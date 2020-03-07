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Трансляция
С конца
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'49
'48
Комбаров вырезал подачу со штрафного, оренбуржцы после серии рикошетов вынесли мяч на угловой.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Оренбурга» после 45 минут. Единственный гол после грубой ошибки Левашова забил Деспотович. Туляки владели территорией, были подходы к штрафной, но не возникало моментов у ворот Климовича.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
'42
Туляки продолжают перекатывать мяч возле чужой штрафной, но нет возможности для удара.
'40
Силла рвался по левому флангу, оступился и упал на газон. Нужна помощь игроку «Оренбурга».
'38
Бауэр! С 25 метров мощно пробил в дальний угол — промах!
'36
По владению мячом большое преимущество у «Арсенала» — 63% на 37%.
'34
Мишкич убежал по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, Деспотович в борьбе с Комбаровым послал мяч выше перекладины.
'32
Луценко пошёл прессинговать голкипера и вынудил Климовича выбить мяч в аут.
'30
Оренбуржцы на некоторое время заперли соперника возле чужой штрафной. Хозяева долго перекатывали мяч, но ничего опасного не придумали.
'28
Алвеш на скорости дошёл до штрафной и вырезал подачу во вратарскую — Левашов в падении забрал мяч.
'26
Луценко! Резко сместился к центру и с радиуса штрафной хлёстко пробил низом — Климович в падении забрал мяч.
'24
Ткачёв с углового вырезал подачу в штрафную — Чаушич выиграл борьбу в воздухе, но пробил слишком высоко.
'22
Затяжная атака «Арсенала». Комбаров выкатил мяч на линию штрафной, но Лесовому помешали пробить по воротам.
'20
Чаушич пробил головой после подачи Ткачёва с углового — Радакович принял удар на себя. Отбились хозяева.
'18
Туляки забрали мяч под свой контроль и перевели игру на чужую половину поля.
'16
'15
Луценко пробил головой после кросса с фланга! Климович в красивом броске забрал мяч.
'13
'12
Луценко с левого края дошёл до лицевой и навесил во вратарскую — Климович уверенно сыграл на выходе.
'10
Без центра поля идёт игра, хороший темп держат команды.
'8
Оренбуржцы совершили перехват возле чужой штрафной! Алвеш мощно пробил в касание — получилось слишком высоко.
'6
Угловой для «Арсенала». Ткачёв навесил на ближнюю штангу — хозяева вынесли мяч в сторону.
'4
Ещё одна передача к штрафной «Арсенала»! Левашов выбежал из ворот и опередил Алвеша.
'2
Оренбуржцы активно пошли вперёд! Алвеш выкатил мяч на радиус штрафной, но Силла в касание пробил выше перекладины.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Оренбург» — «Арсенал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.