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Два удаления и гол Мамаева: ЦСКА уступает «Ростову». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА. ОНЛАЙН

«Ростов» принимает московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   09 марта 14:00   |  2 тайм
Ростов
3:2
ЦСКА
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Глебов 17'
Ерёменко 21' (незабитый пенальти)
Ерёменко 31'
Попов 53' (пен)
Мамаев 63'
Мамаев 64'
Зайнутдинов 69'
Чернов 77'
Попов 87'
Ахметов 20'
Сигурдссон 25'
Карпов 51'
Фернандес 52'
Обляков 57'
Дивеев 74'
Осипенко 77' (авт)
Чалов 86' (незабитый пенальти)
Щенников 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
28 (з)   Евгений Чернов 77'
55 (з)   Максим Осипенко 77'
78 (з)   Дмитрий Чистяков 13'
34 (з)   Алексей Козлов
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов 69'
15 (п)   Данил Глебов 17'
8 (п)   Ивелин Попов 53' 87'
7 (п)   Роман Ерёменко 21' 31'
19 (п)   Хорен Байрамян
14 (н)   Эльдор Шомуродов
35 (в)   Игорь Акинфеев
62 (з)   Вадим Карпов 51'
42 (з)   Георгий Щенников 89'
2 (з)   Марио Фернандес 52'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев 74'
17 (п)   Арнор Сигурдссон 25'
25 (п)   Кристиян Бистрович 64'
98 (п)   Иван Обляков 57'
8 (п)   Никола Влашич
7 (п)   Ильзат Ахметов 20'
Запасной состав
46 (в)   Денис Попов
77 (в)   Максим Рудаков
4 (з)   Данила Ведерников
96 (з)   Aleksandr Gapechkin
26 (п)   Александр Саплинов 13'
10 (п)   Павел Мамаев 63' 64'
51 (п)   Евгений Черкес
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
1 (в)   Илья Помазун
14 (з)   Кирилл Набабкин
5 (з)   Виктор Васин
20 (п)   Константин Кучаев 64'
10 (п)   Алан Дзагоев
29 (п)   Яка Бийол
99 (п)   Илья Шкурин
9 (н)   Фёдор Чалов 86'
Трансляция
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`90+1

Восемь(!) минут добавляет рефери ко второму тайму.

`90

То ли повреждение получает Байрамян, то ли уже время тянет. Врачи оказывают ему помощь.

`89

И Щенников свое предупреждение получил. Подставился не лучшим образом под Байрамяна.

`88

Попов получает желтую карточку за нарушение правил на своей половине поля.

`87

Момент! Магнуссон откровенно фолил на Шомуродове в своей штрафной, но тот падать не стал, а протащил мяч дальше. Ему навстречу выбежал Акинфеев и бросился в ноги, а форвард «Ростова» пробил мимо створа.

`86

Не забивает Чалов! Угадал Песьяков направление мяча и отбил его перед собой, Магнуссон на добивании пробил выше ворот.

`84

Будет пенальти. У Сигурдссона рука в офсайде только находилась, но ей, как известно, забить нельзя.

`83

Пошел судья смотреть повтор, чтобы убедиться, что у исландца не было офсайда. А Саплинов, кстати, карточкой наказан не был, в отличие от игроков армейцев, с которыми рефери совсем не церемонился.

`82

Пенальти в ворота «Ростова»! Сигурдассон убегал в штрафной от Саплинова при розыгрыше штрафного, а соперник его прихватил.

`78

Последняя замена у ЦСКА: вместо Влашича выходит Алан Дзагоев.

`77

ГОЛ! Чалов откликнулся на заброс от Кучаев на фланге, с правого угла вратарской пытался перебросить голкипера, но попал в Осипенко, от которого мяч отскочил в ворота. 3:2 — ЦСКА снова в игре.

`77

Чернов руками схватил Чалова и повалил его на газон. Еще одна желтая карточка в матче.

`74

Дивеев получает желтую карточку за задержку Шомуродова.

`73

Замена у ЦСКА: вместо Облякова выходит на поле Федор Чалов.

`71

Мамаев оказался на месте центрфорварда и дважды пытался пробить по воротам — оба удара заблокировали гости.

`69

Зайнутдинов наказан желтой карточкой за то, что толкнул Сигурдссона в лицо.

`69

Буквально расстреливают ростовчане ворота армейцев. На этот раз Байрамян навесил в центр штрафной, Шомуродов дотянулся до мяча и пробивал головой с отскоком от газона, но не попал в створ.

`67

Момент! Мамаев сделал хороший пас на Зайнутдинова, который бил без особого сопротивления, но в прыжке гостей выручил Акинфеев.

`64

Замена у ЦСКА: вместо Бистровича на поле появляется Константин Кучаев.

`64

Сорвал с себя футболку автор гола, который не играл в РПЛ с октября 2018 года. Желтая карточка.

`63

ГОЛ! Мамаев на линии штрафной армейцев получил мяч и пробил низом — мяч с рикошетом от соперника залетел в ближний угол ворот. 3:1 — «Ростов» увеличивает преимущество.

`60

Мамаева нашли передачей на краю штрафной, бил он слету, но промазал по мячу. Затем сфолил в атаке Шомуродов.

`58

Замена у «Ростова»: вместо Глебова на поле появляется Павел Мамаев.

`57

Обляков получает предупреждение за жесткий подкат под Зайнутдинова.

`55

ЦСКА перестроился на схему с четырьмя защитниками. А «Ростов» продолжает давить: на Шомуродова последовал пас в штрафную, но к мячу его не пустили.

`53

ГОЛ! Попов развел Акинфеев и мяч по разным углам. 2:1 — «Ростов» впереди.

`52

Желтую карточку за неспортивное поведение получает Фернандес.

`51

Во второй раз в матче пенальти и красная карточка! Карпов удален у армейцев.

`48

Попов на скорости ворвался в штрафную, Карпов его задел, а спустя несколько шагов упал хавбек ростовчан. В дело вступает VAR.

`46

Второй тайм начался.

Перерыв

Свисток отправляет команды в раздевалки при счете 1:1. Доминируют хозяева, в том числе и благодаря тому, что находятся в большинстве. У ЦСКА толком ничего не получается, приходится играть вторым номером. Отдохнем немного.

`45+3

Магнуссон выскакивал в высоченном прыжке после подачи Облякова со штрафного, но пробивал уже из офсайда.

`45+1

Четыре минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

`45

Момент! Дали армейцы Саплинову добраться до верхового мяча в штрафной, тот то ли скидовал, то ли пробивал, но опасно там набегал Еременко. Акинфеев снова хорош.

`44

Обляков неудачно подал штрафной, на подборе оказался Щенников, которого срезал Козлов. Не слишком аккуратно играют хозяева.

`42

Момент! Шомуродов оказался в окружении соперников на линии штрафной и пробивал в левый нижний угол, Акинфеев на месте.

`40

На подборе оказался Глебов и пробивал с очень уж дальней дистанции — никакой опасности.

`38

Глебов опасным образом сыграл против Магнуссона. А у него ведь есть уже предупреждение.

`36

Снова левый защитник ЦСКА в центре внимания. Хороший заброс Щенников сообразил в штрафную хозяев, до которого чуть не дотянулся одноклубник.

`34

Щенников сделал классную передачу на Сигурссона, тот остался один перед двумя соперникам и сделал плохой пас на Влашича.

`32

ГОЛ! Еременко ложным движением убрал Влашича и из-за пределов штрафной пушечным ударом отправил мяч в перекладину, от которой мяч отлетел в ворота! 1:1 — «Ростов» сравнивает счет.

`31

Ого! Шомуродов в штрафной головой едва не отправил мяч за шиворот Акинфееву, но уверенно сыграл вратарь ЦСКА.

`29

Момент! Козлов получил мяч после углового и слета пробил в ближний угол, но мяч попал в соперника.

`27

Отдали армейцы мяч «Ростову» и собираются, судя по всему, играть вторым номером.

`25

ГОЛ! При отходе в защиту хозяева потеряли мяч, Сигурдссон с центра поля добежал до штрафной, соперник его нагнал, но в последний момент из-под Байрамяна он пробил и попал. 1:0 — ЦСКА впереди.

`24

И еще плюс одна проблема ЦСКА. Дивеев хромает и даже присаживается на газон. Пока, вроде бы, замена не требуется.

`23

Момент у Еременко! С линии штрафной слету пробивал, мяч разошелся со штангой.

`22

АКИНФЕЕВ! Спасает армейцев их голкипер и капитан. Еременко плохо пробил.

`20

Вот дела! Ахметов грубо ошибся во время контратаки соперника, свалив Шомуродова в штрафной. Пенальти и красная.

`19

Неудачно армейцы подали угловой, на подборе оказался Ахметов, попавший в соперника.

`17

Глебов получает желтую карточку за опасный фол на Бистровиче в центре поля.

`15

Заработали штрафной хозяева недалеко от штрафной, Попов покатил на Еременко, но тот попал в стенку.

`13

Замена у «Ростова»: Чистякова уносят с поля на носилках, вместо него выходит Александр Саплинов.

`11

Были подозрения, что Обляков в своей штрафной сыграл рукой, но повтор подтвердил обратное.

`9

Видимо, потребуется замена пострадавшему. На полном ходу он врезался в одноклубника, который прямо шипами зарядил ему по лицу.

`8

У Чистякова рассечение, столкнулся он с Осипенко. Небольшая пауза в игре.

`6

Попов продрался по флангу и внешней стороной стопы делал прострел во вратарскую. Акинфеев прервал передачу.

`5

Козлов с дальней дистанции решил проверить Акинфеева — мяч застрял среди игроков в штрафной.

`3

Армейцы забрали себе мяч на первых минутах и перекатывают между собой. Никаких намеков на подходы к воротам.

`1

Матч начался!

13:55

Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.

13:50

Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Байрамян, Ерёменко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов, Шомуродов.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и ЦСКА.