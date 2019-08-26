- 284939 просмотров Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой
- 108991 просмотр В МИД Украины увидели бесполезность санкций против России
- 98211 просмотров Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
- 72811 просмотров Дмитрий Тарасов рассказал о начале отношений со своей супругой
- 68796 просмотров Похороны звезды «Бригады» прошли на Троекуровском кладбище
- 68566 просмотров Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
- 55404 просмотра Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России — онлайн
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Финальный свисток! «Урал» одолел «Сочи» со счётом 3:1. Екатеринбуржцы одержали свою третью победу в сезоне и переместились в середину турнирной таблицы. Сочинцы в этой гостевой игре остались без очков и не смогли уйти из зоны вылета. На этом трансляцию завершаем. Увидимся на футболе!
'90+2
Карапетян на левом углу штрафной развернулся и решил пробить по воротам — неточно.
'90+1
Три минуты добавлено!
'90
'90
'89
Блокировали сочинцы удар Бумаля из выгодной позиции!
'88
Ильин ушёл в лицевую и заработал для уральцев угловой.
'87
Продолжаются атаки «Урала». На кураже хозяева действуют против деморализованного соперника.
'85
10171 — число зрителей на трибунах при довольно прохладной погоде в Екатеринбурге.
'84
'83
Нужна «Сочи» игра у чужих ворот, но пока нет даже подходов к штрафной.
'81
'81
'80
'80
'79
'77
'77
'76
Маргасов подключился в атаку по флангу и силовой прострел во вратарскую сделал — мяч едва от ноги Кулакова не залетел в ворота «Урала»!
'74
'72
Димитров от правого края прострелил в центр штрафной «Сочи», но там Лагатор не позволил мячу задержаться, выбив его к бровке.
'70
Годзюр легко забрал мяч в руки после высокой фланговой подачи Полоза в штрафную.
'69
Бикфалви так и не решил, что делать у штрафной соперника, получился у Эрика больше полуудар в направлении дальней штанги — мяч прошёл мимо ворот.
'67
У Заболотного не получилось по центру протаранить оборону «Урала».
'65
'65
'64
Хорошую атаку с ходу провели гости, но не хватило точного паса от Нобоа на третьего — Мостовой не успел к мячу в штрафной.
'63
Полоз атаку южан завершил ударом с линии штрафной — мимо цели.
'62
Всё в порядке с вратарём «Сочи». Врачи быстро подняли стража ворот на ноги.
'61
Отличная скидка головой во вратарскую прошла у Бикфалви, но вместо мяча в ворота влетел Панюков, сбивший по пути Джанаева. Повреждение у голкипера «Сочи».
'59
«Урал» отдал сопернику первые минуты второго тайма, но сейчас хозяева заиграли в атакующем ключе.
'58
Меркулов с левого фланга совершил навес в штрафную гостей, Бикфалви в попытке пробить через себя махнул мимо мяча.
'57
Панюков отправил мяч в ворота «Сочи», но из положения вне игры. Никаких споров не последовало — очевидный момент.
'56
Нобоа плотный дальний удар исполнил — Годзюр кулаками мяч парировал!
'54
Димитров откликнулся на передачу Бикфалви, но сразу два сочинских защитника сели на ногу болгарину, не позволив тому нанести прицельный удар.
'53
Уральский корнер не стал проблемой для южан. Мяч быстро покинул штрафную гостей.
'52
Ответили хозяева своей атакой. Бумаль из-за штрафной с подбора зарядил — мяч от Цаллагова отправился на угловой.
'51
Бумаль принял удар Нобоа с радиуса штрафной! «Сочи» активен в атаке.
'50
Мостовой вошёл в штрафную «Урала» и нанёс удар — Ароян блокировал мяч!
'49
А теперь Панюков не обработал мяч у чужой штрафной после обостряющей передачи Бикфалви.
'48
Панюков хороший пас на Бавина исполнил, но тому всё-таки не дали ворваться в штрафную.
'47
Пауза в игре — Ароян не может подняться с газона после верховой борьбы за мяч.
'46
Начался второй тайм встречи. Без замен в перерыве.
'45+3
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Уральцы мощно провели первую половину тайма, создавая много моментов у ворот Джанаева. Бикфалви вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Но игра выровнялась после замены Александра Точилина, а под занавес тайма Заболотный сравнял счёт.
'45+2
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
Заболотный здорово поборолся и сделал скидку в штрафную, но Ароян поставил корпус и помешал Полозу принять мяч.
'43
'41
Бурмистров ускорился по флангу и вырезал подачу в штрафную, но Мостовой подыграл себе рукой. Арбитр всё видел.
'39
Момент у «Сочи»! Нобоа принял пас возле штрафной, развернулся и пробил на исполнение в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'37
'36
'36
'35
Цаллагов со своей половины поля забросил мяч к чужой штрафной, но Заболотный залез в офсайд.
'33
Точилин явно недоволен действиями своей команды — замена готовится у сочинцев.
'32
Аугустыняк прорвался по центру и зарядил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'30
По владению мячом преимущество у «Урала» — 58% на 42%. Хотя в последние минуты подравнялась игра.
'28
Кулаков подключился к атаке и пробил с 30 метров! Джанаев сложился и отразил мяч.
'26
Гости организовали атаку по правому флангу, Бурмистров прострелил во вратарскую — Заболотный не успел к мячу.
'24
Нобоа с углового навесил во вратарскую, Ароян выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
'22
Сочинцам на некоторое время удалось перевести игру к чужой штрафной, но не дошло дело до удара.
'20
Димитров с правого края резко сместился к центру и сделал скидку на Бикфалви, но Эрик пробил рядом со штангой!
'19
Быстрая атака прошла у хозяев, Бавин открылся в центре, получил мяч и пробил с 25 метров — промах!
'18
Бикфалви сделал скидку к штрафной, Панюков принял мяч и пробил низом — Джанаев выручил!
'17
«Урал» на кураже продолжает идти вперёд. У гостей совсем не держится мяч — даже центр поля не удаётся пройти.
'16
'14
Пенальти в ворота «Сочи»! Карасёв посмотрел повтор и указал на «точку».
'13
Затянулась пауза, эпизод с падением Бавина рассматривают уже две минуты. И Сергей Карасёв сам побежал смотреть повтор.
'11
Падение в штрафной «Сочи»! Бавин принял мяч на грудь и упал в борьбе с Юргановым. Карасёв показывает, что нужно подниматься. А Дмитрий Парфёнов попросил помощи VAR.
'10
Опасно! Ароян сделал длинный заброс вперёд, Димитров ворвался в штрафную и пробил с острого угла — Джанаев выручил!
'8
Момент у «Урала»! Кулаков рванул по правому флангу и прострелил вдоль ворот, Лагатор помешал Панюкову пробить с нескольких метров.
'7
Сочинцы справились с подачей Бавина с углового, а Кулаков после подбора послал мяч в небеса.
'6
Активно хозяева вошли в игру. Подопечные Парфёнова забрали мяч и заперли соперника перед штрафной.
'4
Кулаков из глубины сделал заброс во вратарскую, но Лагатор заблокировал удар Бавина. Угловой для «Урала».
'2
Полоз сместился на левый край, дошёл до лицевой, но Поляков накрыл его прострел.
'1
Матч стартовал! Сочинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Урал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.