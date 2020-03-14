Скорее всего, этот тур станет последним в чемпионате России перед временной паузой, связанной распространением коронавируса по всему миру. Перед очной встречей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков, «Урал» — десятый с 25 баллами.