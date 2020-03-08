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Встреча аутсайдеров: «Рубин» Слуцкого против «Крыльев». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Рубин» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

Казанский «Рубин» принимает самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   08 марта 14:00   |  1 тайм
Рубин
0:0
Крылья Советов
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
27 (з)   Пабло Сантос
2 (з)   Карл Старфельт
33 (з)   Олег Данченко
12 (п)   Александр Зуев
10 (п)   Игорь Коновалов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
21 (п)   Хвича Кварацхелия
11 (п)   Зурико Давиташвили
8 (п)   Дарко Йевтич
19 (н)   Иван Игнатьев
39 (в)   Евгений Фролов
50 (з)   Максим Карпов
22 (з)   Александр Анюков
18 (з)   Мехди Зеффан
3 (з)   Никита Чернов
28 (п)   Паул Антон
40 (п)   Артём Тимофеев
17 (п)   Антон Зиньковский
11 (п)   Денис Попович
77 (п)   Дмитрий Кабутов
9 (н)   Деян Радоньич
Запасной состав
93 (в)   Алексей Городовой
23 (в)   Иван Коновалов
5 (з)   Филип Уремович
14 (з)   Владимир Гранат
71 (з)   Николай Поярков
77 (з)   Илья Самошников
69 (з)   Данил Степанов
28 (п)   Оливер Абильгор
25 (п)   Денис Макаров
18 (п)   Павел Могилевец
81 (в)   Богдан Овсянников
1 (в)   Сергей Рыжиков
90 (з)   Тарас Бурлак
44 (з)   Никита Чичерин
7 (п)   Сафа Хади
8 (п)   Александр Гацкан
15 (п)   Максим Глушенков
30 (п)   Сергей Иванов
23 (п)   Дмитрий Комбаров
10 (п)   Антон Терехов
69 (н)   Егор Голенков
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
24%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
76%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Трансляция
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Подробная графическая трансляция матча «Рубин» — «Крылья Советов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Крылья Советов» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.