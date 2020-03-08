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Трансляция
С конца
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'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Единственный гол забил Эдер. Москвичи владели территорией, было много подходов к штрафной. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва, а пока немного отдохнём!
'45+1
Жоау Мариу с левого края вошёл в штрафную и мягко набросил в центр! Городов опередил Эдера.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Понсе пробил головой после подачи Исмаэла — мяч улетел выше цели.
'42
Глушаков! Получил пас возле штрафной, убрал под правую и пробил верхом — Гильерме кончиками пальцев зацепил мяч.
'40
Игнатьев подобрал отскок возле чужой штрафной и мощно пробил — мяч улетел на угловой.
'38
Нет пенальти! Левников после видеоповтора решил, что нужно подавать угловой.
'37
Жоау Мариу пробил со штрафного — мяч попал в руку игроку «Ахмата» и ушёл за лицевую! Арбитр пошёл смотреть повтор.
'34
Жемалетдинов ускорился по флангу и сделал перевод в центр штрафной — грозненцы перехватили мяч.
'32
'30
Ненахов убежал по флангу и вырезал подачу в штрафную, но там никого не оказалось.
'27
Перешла игра в центр поля, много борьбы стало.
'25
Ненахову присел на газон и схватился за ногу. Ещё одна пауза.
'23
Иванов красиво на замахе убрал защитника и сделал заброс в штрафную, Ненахов в касание пробил верхом — Гильерме перевёл на угловой!
'21
Отменили гол «Локомотива»! Жемалетдинов с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Крыховяк пробил в перекладину, а затем сам же добил мяч в сетку! Но гол не засчитан — у поляка усмотрели игру рукой.
'19
Миранчук открылся перед штрафной, развернулся и пробил! Мяч просвистел рядом со штангой.
'17
Длинный заброс к штрафной «Локомотива»! Гильерме выбежал из ворот и опередил Понсе.
'15
Миранчук по центру дошёл до штрафной, наткнулся на Семёнова и рухнул на газон. Арбитр показал, что всё было чисто.
'14
Момент! Жемалетдинов разогнал атаку и сделал перевод в штрафную, Жоау Мариу в касание запустил мяч выше перекладины.
'12
Харин пробил головой после подачи с фланга! Мяч после рикошета ушёл на угловой.
'10
Не держится мяч у «Ахмата», никак гости не могут пройти центр поля.
'8
Ненахов получил болезненный удар по ноге. Нужна помощь — пауза в игре.
'6
«Локомотив» очень активен на первых минутах, много владеют мячом москвичи.
'4
Крыховяк подобрал отскок возле штрафной, но запустил мяч на трибуну.
'2
Эдер убежал по флангу и прострелил в штрафную! Миранчук на замахе убрал Семёнова, но Глушаков накрыл удар Алексея.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Ахмат» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.