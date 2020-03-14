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Футбол. РПЛ. 22-й тур. «Зенит» — «Урал». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   14 марта 16:30   |  Матч не начался
Зенит
0:0
Урал
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
27 (п)   Магомед Оздоев
18 (п)   Юрий Жирков
7 (н)   Сердар Азмун
11 (н)   Себастьян Дриусси
8 (н)    Малком
22 (н)   Артём Дзюба
31 (в)   Ярослав Годзюр
5 (з)   Мацей Вилюш
4 (з)   Артём Мамин
15 (з)   Денис Кулаков
95 (з)   Игорь Калинин
6 (п)   Рафал Аугустыняк
11 (п)   Дмитрий Ефремов
10 (п)   Эрик Бикфалви
44 (п)   Андрей Егорычев
17 (п)   Николай Димитров
20 (н)   Андрей Панюков
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
4 (з)   Йордан Осорио
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
21 (п)   Александр Ерохин
91 (п)   Алексей Сутормин
14 (п)   Далер Кузяев
38 (п)   Леон Мусаев
10 (п)   Эмилиано Ригони
92 (н)   Даниил Шамкин
77 (в)   Олег Баклов
19 (з)   Денис Поляков
14 (п)   Юрий Бавин
57 (п)   Артём Фидлер
18 (п)   Михал Кухарчик
80 (п)   Чингиз Магомадов
69 (п)   Артём Шаболин
88 (н)   Павел Погребняк
79 (н)   Артём Юсупов
35 (н)   Николай Золотов
Трансляция
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16:28

Команды вышли на поле.

16:25

Скорее всего, этот тур станет последним в чемпионате России перед временной паузой, связанной распространением коронавируса по всему миру. Перед очной встречей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков, «Урал» — десятый с 25 баллами.

16:21

«Урал»:

Вратарь: Ярослав Годзюр;

Мацей Вилюш, Артем Мамин, Денис Кулаков, Игорь Калинин, Рафал Аугустыняк, Дмитрий Ефремов, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Николай Димитров, Андрей Панюков.

16:20

Представляем стартовые составы команд. «Зенит»:

Вратарь: Андрей Лунев;

Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.

16:15

Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.