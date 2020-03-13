'26

ГОЛ! А теперь «Динамо» разорвало центр обороны соперника! Филипп у чужой штрафной развернулся, заставил поверить грозненцев в удар с левой ноги, а сам сделал пас в свободную зону на ход Раушу, который с 10 метров в касание покатил мяч в угол ворот!