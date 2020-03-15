Попытка контратаки «Уфы» закончилась потерей в центре поля, тут же пошел быстрый выпад ЦСКА, который тоже был сорван. При этом Карп посчитал, что фолил не он, а Влашич, который действительно наступил на ногу полузащитнику. Уфимец награжден желтой карточкой.