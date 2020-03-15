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Приблизиться к «Зениту»: «Локомотив» громит «Ростов». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив». ОНЛАЙН

«Ростов» принимает московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22-й тур  |   15 марта 19:00   |  перерыв
Ростов
0:3
Локомотив
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Песьяков 34' (авт)
Жемалетдинов 38'
Крыховяк 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков 34'
28 (з)   Евгений Чернов
55 (з)   Максим Осипенко
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
34 (з)   Алексей Козлов
17 (п)   Матиас Норманн
8 (п)   Ивелин Попов
19 (п)   Хорен Байрамян
7 (п)   Роман Ерёменко
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
1 (в)   Маринато Гильерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк 42'
6 (п)   Дмитрий Баринов
23 (п)   Жоау Мариу
59 (п)   Алексей Миранчук
31 (п)   Мацей Рыбусь
17 (н)   Рифат Жемалетдинов 38'
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
46 (в)   Денис Попов
77 (в)   Максим Рудаков
25 (з)   Арсений Логашов
4 (з)   Данила Ведерников
11 (п)   Алексей Ионов
10 (п)   Павел Мамаев
26 (п)   Александр Саплинов
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев 34'
3 (з)   Брайан Идову
27 (з)    Мурило
37 (з)   Станислав Магкеев
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
18 (п)   Александр Коломейцев
69 (п)   Даниил Куликов
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
67 (п)   Роман Тугарев
93 (н)   Тимур Сулейманов
Удары
60%
По воротам: 11
В створ: 6
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
  • 4
Удары
40%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 11
Трансляция
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Перерыв

И звучит свисток, который отправляет команды в раздевалки. 3:0 — «Ростов» возил-возил «Локомотив», а в итоге пропустил. Причем сразу «трешку». Отдыхаем.

'45

Ничего не добавит Вилков к первому тайму. Даже несмотря на три гола.

'43

Момент! Посыпался «Ростов». Миранчук не заметил препятствия при подходе к штрафной, убрал на замахе двух защитников и пробил с линии штрафной в дальний нижний угол. Штанга спасла хозяев от четвертого гола.

'42

За какие-то 10 минут «Локо» громит «Ростов»! Крыховяк сделал пас на Мариу, тот скрыто сыграл на Рыбуся, и поляк прострелил в центр штрафной. Никто не помешал Крыховяку расстрелять ворота Песьякова с близкого расстояния! Дубль и голевая передача у Гжегожа.

'42

ГОЛ! 3:0!

'40

Попов пробил с линии штрафной площади — точно в руки Гильерме.

'39

Два момента - два гола у «Локомотива». Вот это реализация!

'38

Жемалетдинов вырвал мяч у чужой штрафной, отпасовал на Эдера, тот отдал обратно, а Рифат сыграл на Крыховяка. Тот уже был в штрафной, сместился в центр, но бить не стал, а сделал передачу на Жемалетдинова. Рифат же и пробил низом в дальний угол! Песьяков не спас.

'38

ГОЛ! 2:0!

'37

Вот так вот. Ближе к тому, чтобы открыть счет, были хозяева, которые создали ряд моментов, да и контролировали игру с первых же секунд. А забил «Локомотив».

'35

Даже нет, как автогол засчитали арбитры этот мяч.

'34

Ничто не предвещало гола «Локомотива», а гости выстрелили! Именно что выстрелили. Крыховяк получил мяч в центральной зоне половины поля «Ростова», не стал его обрабатывать и класть на газон, а пробил почти с лету метров с 35-ти. Мяч попал в штангу и уже отскочив от спины Песьякова залетел в ворота!

'34

ГОЛ! 1:0! «Локомотив»!

'32

Постепенно удается «железнодорожникам» отодвинуть игру со своей половины поля, подержать мяч. Пока преимущественно фланговыми забросами пользуются гости.

'30

Убегали ростовчане в контратаку 4 в 4, Зайнутдинов убегал от Баринова, а тот свалил хавбека «Ростова». С нарушением правил. Мог Вилков показать желтую карточку, но обошелся устным предупреждением.

'29

Байрамян пытался прорваться по левому флангу, чтобы оттуда выполнить опасный прострел. Но оказался в офсайде Хорен.

'27

Игнатьев навесил с правого фланга на дальнюю штангу, где оказался один Рыбусь. Поляк сразу же жахнул в ближний верхний угол, но не попал.

'26

Эдер неаккуратно сыграл в чужой штрафной и мяч потерял. Сразу же организовали хозяева контрвыпад, Шомуродов один ворвался в штрафную, но не смог он обыграть Кверквелию с Хёведесом.

'25

Еременко подобрал мяч у чужой штрафной и сразу же пробил издали. Мяч даже не за лицевую улетел, а за боковую.

'23

По владению мячом, кстати, 70% против 30% в пользу хозяев.

'21

Байрамян здорово сыграл в отборе, отпасовал в центр на Попова, а тот накоротке отыгрался на Шомуродова. Эльдор прошел чуть вперед и пробил из-за пределов штрафной. Гильерме на месте.

'20

«Ростов» в первые 20 минут игры смотрятся куда лучше «Локомотива». У красно-зеленых мяч не держится вообще, чаще всего приходится просто выносить мяч из своей штрафной.

'18

Миранчук с левого фланга отпасовал на Крыховяка в центр, и тот, не долго думая, выстрелил издали. Точно по центру пробил поляк, Песьяков без проблем мяч поймал.

'16

Момент! Байрамян подхватил мяч в центре поля, отдал на Еременко, а тот выполнил классный заброс во вратарскую в направлении Шомуродова. Эльдор пробил в касание — спасает «Локомотив» Гильерме!

'15

Мариу обыгрался с Рыбусем и прострелил во вратарскую в направлении Миранчука. Песьяков вовремя сыграл на выходе.

'13

Опасно! Козлов подобрал мяч на правом краю штрафной и навесил во вратарскую. Попов выпрыгнул выше всех и пробил в перекладину! Первым на добивании был Шомуродов, но сфолил он на Хёведесе.

'11

Преимущественно верхом пытаются передавать мяч друг другу футболисты. Катить его низом просто не представляется возможным из-за ужасного газона.

'9

Момент! Норманн обыграл как стоячих двух защитников на правом фланге, ворвался в штрафную и ударил в ближний угол. Немного неточно.

'8

Попов пробил издали. Мяч не успел отскочить от газона, но Гилерме с трудом мяч поймал. Шомуродов был готов сыграть на добивании, но голкипер «Локомотива» не позволил. Поле, кстати, в ужасном состоянии. Особенно в штрафной гостей.

'6

Мариу потерял мяч у своей штрафной, Козлов прошел на правый фланг и прострелил. Кверквелия вынес мяч на угловой.

'5

Баринов прихватил Байрамяна за футболку и сфолил. Попов выполнил подачу, но защитники «Локомотива» без проблем вынесли мяч подальше.

'4

Последовал дальний заброс на ход Эдеру, тот за мяч не зацепился, но Хаджикадунича поддавил и заставил того сыграть на вынос.

'2

Прижал «Ростов» гостей к воротам, Байрамян сделал скрытый пас на партнера, тот слева навесил во вратарскую. Хёведес опередил Шомуродова.

'1

Матч начался!

18:58

Команды вышли на поле.

18:55

«Ростов» и «Локомотив» занимают третье и четвертое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. У обеих команд равное количество очков — 38. Подопечные Валерия Карпина выше «железнодорожников» благодаря гостевой победе в первом круге чемпионата.

18:52

«Локомотив»:

Вратарь: Маринато Гильерме;

Бенедикт Хёведес, Соломон Кверквелия, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер.

18:51

Представляем стартовые составы команд. «Ростов»:

Вратарь: Сергей Песьяков;

Евгений Чернов, Максим Осипенко, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Бактийор Зайнутдинов, Эльдор Шомуродов.

18:50

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Локомотив».