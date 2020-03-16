'33

ГОЛ! Великолепно тамбовчане вышли в контратаку, с подачей с правого фланга самарцы справились, мяч вылетел к радиусу штрафной, а Мелкадзе с зоны подбора пробил под самую штангу! Шестой гол Георгия в сезоне!