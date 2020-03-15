Звучит свисток об окончании первого тайма! Не стал арбитр добавлять ни минуты — оно и понятно, игра была очень динамичной, практически без пауз.

Пока южное дерби очень радует количеством и разнообразием атак. Не хватает только голов, но практически нет сомнений, что они скоро придут.

«Сочи» вообще приятно удивил — в начале тайма он буквально задавил соперника, который находится на 13 позиций выше в турнирной таблице. Кокорин даже попал в штангу, а Нобоа один раз закрутил в крестовину с углового.

Однако в середине тайма «Краснодар» проснулся и соорудил несколько очень опасных контратак — правда, игроки ни разу не попали в створ, но было близко.

Игра в итоге стала равной, но статистически «Сочи» все равно выглядит на голову лучше.

Статистика по ударам: у сочинцев — 7 (2 в створ), у краснодарцев — 3 (0 в створ).

По угловым: 8-1, по офсайдам 0-4.

С нетерпением ждем начала второго тайма!