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Мощнейший снегопад в Москве. Неудивительно, что футболисты ЦСКА стараются бить при любой возможности.
Влашич попытался пробить в быстрой контратаке, но тоже неудачно. А затем издали пробил Дзагоев — Беленов поймал в падении.
Сигурдссон нашел в штрафной Дзагоева, тому не дали сразу пробить, а после дриблинга он упал. Но фола не было.
Вот дальний удар по воротам Беленова закончился угловым. Хотя Влашич пробил почти по центру.
Ну совсем пока что ничего не происходит. Тягучая, долгая раскачка.
Щенникову, продиравшемуся с мячом через двоих уфимцев, досталось от Бизека и особенно Сухова. Немного полежал на газоне Георгий, но уже поднялся.
Виктор Гончаренко очень рьяно подсказывает своим подопечным на бровке.
Магнуссон с Сигурдссоном после своей перепасовки нашли в штрафной уфимцев Влашича, но того тут же выдавили во фланг.
Снег достаточно плотный идет в Москве. Неожиданно вернулась зима в столицу. Еще и ветер усилился.
Пока что «Уфа» с мячом толком не может на чужую половину поля зайти, но темп невысок, и гостям достаточно просто в таком режиме играть даже в обороне.
Перевес армейцев очень солиден, но это пока просто контроль территории. Без остроты.
Сразу же идут армейцы в атаку, «Уфа» большими» силами обороняется.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.
Составы команд.
ЦСКА: Акинфеев — Дивеев, Васин, Магнуссон — Марио Фернандес, Щенников — Бистрович, Влашич, Дзагоев — Сигурдссон, Чалов.
«Уфа»: Беленов — Неделчару, Пуцко, Сухов, Табидзе, Алиев — Фомин, Карп, Урунов — Кротов, Бизяк.
Начало встречи запланировано на 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Уфа».