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Трансляция
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Шарль Каборе исполнил заброс от центра поля в чужую штрафную на Рауша, но там первым на мяче был один из соперников.
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Матч начался!
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Подробная графическая трансляция матча «Динамо» — «Тамбов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Тамбов» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Динамо» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.