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Битва аутсайдера: «Оренбург» против «Арсенала». LIVE

Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Оренбург» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Оренбург» встречается с тульским «Арсеналом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   07 марта 14:00   |  2 тайм
Оренбург
1:0
Арсенал
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Деспотович 13'
Григалава 16'
Чаушич 44'
Ломовицкий 50'
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
3 (з)   Михаил Сиваков
4 (з)   Урош Радакович
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
5 (п)   Тимур Аюпов
23 (п)   Исламбек Куат
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
14 (н)   Мамаду Силла
9 (н)   Джордже Деспотович 13'
36 (в)   Михаил Левашов
4 (з)   Роберт Бауэр
21 (з)   Виктор Альварес
9 (з)   Кирилл Комбаров
8 (з)   Гиа Григалава 16'
6 (з)   Максим Беляев
25 (п)   Кингз Кангва
20 (п)   Горан Чаушич 44'
22 (п)   Даниил Лесовой 46'
11 (п)   Сергей Ткачёв
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
6 (з)   Эди Готлиб
66 (з)   Савелий Козлов
42 (з)   Иван Лапшов
15 (з)   Георгий Зотов
17 (п)   Жига Шкофлек
32 (п)   Артём Кулишев
7 (п)   Филип Рогич
22 (п)   Фёдор Черных
11 (н)   Андреа Чуканов
20 (н)   Джоэль Фамейе
19 (в)   Юрий Лодыгин
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
14 (з)   Анри Хагуш
27 (п)   Александр Ломовицкий 46' 50'
18 (п)   Валерий Громыко
15 (п)   Юрий Ковалев
28 (п)   Владислав Пантелеев
29 (н)   Ламек Банда
17 (н)   Гурам Аджоев
10 (н)   Эванс Кангва
77 (н)   Роман Минаев
Удары
33%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 6
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 3
Трансляция
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'49
Ломовицкий наступил на ногу Мишкичу и получил жёлтую карточку.
'48
Комбаров вырезал подачу со штрафного, оренбуржцы после серии рикошетов вынесли мяч на угловой.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Ломовицкий вышел вместо Лесового.
'46
Замена в перерыве произошла у «Арсенала».
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Оренбурга» после 45 минут. Единственный гол после грубой ошибки Левашова забил Деспотович. Туляки владели территорией, были подходы к штрафной, но не возникало моментов у ворот Климовича.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Чаушич в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил Мишкича. Жёлтая карточка.
'42
Туляки продолжают перекатывать мяч возле чужой штрафной, но нет возможности для удара.
'40
Силла рвался по левому флангу, оступился и упал на газон. Нужна помощь игроку «Оренбурга».
'38
Бауэр! С 25 метров мощно пробил в дальний угол — промах!
'36
По владению мячом большое преимущество у «Арсенала» — 63% на 37%.
'34
Мишкич убежал по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, Деспотович в борьбе с Комбаровым послал мяч выше перекладины.
'32
Луценко пошёл прессинговать голкипера и вынудил Климовича выбить мяч в аут.
'30
Оренбуржцы на некоторое время заперли соперника возле чужой штрафной. Хозяева долго перекатывали мяч, но ничего опасного не придумали.
'28
Алвеш на скорости дошёл до штрафной и вырезал подачу во вратарскую — Левашов в падении забрал мяч.
'26
Луценко! Резко сместился к центру и с радиуса штрафной хлёстко пробил низом — Климович в падении забрал мяч.
'24
Ткачёв с углового вырезал подачу в штрафную — Чаушич выиграл борьбу в воздухе, но пробил слишком высоко.
'22
Затяжная атака «Арсенала». Комбаров выкатил мяч на линию штрафной, но Лесовому помешали пробить по воротам.
'20
Чаушич пробил головой после подачи Ткачёва с углового — Радакович принял удар на себя. Отбились хозяева.
'18
Туляки забрали мяч под свой контроль и перевели игру на чужую половину поля.
'16
Григалава выставил локоть и ударил Деспотовича в верховой борьбе за мяч. Жёлтая карточка.
'15
Луценко пробил головой после кросса с фланга! Климович в красивом броске забрал мяч.
'13
ГОЛ! Сами себе «привезли» гол туляки! Беляев сделал передачу назад на вратаря — Левашов завозился, а Деспотович набежал, отобрал мяч и поразил пустые ворота!
'12
Луценко с левого края дошёл до лицевой и навесил во вратарскую — Климович уверенно сыграл на выходе.
'10
Без центра поля идёт игра, хороший темп держат команды.
'8
Оренбуржцы совершили перехват возле чужой штрафной! Алвеш мощно пробил в касание — получилось слишком высоко.
'6
Угловой для «Арсенала». Ткачёв навесил на ближнюю штангу — хозяева вынесли мяч в сторону.
'4
Ещё одна передача к штрафной «Арсенала»! Левашов выбежал из ворот и опередил Алвеша.
'2
Оренбуржцы активно пошли вперёд! Алвеш выкатил мяч на радиус штрафной, но Силла в касание пробил выше перекладины.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Оренбург» — «Арсенал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.