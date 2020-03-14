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Трансляция
С конца
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'24
Туляки всё более основательно обозначают своё игровое преимущество. А вот у казанцев есть проблемы с выходом из обороны в атаку.
'22
«Арсенал» стал выше встречать соперника. Пошли ошибки у «Рубина» на своей половине поля.
'20
Ткачёв со стандартного положения загрузил мяч в гостевую штрафную, откуда Беляев в борьбе пробил головой — выше ворот.
'18
Без проблем справилась казанская оборона со стандартом туляков от угла поля.
'17
Лесовой ушёл в лицевую и прострелил в штрафную «Рубина», Коновалов сыграл на перехвате, мяч перелетел через перекладину!
'16
Уремович длинной передачей начал атаку гостей, но Давиташвили не успел за мячом.
'14
Ткачёв со стандарта от левой бровки навесил мяч в чужую штрафную, но казанцы верх сопернику не отдали.
'13
Если первая пятиминутка матча прошла с игровым преимуществом «Рубина», то сейчас уже «Арсенал» более охотно атакует.
'11
Заброс из глубины нашёл Игнатьева в штрафной «Арсенала», но Левашов своевременно вышел из ворот и мяч блокировал.
'9
Не смогли казанцы выбить мяч из своей штрафной, позволив Костадинову пробить с разворота — Дюпин вновь хорош!
'8
Лесовой вывел Чаушича на удар из-за штрафной «Рубина»! Дюпин в прыжке перевёл мяч за пределы поля — угловой.
'6
Провели туляки затяжную атаку. Кангва с правого фланга исполнил подачу в чужую штрафную, но Дюпин вышел из ворот и мяч забрал.
'4
Абильгор перестарался при борьбе за мяч — фол в атаке.
'2
«Рубин» контролирует мяч, а после потери казанцы быстро вступают в отбор.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Арсенал» — «Рубин» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.