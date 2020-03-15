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Гончаренко против бывших: ЦСКА принимает «Уфу». LIVE

РПЛ. 22-й тур. ЦСКА — «Уфа». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает «Уфу» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   15 марта 16:30   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Уфа
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Карп 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
5 (з)   Виктор Васин
78 (з)   Игорь Дивеев
42 (з)   Георгий Щенников
2 (з)   Марио Фернандес
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
27 (з)   Йонуц Неделчяру
15 (з)   Александр Пуцко
55 (з)   Джемал Табидзе
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп 15'
6 (п)   Остон Урунов
77 (п)   Азер Алиев
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
27 (з)   Седрик Гогуа
62 (з)   Вадим Карпов
14 (з)   Кирилл Набабкин
29 (п)   Яка Бийол
20 (п)   Константин Кучаев
87 (п)   Константин Марадишвили
99 (п)   Илья Шкурин
1 (в)   Алексей Чернов
16 (в)   Юрий Шафинский
22 (з)   Артём Голубев
4 (з)   Алексей Никитин
9 (з)   Денис Терентьев
13 (п)   Кирилл Фольмер
17 (п)   Николай Гиоргобиани
7 (п)   Дмитрий Сысуев
10 (п)   Оливье Тилл
19 (н)   Гамид Агаларов
99 (н)   Андрей Козлов
32 (н)   Андрес Вомбергар
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Трансляция
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'19

Мощнейший снегопад в Москве. Неудивительно, что футболисты ЦСКА стараются бить при любой возможности.

'18

Влашич попытался пробить в быстрой контратаке, но тоже неудачно. А затем издали пробил Дзагоев — Беленов поймал в падении.

'17

Избежал Чалов офсайда, рванув в штрафную, но удар не получился — мяч зажевало.

'16

Сигурдссон нашел в штрафной Дзагоева, тому не дали сразу пробить, а после дриблинга он упал. Но фола не было.

'15

Попытка контратаки «Уфы» закончилась потерей в центре поля, тут же пошел быстрый выпад ЦСКА, который тоже был сорван. При этом Карп посчитал, что фолил не он, а Влашич, который действительно наступил на ногу полузащитнику. Уфимец награжден желтой карточкой.

'13

Влашич подает корнер, но там до удара сразу довести дело не удалось, однако давление ЦСКА продолжилось, и в итоге армейцы довели дело до выстрела Дзагоева из штрафной после скидки Дивеева грудью — выше ворот.

'12

Вот дальний удар по воротам Беленова закончился угловым. Хотя Влашич пробил почти по центру.

'12

Ну совсем пока что ничего не происходит. Тягучая, долгая раскачка.

'11

Щенникову, продиравшемуся с мячом через двоих уфимцев, досталось от Бизека и особенно Сухова. Немного полежал на газоне Георгий, но уже поднялся.

'10

Виктор Гончаренко очень рьяно подсказывает своим подопечным на бровке.

'9

Магнуссон с Сигурдссоном после своей перепасовки нашли в штрафной уфимцев Влашича, но того тут же выдавили во фланг.

'7

Снег достаточно плотный идет в Москве. Неожиданно вернулась зима в столицу. Еще и ветер усилился.

'6

Пока что «Уфа» с мячом толком не может на чужую половину поля зайти, но темп невысок, и гостям достаточно просто в таком режиме играть даже в обороне.

'4

Перевес армейцев очень солиден, но это пока просто контроль территории. Без остроты.

'2

Сразу же идут армейцы в атаку, «Уфа» большими» силами обороняется.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

16:30

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.

16:25

Составы команд.

ЦСКА: Акинфеев — Дивеев, Васин, Магнуссон — Марио Фернандес, Щенников — Бистрович, Влашич, Дзагоев — Сигурдссон, Чалов.

«Уфа»: Беленов — Неделчару, Пуцко, Сухов, Табидзе, Алиев — Фомин, Карп, Урунов — Кротов, Бизяк.

16:20

Начало встречи запланировано на 16.30 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Уфа».