3 (з)   Йон Гудни
62 (п)   Алекс Мацукатов
67 (н)   Максим Кутовой
63 (н)   Никита Сергеев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
1 (в)   Антон Шунин
18 (з)   Иван Ордец
34 (з)   Константин Рауш
76 (п)   Владислав Карапузов
88 (п)   Оскар Хильемарк
23 (п)   Антон Соснин
10 (н)   Сильвестр Игбун
27 (н)   Николай Комличенко
9 (н)   Клинтон Н'Жье
8 (н)   Кирилл Панченко
5 (н)   Максимилиан Филипп
Удары
33%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
74%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 8
Удары
67%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
26%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 6
Трансляция
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Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Не самым ожидаемым образом складывается этот матч, конечно. Сначала на 17-й минуте прямой красной карточкой был удален Матвей Сафонов, после чего Грулев пробил дебютанта матча — 20-летнего Адамова. 1:0, впереди «Динамо».

45+7

Нарушение на игроке «Динамо», небольшая заминка возникла в игре.

45

Три минуты добавлено к первому тайму.

45

Желтая карточка Олсону. Ударил он по ногам Нойштедтера.

44

Теряет мяч «Краснодар», на «Динамо» тоже ошибается, не сумев правильно воспользоваться этим моментом.

42

Молодая тройка «Динамо» почти что делает эту игру, хорошо смотрится и школик, и Грулев, который забил, и Данилин.

40

Жоазиньо врывается с мячом в штрафную соперников, но создать ничего не смог, неплохо сыграла защита «Краснодара».

38

Спокойно продолжает контролировать мяч «Краснодар» и что-то придумывать в штрафной столичного клуба.

36

Пытается развить свою позиционную атаку «Краснодар». И падение Берга в штрафной, но вроде бы без нарушений правил.

34

Держит под своим контролем мяч «Краснодар». Не очень сказалось удаление на характере самой игры, но увереннее чувствует себя «Динамо».

32

В атаке «Краснодар», но мяч уходит за линию ворот, и не успевает к нему Фернандеш.

30

А у нас тут еще и первая желтая карточка — Уткину за то, что ударил Школика по ногам.

28

Возможно, характер игры теперь должен поменяться, все же в меньшинстве играет «Краснодар». Начинает «Динамо» больше ходить в атаку.

26

ГОООООООЛ! Грулев пробивает Адамова! Ведет «Динамо» в счете.

24

Пауза на попить воды у футболистов. Жара в Краснодаре. По погоде пока, а не по игре.

22

Угловой назначает Вилков. Фернандеш подает на ближнюю штангу, но читает защита «Динамо».

20

Штрафной также разыгрывает «Динамо», и мяч летит точно в руки Адамова.

19

Денис Адамов выходит на поле, да, а меняет он Кабеллу. Интерсеная рокировка, ну а голкипера — с дебютом!

18

А в резерве у «Краснодара» Адамов, ему 20 лет, и он еще не выходил на поле в этом сезоне. Срочно нужно что-то решать тренерскому штабу «Краснодара».

17

Матвей Сафонов ошибается! Огромная ошибка, выходит он из штрафной, совершает фол последней надежды и получает красную карточку! А вечер перестает быть томным!

15

Уткин пытается навязать борьбу. но перехывают его динамовцы, убегая в контратаку. И наносит «Динамо» удар по воротам.

13

Обороняется «Динамо», очевидно, что команда вышла играть вторым номером. Вроде даже проходов к воротам соперника еще не было, которые могли бы стать потенциально опасными.

11

Пока спокойно проходит игра, хотя поддавливает «Краснодар» своих соперников, но достойно держится оборона «Динамо».

9

Фернандеш обработал мяч хорошо, направил передачу Бергу, у того было не лучшее положение, но пролетает мяч мимо.

7

Реми Кабелла наносит весьма неплохой удар по воротам, обводящий, но мимо.

5

Пока по большей части в центре поля проходит игра, прощупывают друг друга соперники.

3

Пока команды начинают разогреваться, напомним, что для «Краснодара» этот матч — реальный шанс зацепиться за Лигу чемпионов.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

20:30

А вот стартовое сочетание «Динамо» от Кирилла Новикова:

Лещук — Морозов, Рыков, Шуньич, Евгеньев — Школик, Каборе, Нойштедтер — Жоаозиньо — Данилин, Грулев.

20:25

Давайте обратимся к составам команд. Вот каких игроков «Краснодара» с первых минут выпустил Мурад Мусаев:

Сафонов — Черников, Мартынович, Сорокин, Рамирес — Мануэл Фернандеш, Газинский — Олссон, Уткин, Кабелла — Берг.

20:20

Начало встречи запланировано на 20.30 мск.

20:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция перенесенного матча 23-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Динамо».