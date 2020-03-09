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Семак против Евсеева: «Зенит» принимает «Уфу». LIVE

РПЛ. 21-й тур. «Зенит» — «Уфа». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» принимает «Уфу» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   09 марта 19:00   |  2 тайм
Зенит
0:0
Уфа
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Ракицкий 50'
Пуцко 29'
Бизяк 45+1'
Йокич 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
3 (з)   Дуглас дос 67'
44 (з)   Ярослав Ракицкий 50'
4 (з)   Йордан Осорио
15 (з)   Вячеслав Караваев
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
18 (п)   Юрий Жирков
10 (п)   Эмилиано Ригони 46'
22 (н)   Артём Дзюба
8 (н)    Малком
31 (в)   Александр Беленов
5 (з)   Боян Йокич 52'
22 (з)   Артём Голубев
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко 29'
27 (з)   Йонуц Неделчяру
77 (п)   Азер Алиев
6 (п)   Остон Урунов
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп
11 (н)   Ловро Бизяк 65' 45'
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
91 (п)   Алексей Сутормин
38 (п)   Леон Мусаев
14 (п)   Далер Кузяев
21 (п)   Александр Ерохин
7 (н)   Сердар Азмун 46'
11 (н)   Себастьян Дриусси 67'
92 (н)   Даниил Шамкин
1 (в)   Алексей Чернов
16 (в)   Юрий Шафинский
4 (з)   Алексей Никитин
13 (п)   Кирилл Фольмер
17 (п)   Николай Гиоргобиани
7 (п)   Дмитрий Сысуев
10 (п)   Оливье Тилл
57 (н)   Вячеслав Кротов 65'
19 (н)   Гамид Агаларов
99 (н)   Андрей Козлов
32 (н)   Андрес Вомбергар
Удары
50%
По воротам: 9
В створ: 2
Владение мячом
81%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 3
  • 7
Удары
50%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
19%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 9
Трансляция
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'67
Дриусси вышел вместо Дугласа Сантоса.
'67
Замена у «Зенита».
'64
Кротов в игре.
'64
Бизяк заменён.
'62
Малком сделал проникающую передачу в штрафную, Азмун догнал мяч, но с острого угла не попал по воротам!
'60
Ракицкий получил повреждение. Медики за пределами поля оказывают помощь Ярославу.
'58
Усиливает давление «Зенит», вся игра идёт возле штрафной уфимцев.
'56
Малком сыграл в стеку с Дзюбой, вошёл в штрафную и сделал передачу на Азмуна — иранец прострелил в центр — Йокич перехватил.
'54
Оздоев сделал перевод в штрафную, Жирков положил корпус, но не попал по мячу.
'52
Йокичу не понравилось решение арбитра — словенец стал аплодировать и получил «горчичник».
'50
Ракицкий снёс Урунова и схлопотал карточку.
'48
Азмун сместился на левый край и прострелил в штрафную — не дошёл мяч до Дзюбы.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Азман вышел вместо Ригони.
'46
Замена в перерыве произошла у «Зенита».
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Зенит» владел территорией, были подходы к штрафной. Но уфимцы остро контратаковали и не использовали несколько отличных моментов.
'44
Дуглас Сантос! Из-за пределов штрафной пальнул в нижний угол — Беленов отразил мяч, а со второй попытки накрыл его.
'42
Прошёл длинный заброс к штрафной «Зенита», Урунов подобрал отскок и пробил выше перекладины. Но был офсайд у уфимцев.
'40
Дзюба откликнулся на подачу Ригони и пробил головой по воротам — Беленов на месте!
'38
Гости ответили контратакой, Фомин пробил из-за пределов штрафной — промах!
'36
Питерцы заработали угловой. Ригони навесил на ближнюю штангу — уфимцы отбились.
'34
Алиев забежал по правому флангу и вырезал подачу в штрафную, Бизяк головой пробил в нижний угол — Лунёв начеку.
'32
Голубев в центре поля зарядил по ногам Оздоеву. Нужна помощь медиков Магомеду.
'30
Дуглас Сантос сделал длинный заброс в штрафную, Беленов выбежал из ворот и спокойно забрал мяч.
'29
Пуцко сфолил против Дзюбы и получил «горчичник».
'26
Ответ «Зенита»! Дзюба поборолся в штрафной и протолкнул мяч мимо Беленова, но Йокич во вратарской подстраховал голкипера.
'24
«Зенит» владеет территорией, но единственный голевой момент был у гостей.
'22
Шанс у «Уфы»! Заброс в штрафную, Йокич достал мяч и прострелил вдоль ворот — Бизяку не удалось замкнуть на дальней шатнге.
'20
Караваев подключился к атаке и прострелил в штрафную! У Оздоева не получился удар — мяч улетел в сторону.
'18
Малком со штрафного перебросил стенку, но мяч улетел выше перекладины!
'17
Малком полез в обводку и получил по ногам возле штрафной «Уфы».
'15
«Зенит» владеет территорией, подолгу разыгрывает мяч, но нет ударов по воротам.
'13
Ракицкий подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'11
Очень компактно обороняется команда Вадима Евсеева — не удаётся питерцам подобраться к воротам Беленова.
'9
Дуглас Сантос из глубины сделал заброс к штрафной, Дзюба не успел к мячу.
'7
Гости ответили быстрой атакой, Алиев пробил с дальней дистанции, но мяч ушёл намного выше перекладины.
'5
«Зенит» по-хозяйски начал встречу — вся игра идёт на половине поля гостей.
'3
Питерцы разыграли угловой. Малком получил мяч в штрафной, но его удар был заблокирован..
'1
Матч начался! Питерцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Подробная графическая трансляция матча «Зенит» — «Уфа» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Зенит» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.