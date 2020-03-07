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Динамо М Тамбов

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Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Динамо М» — «Тамбов». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» встречается с «Тамбовом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
21-й тур  |   07 марта 16:30   |  1 тайм
Динамо М
0:0
Тамбов
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
21 (з)   Дмитрий Скопинцев
18 (з)   Иван Ордец
44 (з)   Тони Шуньич
17 (з)   Сергей Паршивлюк
34 (з)   Константин Рауш
77 (п)   Шарль Каборе
88 (п)   Оскар Хильемарк
27 (н)   Николай Комличенко
5 (н)   Максимилиан Филипп
9 (н)   Клинтон Н'Жье
88 (в)   Гиорги Шелия
3 (з)   Гурам Тетрашвили
15 (з)   Александр Филин
27 (з)   Алексей Грицаенко
58 (з)   Адесойе Ойеволе
29 (з)   Александр Каплиенко
8 (п)   Антон Килин
25 (п)   Павел Карасев
77 (п)   Михаил Костюков
19 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (н)   Владимир Обухов
Запасной состав
45 (в)   Дэвид Сангаре
62 (з)   Богдан Зорин
2 (з)   Григорий Морозов
15 (з)   Роман Нойштедтер
3 (з)   Заурбек Плиев
11 (п)   Себастьян Шиманьски
71 (п)   Роман Денисов
23 (п)   Антон Соснин
22 (п)    Жоаозиньо
10 (н)   Сильвестр Игбун
8 (н)   Кирилл Панченко
85 (н)   Igor Shkolik
73 (в)   Никита Чагров
5 (з)   Евгений Шляков
30 (з)   Сослан Таказов
22 (з)   Игорь Юрганов
92 (п)   Валерий Чуперка
17 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)   Артём Федчук
9 (н)   Хасан Мамтов
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
72%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
28%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Трансляция
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Шарль Каборе исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную на Рауша, но там первым на мяче был один из соперников.
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Матч начался!
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Подробная графическая трансляция матча «Динамо» — «Тамбов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Динамо» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.