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Трансляция
С конца
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'49
Мешков отправился смотреть повтор. Возможно, в штрафной «Ахмата»мяч попал в руку одному из защитников «Ахмата».
'47
'47
Атака «Ахмата» левым флангом завершилась назначением углового. Анхель в падении головой пробил из центра штрафной «Динамо» — промах!
'46
Возобновилась игра на «Ахмат-Арене»! Второй тайм. Без замен в перерыве.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме встречи команды обменялись забитыми мячами, воспользовавшись провалами в центре обороны — 1:1. В целом равная игра, так что результат стартовой 45-минутки можно считать закономерным.
'45+2
'45+1
Минуту Мешков накинул к первому тайму.
'44
Скопинцев заставил соперника выбить мяч на угловой. Подача Рауша не осложнила жизнь грозненской обороне.
'42
'40
Право на угловой получили динамовцы. Рауш от флажка подал в район 11-метровой отметки, но там Комличенко опередили, не позволив пробить головой.
'38
Ильин дождался навеса к воротам «Динамо» и из борьбы пробил головой — неточно.
'36
Рауш со стандарта закрутил мяч к вратарской «Ахмата» — прямо в руки Городову.
'35
Продолжает голкипер «Динамо» уверенно действовать на выходах из ворот, читая все эти высокие подачи в штрафную.
'33
Харин был готов откликнуться на заброс из глубины в штрафную «Динамо», но Шунин своевременно вышел из ворот.
'31
'30
Паршивлюк от правого края штрафной плотный удар нанёс — рядом с дальним углом ворот «Ахмата»! Комличенко в этом моменте ждал прострельной передачи.
'28
«Динамо» после забитого мяча стало больше владеть мячом.
'26
'25
Гиголаев в центр штрафной «Динамо» мяч доставил, но Роши не подстроился под удар.
'23
По голевой схеме провели грозненцы атаку, но на этот раз пас через центр в московскую штрафную не прошёл.
'21
Шунин внимательно проконтролировал фланговую подачу, вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'19
Прошла у гостей атака с передачей Скопинцева в чужую штрафную, но у Рауша удар из борьбы толком не получился.
'17
После подачи от угла поля мяч вылетел за штрафную «Динамо», откуда Гиголаев пробил с ходу — выше ворот.
'16
Прострел Роши привёл к рикошету по пути — угловой для «Ахмата».
'14
Москвичи исполнили заброс в переднюю линию, но Комличенко не удалось зацепиться за мяч у чужой штрафной.
'12
«Ахмат» старается прессинговать соперника. «Динамо» не без проблем выходит из обороны.
'10
'8
Ещё одну затяжную атаку затеяли хозяева. Роши издали пробил — Шунин на месте.
'6
Паршивлюк по правому краю подключился в гостевую атаку, получил пас в лицевую, но при простреле мяч всё-таки покинул пределы поля.
'4
Неспешно команды начали. Мяч держится ближе к центру поля.
'2
«Ахмат» пробует, что-то в позиционной атаке придумать, но пока без подходов к воротам Шунина.
'1
Дан свисток к началу матча! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Динамо» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.