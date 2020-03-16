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Трансляция
С конца
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'43
Шляков с левого фланга сделал навес в центр штрафной «Крыльев», Костюков выбежал на мяч и пробил головой — Фролов легко справился за счёт правильного выбора позиции.
'41
Шелия далеко вышел из ворот, опередив Глушенкова, который был близок к подбору мяча.
'39
Чернов грубовато сыграл против Мелкадзе. Судья ограничился свистком.
'37
Антон пытался на входе в штрафную отыграться в стеночку с партнёром, но того защитники «Тамбова» оттеснили от мяча.
'35
Чуперка со стандартного положения выполнил силовую подачу, но мяч в свою штрафную самарцы не пустили.
'33
'31
Глушенков через центр старался прорваться в чужую штрафную, но не смог ускользнуть от защитников «Тамбова».
'29
Кабутов с левого фланга вырезал кросс в штрафную «Тамбова», Попович головой подрезал мяч, но тот прошёл над перекладиной!
'27
Тамбовчане использовали всю ширину своей атаки, но после диагонали на левый фланг Шляков упустил мяч за боковую линию.
'25
'24
Прошла высокая подача в штрафную хозяев, где Антон затолкал Костюкова — нарушение правил в атаке.
'23
Филин был не прав при верховом единоборстве с Кабутовым. Потянулись на стандарт самарские защитники в чужую штрафную.
'21
Самарцы быстро вышли из обороны в атаку, Кабутов получил мяч на левом углу штрафной и решил пробить — промах, который Шелия полностью контролировал.
'20
Стандарт хозяев от угла поля не привёл к моменту у ворот.
'18
Доставили тамбовчане мяч в чужую штрафную, Фролова проверили ударом под острым углом — Мелкадзе постарался! Голкипер «Крыльев» за лицевую перевёл мяч — угловой.
'17
Тимофеев довольно грубо сыграл против Мелкадзе — фол, но без карточки. Сергей Карасёв — главный рефери матча.
'16
Третий корнер разыграли гости, но в итоге всё завершилось свистком арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'14
Самарцы получили право на ещё один угловой, но его розыгрыш не удивил тамбовчан.
'13
И ещё момент у ворот «Крыльев»! Обухов левым краем забежал с мячом в штрафную и пробил с сопротивлением в ближний угол — Фролов на месте!
'12
Мелкадзе из-за штрафной плотный удар нанёс — Фролов не пустил мяч под перекладину ворот!
'10
Мелкадзе поднял голову и от края чужой штрафной низом сделал передачу в центр, Костюков в борьбе пяткой переправил мяч в сторону ворот, но это не слишком озадачило голкипера «Крыльев».
'9
Легко тамбовчане справились со стандартом соперника от углового флажка.
'8
Кабутов левым флангом ворвался в штрафную хозяев, прострел помог заработать угловой.
'7
Глушенков от лицевой головой скинул мяч во вратарскую «Тамбова», но там находился лишь Шелия.
'5
Ойеволе совершил перехват, который позволил тамбовчанам провести контратаку. Заброс мяча в район самарской вратарской остался без завершения.
'4
Самарцы на первых минутах встречи чаще владеют мячом.
'2
Размашистую атаку провели «Крылья», Кабутов с правого фланга сделал подачу, мяч вышел за штрафную «Тамбова», после чего Тимофеев пробил с подбора — неопасно.
'1
Дан свисток к началу матча! Самарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Тамбов» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.