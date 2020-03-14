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Довольно скучным был первый тайм долгое время, но затем «Оренбург» забил, а в концовке «Спартак» смог навалиться и отыграться. Посмотрим, что нас ждет во второй половине. Но пока отдохнем вместе с командами.
«Спартак» мощно навалился в концовке первой половины.
Подача на дальнюю штангу, скидка в центр вратарской от Соболева (третья голевая за «Спартак» в четырех матчах), откуда одинокий Понсе без вариантов расстреливает Климовича.
Еще один угловой зарабатывает «Спартак».
Совсем отказался от владения мячом в последнее время «Оренбург».
«Спартак» владеет мячом 56% времени. Но это очень стерильно. 44% «Оренбурга» куда острее.
Надо отметить, что «Оренбург» довольно высоко встречает хозяев. Это не сумасшедший прессинг, но давление, которое мешает красно-белым проходить середину поля. И они не знают, что делать.
Понсе на чужой половине подсел в воздухе под соперника — фол в атаке.
Очень плотный футбол. Спартаковцы имеют очень серьезные проблемы с созиданием. С разрушением проще, но они уже пропустили.
Фамейе вернулся в игру, хотя там уже готова была замена.
Пару быстрых контратак провел «Спартак». Контрпрессинг помогает.
Спартаковцы выиграли 16 единоборств, хозяева — 10. Но в целом есть ощущение, что «Оренбург» все контролирует.
Подача Бакаева на ближний угол вратарской, где были шесть спартаковцев. Но мяч выбили, а с подбора Айртон с лета пробил куда-то на трибуны.
Подача Рассказова заканчивается выносом за лицевую. Угловой для «Спартака».
Снова мяч у «Спартака», но это все в центре поля. Без моментов играет команда Тедеско.
Рассказов перестарался в прессинге и сфолил на чужой половине поля.
Надо признать, что в последние минуты гол «Оренбурга» назревал. Все по делу.
Угловой хозяев заканчивается голом. После подачи рассказов неудачно вынес головой прямо на соперника, который своей головой переправил к воротам, где Фамейе, избежавший «вне игры» подправил мяч в сетку.
«Спартак» немного успокоил наметившийся хозяйский порыв контролем мяча.
Опять на Бакаеве фолят, срывая контратаку спаратковцев после неудачного углового хозяев. На этот раз «горчичника» избегает Терехов.
Казалось, что «Спартак» заработал угловой, но Казарцев показал, что мяч ушел от Понсе.
Рубанул Куат Бакаева, сорвав начинавшуюся контратаку «Спартака». Пока без карточки, хотя наступил на ногу уже отдавшему пас Зелимхану акцентированно.
Подача в штрафную Максименко, но ничем опасным она не закончилась.
После первых сумбурных минут спартаковцы прибирают себе территорию. Впрочем, «Оренбург» владеть мячом особо и не собирался, видимо.
«Спартак» зарабатывает первый штрафной на левом фланге. Бакаев подает, но делает это не слишком удачно.
Проигравший сегодня рискует быть затянутым в борьбу за выживание. Спартаковцы опережают своего соперника всего на два очка, так что будет битва.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
«Спартак» сначала разобрался в первом после возобновления чемпионата туре в дерби с «Динамо» (2:0), затем в драматичном четвертьфинале выбил в дополнительное время в меньшинстве из Кубка России ЦСКА (3:2), но после этого уступил в чемпионате на своем поле «Краснодару» (0:1), сыграв слишком осторожно. Сегодня у красно-белых отсутствуют заболевший центральный защитник Илья Кутепов и удаленный Роман Зобнин.
«Оренбург» и «Спартак» по результатам в чемпионате возобновили сезон примерно одинаково. Подопечные Емельянова сначала сыграли на выезде вничью с «Крылями Советов» (1:1), затем обыграли тульский «Арсенал» (2:0), а на этой неделе потерпели стыдное по счету поражение в перенесенном матче против «Сочи» (1:5). Правда, кто видел эту игру, не даст соврать: «Оренбург» по игре не смотрелся безнадежно и долгое время был лучше хозяев, а решили все эпизоды.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско доверил начинать матч следующему сочетанию игроков:
Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Айртон — Бакаев — Ларссон, Соболев, Понсе.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов:
Климович — Малых, Радакович, Терехов, Зотов — Аюпов, Мишкич, Куат — Рикарду Алвеш, Фамейе — Деспотович.
Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и московским «Спартаком». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.