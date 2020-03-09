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Красно-белые ответили быстрой атакой, которую увенчал крученый удар Понсе в дальнюю «девятку», однако аргентинец оказался неточен.
Зобнин грубо ошибся в центре поля, под давлением отдав передачу в ноги соперникам. Ари и Вандерсон унеслись к штрафной «Спартака», но партнеры их не поддержали, а красно-белые большими силами отступили назад, так что «быки» смогли лишь организовать лишь слабый удар в сторону ворот.
«Быки» отвечают двумя угловыми подряд, однако пока что подачи ни к чему не приводят — спартаковцы грамотно выбивают мяч из штрафной.
Фернандеш мягко забросил мяч со штрафного, но крайне неудачно — прямо в ту точку, где были только игроки «Спартака». Те спокойно перехватили мяч.
«Быки» унеслись в ответную атаку и заработали опасный штрафной.
Вандерсон понесся на троих соперников, но далеко отпустил мяч, и Жиго спокойно отобрал его.
Черников решился на удар с линии штрафной — получилось выше ворот.
Красно-белые заработали угловой, после чего минуту терроризировали соперника подачами, однако опасного удара так никто и не нанес. Все закончилось тем, что Жиго положил руки на соперника и уронил его на газон. Судья свистнул фол, мяч достается «Краснодару».
Ларссон здорово отдал на Понсе в штрафную «Краснодара», но там аргентинца слегка придержал Сорокин, и тот упал. Судья не увидел здесь ничего криминального, так что пенальти не будет.
«Краснодар» красиво добрался до штрафной «Спартака» по правому флангу при помощи множества быстрых передач. Завершилось все это тем, что Берг нанес удар из-под ноги защитника, но мяч полетел слишком слабо и спокойно приземлился в подставленные руки Максименко.
«Спартак» подал два угловых подряд, но «быки» отразили все атаки и даже сами попытались выбраться в быструю контратаку — безуспешно, красно-белые успели дисциплинированно вернуться в оборону.
Фернандеш нанес прямой удар со штрафного, но попал в стенку. Мяч отскочил к Черникову, который попробовал пробить, но тоже попал в соперника. В итоге снаряд ускакал за боковую.
Вандерсона свалили на половине поля «Спартака» — у «быков» будет опасный «стандарт».
Да что ж такое! Жиго в сопровождении медиков покидает поле после столкновения с соперником. Остается надеяться, что там ничего серьезного.
Вандерсон заработал первый угловой в матче! Он же собирается и подавать.
К счастью, все обошлось, Зелимхан быстро вернулся в игру и тут же отправился в забег по левому флангу, пытаясь принять мяч после длинного заброса. Однако пас оказался неточным, и мяч ускакал за лицевую.
На фоне довольно спокойной игры «Спартак» выглядит немного активнее: проводит больше времени на чужой половине поля и периодически пытается навешивать, хотя действительно опасных моментов еще не было.
Ларссон здорово развернул Сорокина на чужой половине поля и понесся к воротам, но его тут же окружили несколько соперников и отняли мяч — сработал коллективный прессинг. Ключевую роль в отборе сыграл, кстати, 20-летний Черников.
Бакаев неплохо навесил в штрафную, Понсе пробил головой, но мяч пролетел метра на два правее ворот.
«Спартак» медленно продвигался к чужой половине поля, пару раз позволяя сопернику выбить за боковую. Наконец молодой воспитанник «Краснодара» Александр Черников снес Понсе и подарил красно-белым перспективный «стандарт» вблизи штрафной.
Вандерсон попытался прорваться по правому флангу, но далековато отпустил от себя мяч и упустил его за боковую.
Кутепов допускает ошибку на ровном месте, отправляя мяч прямо в аут. Пока команды по очереди владеют мячом и делают это довольно спокойно, не бросаясь в отчаянный высокий прессинг.
Еще одна легенда «Спартака» Никита Симонян нанес символический удар по мячу!
Вот так на арене отмечают 90-летие со дня рождения легенды «Спартака» Игоря Нетто.
Команды появляются на поле! Зелимхан Бакаев выходит в специальной защитной шапке, поскольку в кубковом матче с ЦСКА получил небольшое сотрясение мозга.
В данный момент «Краснодар» находится на третьем месте в таблице РПЛ с 38 очками, а «Спартак» — на десятом с 25-ю.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Ольссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
Начало встречи запланировано на 16.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром».