Жемалетдинов вырвал мяч у чужой штрафной, отпасовал на Эдера, тот отдал обратно, а Рифат сыграл на Крыховяка. Тот уже был в штрафной, сместился в центр, но бить не стал, а сделал передачу на Жемалетдинова. Рифат же и пробил низом в дальний угол! Песьяков не спас.