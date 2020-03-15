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Помочь «Зениту»: «Сочи» Кокорина забил «Краснодару». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Сочи» — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Сочи» Александра Кокорина принимает «Краснодар» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   15 марта 14:00   |  2 тайм
Сочи
1:0
Краснодар
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Нобоа 47'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Сослан Джанаев
25 (з)   Иван Новосельцев
32 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
27 (з)   Кирилл Заика
15 (з)   Ибрагим Цаллагов
34 (з)   Тимофей Маргасов
16 (п)   Кристиан Нобоа 47'
17 (п)   Андрей Мостовой
91 (н)   Александр Кокорин
9 (н)   Антон Заболотный
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
10 (п)    Вандерсон
14 (п)   Кристофер Ольссон
8 (п)   Юрий Газинский 61'
99 (п)   Мануэл Фернандеш
31 (п)   Кайо Панталеан
33 (н)   Маркус Берг
9 (н)    Ари
Запасной состав
12 (в)   Николай Заболотный
26 (з)   Никита Калугин
24 (з)   Эльмир Набиуллин
90 (з)   Павел Шакуро
94 (п)   Душан Лагатор
21 (н)   Акмаль Бахтияров
87 (н)   Александр Карапетян
77 (н)   Дмитрий Полоз
1 (в)   Станислав Крицюк
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
2 (з)   Егор Сорокин
47 (п)   Даниил Уткин 61'
53 (п)   Александр Черников
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Удары
80%
По воротам: 11
В створ: 4
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 9
  • 1
  • 14
Удары
20%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
  • 4
Трансляция
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'63

Опасно! Сергей Петров навесил в штрафную «Сочи» с правого фланга, и Ари молниеносно пробил в касание, однако угодил прямо в Джанаева!

'62

Нобоа пробил с левой ноги из-за пределов штрафной — попал в защитника.

'61

Первая замена в матче! В составе «Краснодара» вместо Газинского выходит молодой полузащитник Даниил Уткин.

'60

Кокорин! Выбегал один на один, но далековато отпустил мяч, и Сафонов успел растянуться на газоне, чтобы зафиксировать снаряд.

'59

Берг тянет свою футболку, показывая, что Мевля активно мешал ему бить, придерживая за форму. Однако арбитр не увидел там ничего криминального: удар ведь был нанесен — и очень опасный.

'58

Моментище! Берг воспользовался ошибкой защитников «Сочи», проскочил между двумя и сильно пробил с линии штрафной, но Джанаев сумел припасть к земле и спасти свою команду!

'56

«Сочи» немного сбавил активность после стартовых минут, и «Краснодар» начал контролировать мяч. Однако хозяева поля не ленятся подниматься в высокий прессинг и мешает «быкам» спокойно развивать атаки.

'54

Сочинцы разыграли штрафной, Кокорин отпасовал в штрафную на Заику, а тот прострелил на Заболотного. Однако форвард не сумел пробить в касание точно — мяч улетел в сторону.

'52

Ольссон сбил набиравшего скорость Кокорина на своей половине поля — никак не может справиться с ним без нарушений.

'49

«Сочи» проводит начало второго тайма так же бешено, как и старт первого. Однако тогда забить не получилось (была штанга от Кокорина), а вот теперь полоса невезения закончилась. «Краснодар» же почти не выходит из защиты. «Быки» не похожи сами на себя.

'47

ГОООЛ!!! «Сочи» открывает счет! Нобоа подхватил мяч возле чужой штрафной, обыграл защитника и тут же нанес удар — снаряд рикошетом от Газинского залетел в верхний дальний угол. Сафонов оказался бессилен. 1:0!

'46

Второй тайм начался!

'45

Звучит свисток об окончании первого тайма! Не стал арбитр добавлять ни минуты — оно и понятно, игра была очень динамичной, практически без пауз.

Пока южное дерби очень радует количеством и разнообразием атак. Не хватает только голов, но практически нет сомнений, что они скоро придут.

«Сочи» вообще приятно удивил — в начале тайма он буквально задавил соперника, который находится на 13 позиций выше в турнирной таблице. Кокорин даже попал в штангу, а Нобоа один раз закрутил в крестовину с углового.

Однако в середине тайма «Краснодар» проснулся и соорудил несколько очень опасных контратак — правда, игроки ни разу не попали в створ, но было близко.

Игра в итоге стала равной, но статистически «Сочи» все равно выглядит на голову лучше.

Статистика по ударам: у сочинцев — 7 (2 в створ), у краснодарцев — 3 (0 в створ).

По угловым: 8-1, по офсайдам 0-4.

С нетерпением ждем начала второго тайма!

'44

«По местам! Один — здесь! Ари, быстрее меняйся, быстрее!» — скомандовал Сафонов, выстроив защиту нужным образом. Затем Нобоа навесил с углового, и сам же голкипер в высоком прыжке забрал мяч.

'43

«Сочи» заработал штрафной, Нобоа неожиданно сделал пас низом на Мостового, обхитив всех защитников «Краснодара». Андрей влетел в штрафную и заработал очередной угловой.

'41

Опасно! Заика отдал неточный пас возле своей штрафной, Берг перехватил мяч и отдал на Вандерсона, который тут же нанес удар — чуть выше перекладины!

'39

Нобоа навесил уже с седьмого углового, но «Краснодар» снова выбил мяч да еще и организовал контратаку! Вандерсон убежал к воротам «Сочи», и перед ним остался лишь один защитник и вратарь. Однако бразилец не стал бить сам, отдал на Ари, который подключился с правого фланга. Нападающий тоже почему-то не рискнул пробить и решил навесить на противоположный фланг, но сделал это неточно — мяч ускакал за боковую.

'39

Маргасов получил мяч на правом фланге, отдал в штрафную на Ибрагима Цаллагова, тот попытался прострелить, но попал в защитника — еще один угловой!

'37

Кокорин заработал еще один угловой, Нобоа уже по традиции навесил, но «быки» отбились без особых проблем.

'35

В отсутствие зрителей на арене звучит необычный шум: слышны все подсказки игроков друг другу, крики тренеров, и гул мощных моторов автомобилей — совсем рядом располагается сочинская трасса для «Формулы-1», где в свободное от соревнований время могут гонять и тренироваться любые обладатели гоночных каров.

'33

Заика затолкал Ольссона на фланге и отобрал мяч, после чего начал набирать скорость, однако его отличным подкатом остановил Мартынович. Тем не менее стоит отметить, что Ольссон уже не в первый раз действует неудачно в этом матче.

'31

Кокорин принял мяч спиной к воротам «Краснодара», за одно мгновение развернулся, избавившись от двух соперников — Кайо и Газинского, и отдал пас на партнера, который врывался в штрафную. Однако передача получилась не очень удобной, и защитники «быков» успели занять позиции и заглушить эту атаку.

'30

Фернандеш опасно закрутил с линии штрафной в дальний угол! Мяч едва разминулся со штангой.

'28

«Краснодар» пытался начать быструю атаку от своих ворот, но Новосельцев слегка задел ногу Вандерсона и прервал это начинание. Судья Сергей Иванов решил не фиксировать нарушение и не давать желтую карточку.

'26

ШТАНГА! Нобоа навесом с углового сотряс каркас ворот. Мяч отскочил в штрафную, но никто из сочинцев добить не сумел.

'26

Момент! Кокорин обокрал Ольссона на левом фланге, умчался в штрафную и очень мощно пробил в ближний угол, однако попал в грудь Сафонову! Будет угловой.

'25

Фернандеш навесил с углового в кучу борющихся игроков, но сочинцы сумели отбиться и вынести мяч.

'24

Опасно! А вот теперь Ари выскчил один на один с Джанаевым после великолепного паса Газинского с правого фланга! Однако защитник «Сочи» Тимофей Маргасов чудом успел подставить ногу, и мяч рикошетом от нее ушел в сторону от ворот — на угловой.

'23

Берг ворвался в штрафную «Сочи», но Сослан Джанаев вовремя вышел из ворот и успел взять мяч в руки за секунду до того, как им завладел форвард.

'21

Желтую карточку получает человек из штаба тренерского штаба «Сочи» Мурат Искаков — видимо, за слишком активные споры с судьей, который не отреагировал на возможную рукой со стороны Вандерсона.

'20

«Сочи» заработал очередной угловой. Нобоа навесил, но Сафонов крикнул «Я!» и снова выбил мяч кулаком.

'18

«Быки» убежали в контратаку, и Берг пробил из пределов штрафной, попав в Новосельцева. Игроки «Краснодара» апеллируют к судье, утверждая, будто мяч угодил в руку, однако ничего подобного, кажется, не было. Судья никак не реагирует, и арбитры из комнаты VAR тоже ему ничего не подсказывают.

'17

Пока «Краснодар» владеет мячом гораздо меньше, чем он к этому привык, и явно не показывает своей фирменной игры. «Сочи» создал очередную атаку, однако все завершилось фолом Нобоа, который зарядил ногой в соперника при попытке укротить мяч.

'16

Ари в верховом единоборстве ударил в голову Мевлю. Мяч перешел к «Сочи».

'15

Красивый момент! Газинский выдал проникающий пас в штрафную «Сочи», Ари подхватил мяч и пробил низом в дальнюю штангу, но чуть-чуть не попал. А затем и арбитр поднял флажок — было положение «вне игры».

'14

Мануэл Фернандеш случайно задел рукой голову защитника «Сочи» Миладиновича, тот закрыл лицо руками, однако арбитр не увидел нарушения правил.

'13

Нобоа навесил со «стандарта» в центр штрафной, Заболотный боролся за верховой мяч, но голкипер «Краснодара» Сафонов успел выйти из ворот и выбил мяч кулаком в поле.

'12

Кокорин начал атаку по левому флангу и обошел на финте Олссона, но тот не пожелал смириться с этим и толкнул форварда в спину. «Сочи» получил штрафной.

'10

Кокорин в предыдущей атаке, кстати, тоже поучаствовал — отдал пяткой на Заику, который затем влетел в штрафную.

'9

Кирилл Заика навесил в центр штрафной «Краснодара», и Заболотный головой сделал скидку на дальнюю штангу, где дежурил Андрей Мостовой. Однако молодой форвард не сумел дотянуться до мяча — передача оказалась немного неточной. А можно было бы расстреливать пустой угол ворот!

'8

«Сочи» как настоящий хозяин поля просто давит «Краснодар» в начале первого тайма, владея мячом и постоянно подходя к воротам. «Быки» пока ничем интересным не отвечают.

'7

ШТАНГА! Кокорин ворвался в штрафную, откликнувшись на проникающий пас партнера, и пробил в дальний угол — зазвенела левая штанга.

'6

Заболотный получил мяч в чужой штрафной и решил элегатной пяткой отдать пас назад не глядя. Получилось в пустоту — партнеров там не было.

'5

«Сочи» заработал угловой, Нобоа навесил с фланга, но Сафонов в прыжке выбил мяч кулаком в поле.

'4

Момент! Кристиан Нобоа получил мяч на линии штрафной и сразу пробил — рядом со штангой!

'3

Пока команды борются за мяч в центре поля. Снаряд периодически вылетает в аут, никто не может наладить контроль.

'1

Матч начался! Ждем красивых голов и яркой игры!

13:59

Перед началом этого матча турнирная таблица РПЛ выглядит так:

13:57

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Газинский (долгожданное возвращение после травмы), Петров, Мартынович, Рамирес, Тавареш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

13:55

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный, Кокорин.

13:50

Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром». Игра проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.