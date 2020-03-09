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РПЛ. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает «Краснодар» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   09 марта 16:30   |  перерыв
Спартак
0:0
Краснодар
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Ещенко 41'
Жиго 45+1'
Черников 25'
Рамирес 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго 45'
29 (з)   Илья Кутепов
6 (з)    Айртон
38 (з)   Андрей Ещенко 41'
10 (п)   Зелимхан Бакаев
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
19 (н)   Эсекьель Понсе
23 (н)   Джордан Ларссон
39 (в)   Матвей Сафонов
2 (з)   Егор Сорокин
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес 37'
10 (п)    Вандерсон
31 (п)   Кайо Панталеан
14 (п)   Кристофер Ольссон
53 (п)   Александр Черников 25'
99 (п)   Мануэл Фернандеш
33 (н)   Маркус Берг
9 (н)    Ари
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
92 (з)   Николай Рассказов
8 (п)   Гус Тиль
7 (п)   Аяз Гулиев
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (п)   Резиуан Мирзов
77 (н)   Александр Соболев
1 (в)   Станислав Крицюк
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
40 (з)   Андрей Ивашин
47 (п)   Даниил Уткин
20 (п)   Илья Жигулёв
63 (н)   Никита Сергеев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Удары
75%
По воротам: 9
В створ: 3
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 8
Удары
25%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 6
Трансляция
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'45+1

На этом подошел к концу первый тайм! Пока что на табло 0:0, однако в целом команды показывают довольно интересный футбол, быстро перемещаясь от одной штрафной до другой и постоянно подавая то со штрафных, то с угловых. «Спартак» на данный момент атакует явно острее и уже имел несколько жирных моментов, у «Краснодара» же таким можно назвать, наверное, только удар Ари головой в падении, когда мяч просвистел совсем рядом с воротами. В остальном «быки» пока беззубы. Будем надеяться, что во втором тайме мы увидим голы, и игра приобретет еще более внушительный темп. А пока — отдыхать!

'45+1

Жиго жестко ударил по ноге Берга в момент приема мяча, за что арбитр наказывает защитника «Спартака» желтой карточкой.

'44

Красно-белые ответили быстрой атакой, которую увенчал крученый удар Понсе в дальнюю «девятку», однако аргентинец оказался неточен.

'43

Зобнин грубо ошибся в центре поля, под давлением отдав передачу в ноги соперникам. Ари и Вандерсон унеслись к штрафной «Спартака», но партнеры их не поддержали, а красно-белые большими силами отступили назад, так что «быки» смогли лишь организовать лишь слабый удар в сторону ворот.

'41

Ещенко в верховой борьбе за мяч жестко въехал в Ари, за что получает желтую карточку.

'40

«Быки» отвечают двумя угловыми подряд, однако пока что подачи ни к чему не приводят — спартаковцы грамотно выбивают мяч из штрафной.

'39

Бакаев перехватил мяч на половине поля «Краснодара» и соорудил еще одну опасную атаку — все завершилось опасным ударом, но мяч немного разминулся со штангой.

'38

Джикия опасно пробил низом! Сафонов растянулся на газоне и отбил мяч в сторону, Ещенко понесся на добивание, но Рамирес успел быстрее и вынес мяч в поле!

'38

Кристиан Рамирес получает желтую карточку за фол на Ларссоне на своей половине поля! Команды буквально обмениваются «стандартами» с разницей в минуту. Теперь штрафной получает «Спартак».

'37

Фернандеш мягко забросил мяч со штрафного, но крайне неудачно — прямо в ту точку, где были только игроки «Спартака». Те спокойно перехватили мяч.

'36

«Быки» унеслись в ответную атаку и заработали опасный штрафной.

'34

Понсе получил мяч во вратарской «Краснодара» после навеса Айртона, но так и не смог нанести удар с убойной позиции! Сделал несколько касаний, пытаясь подработать мяч или хоть как-то развернуться, однако под давлением защиты не сумел этого сделать.

'33

Вандерсон понесся на троих соперников, но далеко отпустил мяч, и Жиго спокойно отобрал его.

'32

Черников решился на удар с линии штрафной — получилось выше ворот.

'31

Красно-белые заработали угловой, после чего минуту терроризировали соперника подачами, однако опасного удара так никто и не нанес. Все закончилось тем, что Жиго положил руки на соперника и уронил его на газон. Судья свистнул фол, мяч достается «Краснодару».

'29

Ларссон здорово отдал на Понсе в штрафную «Краснодара», но там аргентинца слегка придержал Сорокин, и тот упал. Судья не увидел здесь ничего криминального, так что пенальти не будет.

'28

«Краснодар» красиво добрался до штрафной «Спартака» по правому флангу при помощи множества быстрых передач. Завершилось все это тем, что Берг нанес удар из-под ноги защитника, но мяч полетел слишком слабо и спокойно приземлился в подставленные руки Максименко.

'26

Черников получает первую желтую карточку в матче за то, что пошел прямой ногой в грудь Ларссону. К счастью, он успел вовремя убрать ногу, но все равно это было очень опасно.

'24

Момент! Вандерсон здорово обыграл Айртона на правом фланге, отдал партнеру, а тот навесил в штрафную на Ари, который пробил головой в падении, но немного промахнулся!

'22

Ох, какая атака в исполнении «Спартака»! Ларссон и Понсе выходили вдвоем на одинокого защитника Сорокина и вратаря Сафонова. Ларссон пытался отдать на аргентинца, который расстреливал бы голкипера без сопротивления, но Сорокин занял идеальную позицию и заблокировал этот пас! Буквально спас «Краснодар» от верного гола.

'21

«Спартак» подал два угловых подряд, но «быки» отразили все атаки и даже сами попытались выбраться в быструю контратаку — безуспешно, красно-белые успели дисциплинированно вернуться в оборону.

'19

«Краснодар» быстро заработал свой второй угловой, но очень плохо его разыграл, «Спартак» перехватил мяч и убежал в контратаку! Красно-белые выходили три в одного, но надо было действовать быстро, а Ларссон решил перевести с левого фланга на правый — на Понсе. В итоге тот бил уже с довольно острого угла, и Сафонов легко отразил мяч на угловой.

'18

Фернандеш нанес прямой удар со штрафного, но попал в стенку. Мяч отскочил к Черникову, который попробовал пробить, но тоже попал в соперника. В итоге снаряд ускакал за боковую.

'17

Вандерсона свалили на половине поля «Спартака» — у «быков» будет опасный «стандарт».

'16

Да что ж такое! Жиго в сопровождении медиков покидает поле после столкновения с соперником. Остается надеяться, что там ничего серьезного.

'14

Вандерсон навесил в штрафную, Фернандеш с лета пробил, но мяч просвистел мимо ворот! За секунду до этого Кутепов заехал рукой в лицо Сорокина — тот упал на газон и схватился за голову. Однако судья не стал просматривать этот момент, так что никакого пенальти не будет.

'13

Вандерсон заработал первый угловой в матче! Он же собирается и подавать.

'12

К счастью, все обошлось, Зелимхан быстро вернулся в игру и тут же отправился в забег по левому флангу, пытаясь принять мяч после длинного заброса. Однако пас оказался неточным, и мяч ускакал за лицевую.

'10

Бакаева сбили в центре поля, игрок тут же схватился за голову в защитной шапочке. Будем надеяться, что ничего серьезного.

'8

На фоне довольно спокойной игры «Спартак» выглядит немного активнее: проводит больше времени на чужой половине поля и периодически пытается навешивать, хотя действительно опасных моментов еще не было.

'7

Ларссон здорово развернул Сорокина на чужой половине поля и понесся к воротам, но его тут же окружили несколько соперников и отняли мяч — сработал коллективный прессинг. Ключевую роль в отборе сыграл, кстати, 20-летний Черников.

'6

Бакаев неплохо навесил в штрафную, Понсе пробил головой, но мяч пролетел метра на два правее ворот.

'5

«Спартак» медленно продвигался к чужой половине поля, пару раз позволяя сопернику выбить за боковую. Наконец молодой воспитанник «Краснодара» Александр Черников снес Понсе и подарил красно-белым перспективный «стандарт» вблизи штрафной.

'3

Вандерсон попытался прорваться по правому флангу, но далековато отпустил от себя мяч и упустил его за боковую.

'2

Кутепов допускает ошибку на ровном месте, отправляя мяч прямо в аут. Пока команды по очереди владеют мячом и делают это довольно спокойно, не бросаясь в отчаянный высокий прессинг.

'1

Матч начался! Ждем яркой игры и классных голов!

16:35

Еще одна легенда «Спартака» Никита Симонян нанес символический удар по мячу!

16:32

Вот так на арене отмечают 90-летие со дня рождения легенды «Спартака» Игоря Нетто.

16:30

Команды появляются на поле! Зелимхан Бакаев выходит в специальной защитной шапке, поскольку в кубковом матче с ЦСКА получил небольшое сотрясение мозга.

16:25

16:20

В данный момент «Краснодар» находится на третьем месте в таблице РПЛ с 38 очками, а «Спартак» — на десятом с 25-ю.

16:15

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Ольссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.

16:10

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

16:05

Начало встречи запланировано на 16.30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром».