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Вернуться к победам: «Спартак» отыгрался у «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 22-й тур. «Оренбург» — «Спартак М». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» на выезде играет против «Оренбурга» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   14 марта 14:00   |  перерыв
Оренбург
1:1
Спартак
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Фамейе 17'
Терехов 45+3'
Маслов 29'
Понсе 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
15 (з)   Георгий Зотов
13 (з)   Сергей Терехов 45'
4 (з)   Урош Радакович
12 (з)   Андрей Малых
5 (п)   Тимур Аюпов
23 (п)   Исламбек Куат
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
20 (н)   Джоэль Фамейе 17'
9 (н)   Джордже Деспотович
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
39 (з)   Павел Маслов 29'
6 (з)    Айртон
92 (з)   Николай Рассказов
33 (п)   Алекс Крал
10 (п)   Зелимхан Бакаев
23 (н)   Джордан Ларссон
77 (н)   Александр Соболев
19 (н)   Эсекьель Понсе 44'
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
3 (з)   Михаил Сиваков
6 (з)   Эди Готлиб
66 (з)   Савелий Козлов
42 (з)   Иван Лапшов
22 (п)   Фёдор Черных
17 (п)   Жига Шкофлек
32 (п)   Артём Кулишев
7 (п)   Филип Рогич
14 (н)   Мамаду Силла
11 (н)   Андреа Чуканов
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (п)   Резиуан Мирзов
Удары
40%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
42%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 7
Удары
60%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
58%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 5
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Перерыв

Довольно скучным был первый тайм долгое время, но затем «Оренбург» забил, а в концовке «Спартак» смог навалиться и отыграться. Посмотрим, что нас ждет во второй половине. Но пока отдохнем вместе с командами.

'45+5

И только теперь раздается свисток на перерыв.

'45+4

«Спартак» мощно навалился в концовке первой половины.

'45+3

Сергей Терехов срубил Понсе в центре поля и получил желтую карточку.

'45+3

Только сейчас показали, что три минуты добавлено.

'45+2

Не сдержавший на бровке эмоций Доменико Тедеско получает желтую карточку. Четвертую в сезоне. Пропустит следующую игру.

'45+1

Ох, Соболева явно сбивают в штрафной «Оренбурга», но лайнсмен поднял флажок. Был офсайд!

'45

Подача на дальнюю штангу, скидка в центр вратарской от Соболева (третья голевая за «Спартак» в четырех матчах), откуда одинокий Понсе без вариантов расстреливает Климовича.

'45

ГОООООООООООООООООЛ! Эсекьель Понсе — 1:1!

'44

Еще один угловой зарабатывает «Спартак».

'43

Совсем отказался от владения мячом в последнее время «Оренбург».

'41

«Спартак» бомбардирует штрафную хозяев подачами. В основном не слишком удачно, но сейчас дошел кросс слева до Понсе — из-под перекладины потащил Климович. А угловой ни к чему не привел.

'40

«Спартак» владеет мячом 56% времени. Но это очень стерильно. 44% «Оренбурга» куда острее.

'38

Надо отметить, что «Оренбург» довольно высоко встречает хозяев. Это не сумасшедший прессинг, но давление, которое мешает красно-белым проходить середину поля. И они не знают, что делать.

'37

Понсе на чужой половине подсел в воздухе под соперника — фол в атаке.

'35

Очень плотный футбол. Спартаковцы имеют очень серьезные проблемы с созиданием. С разрушением проще, но они уже пропустили.

'33

Фамейе вернулся в игру, хотя там уже готова была замена.

'32

Фамейе увели за бровку замораживать руку, Алвеш подал в штрафную, откуда головой в высоком прыжке выше створа пробил Радакович.

'31

Алвеш готовится пробить штрафной, но пока на газоне корчится от боли Фамейе. Врачи хозяев на поле. Неудачно на руку упал Фамейе.

'30

Маслов сбивает прорывавшегося Фамейе и получает желтую карточку.

'29

Снова перехват, и наступление красно-белых оканчивается не очень точным ударом Рассказова, к тому же из офсайда.

'28

Пару быстрых контратак провел «Спартак». Контрпрессинг помогает.

'26

Спартаковцы выиграли 16 единоборств, хозяева — 10. Но в целом есть ощущение, что «Оренбург» все контролирует.

'24

Подача Бакаева на ближний угол вратарской, где были шесть спартаковцев. Но мяч выбили, а с подбора Айртон с лета пробил куда-то на трибуны.

'23

Подача Рассказова заканчивается выносом за лицевую. Угловой для «Спартака».

'22

Снова мяч у «Спартака», но это все в центре поля. Без моментов играет команда Тедеско.

'20

Рассказов перестарался в прессинге и сфолил на чужой половине поля.

'19

Надо признать, что в последние минуты гол «Оренбурга» назревал. Все по делу.

'17

Угловой хозяев заканчивается голом. После подачи рассказов неудачно вынес головой прямо на соперника, который своей головой переправил к воротам, где Фамейе, избежавший «вне игры» подправил мяч в сетку.

'17

ГООООООООООООООЛ! Жоэль Фамейе — 1:0!

'16

Момент! Продолжает надавливать «Оренбург». Деспотович получил мяч в глубине штрафной «Спартака», на этот раз избежав офсайда, и бил уже в упор, но Макимменко спас «Спартак»!

'15

«Спартак» немного успокоил наметившийся хозяйский порыв контролем мяча.

'13

Опять на Бакаеве фолят, срывая контратаку спаратковцев после неудачного углового хозяев. На этот раз «горчичника» избегает Терехов.

'12

Ох, непредсказуемый отскок от газона чуть не привел к выходу Деспотовича один на один, но Жиго все же сумел сориентироваться, догнал соперника и выбил мяч на угловой.

'11

Жарко было в штрафной «Спартака» после подачи Тимура Аюпова, но до удара дело не дошло. Вынесли мяч, впрочем, недалеко, и с подбора пробил Рикарду Алвеш — выше створа.

'10

Казалось, что «Спартак» заработал угловой, но Казарцев показал, что мяч ушел от Понсе.

'9

Рубанул Куат Бакаева, сорвав начинавшуюся контратаку «Спартака». Пока без карточки, хотя наступил на ногу уже отдавшему пас Зелимхану акцентированно.

'7

Подача в штрафную Максименко, но ничем опасным она не закончилась.

'5

Попытались хозяева сбегать в атаку, но линия обороны красно-белых сработала четко, поймав в офсайдную ловушку Деспотовича.

'3

После первых сумбурных минут спартаковцы прибирают себе территорию. Впрочем, «Оренбург» владеть мячом особо и не собирался, видимо.

'2

«Спартак» зарабатывает первый штрафной на левом фланге. Бакаев подает, но делает это не слишком удачно.

'1

Поееееехали! Матч начался.

14:00

Проигравший сегодня рискует быть затянутым в борьбу за выживание. Спартаковцы опережают своего соперника всего на два очка, так что будет битва.

13:55

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

13:50

«Спартак» сначала разобрался в первом после возобновления чемпионата туре в дерби с «Динамо» (2:0), затем в драматичном четвертьфинале выбил в дополнительное время в меньшинстве из Кубка России ЦСКА (3:2), но после этого уступил в чемпионате на своем поле «Краснодару» (0:1), сыграв слишком осторожно. Сегодня у красно-белых отсутствуют заболевший центральный защитник Илья Кутепов и удаленный Роман Зобнин.

13:45

«Оренбург» и «Спартак» по результатам в чемпионате возобновили сезон примерно одинаково. Подопечные Емельянова сначала сыграли на выезде вничью с «Крылями Советов» (1:1), затем обыграли тульский «Арсенал» (2:0), а на этой неделе потерпели стыдное по счету поражение в перенесенном матче против «Сочи» (1:5). Правда, кто видел эту игру, не даст соврать: «Оренбург» по игре не смотрелся безнадежно и долгое время был лучше хозяев, а решили все эпизоды.

13:40

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско доверил начинать матч следующему сочетанию игроков:

Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Айртон — Бакаев — Ларссон, Соболев, Понсе.

13:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов:

Климович — Малых, Радакович, Терехов, Зотов — Аюпов, Мишкич, Куат — Рикарду Алвеш, Фамейе — Деспотович.

13:30

Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и московским «Спартаком». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.