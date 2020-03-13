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РПЛ. 22-й тур. «Ахмат» — «Динамо». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» принимает московское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   13 марта 19:30   |  2 тайм
Ахмат
1:1
Динамо М
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Роши 10'
Харин 31'
Раванелли 45+2'
Анхель 48'
Рауш 26'
Паршивлюк 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
4 (з)   Уилкер Анхель 48'
15 (з)   Андрей Семёнов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (п)   Роланд Гиголаев
59 (п)   Евгений Харин 31'
88 (п)   Денис Глушаков
14 (п)    Раванелли 45'
21 (п)   Одисе Роши 10'
27 (н)   Фелипе Визеу
29 (н)   Владимир Ильин
1 (в)   Антон Шунин
15 (з)   Роман Нойштедтер
34 (з)   Константин Рауш 26'
44 (з)   Тони Шуньич
17 (з)   Сергей Паршивлюк 42'
18 (з)   Иван Ордец
21 (з)   Дмитрий Скопинцев
88 (п)   Оскар Хильемарк
11 (п)   Себастьян Шиманьски
5 (н)   Максимилиан Филипп
27 (н)   Николай Комличенко
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
77 (п)   Бернард Бериша
10 (п)   Халид Кадыров
95 (н)   Абубакар Кадыров
17 (н)   Аблайе Мбенге
7 (н)   Магомед Митришев
18 (н)   Андрес Понсе
45 (в)   Дэвид Сангаре
24 (з)   Роман Евгеньев
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Заурбек Плиев
4 (з)   Владимир Рыков
77 (п)   Шарль Каборе
22 (п)    Жоаозиньо
23 (п)   Антон Соснин
6 (п)   Артур Юсупов
10 (н)   Сильвестр Игбун
9 (н)   Клинтон Н'Жье
8 (н)   Кирилл Панченко
Удары
80%
По воротам: 8
В створ: 4
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 5
Удары
20%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 4
Трансляция
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'49
Мешков отправился смотреть повтор. Возможно, в штрафной «Ахмата»мяч попал в руку одному из защитников «Ахмата».
'47
Анхель отмахнулся от соперника, попав тому локтем в лицо — жёлтая карточка.
'47
Атака «Ахмата» левым флангом завершилась назначением углового. Анхель в падении головой пробил из центра штрафной «Динамо» — промах!
'46
Возобновилась игра на «Ахмат-Арене»! Второй тайм. Без замен в перерыве.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме встречи команды обменялись забитыми мячами, воспользовавшись провалами в центре обороны — 1:1. В целом равная игра, так что результат стартовой 45-минутки можно считать закономерным.
'45+2
Раванелли руками откровенно придержал Скопинцева — это наказывается жёлтой карточкой.
'45+1
Минуту Мешков накинул к первому тайму.
'44
Скопинцев заставил соперника выбить мяч на угловой. Подача Рауша не осложнила жизнь грозненской обороне.
'42
Паршивлюк упустил у лицевой Раванелли, после чего защитник «Динамо» вынужден был фолить на карточку.
'40
Право на угловой получили динамовцы. Рауш от флажка подал в район 11-метровой отметки, но там Комличенко опередили, не позволив пробить головой.
'38
Ильин дождался навеса к воротам «Динамо» и из борьбы пробил головой — неточно.
'36
Рауш со стандарта закрутил мяч к вратарской «Ахмата» — прямо в руки Городову.
'35
Продолжает голкипер «Динамо» уверенно действовать на выходах из ворот, читая все эти высокие подачи в штрафную.
'33
Харин был готов откликнуться на заброс из глубины в штрафную «Динамо», но Шунин своевременно вышел из ворот.
'31
Харин в центре поля грубо сыграл против Нойштедтера — первая жёлтая карточка в руках арбитра. Виталий Мешков сегодня судит встречу.
'30
Паршивлюк от правого края штрафной плотный удар нанёс — рядом с дальним углом ворот «Ахмата»! Комличенко в этом моменте ждал прострельной передачи.
'28
«Динамо» после забитого мяча стало больше владеть мячом.
'26
ГОЛ! А теперь «Динамо» разорвало центр обороны соперника! Филипп у чужой штрафной развернулся, заставил поверить грозненцев в удар с левой ноги, а сам сделал пас в свободную зону на ход Раушу, который с 10 метров в касание покатил мяч в угол ворот!
'25
Гиголаев в центр штрафной «Динамо» мяч доставил, но Роши не подстроился под удар.
'23
По голевой схеме провели грозненцы атаку, но на этот раз пас через центр в московскую штрафную не прошёл.
'21
Шунин внимательно проконтролировал фланговую подачу, вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'19
Прошла у гостей атака с передачей Скопинцева в чужую штрафную, но у Рауша удар из борьбы толком не получился.
'17
После подачи от угла поля мяч вылетел за штрафную «Динамо», откуда Гиголаев пробил с ходу — выше ворот.
'16
Прострел Роши привёл к рикошету по пути — угловой для «Ахмата».
'14
Москвичи исполнили заброс в переднюю линию, но Комличенко не удалось зацепиться за мяч у чужой штрафной.
'12
«Ахмат» старается прессинговать соперника. «Динамо» не без проблем выходит из обороны.
'10
ГОЛ! Роши сделал передачу к штрафной на Раванелли, бразилец выдержал паузу, дождавшись забегания партнера, а далее своевременным пасом вывел Одисе по центру к воротам, удар албанца получился точно под самую штангу!
'8
Ещё одну затяжную атаку затеяли хозяева. Роши издали пробил — Шунин на месте.
'6
Паршивлюк по правому краю подключился в гостевую атаку, получил пас в лицевую, но при простреле мяч всё-таки покинул пределы поля.
'4
Неспешно команды начали. Мяч держится ближе к центру поля.
'2
«Ахмат» пробует, что-то в позиционной атаке придумать, но пока без подходов к воротам Шунина.
'1
Дан свисток к началу матча! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Ахмат» — «Динамо» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.