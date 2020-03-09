На этом подошел к концу первый тайм! Пока что на табло 0:0, однако в целом команды показывают довольно интересный футбол, быстро перемещаясь от одной штрафной до другой и постоянно подавая то со штрафных, то с угловых. «Спартак» на данный момент атакует явно острее и уже имел несколько жирных моментов, у «Краснодара» же таким можно назвать, наверное, только удар Ари головой в падении, когда мяч просвистел совсем рядом с воротами. В остальном «быки» пока беззубы. Будем надеяться, что во втором тайме мы увидим голы, и игра приобретет еще более внушительный темп. А пока — отдыхать!