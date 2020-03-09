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Трансляция
С конца
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'67
'67
'64
'64
'62
Малком сделал проникающую передачу в штрафную, Азмун догнал мяч, но с острого угла не попал по воротам!
'60
Ракицкий получил повреждение. Медики за пределами поля оказывают помощь Ярославу.
'58
Усиливает давление «Зенит», вся игра идёт возле штрафной уфимцев.
'56
Малком сыграл в стеку с Дзюбой, вошёл в штрафную и сделал передачу на Азмуна — иранец прострелил в центр — Йокич перехватил.
'54
Оздоев сделал перевод в штрафную, Жирков положил корпус, но не попал по мячу.
'52
'50
'48
Азмун сместился на левый край и прострелил в штрафную — не дошёл мяч до Дзюбы.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Зенит» владел территорией, были подходы к штрафной. Но уфимцы остро контратаковали и не использовали несколько отличных моментов.
'44
Дуглас Сантос! Из-за пределов штрафной пальнул в нижний угол — Беленов отразил мяч, а со второй попытки накрыл его.
'42
Прошёл длинный заброс к штрафной «Зенита», Урунов подобрал отскок и пробил выше перекладины. Но был офсайд у уфимцев.
'40
Дзюба откликнулся на подачу Ригони и пробил головой по воротам — Беленов на месте!
'38
Гости ответили контратакой, Фомин пробил из-за пределов штрафной — промах!
'36
Питерцы заработали угловой. Ригони навесил на ближнюю штангу — уфимцы отбились.
'34
Алиев забежал по правому флангу и вырезал подачу в штрафную, Бизяк головой пробил в нижний угол — Лунёв начеку.
'32
Голубев в центре поля зарядил по ногам Оздоеву. Нужна помощь медиков Магомеду.
'30
Дуглас Сантос сделал длинный заброс в штрафную, Беленов выбежал из ворот и спокойно забрал мяч.
'29
'26
Ответ «Зенита»! Дзюба поборолся в штрафной и протолкнул мяч мимо Беленова, но Йокич во вратарской подстраховал голкипера.
'24
«Зенит» владеет территорией, но единственный голевой момент был у гостей.
'22
Шанс у «Уфы»! Заброс в штрафную, Йокич достал мяч и прострелил вдоль ворот — Бизяку не удалось замкнуть на дальней шатнге.
'20
Караваев подключился к атаке и прострелил в штрафную! У Оздоева не получился удар — мяч улетел в сторону.
'18
Малком со штрафного перебросил стенку, но мяч улетел выше перекладины!
'17
Малком полез в обводку и получил по ногам возле штрафной «Уфы».
'15
«Зенит» владеет территорией, подолгу разыгрывает мяч, но нет ударов по воротам.
'13
Ракицкий подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'11
Очень компактно обороняется команда Вадима Евсеева — не удаётся питерцам подобраться к воротам Беленова.
'9
Дуглас Сантос из глубины сделал заброс к штрафной, Дзюба не успел к мячу.
'7
Гости ответили быстрой атакой, Алиев пробил с дальней дистанции, но мяч ушёл намного выше перекладины.
'5
«Зенит» по-хозяйски начал встречу — вся игра идёт на половине поля гостей.
'3
Питерцы разыграли угловой. Малком получил мяч в штрафной, но его удар был заблокирован..
'1
Матч начался! Питерцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Зенит» — «Уфа» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Зенит» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.