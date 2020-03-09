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Будет пенальти. У Сигурдссона рука в офсайде только находилась, но ей, как известно, забить нельзя.
Пошел судья смотреть повтор, чтобы убедиться, что у исландца не было офсайда. А Саплинов, кстати, карточкой наказан не был, в отличие от игроков армейцев, с которыми рефери совсем не церемонился.
Пенальти в ворота «Ростова»! Сигурдассон убегал в штрафной от Саплинова при розыгрыше штрафного, а соперник его прихватил.
Мамаев оказался на месте центрфорварда и дважды пытался пробить по воротам — оба удара заблокировали гости.
Буквально расстреливают ростовчане ворота армейцев. На этот раз Байрамян навесил в центр штрафной, Шомуродов дотянулся до мяча и пробивал головой с отскоком от газона, но не попал в створ.
Мамаева нашли передачей на краю штрафной, бил он слету, но промазал по мячу. Затем сфолил в атаке Шомуродов.
ЦСКА перестроился на схему с четырьмя защитниками. А «Ростов» продолжает давить: на Шомуродова последовал пас в штрафную, но к мячу его не пустили.
Попов на скорости ворвался в штрафную, Карпов его задел, а спустя несколько шагов упал хавбек ростовчан. В дело вступает VAR.
Обляков неудачно подал штрафной, на подборе оказался Щенников, которого срезал Козлов. Не слишком аккуратно играют хозяева.
На подборе оказался Глебов и пробивал с очень уж дальней дистанции — никакой опасности.
Глебов опасным образом сыграл против Магнуссона. А у него ведь есть уже предупреждение.
Снова левый защитник ЦСКА в центре внимания. Хороший заброс Щенников сообразил в штрафную хозяев, до которого чуть не дотянулся одноклубник.
Щенников сделал классную передачу на Сигурссона, тот остался один перед двумя соперникам и сделал плохой пас на Влашича.
Ого! Шомуродов в штрафной головой едва не отправил мяч за шиворот Акинфееву, но уверенно сыграл вратарь ЦСКА.
Отдали армейцы мяч «Ростову» и собираются, судя по всему, играть вторым номером.
Заработали штрафной хозяева недалеко от штрафной, Попов покатил на Еременко, но тот попал в стенку.
Были подозрения, что Обляков в своей штрафной сыграл рукой, но повтор подтвердил обратное.
Видимо, потребуется замена пострадавшему. На полном ходу он врезался в одноклубника, который прямо шипами зарядил ему по лицу.
Попов продрался по флангу и внешней стороной стопы делал прострел во вратарскую. Акинфеев прервал передачу.
Козлов с дальней дистанции решил проверить Акинфеева — мяч застрял среди игроков в штрафной.
Армейцы забрали себе мяч на первых минутах и перекатывают между собой. Никаких намеков на подходы к воротам.
Матч начался!
Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.
Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов, Шомуродов.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА.