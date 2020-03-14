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Команды вышли на поле.
Скорее всего, этот тур станет последним в чемпионате России перед временной паузой, связанной распространением коронавируса по всему миру. Перед очной встречей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков, «Урал» — десятый с 25 баллами.
«Урал»:
Вратарь: Ярослав Годзюр;
Мацей Вилюш, Артем Мамин, Денис Кулаков, Игорь Калинин, Рафал Аугустыняк, Дмитрий Ефремов, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Николай Димитров, Андрей Панюков.
Представляем стартовые составы команд. «Зенит»:
Вратарь: Андрей Лунев;
Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.
Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.