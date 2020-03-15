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Ничего не добавит Вилков к первому тайму. Даже несмотря на три гола.
За какие-то 10 минут «Локо» громит «Ростов»! Крыховяк сделал пас на Мариу, тот скрыто сыграл на Рыбуся, и поляк прострелил в центр штрафной. Никто не помешал Крыховяку расстрелять ворота Песьякова с близкого расстояния! Дубль и голевая передача у Гжегожа.
Попов пробил с линии штрафной площади — точно в руки Гильерме.
Два момента - два гола у «Локомотива». Вот это реализация!
Жемалетдинов вырвал мяч у чужой штрафной, отпасовал на Эдера, тот отдал обратно, а Рифат сыграл на Крыховяка. Тот уже был в штрафной, сместился в центр, но бить не стал, а сделал передачу на Жемалетдинова. Рифат же и пробил низом в дальний угол! Песьяков не спас.
Вот так вот. Ближе к тому, чтобы открыть счет, были хозяева, которые создали ряд моментов, да и контролировали игру с первых же секунд. А забил «Локомотив».
Ничто не предвещало гола «Локомотива», а гости выстрелили! Именно что выстрелили. Крыховяк получил мяч в центральной зоне половины поля «Ростова», не стал его обрабатывать и класть на газон, а пробил почти с лету метров с 35-ти. Мяч попал в штангу и уже отскочив от спины Песьякова залетел в ворота!
Постепенно удается «железнодорожникам» отодвинуть игру со своей половины поля, подержать мяч. Пока преимущественно фланговыми забросами пользуются гости.
Убегали ростовчане в контратаку 4 в 4, Зайнутдинов убегал от Баринова, а тот свалил хавбека «Ростова». С нарушением правил. Мог Вилков показать желтую карточку, но обошелся устным предупреждением.
Игнатьев навесил с правого фланга на дальнюю штангу, где оказался один Рыбусь. Поляк сразу же жахнул в ближний верхний угол, но не попал.
Эдер неаккуратно сыграл в чужой штрафной и мяч потерял. Сразу же организовали хозяева контрвыпад, Шомуродов один ворвался в штрафную, но не смог он обыграть Кверквелию с Хёведесом.
Еременко подобрал мяч у чужой штрафной и сразу же пробил издали. Мяч даже не за лицевую улетел, а за боковую.
По владению мячом, кстати, 70% против 30% в пользу хозяев.
Байрамян здорово сыграл в отборе, отпасовал в центр на Попова, а тот накоротке отыгрался на Шомуродова. Эльдор прошел чуть вперед и пробил из-за пределов штрафной. Гильерме на месте.
«Ростов» в первые 20 минут игры смотрятся куда лучше «Локомотива». У красно-зеленых мяч не держится вообще, чаще всего приходится просто выносить мяч из своей штрафной.
Миранчук с левого фланга отпасовал на Крыховяка в центр, и тот, не долго думая, выстрелил издали. Точно по центру пробил поляк, Песьяков без проблем мяч поймал.
Мариу обыгрался с Рыбусем и прострелил во вратарскую в направлении Миранчука. Песьяков вовремя сыграл на выходе.
Преимущественно верхом пытаются передавать мяч друг другу футболисты. Катить его низом просто не представляется возможным из-за ужасного газона.
Попов пробил издали. Мяч не успел отскочить от газона, но Гилерме с трудом мяч поймал. Шомуродов был готов сыграть на добивании, но голкипер «Локомотива» не позволил. Поле, кстати, в ужасном состоянии. Особенно в штрафной гостей.
Мариу потерял мяч у своей штрафной, Козлов прошел на правый фланг и прострелил. Кверквелия вынес мяч на угловой.
Баринов прихватил Байрамяна за футболку и сфолил. Попов выполнил подачу, но защитники «Локомотива» без проблем вынесли мяч подальше.
Последовал дальний заброс на ход Эдеру, тот за мяч не зацепился, но Хаджикадунича поддавил и заставил того сыграть на вынос.
Прижал «Ростов» гостей к воротам, Байрамян сделал скрытый пас на партнера, тот слева навесил во вратарскую. Хёведес опередил Шомуродова.
Команды вышли на поле.
«Ростов» и «Локомотив» занимают третье и четвертое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. У обеих команд равное количество очков — 38. Подопечные Валерия Карпина выше «железнодорожников» благодаря гостевой победе в первом круге чемпионата.
«Локомотив»:
Вратарь: Маринато Гильерме;
Бенедикт Хёведес, Соломон Кверквелия, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер.
Представляем стартовые составы команд. «Ростов»:
Вратарь: Сергей Песьяков;
Евгений Чернов, Максим Осипенко, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Бактийор Зайнутдинов, Эльдор Шомуродов.
Начало встречи запланировано на 19.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Локомотив».