'21

Отменили гол «Локомотива»! Жемалетдинов с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Крыховяк пробил в перекладину, а затем сам же добил мяч в сетку! Но гол не засчитан — у поляка усмотрели игру рукой.