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Возвращение Глушакова в Москву: «Локо» обыгрывает «Ахмат». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Локомотив» — «Ахмат». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» принимает грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   08 марта 19:00   |  2 тайм
Локомотив
1:0
Ахмат
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Эдер 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
37 (з)   Станислав Магкеев
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
23 (п)   Жоау Мариу
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
19 (н)   Антонио Эдер 32'
16 (в)   Евгений Городов
3 (з)   Максим Ненахов
15 (з)   Андрей Семёнов
4 (з)   Уилкер Анхель
8 (з)   Мирослав Богосавац
88 (п)   Денис Глушаков
11 (п)    Исмаэл
59 (п)   Евгений Харин
19 (п)   Олег Иванов
29 (н)   Владимир Ильин
18 (н)   Андрес Понсе
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
27 (з)    Мурило
3 (з)   Брайан Идову
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
18 (п)   Александр Коломейцев
69 (п)   Даниил Куликов
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
31 (п)   Мацей Рыбусь
67 (п)   Роман Тугарев
33 (в)   Виталий Гудиев
42 (в)   Александр Мелихов
38 (з)   Никита Кармаев
40 (з)   Ризван Уциев
13 (п)   Роланд Гиголаев
14 (п)    Раванелли
10 (п)   Халид Кадыров
95 (н)   Абубакар Кадыров
17 (н)   Аблайе Мбенге
7 (н)   Магомед Митришев
27 (н)   Фелипе Визеу
Удары
33%
По воротам: 9
В створ: 1
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 5
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 6
Трансляция
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'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Единственный гол забил Эдер. Москвичи владели территорией, было много подходов к штрафной. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва, а пока немного отдохнём!
'45+1
Жоау Мариу с левого края вошёл в штрафную и мягко набросил в центр! Городов опередил Эдера.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Понсе пробил головой после подачи Исмаэла — мяч улетел выше цели.
'42
Глушаков! Получил пас возле штрафной, убрал под правую и пробил верхом — Гильерме кончиками пальцев зацепил мяч.
'40
Игнатьев подобрал отскок возле чужой штрафной и мощно пробил — мяч улетел на угловой.
'38
Нет пенальти! Левников после видеоповтора решил, что нужно подавать угловой.
'37
Жоау Мариу пробил со штрафного — мяч попал в руку игроку «Ахмата» и ушёл за лицевую! Арбитр пошёл смотреть повтор.
'34
Жемалетдинов ускорился по флангу и сделал перевод в центр штрафной — грозненцы перехватили мяч.
'32
ГОЛ! Москвичи провели атаку правым флангом, Миранчук сделал перевод в центр штрафной — Эдер принял мяч и пробил в дальний нижний угол!
'30
Ненахов убежал по флангу и вырезал подачу в штрафную, но там никого не оказалось.
'27
Перешла игра в центр поля, много борьбы стало.
'25
Ненахову присел на газон и схватился за ногу. Ещё одна пауза.
'23
Иванов красиво на замахе убрал защитника и сделал заброс в штрафную, Ненахов в касание пробил верхом — Гильерме перевёл на угловой!
'21
Отменили гол «Локомотива»! Жемалетдинов с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Крыховяк пробил в перекладину, а затем сам же добил мяч в сетку! Но гол не засчитан — у поляка усмотрели игру рукой.
'19
Миранчук открылся перед штрафной, развернулся и пробил! Мяч просвистел рядом со штангой.
'17
Длинный заброс к штрафной «Локомотива»! Гильерме выбежал из ворот и опередил Понсе.
'15
Миранчук по центру дошёл до штрафной, наткнулся на Семёнова и рухнул на газон. Арбитр показал, что всё было чисто.
'14
Момент! Жемалетдинов разогнал атаку и сделал перевод в штрафную, Жоау Мариу в касание запустил мяч выше перекладины.
'12
Харин пробил головой после подачи с фланга! Мяч после рикошета ушёл на угловой.
'10
Не держится мяч у «Ахмата», никак гости не могут пройти центр поля.
'8
Ненахов получил болезненный удар по ноге. Нужна помощь — пауза в игре.
'6
«Локомотив» очень активен на первых минутах, много владеют мячом москвичи.
'4
Крыховяк подобрал отскок возле штрафной, но запустил мяч на трибуну.
'2
Эдер убежал по флангу и прострелил в штрафную! Миранчук на замахе убрал Семёнова, но Глушаков накрыл удар Алексея.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Ахмат» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.