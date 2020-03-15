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Нобоа пробил с левой ноги из-за пределов штрафной — попал в защитника.
Берг тянет свою футболку, показывая, что Мевля активно мешал ему бить, придерживая за форму. Однако арбитр не увидел там ничего криминального: удар ведь был нанесен — и очень опасный.
«Сочи» немного сбавил активность после стартовых минут, и «Краснодар» начал контролировать мяч. Однако хозяева поля не ленятся подниматься в высокий прессинг и мешает «быкам» спокойно развивать атаки.
Сочинцы разыграли штрафной, Кокорин отпасовал в штрафную на Заику, а тот прострелил на Заболотного. Однако форвард не сумел пробить в касание точно — мяч улетел в сторону.
Ольссон сбил набиравшего скорость Кокорина на своей половине поля — никак не может справиться с ним без нарушений.
«Сочи» проводит начало второго тайма так же бешено, как и старт первого. Однако тогда забить не получилось (была штанга от Кокорина), а вот теперь полоса невезения закончилась. «Краснодар» же почти не выходит из защиты. «Быки» не похожи сами на себя.
«По местам! Один — здесь! Ари, быстрее меняйся, быстрее!» — скомандовал Сафонов, выстроив защиту нужным образом. Затем Нобоа навесил с углового, и сам же голкипер в высоком прыжке забрал мяч.
«Сочи» заработал штрафной, Нобоа неожиданно сделал пас низом на Мостового, обхитив всех защитников «Краснодара». Андрей влетел в штрафную и заработал очередной угловой.
Нобоа навесил уже с седьмого углового, но «Краснодар» снова выбил мяч да еще и организовал контратаку! Вандерсон убежал к воротам «Сочи», и перед ним остался лишь один защитник и вратарь. Однако бразилец не стал бить сам, отдал на Ари, который подключился с правого фланга. Нападающий тоже почему-то не рискнул пробить и решил навесить на противоположный фланг, но сделал это неточно — мяч ускакал за боковую.
Маргасов получил мяч на правом фланге, отдал в штрафную на Ибрагима Цаллагова, тот попытался прострелить, но попал в защитника — еще один угловой!
Кокорин заработал еще один угловой, Нобоа уже по традиции навесил, но «быки» отбились без особых проблем.
В отсутствие зрителей на арене звучит необычный шум: слышны все подсказки игроков друг другу, крики тренеров, и гул мощных моторов автомобилей — совсем рядом располагается сочинская трасса для «Формулы-1», где в свободное от соревнований время могут гонять и тренироваться любые обладатели гоночных каров.
Заика затолкал Ольссона на фланге и отобрал мяч, после чего начал набирать скорость, однако его отличным подкатом остановил Мартынович. Тем не менее стоит отметить, что Ольссон уже не в первый раз действует неудачно в этом матче.
Кокорин принял мяч спиной к воротам «Краснодара», за одно мгновение развернулся, избавившись от двух соперников — Кайо и Газинского, и отдал пас на партнера, который врывался в штрафную. Однако передача получилась не очень удобной, и защитники «быков» успели занять позиции и заглушить эту атаку.
«Краснодар» пытался начать быструю атаку от своих ворот, но Новосельцев слегка задел ногу Вандерсона и прервал это начинание. Судья Сергей Иванов решил не фиксировать нарушение и не давать желтую карточку.
Фернандеш навесил с углового в кучу борющихся игроков, но сочинцы сумели отбиться и вынести мяч.
Берг ворвался в штрафную «Сочи», но Сослан Джанаев вовремя вышел из ворот и успел взять мяч в руки за секунду до того, как им завладел форвард.
«Сочи» заработал очередной угловой. Нобоа навесил, но Сафонов крикнул «Я!» и снова выбил мяч кулаком.
«Быки» убежали в контратаку, и Берг пробил из пределов штрафной, попав в Новосельцева. Игроки «Краснодара» апеллируют к судье, утверждая, будто мяч угодил в руку, однако ничего подобного, кажется, не было. Судья никак не реагирует, и арбитры из комнаты VAR тоже ему ничего не подсказывают.
Пока «Краснодар» владеет мячом гораздо меньше, чем он к этому привык, и явно не показывает своей фирменной игры. «Сочи» создал очередную атаку, однако все завершилось фолом Нобоа, который зарядил ногой в соперника при попытке укротить мяч.
Ари в верховом единоборстве ударил в голову Мевлю. Мяч перешел к «Сочи».
Мануэл Фернандеш случайно задел рукой голову защитника «Сочи» Миладиновича, тот закрыл лицо руками, однако арбитр не увидел нарушения правил.
Нобоа навесил со «стандарта» в центр штрафной, Заболотный боролся за верховой мяч, но голкипер «Краснодара» Сафонов успел выйти из ворот и выбил мяч кулаком в поле.
Кокорин начал атаку по левому флангу и обошел на финте Олссона, но тот не пожелал смириться с этим и толкнул форварда в спину. «Сочи» получил штрафной.
Кокорин в предыдущей атаке, кстати, тоже поучаствовал — отдал пяткой на Заику, который затем влетел в штрафную.
Кирилл Заика навесил в центр штрафной «Краснодара», и Заболотный головой сделал скидку на дальнюю штангу, где дежурил Андрей Мостовой. Однако молодой форвард не сумел дотянуться до мяча — передача оказалась немного неточной. А можно было бы расстреливать пустой угол ворот!
«Сочи» как настоящий хозяин поля просто давит «Краснодар» в начале первого тайма, владея мячом и постоянно подходя к воротам. «Быки» пока ничем интересным не отвечают.
Заболотный получил мяч в чужой штрафной и решил элегатной пяткой отдать пас назад не глядя. Получилось в пустоту — партнеров там не было.
«Сочи» заработал угловой, Нобоа навесил с фланга, но Сафонов в прыжке выбил мяч кулаком в поле.
Пока команды борются за мяч в центре поля. Снаряд периодически вылетает в аут, никто не может наладить контроль.
Перед началом этого матча турнирная таблица РПЛ выглядит так:
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Газинский (долгожданное возвращение после травмы), Петров, Мартынович, Рамирес, Тавареш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.
Стартовый состав «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный, Кокорин.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром». Игра проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.